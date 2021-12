Gran victoria del Real Zaragoza que le deja a un paso de la Copa del Rey

Partido de la jornada: REAL ZARAGOZA 2-1 ESPANYOL

El Real Zaragoza venció a uno de los rivales fuertes de la categoría, el Real Club Deportivo Espanyol, por dos goles a uno. Esta importante victoria supone un impulso para los blanquillos como cierre del año. Ambos conjuntos realizaron un partido serio manteniendo el pulso del rival. No fue hasta casi llegado el descanso cuando los zaragocistas abrieron el marcador con dos tantos en apenas dos minutos.

Tras una primera parte muy igualada, en el 41’, los zaragocistas robaron el esférico en el medio campo plantándose en el área rival con un pase largo. Gaitán recibió el balón en la frontal del área y disparó, pero Marroco despejó. Pablo estuvo atento al rechace y ejecutó un disparo alto al segundo palo que engañó al portero y acabó en gol. En el 43’, los zaragocistas robaron el balón y salieron en una contra rápida con un pase largo que cazó Pau. Éste se internó en el área y disparó a puerta para hacer el segundo gol. Los zaragocistas se marcharon al descanso con un saldo a favor de dos goles a cero. Pero los españolistas no se amedrentaron. En la segunda parte salieron con intensidad y atención en defensa, cerrando las líneas. Estuvieron también más activos arriba y, en el 70’ encontraron la portería zaragocista. Rivares recibió un centró y marcó de cabeza. Hubo nervios al final del partido, en el que se añadieron 6 minutos, los zaragocistas se mantuvieron firmes y defendieron en bloque para lograr una importante victoria que les coloca en muy buena posición en la clasificación antes del parón navideño.

El Real Zaragoza depende de sí mismo en el complicado campo de Cornellá para clasificarse para la Copa del Rey. El cuadro de Javier Garcés, si vence en dicho encuentro, logrará la meritoria clasificación a un torneo al que solamente se clasifican los mejores equipos de la máxima categoría juvenil.

Ficha técnica

Real Zaragoza: Nico, Luna, Joel (Fadel, 74), Rubi, Raúl, Beamonte (Montesinos, 81), Gaitán, Ángel López, Pau Sans (Gracia, 74), Pablo Cortés y Liso.

Espanyol: Oriol, Alemán, Ian, Salguero, Marc Grau, Rivarés, Warrick, Wassim (Javi Hernández, 46), Isaac (Grabulosa, 66), Armand (Marc López, 46) y Carvalho (Marçal, 66).

Goles: 1-0, min. 42: Pablo Cortés. 2-0, min. 44: Pau Sans. 2-1, min. 70: Rivarés.

Árbitro: Martín Hernández. Amonestó a Pau Sans, Pablo Cortés, Gracia; Alemán, Wassim, Marc López y Warrick.

GIRONA 2-1 MONTECARLO: El Montecarlo cae derrotado en tierras catalanas.

Girona: Joel Ruiz, Joel Gómez, Oltra, Toni, Garriga, Pablo, Iker García (Arnau, 89), Xevi, Solans (Mamadou, 76), Vázquez (Robert, 71) y Unai.

Montecarlo: Soto, Delgado (Posa, 46), Lóbez, Aznar, Lera (Gotor, 76), Briz, Royo (Ponce, 66), Romanos (Agustín, 81), Escartín, Ciriano y Gracia.

Goles: 1-0, min. 4: Solans. 2-0, min. 85: Robert. 2-1, min. 86: Briz.

Árbitro: Arenas Mora. Amonestó a Iker García, Joel Ruiz; Ciriano, Briz, Lera, Ponce y Soto. Expulsó al local Garriga en el 44’.

Comentario: El Montecarlo cayó derrotado nuevamente, en tierras catalanas, tras un partido igualado que se le volvió a escapar por detalles muy pequeños para alargar la mala dinámica que arrastra el conjunto rojillo. El partido comenzó con un tempranero gol del Girona, obra de Solans, desde fuera del área tras una buena jugada por banda izquierda. Durante los primeros cuarenta y cinco minutos el Girona tuvo más posesión que el cuadro local pero no generó más ocasiones que la del gol. El Montecarlo, por su parte, lo intentó con sus armas pero sus centros laterales fueron bien defendidos por la defensa catalana. En el último minuto del primer tiempo llegó la clara expulsión de Garriga que dejó al Girona con un hombre menos durante el segundo periodo. Tras el paso por vestuarios, cambió el guion del partido y el Montecarlo tuvo más balón y creó ocasiones muy claras para empatar el choque. Las dos más destacadas fueron para Briz, con un remate desde fuera del área que tocó en un jugador local y Escartín, tras una jugada por banda izquierda que terminó con un paradón de Joel Ruiz para evitar el empate. El Girona generó peligro a la contra hasta que Robert acertó en el 85’ para ampliar distancias. A la jugada siguiente el cuadro zaragozano, tras el saque de centro, redujo distancias tras una buena jugada de Escartín por banda que terminó con un remate a placer de Briz. Los últimos minutos el Montecarlo lo intentó con más corazón que cabeza pero no generó ninguna ocasión para hacer el empate.

UNIF. BELLVITGE 1-1 EBRO: El Ebro pesca un punto tras un partido polémico.

Unif. Bellvitge: Edu, Enric, Denys, Pol Castell, Víctor (Ibai, 80), Isaac, Serrano, Mario (Ponz, 46), Nil, Aiman (Pol, 72) y Arnau.

Ebro: Hugo, Mballo, Antero (Carp, 77), Iván, Vallespín, Magarín, Rubén (Misha, 68), Gumiel (Sánchez, 89), Melendo, Juliá y Guti (Nivela, 68).

Goles: 1-0, min. 57: Arnau, de penalti. 1-1, min. 78: Melendo.

Árbitro: Gonzales Moreno. Amonestó a Arnau, Pol, Enric; Gumiel, Iván y Antero.

Comentario: El Ebro volvió con un punto de su partido ante el Bellvitge tras un partido polémico que terminó en empate. El cuadro zaragozano no estuvo cómodo en ningún momento del partido, debido a la férrea defensa que planteó el equipo local. Tras una primera parte sin goles y con pocas ocasiones, llegó el primer tanto del partido desde los once metros tras una clara mano dentro del área que Arnau no perdonó. El colegiado del encuentro no señaló un posible penalti a Guti tras un contacto en el área por el que el jugador zaragozano tuvo que ser sustituido. Melendo igualó el encuentro en el 78’ tras rematar una falta lateral y el partido se aceleró en los últimos minutos con ambos equipos buscando el gol de la victoria sin descuidar la defensa. En el último minuto del encuentro, el cuadro arlequinado tuvo una clara ocasión con un libre directo al borde del área para ponerse por delante pero no supo aprovecharlo y en la contra de esa misma jugada, los locales pudieron haberse llevado los tres puntos con un 1 vs 1 que no acertaron a convertir en gol.