Los de abajo reaccionan en la Primera RFEF

Regresó la Primera RFEF y lo hizo sin apenas cambios. En el grupo 1, los de arriba volvieron a ganar, con los triunfos del Deportivo ante el Internacional de Madrid (2-3), y del Racing de Santander en el campo del SD Logroñés (0-1). Ya no quedan más aspirantes al ascenso directo, y los gallegos aventajan en 6 puntos a los cántabros. Las victorias de Unionistas ante el Rayo Majadahonda, y los triunfos del Celta B y UD Logroñés, provocan un cuádruple empate a 31 puntos entre estos equipos. En la zona media, solo el Calahorra pudo ganar (1-0 al Badajoz), y por abajo, paso de gigante del Athletic ‘B’ venciendo a un rival directo por la permanencia como es el Extremadura por 3-0. El Tudelano sigue colista, pero sumó la segunda victoria de la temporada por 0-2 ante el Valladolid Promesas.

En el grupo 2, el Villarreal ‘B’ se impuso al Sanluqueño (4-1) y ya aventaja en 4 puntos al segundo clasificado, el Albacete, que no pudo pasar del 0-0 ante el Nàstic. Del resto de equipos de Play Off, tan solo el Atlético Baleares sumó la victoria (2-1 ante el Algeciras). En la zona media no hubo ni una sola victoria, y hasta 4 equipos que se encontraban entre los 6 últimos clasificados sí lograron alzarse con el triunfo. Se trata del Cornellà, Sevilla ‘B’, Sabadell y Betis ‘B’. No obstante, estos tres últimos equipos siguen en posiciones de descenso.

