El Ebro supera al Huesca a domicilio y recupera la segunda posición

El inicio de la segunda vuelta trajo un amago de poder quedarse mano a mano el Santo Domingo y el Montecarlo en la pelea por la liga, después del tropezón del Oliver en La Camisera. Los azulgranas cayeron como locales ante un brillante Amistad, algo que no habían hecho hasta ahora, y pierden un poco la estela de los líderes, que tuvieron un primer sábado de año de lo más cómodo. Importante paso adelante el que dieron el San Gregorio y la Escuela de Calatayud de camino hacia la permanencia, conquistando tres puntos que se antojaban muy necesarios.

La atención en el grupo segundo estaba centrada en la capital oscense, donde el Ebro tomó San Jorge para obtener un muy meritorio triunfo ante el Huesca, que hace que los de La Almozara derroquen de la segunda plaza a los azulgranas. El Real Zaragoza se dio el primer festín del 2022, apabullando al Stadium Casablanca. El Hernán Cortés cortó la excelente racha de siete jornadas sin caer derrotado del Monzón Fútbol Base, imponiéndose (1-3) en territorio montisonense. Remontada y victoria sobre la hora de el Olivar en el Picarral, que sitúa cuartos a los olivareros. Tuvo más cercana que nunca El Salvador la posibilidad de sumar algún punto, pero se derrumbó en la recta final ante el triplete de tantos anotados por el Fútbol Base Fraga. También tuvo que dar la vuelta a un marcador desfavorable el Peñas Oscenses para arrancar los tres puntos de su desplazamiento a Ejea.

Grupo 1

Partido de la jornada: SANTO DOMINGO JUVENTUD 5-0 TARAZONA

El Juventud continúa como un tiro. En esta jornada superó con claridad al Tarazona para sumar su quinta victoria consecutiva, continuar invicto y seguir en el pulso por la primera posición junto al Montecarlo, que también venció en su compromiso de esta jornada ante el Atlético Teruel.

El conjunto naranja comenzó muy intenso el partido y en apenas 12 minutos ya ganaba por dos goles a cero, con goles de Villalba y Fuertes. De nuevo Villalba, que firmaría un triplete, anotó el segundo de sus tres goles antes del descanso para poner tierra de por medio y prácticamente sentenciar el partido. Tras el paso por vestuarios continuó la misma tónica de partido y Héctor puso el cuarto tanto en el marcador, dejando al Tarazona sin ninguna opción. El partido bajó de intensidad y el Juventud controló el partido con posesiones largas mientras el Tarazona no dejó de intentarlo pero no tuvieron su día. De nuevo Villalba redondeó el marcador para firmar su tercer tanto en su cuenta particular y el quinto y definitivo para su equipo.

Ficha técnica:

Santo Domingo Juventud: Urquizu, Martín, Fuertes, Paul (Álvaro, 36), Villalba, Val, Berbegal, Mateo (Josué, 36), Celma (Lucas, 63), Héctor (Massamba, 45) e Izan.

Tarazona: Juan, Pablo, Marcos, Mateo, Nacho, Jesús, Girón, Aguado, Sola, Baigorri y Paul (Izan, 40).

Goles: 1-0, min. 11: Villalba. 2-0, min. 12: Fuertes. 3-0, min. 32: Villalba. 4-0, min. 42: Héctor. 5-0, min. 53: Villalba.

Árbitro: Quiles Rodríguez.

MONTECARLO 7-0 ATLÉTICO TERUEL

Montecarlo: Eduard, Navallas (Néstor, 36), Raúl (Casado, 36), Nacho (Cajal, 36), Lucas, Darío, Diego, Cristian, Asier (Hugo, 36), Jorge y Samuel.

Atlético Teruel: Juan José, Iraitz, Óscar (Villanueva, 50), Civera, Sergio (Gonzalo, 46), Izan (Paricio, 46), Marco (Concha, 46), Aitor (Romero, 52), Israel, Marcos y Raúl

Goles: 1-0, min. 1: Samuel. 2-0, min. 2: Darío. 3-0, min. 37: Samuel. 4-0, min. 45: Darío, de penalti. 5-0, min. 52: Darío. 6-0, min. 63: Cristian. 7-0, min. 69: Jorge.

Árbitro: Zazurca Iguaz.

OLIVER 1-2 AMISTAD

Oliver: Álvaro, Dalmau (Yeray, 36), Garza (José Juan, 42), Saúl, Aarón (Guillermo, 61), David, Álvaro, Marín, Vallano (Coscojuela, 49), Germán (Raúl, 49) y Óscar.

Amistad: Pablo, Ariza, Iván, Jorge, Pedro, Sergio (Marco, 67), Melo, Pinilla (Córcoles, 69), Romanos, Bartibas y Condón (Christian, 61).

Goles: 1-0, min. 6: Aarón. 1-1, min. 31: Pinilla. 1-2, min. 65: Raúl, en propia puerta.

Árbitro: Crespo Calero. Amonestó a los visitantes Pedro y Melo.

EFB CALATAYUD 2-1 RACING CLUB ZARAGOZA

EFB Calatayud: Gabriel, Júdez (Guillermo, 59), Ibáñez, David, Rubén, Lucas, Wael (Arévalo, 42), Latorre (Lora, 50), Lázaro, Lorien y Montañés.

Racing Club Zaragoza: Édgar, Hugo, Diego, Rayan, Alejandro, Lorao, Samuel (Raúl, 36), Íñigo, Buil (Marín, 36), Violeta y Carlos.

Goles: 1-0, min. 20: Lucas. 1-1, min. 37: Raúl. 2-1, min. 40: David.

Árbitro: Mir Giménez.

SAN GREGORIO 3-0 ALCAÑIZ

San Gregorio: Pablo, Javier, Óscar, Rodrigo, Lucas (Peprah, 48), Crespo (Roberto, 54), Darío (Priego, 54), Hugo (Navarrete, 46), Sergio (Martín, 36), Orós e Ibáñez (Foz, 54).

Alcañiz: Aguiló (Cristian, 36), Batanero (Rubén, 45), Marcos, Iker, Diego, Javier (Héctor, 48), Alonso, David, Izan, Aarón (Emilio, 52) y Manuel.

Goles: 1-0, min. 27: Rodrigo. 2-0, min. 41: Lucas. 3-0, min. 63: Priego.

Árbitro: Arque Bericat. Amonestó al local Foz y al visitante Batanero.

Grupo 2

Partido de la jornada: HUESCA 0-2 EBRO

El Ebro superó al Huesca en territorio oscense para recuperar la segunda plaza. El cuadro visitante fue superior a los locales pero les costó generar ocasiones de gol. Dos errores puntuales decidieron el partido a favor del conjunto arlequinado.

La primera parte estuvo muy igualada, con mucha disputa en el medio campo y alternancia en los mandos. El Ebro estuvo más cerca del gol pero ambos equipos disfrutaron de pocas ocasiones. Tras el paso por vestuarios, Prince adelantó al Ebro con un buen gol aprovechando un error local. El Huesca pasó por sus peores minutos y el Ebro aprovechó para hacerse con el control del partido. Tras varias ocasiones fue Iván quien, tras otro error por parte de los locales, acertó para poner el segundo y definitivo tanto. Los últimos minutos el Huesca lo intentó pero el Ebro supo defender la ventaja y sumar tres puntos importantes.

Ficha técnica:

Huesca: Héctor, Lucas (Marcos, 42), Calvo, Unai, Bernués (Óscar, 56), Poblador, Álex (Viñuales, 56), Losfablos, Osán (Hugo, 42), Ismail y Sergio (Jaric, 36).

Ebro: Iván, De Lope, Juan (Tomás, 54), Alejandro (Islam, 64), Daniel (Granged, 54), Iván (Lacoma, 68), Prince (David, 68), Sierra, Ricardo, Raúl y Báez.

Goles: 0-1, min. 51: Prince. 0-2, min. 67: Iván.

Árbitro: Ramos Larraz. Amonestó al local Marcos.

REAL ZARAGOZA 9-0 STADIUM CASABLANCA

Real Zaragoza: Marcos, Carrillo, Vidal (Abián, 49), Diego, Leo (Villabona, 49), Hugo, Luis (Gomes, 49), Cilla, Domínguez (Noé, 49), Casas y Bescós.

Stadium Casablanca: Joaquín, Palacio, Teo (Hugo, 54), Tejero, Iván (Segura, 44), Gonzalo (De Francisco, 44), Nicolás (Rafael, 36), Javier, Iker (Enrique, 32) y Alcaine (Miguel, 44).

Goles: 1-0, min. 7: Luis. 2-0, min. 12: Domínguez. 3-0, min. 15: Domínguez. 4-0, min. 43: Casas. 5-0, min. 47: Casas. 6-0, min. 56: Casas. 7-0, min. 60: Bescós. 8-0, min. 63: Casas. 9-0, min. 68: Bescós.

Árbitro: Falces Castillo.

MONZÓN FB 1-3 HERNÁN CORTÉS

Monzón FB: Eneko, Miguel (Rayen, 58), Mateo, Luay (Anas, 58), Hugo, Mauro, Wail (Romeo, 61), Lucas (Jaime, 40), Rafael, Aritz y Dennis.

Hernán Cortés: Darío, Artigas, Álvaro Gómez, Álvaro García, Víctor (Héctor, 61), Nicolás, Ángel, Ingalaturre, Carlos (Samuel, 36), Tello y Palomera (Denis, 36).

Goles: 0-1, min. 6: Ángel. 0-2, min. 14: Víctor. 1-2, min. 46: Luay. 1-3, min. 58: Samuel.

Árbitro: Ciprés Chueca. Amonestó al local Mauro y al visitante Artigas.

EFB EJEA 1-3 PEÑAS OSCENSES

EFB Ejea: Marc, Laplaza, Marín, Lorenzo, Lamarca, Xabi, Salcedo (Villa, 55), Villagrasa (Abadía, 61), Sesma, Iker (Idoipe, 61) y Diego (Iván, 44).

Peñas Oscenses: Óscar, Pablo (Ayerbe, 41), Lucas, Alejandro, Darío, Freddy, Cortés (Rodrigo, 48), Hugo (Enzo, 56), Ayran (Mateo, 63), Maza (Lanuza, 63) y Casañola.

Goles: 1-0, min. 22: Sesma. 1-1, min. 32: Ayran. 1-2, min. 53: Alejandro. 1-3, min. 59: Maza.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó al visitante Casañola.

EL SALVADOR 1-3 FB FRAGA

El Salvador: Jánovas (Íñigo, 36), Iranzo (Artal, 57), Del Río (Álvaro, 68), Ignacio (Héctor, 59), Lazaga, Cubero, Escanero, Ernesto (Diego, 36), Pablo, Olías y Eduardo (Laborda, 36).

FB Fraga: Ramón (Mario, 36), Peralta (Carrasquer, 58), Iker (Martos, 58), Pablo, Nicolás, Ferrán (Bermúdez, 45), Raúl (Iván, 53), Héctor (Nacho, 53), Eric, Menéndez y Alberto (Miró, 45).

Goles: 1-0, min. 41: Cubero. 1-1, min. 61: Eric. 1-2, min. 66: Miró. 1-3, min. 70: Bermúdez.

Árbitro: Casaucau Posadas. Amonestó a los locales Ernesto, Cubero y Del Río.

BALSAS PICARRAL 1-2 EL OLIVAR

Balsas Picarral: Jorge, Mendo (Lorien, 36), Héctor (Alejandro, 39), Bruno, Jacobo, Abad, Meléndez (Noah, 64), Acher, Diego, Berges y Pedro (Guillermo, 51).

El Olivar: Gabriel, Samuel (Mario, 32), Luis, Javier, Cabero, Yus, Cortés, Jairo (Otín, 54), Iván, Pablo y Serrano

Goles: 1-0, min. 17: Acher. 1-1, min. 59: Cabero. 1-2, min. 70: Mario.

Árbitro: Catalán García. Amonestó a Héctor, Jacobo, Diego, Berges, Abad; y a Javier.