La falta de acierto del Alcorisa lleva al Alcañiz a la victoria

El empuje del Alcorisa no se tradujo en la remontada contra el Alcañiz. Los locales llevaron la carga ofensiva del encuentro, gozando de numerosas ocasiones claras de gol que cuando no fueron desviadas, Traver se encargó se de frustrarlas. Justo antes del descanso, Pellicer adelantó a los visitantes en el marcador. Tras el paso por vestuarios apenas se pudo disfrutar de un buen fútbol, ya que la presencia del fuerte viento propició que el juego se trasladara al espacio aéreo. El cuadro alcorisano lo intentó de todas las formas posibles, pero no fue capaz de sumar y el Alcañiz se llevó los puntos.

Ficha técnica:

Alcorisa: Cissé, Derick (Cepeda, 58), Gallego, Arias, Riola, Acedo, Fernández, Castillo (Cortés, 58), Lucano (Serrano, 75), Moreno (Larraz, 58) y Vidal.

Alcañiz: Traver, Muniesa, Muñoz, Urrios, César (Ernesto, 86), Juárez, Moreno, Pellicer (Pueyo, 79), Álvarez (Tello, 71), Salime (Said, 79) y Geacarel (Bosque, 66).

Goles: 0-1, min. 43: Pellicer.

Árbitro: Zazurca Iguaz. Amonestó a los locales Larraz, Lucano y Cortés.

ATLÉTICO CALATAYUD 1-0 MORATA: El Calatayud sabe sufrir para llevarse los tres puntos frente al Morata

At. Calatayud: Navarrete, Sellares (Piquero, 87), Gracia, Martínez (Zakaria, 67), Paulo Andre, Pérez, Cortés, Robert (Iglesias, 89), Navarro, Celiméndiz (Saiz, 73) y Antón.

Morata: Calles, Vidal, Montalbán, Laborda, Alonso, Jiménez, Julio José Aznar (Fonseca, 58), Kyei (Pérez, 48), Buetas, Jaria (Luis Aznar, 63) y Lobede.

Goles: 1-0, min. 74: Navarro.

Árbitro: González García. Amonestó a Miranda, Martínez, Gracia; a Jaria, Montalbán, Lobede. Expulsó por doble amonestación al visitante Buetas (82’).

Comentario: El Calatayud se llevó los tres puntos ante el Morata en un partido intenso. Los locales fueron mejores en los primeros compases del partido, generando varias acciones de peligro. El Morata, en un rechace, pudo marcar aunque el balón finalmente no entró. En la segunda mitad, buen comienzo visitante, generando varias acciones claras de peligro hasta que el Calatayud, con un gran disparo de Navarro, puso el primer y único gol del partido.

CELLA 4-1 MORÉS: El Cella convence ante el Morés

Cella: Catalán, Argiles, Martín (Trullenque, 86), Royo, Esteban (Gascón, 68), Andrés (Sánchez, 86), Blasco (García, 77), Ferrer, Herranz (Cercos, 77), Fernández (Vivas, 62) y Enguita.

Morés: Casorrán, Zapata, Keita (Jiménez, 70), Alamán (Ndiaye, 80), Vezeteu (Serrano, 70), Pardo (Samperiz, 85), Arenaz, Esteras, Agorreta, Arenaz y Lázaro.

Goles: 1-0, min. 21: Blasco. 1-1, min. 26: Keita. 2-1, min. 58: Fernández. 3-1, min. 60: Enguita, de penalti. 4-1, min. 89: Vivas.

Árbitro: Falces Castillo. Amonestó a Ferrer, Fernández; a Arenaz.

Comentario: El Cella se llevó los tres puntos ante el Morés en un partido con dos partes claramente diferenciadas. En la primera, igualdad máxima, con dos ocasiones para cada equipo, con sendos goles. Blasco, en un mano a mano, puso el primero en el electrónico; Keita, al aprovechar un rechace tras un córner, puso el empate. En la segunda mitad, la tónica general cambió y el Cella se hizo con el control absoluto. En una falta lateral, Fernández puso el segundo y dos minutos después, de penalti, ampliaron la renta y sentenciaron el partido. Vivas cerró la goleada con el cuarto gol, al rematar un centro lateral.

UTRILLAS 2-0 DELICIAS: El Utrillas se consolida como líder a costa de un Delicias que acusó el desgaste

Utrillas: Laínez, Júdez, Pandiella, Edo (Pérez, 58), Adrián Hernández (Ariño, 86), Martínez, Fleta, Ndiaye, Gorgas, Álvarez (Coello, 68) y Ángel Antonio Hernández (Cañas, 77).

Delicias: Alcazo, García, Fernández, Gracia, MIllán, Nguema (Tabuenca, 75), Oliete, Luis, Pina, Gran y Badias (Aitor, 60).

Goles: 1-0, min. 52: Hernández. 2-0, min. 74: Martínez.

Árbitro: Jelti Salmi. Amonestó a Álvarez, Martínez, Gorgas; a Luis, Fernández.

Comentario: Victoria del líder ante un Delicias que aguantó cuarenta y cinco minutos. Comenzó mejor el Utrillas, que llevaba el peso del partido, aunque no conseguía incomodar a los zaragozanos, que se defendían con relativa comodidad. El paso de los minutos y el desgaste hizo mella en los visitantes, que vieron como Hernández inauguraba el marcador a los pocos minutos de la reanudación. El gol mejoró al Utrillas, que buscó ampliar distancias y lo consiguió cuando restaba un cuarto de hora de juego con un tanto de Martínez, que acabó de sellar la victoria local.

CALATORAO 2-2 ATLÉTICO CARIÑENA: El Calatorao le arrebata dos puntos al Atlético Cariñena

Calatorao: Díez, Martí, Villalba, Boujaada, Joven (Turribia, 50), Villuendas (Gil, 58), Sánchez, Júdez, Miranda (Jaiteh, 70), Sanz y Urgel.

At. Cariñena: Nivela, Moreno (Hamza, 76), Domeque (Martínez, 83), Martínez (Mainar, 54), Denis, Isla (Begue, 54), Jon, Baguena (Ali, 68), Salvo, Burriel y Diakite.

Goles: 0-1, min 15: Martínez. 0-2, min 69: Ali. 1-2, min 75: Boujaada. 2-2, min 84: Gil.

Árbitro: Reda Rammah. Amonestó a Villalba, Miranda; Martínez, Mainar y Domeque. Expulsó al local Boujaada (81’) por doble amarilla y al visitante Burriel (24’) por roja directa.

Comentario: El Calatorao y el Atlético Cariñena se vieron las caras en El Romeral en un duelo directo por la permanencia. El Calatorao intentó romper la mala dinámica en la que se veía inmerso, pero al cuarto de hora de haberse iniciado el juego, Martínez inauguró el marcador, siendo este el único tanto con el que se llegó al tiempo de descanso. Ya en la segunda mitad, Ali dobló la ventaja visitante, haciendo prever al Calatorao una nueva derrota. No obstante, los locales no bajaron los brazos y Boujaada y Gil se echaron el equipo a la espalda para rescatar un punto.

CALANDA 1-2 ATLÉTICO ALBALATE: Remontada ‘in extremis’ del Albalate en Calanda

Calanda: Alejos, Andreu, Sanyai, Gasión (Adán, 58), Díaz (Tutunaru, 62), Lacueva (Monteiro, 78), Hernández (Eko, 78), Smail, Pereira, Meléndez y Lazrak.

At. Albalate: Peralta, Izquierdo, Fandos, Hernández, Daniel, Javier, Marín, Fernández (De Brito, 60), Salvador, Blasco (Carbonel, 46) y Marcuello (Monteiro, 46).

Goles: 1-0, min 79: Adán. 1-1, min 86: Marín. 1-2, min 89: De Brito.

Árbitro: Pérez Saz. Amonestó a Hernández, Pereira; Fandos, Izquierdo, De Brito y Monzón.

Comentario: El Albalate se llevó los tres puntos ante el Calanda con una remontada ‘in extremis’. Buen comienzo de partido de los visitantes, con varias acciones claras, siendo una de ellas un gol, aunque anulado, por fuera de juego. En la segunda mitad, el Albalate bajó el ritmo y sufrió con un Calanda que dio un paso al frente y se puso por delante gracias a una segunda jugada. Los visitantes igualaron el partido con un disparo de falta directa de Marín y De Brito puso la victoria al aprovechar un robo.

ACTUR PABLO IGLESIAS 2-2 ANDORRA: En Andorra deja escapar la victoria en un partido de gran nivel contra el Actur Pablo Iglesias

Actur PI: Isaac, Mustafa, Marín, Mariano (Borruel, 62), Daniel (David, 89), Piñero, Lacambra (Diest, 62), Alfredo (García, 86), Duato, Mahdi (Baciero, 87) y Buenacasa.

Andorra: Ordovás, Navaz, Ferrando (Megino, 86), Cubero (Ortega, 60), Díez, Dias (Ibáñez, 81), Mombiela, Tomás (Oliete, 81), Arribas (Durán, 60), Negredo y Lahoz.

Goles: 0-1,min. 39: Negredo. 0-2, min. 51: Arribas. 1-2, min. 67: Mahdi. 2-2, min. 71: Buenacasa.

Árbitro: Orcajo Ambroj. Amonestó a los visitantes Arribas, Lahoz y Navaz.

Comentario: El Andorra y el Actur empataron en un partido donde los turolenses dominaron con una renta de dos goles desde el comienzo de la segunda mitad. En la primera parte, los dos equipos buscaron acciones de gol constantemente, aunque en un saque de esquina los andorranos se pusieron por delante. En la segunda mitad, el Andorra puso tierra de por medio con el gol de Arribas, aunque el paso adelante del Actur con dos goles en cuatro minutos puso la igualada. En la recta final, los dos equipos pudieron hacerse con la victoria, aunque no se movió el marcador.

HERRERA 2-0 MAELLA: El Herrera recupera sensaciones a costa del Maella

Herrera: Lázaro, Pablo, Ruiz (Sanjuán, 65), Flores (Val, 74), Palomino (Jaime, 81), Eduardo, Josué (Álvaro, 65), Álex, Sekou, Mayor y Crespo.

Maella: Marco, Vargas, Buisán, Barceló, Villoro, Kasse, Cebrián, Vidal (Balaguer, 55), Pallás (Peralta, 74), Gimeno (Bordonaba, 34)(Godina, 55) y Sofi.

Goles: 1-0, min. 13: Flores. 2-0, min. 34: Crespo.

Árbitro: Crespo Calero. Amonestó a Ruiz, Flores, Álex; y Godina.

Comentario: El Herrera no pasó apuros en su victoria ante el Maella. Empezó dominando el cuadro local, que antes de pasar el primer cuarto de hora vio como se ponía por delante en el marcador gracias a una jugada por banda derecha de Álex que Flores envió al fondo de la red. Antes de llegar al tiempo de descanso, Flores mandó un balón al hueco para que Crespo pusiera tierra de por medio. En la segunda parte el Maella cambió su sistema y se lanzó a por el gol que les volviera a meter en el partido, contando con ocasiones para recortar diferencias. No obstante, el Herrera en los últimos 10 minutos pudo haber acabado de sentenciar el encuentro.

