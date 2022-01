El Teruel estrena el año con derrota tras caer en Badalona

Derrota del Teruel en el primer choque del año que le aleja del liderato. Los catalanes castigaron los fallos defensivos del conjunto turolense que no fue capaz de darle la vuelta al marcador. El balón echó a rodar con un Badalona bien plantado sobre el terreno de juego. Sin embargo, los de Víctor Bravo no se mostraban incómodos y probaban fortuna con lanzamientos lejanos. Alfredo obligó a Dorronsoro a despejar un buen remate a un centro lateral. El Badalona se puso por delante justo antes del primer cuarto de hora con un preciso remate de Álex Pla desde fuera del área ante el que nada pudo hacer Taliby. El choque seguía por los mismos derroteros, pues era el conjunto local quien dominaba la posesión, aunque sin demasiada sensación de peligro.

Tras el paso por vestuarios, el Teruel dio un paso adelante y buscó tener más control en la zona media. Aparicio y Guille comenzaron a tomar protagonismo y estuvieron cerca de igualar la contienda con dos disparos desde la frontal que no encontraron la red por muy poco. El asedio rojillo era total y Carlos Javier , Borja y Guille volvieron a gozar de claras ocasiones, pero se encontraron con un Dorronsoro muy inspirado. Sin embargo, el Teruel no bajó los brazos y consiguió premio minutos después: Guille Andrés remató a la red un centro medido de Julen. El Badalona no tardó en devolver el golpe con un tanto de Valentín que culminó una buena jugada por banda izquierda. El conjunto rojillo buscó la igualada hasta el pitido final, pero el Badalona no dio opción y echó el cerrojo, certificando los tres puntos para el conjunto catalán.

Badalona: Dorronsoro, Toledo, Valentín, Robusté, Márquez, Jaume Pascual, Álex Pla, Cárcaba, Sana, Ferrán y Xavi Molina

Teruel: Taliby, Hakim, Cabetas, Carlos Javier, Hermelo (Julen, 63), Borja Romero (Ibra, 77), Jaime, Aparicio (Kevin Lacruz, 77), Alfredo, Guille (Fabio, 82) y Emaná

Goles: 1-0, min. 14: Álex Pla.

Árbitro: Cornelles Vicente. Amonestó a los locales Molina, Pasual y Robusté; y al visitante Carlos Javier.

