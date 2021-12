El Real Zaragoza no da opción al Juventud

El grupo 1 de Alevín Preferente se despidió del 2021 esta jornada. Un enrachado Stadium Casablanca provocó la derrota del Oliver, que vio como su diferencia con el líder aumentó. El San Gregorio vió como se cortaba su mala racha empeorando los números del San José, que no ha puntuado todavía en lo que lleva de temporada. El Ebro venció por la mínima al Hernán Cortés y puso tierra de por medio con la zona media-baja de la clasificación. El Cuarte no pudo sorprender al líder, el Montecarlo, que avanza con pie firme en primera posición tras golear a los verderoles. No obstante, su más cercano perseguidor, el Amistad, tampoco falló ante el Calatayud, que sumó su tercera derrota consecutiva.

Grupo 1

Partido de la jornada: CUARTE 0-4 MONTECARLO

El Montecarlo venció con claridad a un Cuarte que aguantó muy bien el pulso de su rival durante muchos minutos pero terminó cayendo derrotado. El Montecarlo llevó el peso del partido durante casi todas las fases del mismo, generando ocasiones que no terminaban en gol por falta de acierto o porque la defensa local neutralizaba el peligro. Causín abrió la lata al cuarto de hora de partido y se llegó al descanso con el resultado de 0-1. Tras el paso por vestuarios el Montecarlo tuvo sus mejores minutos en el partido que les sirvió para poner tierra de por medio en el marcador con los goles de Gasca, Escriche y Nicolás.

Clara victoria para un Montecarlo que llega al parón por Navidad líder en solitario de la categoría tras haber hecho una primera fase de temporada casi perfecta, con una única derrota en 12 jornadas disputadas.

Ficha técnica

Cuarte: Álvaro, Hugo, Izan, Iván, Nael, Ventura, Mario, Martorel, San Millán, Noah y Vives. También jugaron: Jesús, Gascón, Darío y Jacobo.

Montecarlo: Izan, Campillo, Tena, Causín, Sebastián, Tello, Escalona, Daniel, Nicolás, Ausere y Yarón. También jugaron: Andrés, Gasca, Mateo y Escriche.

Goles: 0-1, min. 16: Causín. 0-2, min. 32: Gasca. 0-3, min. 41: Escriche. 0-4, min. 47: Nicolás.

Árbitro: Alhambra Lite.

OLIVER 1-2 STADIUM CASABLANCA

Oliver: David, Abella, Álvaro, Iván, Samuel, Nando, Giménez, Richard, Duarte, Pascual y Fornoza. También jugaron: Daniel, Lucas, Alonso, Rayan, Diego y Rafa.

Stadium Casablanca: Alberto, Héctor, Escuder, Valero, Álvaro, Marcos, Víctor, Gonzalo, Mario, Samuel y Nicolás. También jugaron: Javier, Campo, Fraguas, Lorien, Gabriel, Liberto y Montañés.

Goles: 0-1, min. 19: Mario. 1-1, min. 21: Richard. 1-2, min. 45: Fraguas.

Árbitro: Muñoz Pueyo. Amonestó al visitante Liberto.

SAN GREGORIO 4-1 SAN JOSÉ

San Gregorio: Daniel, Akram, Guillermo, Ismael, Yahya, Pardos, Moaaz, Mamadou, Nicolás, Gonzalvo y Benavides. También jugaron: Lanzarote, Juberías, Ousman, Eric, Nabil y Jorge.

San José: Mateo, Iker, Aguerri, Álvaro, Alberto, Fabio, Hernando, Sebastián, Beltrán, Tapia y Máximo. También jugaron: Caballero, Alexandru, Guzmán, David y Mario.

Goles: 1-0, min. 6: Nicolás. 2-0, min. 15: Yahya. 3-0, min.30: Eric. 3-1, min. 35: David. 4-1, min. 54: Gonzalvo.

Árbitro: Catalán García.

EBRO 1-0 HERNÁN CORTÉS

Ebro: Mateo, Ionut, Villarroya, Artigas, Ferrero, Casorrán, Yasser, Adama, Lorien, Alejandro y Adilson. También jugaron: Carrillo, Guillermo, Youssef, Erik y Rodrigo.

Hernán Cortés: Unai, Arnedo, Álvaro, Roberto, Ormad, Royo, Héctor, Mikel, Villar, Víctor y Galindo. También jugaron: Enzo, Miguel, Lara, Bermejo, Villanova y Darío.

Goles: 1-0, min. 31: Adama.

Árbitro: Gardeta Heredero.

AMISTAD 2-0 EFB CALATAYUD

Amistad: Parfect, Hugo, Rodrigo, Idoipe, Saúl, Iker, Abad, Santiago, Corbinos, Arilla y Killian. También jugaron: Matei, Mariblanca, Víctor e Iván.

EFB Calatayud: Paula, Carlos, Edgar, Ismael, David, César, Roberto, Iker, Esteras, Pedrejón y Galindo. También jugaron: Jorge, Romero, Héctor y Gallego.

Goles: 1-0, min. 28: Killian. 2-0, min. 53: Abad.

Árbitro: George Ungureanu.

Grupo 2

El Real Zaragoza obtuvo una goleada por 7-0 ante el Santo Domingo Juventud. De esta manera, aprovechó el duelo directo entre el Racing Zaragoza y el Alcañiz (tercero y segundo clasificado, respectivamente), que empataron a uno y de esta manera el Real Zaragoza ya aventaja en 13 puntos a ambos clubes. El Salvador cosechó otra goleada, 6-0 ante la Unión La Jota Vadorrey y se queda asentado en la zona media con 13 puntos, mientras que el Vadorrey sigue colista con un punto. Justo por encima se encuentra el Valdefierro, que perdió en esta ocasión por 2-0 en su salida al Actur Pablo Iglesias. El Estadio Miralbueno El Olivar fue quien descansó en esta jornada y se mantiene cuarto.

Partido de la jornada: REAL ZARAGOZA 7-0 SANTO DOMINGO JUVENTUD

El Real Zaragoza no dio opción a su rival y venció con claridad, dejando el partido visto para sentencia en la primera parte. Tras un gran inicio de partido en el que el conjunto blanquillo combinó intensidad, toque de balón, profundidad y acierto de cara a portería para poner tierra de por medio ya en la primera parte. Sancho, en el primer minuto, inició una goleada que continuaron Gorka, por partida doble, De la Rosa, Iannis y Aritz antes del descanso. Tras el paso por vestuarios, el partido bajó de intensidad y Aritz anotó un tempranero gol en la segunda parte que dio lugar al resultado final de 7-0.

De esta manera, el Real Zaragoza finaliza una primera vuelta perfecta con pleno de victorias en sus 10 partidos disputados, 72 goles a favor y tan solo 2 en contra.

Ficha técnica:

Real Zaragoza: Assane, Sisamón, Casorrán, Casado, Iannis, Sancho, Amin, Berdusán, De la Rosa, Gorka e Iván. También jugaron: Adrián, Aritz, Longares, Nuño y Ferrer.

Santo Domingo Juventud: Guillermo, Daniel, Jairo, Benito, Alonso, Diego, Clemente, Insa, Mateo, Pina y Gimeno. También jugaron: Zoubir, Kevin, Alejandro, Longás, Sofiane y Orna.

Goles: 1-0, min. 1: Sancho. 2-0, min. 6: Gorka. 3-0, min. 11: Gorka. 4-0, min. 13: De la Rosa. 5-0, min. 23: Aritz. 6-0, min. 27: Iannis. 7-0, min. 32: Aritz.

Árbitro: Buil Teller.

EL SALVADOR 6-0 UNIÓN LA JOTA VADORREY

El Salvador: Perches, Contreras, Gonzalo, Carlos, Javi Ara, Nicolás, Lahoz, Gracia, Jorge, Lafuente y Jaime. También jugaron: Guillermo y Diego.

Unión la Jota Vadorrey: Alejandro, Sara, Carlos, Izan, Raúl, Óliver, Eric, Markus, Asier, Hugo y Giménez. También jugaron: Iván y Gonzalo.

Goles: 1-0, min. 5: Javi Ara. 2-0, min. 15: Lafuente. 3-0, min. 28: Gracia. 4-0, min. 29: Javi Ara. 5-0, min. 41: Jaime. 6-0, min. 57: Carlos.

Árbitro: Fortea Laguna.

ACTUR PABLO IGLESIAS 2-0 VALDEFIERRO

Actur Pablo Iglesias: Cristian, Mario, Ricardo, Martín, Marquina, Marcos, Bahamonde, Estrada, Piñeiro, Hatim y Emmanuel. También jugaron: Peña, Subías y Daniel.

Valdefierro: Kevin, Sebastián, Unax, Anis, Eduardo, Unai, Monteagudo, Mateo, Aarón, Marcos y Pardos. También jugaron: Mainar, Muñoz y Barrios.

Goles: 1-0, min. 40: Hatim- 2-0, min. 49: Marcos.

Árbitro: Salas López.

RACING CLUB ZARAGOZA 1-1 ALCAÑIZ

Racing Club Zaragoza: Iker, Casas, Vives, Valverde, Álex, Izan, Aitor, Adrián, Héctor, Castillo y Nicolás. También jugaron: Luis, González y Escanero.

Alcañiz: Álvaro, Cebrián, Leo, Juanjo, Lucas, David, Guillermo, Alonso, Latorre, Iván y Adrián. También jugaron: Ignacio, Mario, Daniel, Aparicio, Rafael y Darío.

Goles: 1-0, min. 17: Izan. 1-1, min. 37: Guillermo.

Árbitro: Casanova López.