El Huesca B se vuelve de vacío frente al Espanyol B

El Huesca B cae por la mínima frente al Espanyol B. Comenzó mejor el cuadro blanquiazul, que llevaba el peso del partido. El filial catalán mandó un primer aviso a los oscenses a los ocho minutos cuando Nabil mandó a la red un rechace de Valera, pero para fortuna de los azulgranas el asistente levantó el banderín señalando fuera de juego. Los locales crecían con el esférico y se encontraban muy asentados en el terreno de juego siguiendo el ritmo marcado por Roger Martínez, que se movía entre líneas con total libertad. Antoniu Roca pudo abrir la lata a la media hora de juego tras una gran combinación en tres cuartos de campo, pero su remate se marchó rozando el palo izquierdo de la meta oscense. Los de Dani Aso no conseguían zafarse del dominio perico y se pudieron marchar al descanso por detrás en el marcador, pero ni Roger ni Abde estuvieron finos en los metros finales.

El paso por vestuarios no cambió el guion del choque, a excepción de un cambio obligado por parte del cuadro aragonés, que vio como Aparicio tenía que dejar su puesto por lesión. El Espanyol saltó al verde con una marcha más que los oscenses, al igual que en la primera mitad, pero en estos nuevos cuarenta y cinco minutos si fue capaz de inaugurar el marcador: Abde ganó la espalda por banda, levantó la cabeza y le puso un balón medido a Roca, que solo tuvo que empujarla. El tanto cayó como un jarro de agua fría en los de Dani Aso, que no conseguían superar la primera línea de presión de los pericos y aguantaban como podían las acometidas de los hombres de ataque del cuadro catalán. Abde pudo ampliar la renta tras un buen pase a la espalda de los centrales, pero su remate se marchó desviado. Acto seguido fue Nabil quien estuvo muy cerca de poner tierra de por medio, pero Valera le ganó la partida y permitió a los azulgranas seguir con vida. El paso de los minutos mejoró al Huesca que, por fin, consiguió encadenar buenas posesiones. Diego Ibáñez hacía daño en la zaga blanquiazul y, en una de esas, llegó la jugada polémica del choque, pues el árbitro no vio penalti tras un contacto en el área. El Huesca lo intentó a la desesperada en los últimos minutos de juego y pudo lograr el empate con un testarazo de Diego Ibáñez, pero el esférico se marchó rozando el palo, certificando tres puntos más para un Espanyol B que sigue la estela del Formentera, líder la competición.

Espanyol B: Fortuño, Villahermosa, Nabil (Mangada, 85), Svensson (Mahicas, 70), Álvaro García, Gorjón, Antoniu Roca (Jofre, 65), Lancho, Abde (Dacosta, 65), Roger Martínez (Rubén, 85) y Omar

Huesca B: Valera, Mora, Anglada, Euse, José Val (Fuentes, 75), Ronald, Sastre (Abizanda, 58), Carrasco, Aparicio (Ibáñez, 46), Manu Molina y Sandoval (Fernández, 71).

Goles: 1-0, min. 48: Antoniu Roca.

Árbitro: Clemente Manrique. Amonestó a los locales Nabil, García, Dacosta y Fortuño; y a los visitantes Sandoval, Molina e Ibáñez.

