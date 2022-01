El Mequinenza sufre para sacar un punto ante el Zaragoza 2014

Reparto de puntos entre el Mequinenza y el Zaragoza 2014 en un partido con alternativas. El gol de los locales llegó tras una buena acción de Demingo, quien le sirvió el mano a mano a Aldabo que no pudo superar a Fiegueras. En el posterior rechace, un remate de los locales terminó siendo desviado involuntariamente por Latorre, de forma que se introdujo el balón en su propia portería. El gol sirvió para que el Mequinenza elevara la presión y durante un cuarto de hora puso en dificultades la salida de balón de los visitantes. El Mequinenza no supo atar el partido en su mejor momento, y se encontró el tanto del empate de Coll justo antes del descanso en un remate de cabeza.

El Zaragoza 2014 fue superior en el tramo final y rozó la victoria, que evitó Figueras

La segunda parte transcurrió con idas y venidas sin que hubiera un dominador claro. El Zaragoza 2014 fue superior en ocasiones en el tramo final, pero el buen hacer de Figueras permitió salvar el punto para su equipo.

Mequinenza: Figueras, Domingo, Rami, Sedeño, Demingo (Dueso, 89), Hoyo, Castro (Gaddour, 76), Ariño (Campo, 73), Aldabo, Medina (Roca, 62) y Ballo.

Zaragoza 2014: Moriano, Sinusia (Rodríguez, 64), Pérez, Latorre, Hinacio, Buila (Alcay, 85), Guillén, Coll, Esteban, Ibero (Ela, 73) y Fall.

Goles: 1-0, min 20: Latorre, en propia meta. 1-1, min 44: Coll.

Árbitro: Escartín Larraz. Amonestó a Campo, Dueso; Sinusia, Buila e Hinaico.

SARIÑENA 1-1 INTERN. HUESCA: Gálvez salva un punto para el Internacional Huesca.

Sariñena: Pablo Hernández, Raúl Ioan, Ventura, Bilal, David Villellas, Terre (Leiva, 60), Huerva (Gálvez, 76), Moria, Abad (Stokic, 64), Urquiz y Roncea.

Internacional Huesca: Martín, Joaquín, Margalejo, Ala, Mauro, Jhonnier, Emilio, Sarvisé (Sanagustín, 67), Lizer (Sekou, 60), Kenta (Mincho, 82) y Sufi.

Goles: 0-1, min. 49: Jhonnier, de penalti. 1-1, min. 80: Gálvez.

Árbitro: Ramos Larraz. Amarillas a David Villellas y Raúl Ioan, del Sariñena, y a Sufi, Ala y Jhonnier, del Internacional.

Comentario: Empate en un encuentro que el Sariñena dominó y en el que tuvo muchas ocasiones, pero un Internacional Huesca bien plantado logró sacar un punto de su visita a El Carmen. Desde el inicio mandaron los monegrinos, que gozaron de varias oportunidades para adelantarse, pero no las aprovecharon y, en la reanudación, los oscenses salieron a la contra y sacaron un penalti que transformó Jhonnier. El Sariñena se lanzó al ataque en busca del empate y lo logró a diez minutos para el final con un balón colgado al área que remató Gálvez a la red.

MONTECARLO 1-2 TAMARITE: El dominio del Montecarlo se choca contra la tenacidad del Tamarite.

Montecarlo: Daniel, Iván, Susoho, Castán, Juan, Mallor, Tazueco (Velasco, 66), Javier (Cardiel, 66), Ramón (Seguí, 53), Mauro (González, 82) y Sergio.

Tamarite: Edgar, Pol, Gerard, Varilla, Suárez (Llasera, 88), Joel (Raluy, 64), Iglesias, Delgado, Bernado (Rivera, 59), Feliu y Flo (Sanz, 82).

Goles: 0-1, min. 7: Gerard. 0-2, min. 50: Feliu. 1-2, min. 67: Velasco.

Árbitro: Florin Gherghiceanu. Fueron amonestados los visitantes Varilla y Rivera.

Comentario: El Montecarlo no fue capaz de romper su mala racha en el primer partido de 2022. La situación del Tamarite, sin embargo, es muy distinta, ya que con este triunfo se confirmó como líder de grupo. Fueron los rojillos los que empezaron acaparando la posesión del balón y generando las primera ocasiones del partido, aunque Gerard adelantó a los visitantes en el minuto 7 en una jugada a balón parado. El Montecarlo siguió dominando el encuentro, pero Iván, que dispuso de las oportunidades más manifiestas para reequilibrar el marcador, no lo tradujo en el gol del empate. Tras el paso por vestuarios Feliu dobló la ventaja del Tamarite tras un mal despeje de la zaga local. Velasco recortó distancias en una jugada a balón parado, pero a partir de ese momento los visitantes se encerraron atrás e impidieron que el Montecarlo sumara en su primer partido del año.

FRAGA 1-1 VALDEFIERRO: El Fraga no pasa del empate ante el Valdefierro.

Fraga: Marc, Genís, Álex Sanz (Novials, 61), Nico, Alexis, Ramón, Leo (Larroya, 73), Roberto (Yeray, 20), Pirla, Óscar (Arroyo, 61) y Riau (Alejandro, 61).

Valdefierro: Artero, López, Marcos, Diego, Miguel, Daniel (Borao, 87), Muñoz (Miguel, 77), Víctor (Broto, 62), Sergio, Isern y Perea.

Goles: 0-1, min. 51: Muñoz. 1-1, min. 80: Diego, en propia puerta.

Árbitro: Hurtado Rodríguez. Amonestó a Óscar, Nico, Alejandro; Perea y Miguel.

Comentario: El Fraga empezó el año casi como acabó el anterior, con dudas y dejándose puntos en un camino hacia el ascenso cada vez con más curvas y baches. En un partido espeso, los fragatinos no pudieron con un Valdefierro ordenado en defensa y que aprovechó su única ocasión de gol en todo el partido para llevarse un empate que deja al Fraga con la sensación de que está cediendo demasiado terreno en los últimos partidos (una victoria en los últimos seis compromisos). El Fraga empezó bien, con un once muy ofensivo con dos mediapuntas como Leo y Óscar acompañando a Nico en el centro del campo y con dos centrocampistas (Sanjuan y Pirla), de centrales para buscar buena salida al balón. La ocasión más clara de gol la tuvo el Fraga nada más empezar en un mano a mano de Leo que salvó Artero y en el rechace Alexis envió al larguero. Tras la ocasión, Alexis tuvo otra aproximación, pero el control orientado se le fue largo. El primer tiempo no dio para más en un partido que fue perdiendo gas con el paso del tiempo. No mejoró el Fraga en la segunda mitad. Al contrario. Entregó el gol del Valdefierro en una falta al área pequeña en que hasta tres jugadores del cuadro zaragozano llegaron a rematar a gol. El último intento lo transformó Muñoz en el 0-1. El Fraga reaccionó con cambios y con la entrada de un ariete puro, Alejandro López, que fijó más a los centrales. La defensa del Valdefierro defendió bien los pases interiores y el Fraga no apretó por fuera, con lo que todos los intentos morían en la frontal del área. El juvenil Arroyo aportó chispa y lo probó desde fuera del área, antes de que llegara el empate de la manera más tonta posible. Alejandro López luchó bien un balón, y centró desde la línea de fondo, un balón raso que Marzo intentó despejar, pero le salió una vaselina hacia su marco que superó a Artero. El Fraga lo probó en los últimos minutos, con más corazón que cabeza, pero no pudo superar la zaga del Valdefierro.

ESCALERILLAS 2-1 ALMUNIA SAN JUAN: Victoría con mérito del Escalerillas ante La Almunia de San Juan.

Escalerillas: Lorente, Sánchez, Campos, Roche, Navales (Borja, 87), Puigdevall (Mediano, 83), Varela, Pellejero, González, Burillo (Carnicer, 74) y Jorge (García, 66).

Almunia SJ: Tejada (Puy, 46), Campoy, Domingo, Labrador, Clemente, Carreras, Fofana, García, Obiols, Konteh y Clemente.

Goles: 1-0, min 8: Carreras, en propia meta. 1-1, min 25: Konteh. 2-1, min 54: Roche.

Árbitro: Mohammed Makoudi. Amonestó a Labrador y a Obiols.

Comentario: Victoria del Escalerillas ante La Almunia. El partido empezó dominado por el equipo local que acumuló llegadas pero sin embargo se adelantó por un gol en propia puerta del equipo visitante ,En un error táctico que aprovechó Konthe, llegó el gol del empate con una brillante intervención. En la segunda parte, el Escalerillas hizo el 2-1 por medio de Roche tras un córner y de ahí hasta el final, los locales resistieron los ataques visitantes.

CASETAS 2-2 PEÑA FERRANCA: Una vaselina de Naval salva un punto para la Peña Ferranca.

Casetas: Vega, Eduardo, Palacios (Ángel, 87), Gesse, Corellano, Marcos, Alberto (Navarro, 62), Vidal (Buil, 74), Ither (Ropero, 46), Rivas y Julen (Iker, 66).

Peña Ferranca: Callizo, Broto (Alechandre, 89), Valera, Naval, Rausell (Castillo, 89), Buil, Conde, Gabriel (Ferraz, 84), Aarón, Trallero y Nevot (Cabrero, 64).

Goles: 1-0, min. 34: Alberto. 2-0, min. 39: Ither. 2-1, min. 66: Trallero. 2-2, min. 89: Naval.

Árbitro: Catalán García. Amonestó a Alberto, Palacios, Vega, Iker; y Gabriel.

Comentario: La Peña Ferranca rescató un punto en el descuento en su visita al Casetas. Los dos conjuntos lucharon de tú a tú, concentrando el juego en el mediocampo. Los locales salieron mejor con el balón en los primeros minutos y protagonizaron los primeros acercamientos con peligro. Antes del descanso, el Casetas estrenó el marcador en una salida a la contra finalizada por Alberto y dobló su ventaja por mediación de Ither. Ya en la segunda mitad, el guion del partido cambió por completo. La Peña Ferranca se convenció de que no podía encajar ni un gol más y recortó distancias en una jugada a balón parado transformada por Trallero. El dominio de los de Barbastro se fue consolidando, aunque el Casetas pudo haber dejado sentenciado el encuentro en su primer acercamiento en estos segundos 45 minutos. En el tiempo de descuento, Naval recibió un balón largo y con una buen vaselina, anotó el 2-2 definitivo.

PEÑAS OSCENSES 0-0 JACETANO: Peñas Oscenses y Jacetano no ven portería.

Peñas Oscenses: Algaba, Lasaosa, Hicham, Muñoz (El Grah, 87), Cano, Escartín (Muñoz, 46), Jaime, Lundstrom, Tounkara (Gargallo, 60), Comino (Bielsa, 81) y Vicente.

Jacetano: Gerardo, Hugo, Gil, Noriega, Díez (Blasco, 80), Aso (Butler, 52), Cáneda, Bandrés, Álvarez (Garrido, 64), Azón y Guillermo.

Árbitro: Ezquerra Novales. Amonestó a Gracia, Cano; Sánchez y Garrido.

Comentario: Tras el parón navideño volvía el fútbol al campo de San Jorge para el Peñas Oscenses, que recibió al Jacetano en un encuentro que acabó sin goles. En los minutos iniciales, fueron los locales los que salieron mejor, con más posesión del esférico y alguna ocasión a balón parado, pero sin mucho peligro para la portería visitante. Los jaqueses por su parte, bien colocados, esperaban su oportunidad, pero tanto unos como otros fallaban en los últimos metros.

En el 35, el Peñas Oscenses tuvo la más clara en un centro que no encontró rematador

Las condiciones climatológicas no ayudaban y el juego se desarrollaba principalmente en el centro del campo. En el minuto 35, el Peñas tuvo la más clara con un centro de Rafa que no encontró rematador y respondió el Jacetano con una vaselina de Álvarez que se quedó corta y fue fácil para Fran.

En la reanudación, las imprecisiones impedían a los dos equipos llegar con claridad al área rival. En el segundo periodo, el cuadro visitante se aproximó con más claridad, pero la defensa peñista despejaba cualquier intento. En los minutos finales, ambos equipos fueron a por los tres puntos y el Jacetano tuvo la última, pero el marcador no se movió.

ALCOLEA 2-1 SABIÑÁNIGO: El Alcolea remonta al Sabiñánigo en la recta final.

Partido entre el Alcolea y el Sabiñánigo. Regional Preferente, grupo 1 A.D. Sabiñánigo

Alcolea: Jiménez, Bah, Dobón (Vílchez, 73), Baringo, Casasnovas (Bielsa, 59), Guillén (Ben, 71), Gou, Cisse (Revilla, 59), Pizarro y Poy.

Sabiñánigo: Zamora, Toro (Launa, 46), Grasa, Antonio, Gómez (Arellano, 80), Villalba, Zamora, Cabrero, Alcoba, Nogueras y Ara.

Goles: 0-1, min 36: Zamora. 1-1, min 82: Revilla. 2-1, min 84: Vílchez.

Árbitro: Civiac Escudero. Amonestó a Blanco, Poy, Baringo, Ben; Zamora y Nogueras. Expulsó al local Pizarro por roja directa (16’).

Comentario: El Alcolea no bajó los brazos y se llevó un triunfo heroico al remontar, con diez, ante un Sabiñánigo que hizo méritos para ganar pero perdonó. Los locales jugaron con uno menos más de setenta minutos y los visitantes se adelantaron en la primera mitad. El Sabiñánigo tuvo muchas ocasiones, pero Iván y la falta de acierto lo impidieron y el Alcolea, que no bajó los brazos, aprovechó sus ocasiones en la recta final para remontar.

