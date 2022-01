El Fraga vence y convence ante el Zaragoza 2014

FRAGA 3-0 ZARAGOZA 2014

Fraga: Esteve, Serra, Puch, Quibus (Sanz, 83), Rodríguez (Casanova, 46), López (Bernabé, 83), Pirla, Castilla, Jodar (Sanjuan, 58), Alcaraz y Novials (Larroya, 58).

Zaragoza 2014: Moriano, Latorre, Rodríguez, Akaha, Vera, Hinacio, Sinusia (Buila, 25), Coll (Sabour, 73), Esteban, Ibero (Marlon, 65) y Gauna (Gracia, 54).

Goles: 1-0, min. 15: Novials. 2-0, min. 34: López. 3-0, min. 71: Castilla.

Árbitro: Pérez Vicién. Amonestó a Rodríguez, Novials, Larroya, Quibus; al visitante Gracia.

Comentario: El Fraga hizo los deberes y solventó con oficio y con una buena versión de si mismo el partido contra un Zaragoza 2014 que, pese a ir penúltimo en la tabla, mostró orden y buen hacer sobre el césped, aunque no lo suficiente como para inquietar al Fraga y poner en peligro la victoria local. El Fraga suma tres triunfos seguidos para recuperar la autoestima y seguir de la estela de Tamarite y Sariñena. El técnico local Marc Vigil dispuso un once muy ofensivo con dos interiores con alma de extremo, como Leo y Unai acompañando a Nico en el centro del campo. Eso hizo que el balón se moviera bien en la medular y que, ante una defensa muy cerrada por dentro, se buscara las bandas con Alexis y Yeray, muy activos. Las tuvo claras desde el principio del Fraga, con varias ocasiones y un penalti por mano clara que no vio el colegiado hasta que, en un córner con barullo en el área, apareció Novials para remachar a la red y abrir el camino del triunfo. No es la primera vez que transforma un gol similar el joven Novials que aprovecha su planta en el área y su inteligencia fuera de ella, para seguir creciendo como lateral o como centrocampista. El Fraga siguió dominando el partido, sin problemas atrás y con fluidez delante. Al filo de la media hora, Alejandro se fajó bien con los centrales, les robó la cartera y remató de primeras, sin dar tiempo a que Moriano reaccionara. Al descanso, el Fraga tenía media faena hecha.

En la segunda mitad, el Fraga o sufrió y se gustó con varias acciones de mucha calidad en tres cuartos que propiciaron ocasiones claras para Nico (vaya par de paredes con yeray), demasiado generoso en el área, y para Alexis. Marc Vigil movió el banco (Leo y Novials habían visto amarilla y Unai tenía molestias). El Fraga siguió llegando con Genís muy activo en su banda, la izquierda, y con Yeray eléctrico como siempre. El tercero, de todas formas, llegó en una acción de estrategia en un córner, en el que Castilla aprovechó un bloqueo para rematar de cabeza, solo y sin saltar, a la red. Pudo llegar el cuarto en un remate espectacular de Casanova, pero Moriano respondió con una parada igual de espectacular, para que el 3-0 se hiciera definitivo y ya inamovible.

PEÑAS OSCENSES 1-2 ALCOLEA

P. Oscenses: Algaba, Lasaosa, Buil, Gargallo, Bielsa, Barreda (Ramos, 48), Alberto Muñoz, Cano (Ismail, 14) (Lundstrom, 73), Escartín, Gracia y Víctor Muñoz.

Alcolea: Jiménez, Bah, Dobón, Baringo, Casasnovas (Cisse, 55), Sanz, Guillén (Zueras, 75), Arner, Poy, Ben (Lassana, 55) y Bielsa (Cambra, 82).

Goles: 0-1, min. 4: Guillén. 0-2, min. 40: Ben. 1-2, min. 80: Lundstrom.

Árbitro: Royán García. Amonestó a Alberto Muñoz; a Sanz.

Comentario: El Alcolea se impuso al Peñas Oscenses Gaypu en el primer partido de la segunda vuelta para ambos. El encuentro no pudo empezar mejor para los visitantes (y peor para los locales), ya que, a los cuatro minutos, Guillén remató de primeras un centro desde la derecha para adelantar a su equipo.

Tras el mazazo recibido, los oscenses se repusieron y buscaron la portería rival. Tuvieron varias oportunidades para igualar el choque, pero la falta de acierto en los metros finales lo impidió. El Alcolea también trató de hacer su juego y generó algo de peligro con las acciones a balón parado, pero sin finalizar sus ofensivas. Cuando quedaba poco para llegar al descanso, una desafortunada jugada en el área del Peñas la aprovechó Ali para ampliar la ventaja.

En la reanudación los visitantes estuvieron bien posicionados para defender su renta ante un Peñas que intentó meterse en el partido, pero que no tenía tanta claridad como en el primer acto. Los minutos fueron pasando con muchos ataques, pero con pocas ocasiones en ambas metas. Alberto Muñoz estuvo cerca de recortar distancias con un tiro que se marchó fuera por poco y Lassana perdonó la sentencia al tirar fuera un mano a mano con Fran. En una acción de Alberto Muñoz y un envío raso desde la derecha de Vitín, Knut consiguió el gol local, cuando restaban diez minutos para acabar. Los oscenses se volcaron en busca de la igualada en la recta final, pero se quedaron sin premio.

MEQUINENZA 0-3 SAN LORENZO

Mequinenza: Figueras, Dueso (Ballo, 63), Gonzalo, Sedeño, Ramí, Cabistañ, Medina (Castro, 44), Hoyo (Nil, 63), Cendrós, Guillem y Roca.

San Lorenzo: Gaibor, Magdalena (Ena, 77), Esteire (Pomar, 34), Aranda, Martínez (Rodrigo, 74), Alonso, Mairal, García, Gracia (Canovas, 87), Danjuma y Juste.

Goles: 0-1, min. 28: Juste. 0-2, min. 79: Ena. 0-3, min. 86: Alonso.

Árbitro: Solano Castro. Amonestó a Dueso, Guillem; a Pomar, Gaibor, Magdalena y Aranda. Expulsó por roja directa al local Sedeño (41’).

Comentario: El Mequinenza desaprovechó otra buena oportunidad de descolgar a otro rival directo por la permanencia y perdieron en casa frente al San Lorenzo del Flumen en el primer partido de la segunda vuelta por 0 goles a 3. Los verdes no hicieron una buena primera mitad y se quedaron con 10 jugadores en el minuto 41 tras la inexplicable expulsión de Abel con roja directa en una protestadísima decisión arbitral.

El partido arrancó intenso conscientes ambos equipos de lo que había en juego. Rápidamente se escoró del lado de los visitantes ante las dificultades de los locales a la hora de sacar el balón jugado desde atrás y sin apenas ocasiones de gol. Llegó el minuto 28 cuanto en un error en la salida del balón de los verdes Juste aprovechaba para abría el marcador de disparo cruzad batiendo a Mario. Fue el primer accidente de los locales en la primera mitad que vieron como los visitantes perdían a Esteire por lesión en una jugada fortuita. Los verdes se estiraron y comenzaron a llegar con más peligro hasta que en el fatídico minuto 41 se quedaba en desventaja numérica. Las cosas se ponían muy complicadas para los locales que se fueron al descanso por debajo en el marcador y con un jugador menos

En la segunda mitad los verdes se estiraron en busca de la igualada y comenzaron a generar más peligro asumiendo riesgos para tratar de devolver la igualdad en el marcador. A pesar de alguna contra el Mequinenza fue mejor y generó varias ocasiones aunque sin mucha fortuna. La más clara en el minuto 73 en un saque de esquina botado por Guillem que Iván, muy activo durante todo el partido, manda fuera con todo a favor. El San Lorenzo del Flumen esperaba su oportunidad y a 10 minutos del final Ena remataba una rápida jugada de contraataque por la derecha conducida por Mairal y hacía subir el segundo tanto al marcador. Duro golpe para los verdes que ya no se repusieron y que vieron como en el 86 Alonso ponía la puntilla al partido con el tercer y definitivo gol para los visitantes.

CASETAS 3-2 SABIÑÁNIGO

Casetas: Laborda, Morcillo, Palacios, Corellano (Gesse, 54), Beltrán (Buil, 89), Marcos, Alberto (Navarro, 72), Vidal, Montaño (Julen, 83), Rivas (Javi Sanz, 89) y Tobón.

Sabiñánigo: Pérez, Toro, Grasa (Belio, 89), Echevarría (Launa, 89), Chabier, Aitor, Zamora, Cabrero, Alcoba, Nogueras y Ara (Arellano, 50).

Goles: 1-0, min. 22: Montaño. 2-0, min. 31: Montaño, de penalti. 2-1, min, 79: Aitor. 2-2, min. 80: Aitor. 3-2, min. 85: Julen.

Árbitro: Martín González. Amonestó a Alberto, Navarro; y Gracia.

Comentario: A punto estuvo el Sabiñánigo de sorprender al Casetas, que se acabó imponiendo por 3 goles a 2. Durante la primera parte los locales fueron muy superiores a sus rivales. Montaño inauguró el marcador culminando una buena jugada trenzada y 5 minutos más tarde, dobló la ventaja del Casetas desde el punto de penalti.Ya en la segunda mitad, un desvanecimiento por una bajada de azúcar y una lesión de gravedad en el 11 local hicieron que el ritmo del partido bajara. El Sabiñánigo aprovechó para empatar el choque por mediación de Aitor, pero la reacción del Casetas no se hizo de rogar y Julen, tras regatear al portero visitante, anotó el definitivo 3-2 en el minuto 85.

ESCALERILLAS 1-3 JACETANO

Escalerillas: Lorente, Cristian, Navales (Guillermo, 79), Sergio (Ángel, 46), Mediano (Varela, 66), Pellejero, Joel (Noguera, 79), González, Burillo (Vilches, 66), Ramírez y Manuel (Carnicer, 88).

Jacetano: Lalo, Hugo, Gil, Noriega, Nick (Eloy, 89), Manu (Ben, 66), Miguel Aso (Raúl, 60), Garrido (Marcelo, 82), Bandrés, Guillermo y Portaña.

Goles: 1-0, min. 23: Manuel. 1-1, min. 56: Nick. 1-2, min. 59: Miguel Aso. 1-3, min. 77: Ben.

Árbitro: Catalán García. Amonestó a Sergio, Navales; Manu, Gil y Portaña. Expulsó con roja directa al local Ángel (90’).

Comentario: Buen comienzo del Jacetano, que dispuso de un penalti que detuvo Lorente en los primeros compases. Manuel abrió el marcador a los 23 minutos. En la segunda parte los primeros compases fueron igualados pero fue el Jacetano con dos goles en tres minutos el que dio la vuelta al electrónico. El Jacetano sentenció el partido en el 77. Los locales sucumbieron en la segunda mitad.

MONTECARLO 3-1 PEÑA FERRANCA

Montecarlo: Martínez, Vicente (Martínez, 65), Susoho, Castán, Latre (Seguí, 65), Peregrín, Mallor, Cardiel (Tazueco, 65), Velasco (Ramón, 45), Rodríguez y Abubakari.

Peña Ferranca: Callizo, Ferraz, Peruga, Castillo, Naval, Lasheras (Cabrero, 45), Pla (Fernández, 70), Buil, Conde (Santiago, 34), Marquina y Trallero.

Goles: 1-0 min. 10: Cardiel, 2-0 min. 30: Abubakari, 3-0 min. 33: Abubakari, 3-1 min. 44: Ferraz.

Árbitro: Ceamanos Sobradiel. Amonestó a Castán y Naval. Expulsó por doble amarilla a Trallero.

Comentario: El Montecarlo se impuso con holgura a la Peña Ferranca en un partido que se le puso de cara muy de pronto con el tanto inicial de Cardiel en una buena combinación. Los visitantes trataron de reaccionar, e incluso llegaron con peligro a la meta de Martínez, quien desbarató una gran oportunidad. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, Abubakari resolvió el partido con dos goles en apenas tres minutos. El primero de ellos recogiendo el balón tras un rechace, y en el segundo en un mano a mano después de un balón al espacio donde definió con éxito. Justo antes del descanso, en una acción a balón parado, Ferraz fue capaz de recortar distancias. Cuando los jugadores se marchaban al vestuario, el visitante Trallero recibió dos cartulinas amarillas, ambas por protestar. El Peña Ferranca dio la cara con diez jugadores, donde logró buenas triangulaciones, aunque el Montecarlo también dispuso de varias ocasiones de gol, sin éxito en ninguna de ellas. El marcador ya no se movió.

SARIÑENA 4-0 ALMUNIA SAN JUAN

Sariñena: Pablo, Raúl Ioan, Ventura, Bilal, Villellas (Huerva, 46), Terre (Cortés, 46), Moria (Gálvez, 46), Riyad (Leiva, 46), Nenad, Kever (Urquiz, 64) y Roncea (Valero, 46).

Almunia SJ: Aarón, Javier, Peirón, Borja, Raúl, Labrador, Clemente, Aarón (Cebolla, 46), Fofana (Abel, 46), Obiols y Konteh.

Goles: 1-0, min. 16: Bilal. 2-0, min. 24: Roncea. 3-0, min. 27; Roncea. 4-0, min. 32: Moria.

Árbitro: Alcobe Sorolla. Amonestó al local Ventura y al visitante Fofana.

Comentario: El Sariñena no falló ante el Almunia San Juan y se mantiene en la segunda posición al acecho del Tamarite. Los monegrinos vencieron con cuatro goles en poco más de media hora en un choque en el que dominaron desde el inicio. Tras dos primeras ocasiones, Bilal aprovechó la tercer en el minuto 16 y, poco después, Roncea amplió la cuenta. El Almunia San Juan se estrelló con el palo y Roncea, de nuevo, y Moria sentenciaron. Antes del descanso, los visitantes volvieron a mandar la pelota a la madera, pero el Sariñena también tuvo oportunidades para ampliar su renta. En la segunda mitad, el partido no tuvo mucha historia y los monegrinos tuvieron ocasiones para marcar más tantos, pero el marcador ya no se movió hasta el final del encuentro.

INTERN. HUESCA 1-1 VALDEFIERRO

Intern. Huesca: Martín, Benedet, Diallo, Sanagustín (Eduard, 78), Rodríguez, Mincho (Sekou, 78), Emilio, Lizer (Sarvisé, 54), Kenta (Montaño, 25), Vargas y Nihah.

Valdefierro: Artero, Marcos, Marzo, Miguel, Carlos (Isern, 69), García, Sergio, Iván (Daniel, 85), Broto (Giménez, 61), Perea y Borao (Muñoz, 69).

Goles: 0-1, min. 33: Carlos, de penalti. 1-1, min. 54: Vargas.

Árbitro: García Santiago. Amonestó a Montaño, Diallo, Nihah, Mincho; Broto, Miguel, Perea y Sergio.

Comentario: Empate entre el Internacional Huesca y el Valdefierro, en un choque en el que salió mejor el cuadro local, que avisó ya a los tres minutos con un cabezazo de Soufian que despejó Artero. Los locales tuvieron varias ocasiones más, pero el Valdefierro se encontró con un penalti discutido por mano de Mauro tras un despeje que marcó Carlos. El Inter no se amilanó y siguió atacando, aunque no encontró el empate hasta la segunda mitad en una jugada embarullada que aprovechó Vargas. Los oscenses buscaron el triunfo hasta el final, pero no acertaron en sus oportunidades, mientras que los zaragozanos dieron por bueno el punto.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición