Un gran Montecarlo acaba con la racha de doce victorias consecutivas del Amistad

La decimoquinta fecha en el primer grupo de Benjamín Preferente se presentaba interesante tanto por arriba como por abajo, aunque finalmente todo lo que se jugó implicó a equipos que están peleando por la permanencia, puesto que ni Balsas y el Hernán Cortés, ni el Santo Domingo y el Olivar, que se medían entre sí, pudieron saltar al campo y debieron aplazar sus partidos. Los grandes beneficiados del sábado fueron Stadium Venecia y Escalerillas, que pudieron con dos rivales directos como Marianistas y Delicias. La lucha por la salvación parece que va a estar preciosa hasta el final. El San Gregorio pescó un punto en Tarazona, que aunque ayuda, los demás resultados del grupo obligan a los de La Azucarera a hacer unas tres jornadas finales en la que necesitarán casi todos los puntos en disputa.

El Montecarlo superó en un gran partido de ambos equipos al Amistad, provocando la primera derrota de los de Juslibol, que tenían su primera opción para vencer el grupo, si sumaban un nuevo triunfo, pero esta vez no pudo ser, y la celebración se quedó en La Paz. Ebro y Stadium Casablanca firmaron tablas, después que los arlequinados se pusieran con dos goles de ventaja, que el Stadium pudo nivelar en dos acciones desde la esquina. Entre ambos se jugarán saber quien concluye en la tercera plaza. Mucho en juego en el Actur-Valdefierro, y empate final a tres, que no deja del todo contentos a ninguno. Al Valdefierro porque se le escapó de la mano un triunfo que tenían casi hecho, y al Actur, porque tiene por delante un calendario complejo, y la aspiración era sumar tres en vez de uno. Exiguo tanteador en La Camisera, donde un solitario gol de Hugo le bastó al Oliver para poder con un necesitado Cuarte.

Grupo 1

Partido de la jornada: MARIANISTAS 1-3 STADIUM VENECIA

Si sufriendo saben las cosas mejor, al Stadium Venecia le ha tenido que saber a gloria lo conseguido los últimos quince días. Dos victorias a cual de ellas más agónica, pero también más importante, que permiten al equipo de Torrero dar un paso gigantesco hacia la salvación, la cual podrían casi firmar el próximo sábado en su terreno en una nueva final que le medirá al San Gregorio.

El encuentro tuvo mucha dosis de emoción, pues ambos sabían lo que se jugaban. Marianistas, aunque lo tiene muy bien encaminado, no es matemáticamente todavía equipo de la Benjamín Preferente 2022-23 y quería sumar algún punto que le acercase a la isla de la tranquilidad. Se colocó por delante el Stadium, ventaja que fue empatada por los colegiales antes del intermedio. No se movió el 1-1 durante una gran cantidad de minutos, pero los finales, de nuevo, volvieron a ser favorables para los rojillos. Ferrando y Marco colocaron dos tantos que pueden tener un valor incalculable.

Ficha técnica:

Marianistas: Álvaro, Marcos, Jaime, Juan, Adrián, Martínez-Torres, Lucas y Pablo Pérez. También jugaron: Pablo Vázquez, Daniel y Ramón.

Stadium Venecia: Pedro, Jorge, Thiago, Ferrando, Marco, Iago, Óscar y Esteban. También jugaron: Izan, Álvaro, Daniel, Juan y Luca.

Goles: 0-1, min. 6: Marco. 1-1, min. 20: Adrián. 1-2, min. 49: Ferrando. 1-3, min. 50: Marco.

Árbitro: Sánchez Romeo.

TARAZONA 2-2 SAN GREGORIO

Tarazona: Lucas, Adrián, Marco, Hugo, Asier, Darío, Jonás y Alejandro. También jugó: Daniel.

San Gregorio: Héctor, Iván, Christian, Diego, Mateo, Alberto, Cantín y Alejandro. También jugaron: Marcos, Pablo, David, Abderraman, Juan y Román.

Goles: 1-0, min. 19: Adrián. 2-0, min. 24: Hugo. 2-1, min. 35: Christian. 2-2, min. 50: Christian.

Árbitro: Martínez Acevedo. Amonestó al local Adrián.

ESCALERILLAS 2-1 DELICIAS

Escalerillas: Jorge, Alberto, Aarón, Matteo, Ángel, Aitor, Martín y Rubén. También jugaron: Alejandro, Izan, Arcega, Diego y Rivera.

Delicias: Fousseyni, Nicolás, Lassina, Alejandro, Eric, Sierra, Khaled y Diego. También jugaron: Héctor, Víctor, Djbril y Javier.

Goles: 0-1, min. 1: Diego. 1-1, min. 9: Aarón. 2-1, min. 16: Rubén.

Árbitro: Estela Gallán.

BALSAS PICARRAL - HERNÁN CORTÉS (Aplazado)

SANTO DOMINGO JUVENTUD - EL OLIVAR (Se jugará el 3 de febrero)

Grupo 2

Partido de la jornada: MONTECARLO 5-3 AMISTAD

El Montecarlo se convirtió en el primer equipo que superó en liga al Amistad, tras un muy buen partido, pleno de emoción y tensión. Esa victoria impidió que los pupilos de Mariano Ayneto cantasen el alirón en la primera intentona de la que disponían, pero parece que será solo cuestión de tiempo, el que lo puedan hacer.

Sorprendente inicio, con un Montecarlo desmelenado castigando con dureza en cada llegada. David convirtió una asistencia proveniente de una jugada por banda de Pablo. Diego, con un golpeo de primeras y Pablo, ponían un inesperado, no por el resultado en sí, sino por la prontitud con la que llegó, el 3-0. El Amistad sacó su enorme carácter competitivo para en casi el mismo espacio de tiempo, igualar la contienda. Fernando, en un duro golpeo al lanzar de manera directa portería desde el centro del campo tras el gol local, un penalti por mano transformado por Cámara, y el propio Cámara, tras una jugada ensayada en un saque de esquina en el que hicieron un dos contra uno, con finalización del gran futbolista rojillo, dejaba todo tal y como arrancó. El partido era una gozada, y el ritmo goleador era lógico que se detuviese. A raíz del empate, dominó más el Amistad, con un Diego espectacular por banda diestra. En una jugada suya, lanzó con fuerza, Pablo no pudo parar en primera instancia, quedando la pelota a los pies de Christian, que no pudo batir al cancerbero del Montecarlo, gracias a la buena labor de éste, en un paradón.

La continuación siguió por el mismo camino. Mayor dominio visitante con aproximaciones ya más esporádicas. Una muy clara fue un disparo de Diego, que Gonzalo repelió a córner con la yema de los dedos, fue la más nítida. Una firme actuación de defensores y portero del Montecarlo permitió seguir manteniendo el 3-3, hasta que los de casa iban a acertar en el momento justo. David, en acción personal, volvía a poner delante a los suyos, que fueron mejores hasta la conclusión. Murillo hizo lucirse a Markel, que despejó a dos manos, antes del postre perfecto. Una falta violentamente ejecutada por David, que chocó con dureza en el travesaño, y en el rebote, tras golpear al portero, se convirtió en el 5-3 para poner el punto final a un partidazo entre los dos mejores conjuntos del grupo.

Ficha técnica:

Montecarlo: Pablo, Yaser, Cortés, Diego, Tabuenca, David, Pablo y Samuel. También jugaron: Gonzalo, Romeo, Hugo, Murillo y Guillermo.

Amistad: Joel, Díaz, Montesa, Daniel, Cámara, Amir, Fernando y Mario. También jugaron: Markel, Mikel, Diego, Hugo, Christian y Roberto.

Goles: 1-0, min. 2: David. 2-0, min. 5: Diego. 3-0, min. 6: Pablo. 3-1, min. 7: Fernando. 3-2, min. 10: Cámara, de penalti. 3-3, min. 12: Cámara. 4-3, min. 42: David. 5-3, min. 48: Pablo.

Árbitro: Espallargas Aranda.

ACTUR PABLO IGLESIAS 3-3 VALDEFIERRO

Actur Pablo Iglesias: Adrián, Julio, Álvaro, Héctor, Óscar, Ferruz, Nadia y Gonzalo. También jugaron: Iván e Ion.

Valdefierro: Álvaro, Javier, Iker, Hugo Grau, Iván, Aured, Mateo y Pascual. También jugaron: Samuel, Thiago, Cilla y Alberto.

Goles: 1-0, min. 2: Óscar. 1-1, min. 5: Iván. 1-2, min. 12: Cilla. 1-3, min. 34: Alberto. 2-3, min. 48: Ferruz. 3-3, min. 50: Héctor.

Árbitro: Teixeira Ruiz.

OLIVER 1-0 CUARTE

Oliver: Álex, Pellejero, Leo, Jorge, Martín, Gonzalo, Mahamadu y Nicolás. También jugaron: Mikel, Hugo y Martos.

Cuarte: Hugo, Nicolás, César, Ramón, Dorado, Andrés, Bruno y Luis María. También jugaron: Daniel y Raúl.

Goles: 1-0, min. 21: Hugo.

Árbitro: Nafría González.

EBRO 2-2 STADIUM CASABLANCA

Ebro: Abraham, Pedro, Javier, Pablo, Marga, Casorrán, Iker y Leo. También jugaron: Bernad y Gael.

Stadium Casablanca: Salvador, Carabantes, Florian, Mario, Hugo, Yeray, Marcos y Alberto. También jugaron: Pablo, Alejandro, Duarte, Barraqueta y David.

Goles: 1-0, min. 13: Leo. 2-0, min. 15: Gael. 2-1, min. 22: Marcos. 2-2, min. 40: Barraqueta.

Árbitro: Benito Mañas.