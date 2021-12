El Deportivo Aragón vence con contundencia al Belchite

El Deportivo Aragón venció por tres a cero al CD Belchite y cierra el año con una victoria contundente.

Empezó el partido con un ritmo lento, con muchas interrupciones y eso hizo que costara coger ritmo a las dos escuadras. El primer disparo llegó en el minuto 23 con un zurdazo de Rastrojo que se marchaba por encima del arco. Minutos más tarde un gran balón filtrado de Juan Sebastián llegaba para Vaquero y este lo mandaba al fondo de las mallas. Con el marcador a favor el Deportivo Aragón se hizo dueño de la posesión pero no logró aumentar la ventaja antes del paso por vestuarios. En el segundo tiempo siguió la dinámica con la que acabó el primero y el cuadro blanquillo era quien dominaba el balón. La escuadra visitante por su parte trataba de enlazar alguna jugada al contragolpe para hacer daño pero la defensa zaragocista se mostró inexpugnable y no dejó crear peligro. En los últimos minutos los cambios darían un plus a los locales y en el 80’ Toquero hacia el segundo gracias a un pase medido de Marín. En el minuto 89, se cambiarían los papeles y Toquero era el que asistía para que Marín hiciera el tres a cero definitivo.

RZD Aragón: Calavia, Sola, Javi Hernández, Vaquero (López, 85), Castillo, Vela (Vallejo, 64), Luengo, Rastrojo (Marín, 78), Raúl Rubio (Montes, 78), Puche (Benedet, 64) y Juan Sebastián.

Belchite 97: Montorio, Saúl, Iván Vera, Jorge Rey, Adrián (Borbón, 59), Diego, Martín (Serrate, 59), Tolo, Ariño, Marín y Marcos (Santos, 86).

Goles: 1-0, min. 27: Vaquero. 2-0, min. 80: Montes. 3-0, min. 91: Marín.

Árbitro: Gonzalo Benito. Amonestó a Juan Sebastián, Castillo; Marín, Ariño y Adrián. Expulsó por roja directa al visitante Saúl (82’).

ILLUECA 3-2 ROBRES: El Illueca vence al Robres con sufrimiento incluido

Illueca: Roberto, Pinto, Karol, Cavero, Gimeno (Barriendos, 66), Morales (Fajardo, 89), Ormad (López, 74), Manu, Cota, Rubio y Asier (Marín, 66).

Robres: Alejo, Javi Pérez (Herrero, 76), Espiérrez, Ara, Muñoz, Fonte (Gumiel, 53), Carcasona, Barrio (Pumareta, 53), Cristian (Cabrero, 88), Marc y Rodrigo (Marvin, 76).

Goles: 1-0, min. 6: Ormad. 1-1, min. 10: Tapia. 2-1, min. 24: Cavero. 3-1, min. 51: Morales, de penalti. 3-2, min. 52: Barrio.

Árbitro: Almárcegui Bozal. Amonestó a Cota; Javi Pérez, Pumareta.

Comentario: El Illueca ganó en el partido en el que se enfrentó al Robres con sufrimiento incluido en la segunda mitad. El partido se mantuvo abierto, aunque fue el cuadro local el que se erigió como dominador. En un inicio de partido igualado, el Illueca estrenó el marcador por mediación de Ormad, aunque a los pocos minutos el Robres mandó un saque de banda al área local y Tapia, tras varios rechaces, acabó igualando el electrónico. A partir de ese momento el Illueca acosó a su rival y volvió a ponerse por delante en un saque de esquina que culminó Cavero. Morales pudo haber dejado el partido sentenciado con un disparo que acabó encontrándose con la madera. En la segunda mitad el Robres estiró líneas y empezó a generar peligro, pero justo cuando mejor estaban, Morales hizo el 3-1 desde el punto de penalti. Acto seguido, Barrio hizo que el Robres se volviera a meter en el partido. Al final la presencia en el área local del Robres no permitió que el Illueca acabara el partido tranquilo, pero finalmente los tres puntos se quedaron en el Papa Luna.

CALAMOCHA 3-2 BINÉFAR: El Calamocha se queda con los puntos tras un final de infarto

Calamocha: Monforte, Lou, Sánchez, Nacho Lafita (Vicente, 83), Puri (Villar, 63), Muñoz (Alegre, 83), Pablo, Motero, Albajara (Manau, 63), Orús y Lanzuela

Binéfar: Nelson, Amine, Brunet, Valencia, Cesc (Rusiñol, 39), César, Imaz, Llabrés, Iker (Bayona, 39), Pujol y Sales (Cortés, 23).

Goles: 1-0, min. 1: Muñoz. 2-0, min. 3: Lanzuela. 2-1, min. 77: César. 3-1, min. 86: Manau. 3-2, min. 88: Brunet.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó a Albajara, Villar, Lanzuela y Vicente; Rusiñol.

Comentario: El Calamocha ganó al Binéfar por 3-2 después de un final del partido completamente frenético. El arranque fue también no apto para corazones sensibles puesto que cuando aún no se había cumplido el minuto de juego David Muñoz consiguió perforar la portería oscense. Nada más sacar de centro hubo un robo y la jugada acabó con el segundo local turolense. Este inicio de encuentro fue determinante para que no se le escaparan los tres puntos al Calamocha. A partir del 2-0 el partido discurrió bajo la batuta del Binéfar que se pasó la primera parte intentando recortar distancias sin conseguirlo, pero en la segunda parte todo fue distinto. Tras recortar distancias, los oscenses se lanzaron a por el partido a tumba abierta, dispuestos a llevarse los tres puntos. El Calamocha aún consiguió un tercer tanto que, lejos de proporcionarle cierta tranquilidad, lo convirtió en un manojo de nervios porque el Binéfar volvió a marcar. Con el 3-2 se llegó al final del choque en medio de un fuerte nerviosismo local.

BARBASTRO 0-1 CUARTE: El empuje del Barbastro se queda sin premio ante el Cuarte

Barbastro: Gistau, Limbeck, Agustín, Franki, Farré, Arnedillo, Conte, Peralta (Blasco, 70), Gulias (Ramos, 85), Rafinha (Gorka, 70) y Perso.

Cuarte: Buetas, Múzquiz, David, Andreu, Rosell (Ángel, 70), Guillén (Cristian, 81), Íñigo Pérez, Rami (Raúl, 60), Samuel, Roberto y Juanma (Eloy, 60).

Gol: 0-1, min. 16: Rosell, de penalti.

Árbitro: Lara Arjona. Amonestó a Peralta, Rafinha, Franki; Rosell, Rami, Roberto y Cristian.

Comentario: Los rojiblancos quebraron la buena racha de seis encuentros sin perder y despidieron el año con una derrota ante el líder, el Cuarte. El Barbastro jugó un buen partido y tuvo cinco ocasiones claras para marcar que neutralizó el meta Buetas. Los rojiblancos llevaron la iniciativa desde el principio con mucha posesión. A la primera ocasión de Gulias, en el minuto 2, se sumaron dos de Perso y Agustín en la primera media hora. En medio, el penalti que apreció el árbitro que adelantó al Cuarte en la primera y única vez que llegó hasta el área local. Al dominio intenso del Barbastro respondieron los visitantes con un sistema práctico y ordenado. Desde los inicios de la segunda parte, el guion fue el mismo, con ocasiones claras de Conte, Arnedillo y Blaco, con excelentes intervenciones de Buetas. El Cuarte tuvo dos contras aisladas con opciones de marcar por medio de Guillén y Guti. En los seis minutos de descuento, la falta de acierto local pasó factura frente al Cuarte, muy arropado.

CARIÑENA 2-3 CASPE: Rotellar frena en seco la remontada del Cariñena

Cariñena: Miralles, Utrilla, Álex Navarro, Iván (Molinero, 53), Alejandro, Monge, Fonsi, Sidy (Patrick, 70), Modrego, Iván Falo (Rute, 84) y Cirac (Alberto, 53).

Caspe: Máñez, Villanueva, Garrido, Sorbe, Abadía (Ginés, 76), Pescador (Escuin, 65), Jesús (Burillo, 65), Raúl, Usón, Kike Navarro y Rotellar (Bernal, 89).

Goles: 0-1, min. 21: Rotellar. 1-1, min. 33: Utrilla. 1-2, min. 35: Rotellar. 2-2, min. 64: Iván Falo. 2-3, min. 86: Rotellar.

Árbitro: Nadal Avellanas. Amonestó a Monge; Abadía y Burillo.

Comentario: Partido muy igualado entre el Cariñena y el Caspe en el que los dos conjuntos contaron con alternativas en el juego y ocasiones. El Caspe fue muy eficaz en el área local, sobre todo en la primera parte, en la que hizo dos goles en las dos primeras aproximaciones del partido por mediación de Rotellar. El Cariñena, por su parte, fue a remolque durante todo el encuentro logrando igualar en dos ocasiones el partido, pero cuando parecía que podía llegar la victoria vinatera, volvió a aparecer Rotellar, que con un golazo en el tramo final marcó su triplete particular para que los tres puntos viajasen a Caspe.

Más información Victoria balsámica del Sabiñánigo ante el San Lorenzo

ATLÉTICO MONZÓN 0-0 BIESCAS: El Atlético Monzón no puede con el colista

At. Monzón: Chavo, Ramón, Carrera, Domi, Marcio, Petro (Carrasco, 77), Bernárdez, Rausell, Moha, Iago (Simo, 68) y Berto.

Biescas: Oliván, Lardiés, Marcos, Rubén, Osanz, Iván, Lardiés, Jaime, Samper (Jorge, 82), Garcés y Urieta

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a los visitantes Iván y Rubén.

Comentario: El Atlético Monzón despidió el año en su campo sin poder pasar del empate ante el colista. Pese a ello, los rojiblancos dejaron buenas sensaciones, al ser dominadores del encuentro y muy superiores a su rival, generando numerosas ocasiones. En la primera parte no fueron claras, pero el segundo tiempo se lo pasaron los locales prácticamente en la portería contraria. Pero los aciertos del guardameta visitante y la suerte, que fue esquiva, impidieron que pudieran abrir el marcador. El Monzón empujó mucho en la segunda parte, colgando balones y buscando el gol, pero el Biescas, encerrado atrás y dejando pocos espacios, se defendió con acierto.

UTEBO 3-2 ÉPILA: El Utebo tira de orgullo para remontarle dos tantos al Épila

Utebo: Aarón, Capapé, Alvira, Félez, Machote, Marín (Samu Cardo, 55), Aldair, Lucio, David (Pomareta, 89), Villalba (Jaime, 89) y Adán Pérez.

Épila: Otín, Crespo, Campo, Gil, Rupérez, Hamza (Óscar, 87), Luis Costa, Monteiro, Adrián, Álvarez (Inaga, 87) y Losfablos.

Goles: 0-1, min. 7: Álvarez. 0-2, min. 13: Luis Costa. 1-2, min. 25: Adán Pérez. 2-2, min. 67: Samu Cardo, de penalti. 3-2, min. 80: Alvira.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó a Alvira, Machote, Aldair, Samu Cardo; Rupérez, Monteiro, Campo y Gil.

Comentario: El Utebo consiguió remontar los dos tantos del Épila. Los visitantes entraron mejor al partido y, pese a mantenerse a la defensiva, se adelantaron en el marcador gracias a dos pérdidas de los locales que Álvarez y Luis Costa transformaron en el 0-2. El Utebo se fue entonando y se convirtió en el dominador del juego, recortando distancias por mediación de Adán Pérez. Tras el paso por vestuarios los locales salieron con el objetivo de darle la vuelta al resultado, logrando empatar desde el punto de penalti gracias a Samu Cardo y acabando de remontar en una jugada muy elaborada que culminó con un disparo cruzado Alvira.

BORJA 1-0 GINER TORRERO: Jorge socorre al Borja en un partido de necesidad

Borja: Joel, Escolar (Maldonado, 59), Cirac, Marín, Pujadas (Garde, 59), Jorge (Clavero, 90), Quesada (Izan, 70), Magallón, Alonso, Marcos y Cofrades.

Giner: David, Alejandro, Roberto (Mendoza, 89), Vicente, Llorente, Marzo (Sánchez, 75), De Castro, Giancarlos (Raúl Alfonso, 89), Claudiu, Berrogain (Tejero, 56) y Alloza (Bosqued, 75).

Goles: 1-0, min. 88: Jorge.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó al local Marín. Expulsó con roja directa al local Garde (84’).

Comentario: El Borja cerró el año con una trabajada victoria frente al Giner. Los de Quique Benedí buscaron el triunfo en todo momento, incluso en inferioridad numérica tras una roja directa a Mario Garde en el minuto 84. El Borja salió al partido decidido en busca de la victoria, teniendo Jorge Lahuerta una doble ocasión para adelantar a los suyos a los pocos minutos del inicio del partido. El Giner contestó rápido con un disparo que se marchó desviado. En el segundo tiempo, el Borja salió con la misma idea y gozó de varias ocasiones para hacerlo. El Giner se defendió muy bien y se basó en salidas a la contra para generar peligro. En el minuto 83, Bosqued gozó de la ocasión más clara para los visitantes con un disparo cruzado que estuvo a punto de colarse en la portería defendida por Joel. Cuando peor pintaban las cosas para los locales apareció la figura de Jorge Lahuerta, que con una jugada personal sensacional logró marcharse de tres rivales y acabó haciendo un auténtico golazo para desatar la locura en el Manuel Meler.

Más información Gran victoria del Real Zaragoza que le deja a un paso de la Copa del Rey

Toda la información sobre el deporte aragonés en la web de Afición.