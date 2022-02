El Valdefierro se salva, el mismo día que el Amistad vuelve a coronarse campeón

El título liguero logrado por el Amistad en el grupo segundo, fue una de las pocas cosas que se resolvieron en la penúltima fecha de la competición. Todavía falta por conocer al otro campeón y los equipos que descenderán a Primera Benjamín, pero eso quedará para una jornada definitiva que se presenta apasionante.

En el primer grupo, Hernán Cortés y Santo Domingo Juventud se jugarán en 50 minutos el primer puesto, con ventaja para los del García Traid, que tienen el gol average a su favor. Los dos juegan ante los dos últimos, que acudirán con la necesidad de puntuar también. En el pulso por la tercera posición, el Olivar recuperó la plaza en el podio tras ganar con suficiencia en el Parque Oliver y caer derrotado el Balsas Picarral. Un gol a cuatro minutos de la conclusión dio aire al San Gregorio, que ahora está obligado a una gesta para salvarse. En un duelo sin nada en juego, el Tarazona triunfó, sentenciando al final en el Stadium Venecia.

No faltó a su cita anual el Amistad, y por séptima campaña consecutiva, volvieron a ser campeones en una categoría, en la que a pesar de no estar el Real Zaragoza, ellos dominan con mano firme. Les bastaba un punto a los rojillos y lograron los tres, superando a un batallador Actur, que jugándose mucho, solo cedió 2-0, y cogió moral para la semana que viene. Temporada muy sufrida para el Valdefierro pero con final feliz, una salvación trabajada y cada punto ganado a pulso. El sábado, en un encuentro poco vistoso, un gol fue suficiente para poder con un Cuarte al que dejan contra las cuerdas. Entretenida igualada a tres la que protagonizaron Montecarlo y Stadium Casablanca, donde los rojillos fueron siempre delante, y los verderoles neutralizaron tres veces la desventaja.

Grupo 1

Partido de la jornada: ESCALERILLAS 0-7 EL OLIVAR

Aunque se jugaba mucho más el Escalerillas, no tuvo ninguna opción de sumar, ya que el Olivar se mostró muy superior desde el pitido inicial, y esta vez no es una frase hecha, puesto que a los 10 segundos los visitantes ya habían protagonizado su primera y clara aproximación. No fue ahí, pero no tardó mucho más en llegar el primer gol, al empujar Ignacio. Continuó el vendaval olivarero, con juego muy fluido. Jaime aumentó la renta, al controlar y definir desde el punto de penalti. El Escalerillas tuvo una clara baza para engancharse al partido, en un remate de Aarón al larguero. Ahí pudieron renacer las esperanzas locales, que desaparecieron casi definitivamente con el 0-3, materializado por Marcos, incrustando el balón junto al palo derecho.

La segunda mitad fue un poco más de lo mismo, con un equipo superior frente a otro, que con mucha voluntad intentaba hacer daño. Y el superior, aún sin forzar la maquinaria en su totalidad, le bastó con algunas llegadas para ir ampliando progresivamente la diferencia. Jaime tuvo protagonismo en los cuatro goles restantes, al realizar dos de ellos y asistir a sus compañeros Alejandro y Nicolás en los otros dos.

Ficha técnica:

Escalerillas: Jorge, Alberto, Izan, Aarón, Ángel, Aitor, Diego y Rubén. También jugaron: Alejandro, Arcega, Matteo, Martín y Rivera.

El Olivar: Héctor, Jaime, Leo, Adrián, Rubén, Ignacio, Alejandro y Aguado. También jugaron: Paesa, Marcos y Nicolás.

Goles: 0-1, min. 2: Ignacio. 0-2, min. 5: Jaime. 0-3, min. 18: Marcos. 0-4, min. 31: Alejandro. 0-5, min. 35: Nicolás. 0-6, min. 38: Jaime. 0-7, min. 49: Jaime.

Árbitro: Lolumo Jarabo.

STADIUM VENECIA 1-4 TARAZONA

Stadium Venecia: Pedro, Daniel, Thiago, Ferrando, Juan, Iago, Luca y Esteban. También jugaron: Izan, Jorge, Marco y Óscar.

Tarazona: Hugo, Lahuerta, Adrián, Marco, Cacho, Asier, Darío y Jonás. También jugaron: Yago y Pellicer.

Goles: 0-1, min. 15: Adrián. 0-2, min. 19: Lahuerta. 1-2, min. 37: Óscar. 1-3, min. 47: Yago. 1-4, min. 48: Lahuerta.

Árbitro: Martínez Díez. Amonestó al visitante Asier.

SAN GREGORIO 1-0 DELICIAS

San Gregorio: Héctor, Iván, Christian, Diego, Mateo, Juan, Sergio y Cantín. También jugaron: Abderraman, Roche y David.

Delicias: Héctor, Nicolás, Lassina, Alejandro, Sierra, Khaled, Diego y Djbril. También jugaron: Fousseyni, Eric y Víctor.

Goles: 1-0, min. 46: Cantín.

Árbitro: Rico Vila.

MARIANISTAS 1-7 HERNÁN CORTÉS

Marianistas: Álvaro, Marcos, Jaime, Juan, Martínez-Torres, Lucas, Ramón y Guillermo. También jugaron: Adrián, Pablo Vázquez, Pablo Pérez y Ríos.

Hernán Cortés: Rodrigo, Aris, Izan, Pablo, Alejandro, Álex, Martín y Murillo. También jugaron: Alexandru y David.

Goles: 0-1, min. 6: Aris. 1-1, min. 7: Adrián. 1-2, min. 12: Murillo. 1-3, min. 28: Aris. 1-4, min. 32: Alejandro. 1-5, min. 33: Aris. 1-6, min. 41: Murillo. 1-7, min. 43: Pablo.

Árbitro: Périz Martínez.

BALSAS PICARRAL 2-3 SANTO DOMINGO JUVENTUD

Balsas Picarral: Diego, Ronald, Daniel, Guillermo, David, Rubén, Adrián y Erik. También jugaron: Fernando, Iván y Fran.

Santo Domingo Juventud: Yago, Darío, Iván, Jorge, Jeyck, Urquizo, Alan y Hugo. También jugaron: Soriano, Aitor, Guillermo, Alfredo, Enzo y Marco.

Goles: 1-0, min. 1: Guillermo. 1-1, min. 5: Jorge. 2-1, min. 5: Rubén. 2-2, min. 7: Jorge. 2-3, min. 13: Urquizo.

Árbitro: Ordax Peralta.

Grupo 2

Partido de la jornada: VALDEFIERRO 1-0 CUARTE

Ganar o ganar. Esa era la única consigna y prácticamente lo único que le valía a ambos, y quien se lo terminó llevando fue el Valdefierro, al que bastó un único gol para sellar, después del resto de resultados de la jornada, el pasaporte de la Benjamín Preferente 2022-23. No ha sido nada sencillo para los azules el llegar hasta este momento, en una temporada sufrida, con una plantilla corta, de solo 10 componentes durante la mayoría de jornadas, pero que al final ha tenido este soñado desenlace. Cara opuesta la del Cuarte, que queda en una situación complicada y a expensas de un milagro deportivo como sería el vencer al ya campeón Amistad.

El partido no será recordado por su brillantez, aunque seguro que los chicos del Valdefierro lo guardarán como oro en paño. Apuntaban buena cara los minutos iniciales, con un par de aproximaciones claras no transformadas por los locales y una falta que se perdió alta de Álvaro. Transitaba el encuentro por una fase en la que no pasaba mucho, cuando vino el gol decisivo, en una acción personal de Pascual, que llegó a la línea de fondo y sirvió para que Unai desatara la locura de los azules. El propio Pascual se topó con el meta Hugo, que con las rodillas, abortó una clara llegada. El Cuarte canalizó sus ataques en la figura de Mario, con dos remates fuertes, uno atajado por Álvaro y el otro que no cogió portería.

Pasaron menos cosas aún en un segundo periodo de nervios a flor de piel. El Valdefierro conservó bien ese tesoro en forma de gol y el Cuarte veía impotente cómo se iban desgranando los minutos sin novedades. Hubo poco peligro, pero claro, con un remate por equipo a los postes. Alegrón para el Valdefierro y caras largas para un Cuarte que posiblemente vio escapar ayer su último cartucho.

Ficha técnica:

Valdefierro: Álvaro, Javier, Iker, Samuel, Iván, Hugo, Stefan y Pascual. También jugaron: Unai, Thiago, Cilla y Alberto.

Cuarte: Hugo, Nicolás, César, Álvaro, Andrés, David, Luis María y Mario. También jugaron: Álvaro y Bruno.

Goles: 1-0, min. 18: Unai.

Árbitro: George Ungureanu.

AMISTAD 2-0 ACTUR PABLO IGLESIAS

Amistad: Joel, Montesa, Daniel, Amir, Cámara, Mario, Fernando y Mikel. También jugaron: Markel, Hugo, Christian, Roberto, Alejandro y Diego.

Actur Pablo Iglesias: Galindo, Julio, Álvaro, Iván, Óscar, Adrián, Ion y Gonzalo. También jugaron: Héctor y Nadia.

Goles: 1-0, min. 7: Cámara. 2-0, min. 41: Christian.

Árbitro: Muñoz Yago.

MONTECARLO 3-3 STADIUM CASABLANCA

Montecarlo: Pablo, Yaser, Cortés, Tabuenca, David, Pablo, Hugo y Guillermo. También jugaron: Gonzalo, Romeo, Samuel y Murillo.

Stadium Casablanca: Pablo, Carabantes, Florian, Mario, Hugo, Barraqueta, Marcos y Alberto. También jugaron: Alejandro, Duarte, Yeray, David y Salvador.

Goles: 1-0, min. 3: Guillermo. 1-1, min. 8: Carabantes. 2-1, min. 21: Pablo, de penalti. 2-2, min. 26: Hugo. 3-2, min. 35: Pablo. 3-3, min. 46: Marcos.

Árbitro: Diouf Gueye.

EBRO - RACING CLUB ZARAGOZA (Se jugará el 8 de febrero)