El Teruel se acerca al liderato tras superar al Andratx

Victoria de mérito del CD Teruel en su duelo frente al Andratx. Los de Víctor Bravo cuajaron un partido muy serio y volvieron a demostrar su gran nivel, aprovechando el pinchazo del Formentera, líder de la competición.

Los rojillos saltaron al tapete de Pinilla con intención de mandar, pero en los primeros quince minutos el fútbol brilló por su ausencia. Sin embargo, Guille Andrés comenzó a activar a los suyos y el Teruel puso una marcha más. Los turolenses dominaban el choque, pero no acababan de concretar las claras ocasiones de gol de las que gozaban. Cuando el partido parecía que se marchaba al descanso con empate a cero en el marcador, llegó el primer tanto del choque: Emaná aprovechó un fallo de entendimiento entre el meta visitante y Calonje para anotar a placer.

Tras el paso por vestuarios, el guion del choque no cambió, pues eran los locales los que seguían dominando a su antojo. Los andragenses no conseguían zafarse del dominio rojillo y solo los balones en largo inquietaban a la zaga turolense. Pasada la hora de partido llegó el segundo: Guille Andrés culminó con un bonito cabezazo una contra de libro. Los visitantes se lanzaron en busca del tanto que les volviese a meter en el encuentro, pero el Teruel se defendió con criterio y no sufrió en los minutos finales. Tres puntos más que permiten a los aragoneses volver a acercarse al liderato.

Teruel: Taliby, Hakim, Cabetas, Carlos Javier (Redolar, 87), Julen, Borja Romero, Jaime, Aparicio (Comeras, 72), Alfredo (Leandro, 81), Guille (Ceballos, 87) y Emaná (Kevin Lacruz, 72).

Andratx: Vicenç, Pep Vidal (Cucu, 64), Damiá, Bueno (Palmer, 46), Gerardo, Carrasco (Markuss, 6) (Lorente, 71), Llabrés, Pau Pomar, Calonge (Carlos, 46), Toni Jou y Kevin.

Goles: 1-0, min. 43: Emaná. 2-0, min. 70: Guille.

Árbitro: Clemente Ortuño. Amonestó a Hakim, Emaná, Borja Romero; y a Toni Jou.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.