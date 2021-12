El Brea se queda sin premio en el último suspiro

Un fatídico penalti en los últimos instantes deja al Brea sin premio en su visita a Lleida. El balón echó a rodar en el Camp d’Esports de Lleida con ambos equipos bien plantados sobre el terreno de juego. El cuadro local, sin el apoyo de su afición tras la sorprendente decisión del club ilerdense de disputar el choque a puerta cerrada, buscaba llevar el peso del partido a base de largas posesiones. Sin embargo, los aragoneses no se mostraban incómodos y trataban de aprovechar los espacios a la espalda de la zaga. El Lleida avisó primero tras un desajuste defensivo de los breanos, pero Lázaro le ganó la partida a David López y despejó el cuero con una sensacional parada. Los locales mejoraron tras la ocasión y volvieron a probar fortuna un par de minutos después con un disparo de Moha que acabó en el lateral de la red. Los de Dani Martínez no terminaban de encontrarse sobre el verde y eran los azulones los que manejaban el cuero a su antojo. Pese a ello, el Lleida tampoco llegaba con excesivo peligro a la meta defendida por Lázaro y solo inquietaba a los zagueros aragoneses a base de centros laterales que no encontraban rematador. El Brea se estiró en los últimos compases del primer tiempo, llegando con cierto peligro al área rival, aunque sin encontrar portería.

Tras el paso por vestuarios y los ajustes tácticos de ambos entrenadores, el choque siguió por los mismos derroteros, pues era el Lleida quien dominaba la medular y el Brea generaba peligro con rápidas combinaciones. En una de estas llegó la más clara de los breanos, pero la zaga ilerdense se mostró muy segura y evitó el disparo de Cano. El Lleida volvió a entonarse a la hora de juego y pudo abrir la lata con un disparo lejano de Moha que salvó Lázaro con otra gran intervención. El partido se equilibró y parecía que se calmaba hasta que llegó la acción que iba a decantar el choque: Álvaro Cano se marchó a vestuarios antes de tiempo tras recibir la segunda cartulina amarilla. El Brea tenía que aguantar más de quince minutos con un hombre menos y el Lleida se volcó en busca del tanto de la victoria. Los aragoneses se defendían con uñas y dientes, pero el colegiado señaló penalti y Quim no falló desde los once metros. Los de Dani Martínez buscaron el empate a la desesperada y estuvieron cerca de conseguirlo con un buen remate de Roy, pero el balón no quiso entrar y los puntos se quedaron en tierras catalanas.

Lleida Esportiu: Ramón, Neeskens, Roger, Moha, Pedro Inglés, Modest (Yasser, 82), David López (Sanku, 82), Monterde, Quim Araujo, Mejía (Joan, 73) y Febas

Brea: Lázaro, Toni Pérez, Solbes (Puig, 93), Carlos Cano, Matías, Israel (Roy, 62), Pepo, Juan González, Veintemilla, Cuenca (Jona, 83) y Álvaro Cano

Goles: 1-0, min. 88: Quim Araujo

Árbitro: Jiménez Olano. Amonestó al local Pedro Inglés y a los visitantes Carlos Cano e Israel. Expulsó al visitante Álvaro Cano por doble amonestación (77’).

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.