El Escalerillas planta cara el líder pero se queda sin premio

Gran partido el disputado en el Parque Oliver entre un Tamarite líder que salió mejor al terreno de juego y un gran Escalerillas. La primera ocasión fue para los locales con un remate de García que se encontró con el larguero, pero se adelantaron los visitantes en un despiste defensivo que acabó con el gol en propia de Campos. Pudieron marcar el segundo, pero Lorente y la madera lo impidieron. En la segunda parte el Escalerillas fue cada vez a mejor acabando encerrando al Tamarite en su área y prácticamente pidiendo la hora. Hubo ocasiones muy claras de Navales y Ramirez para al menos empatar ,pero al final el marcador no se movió y se confirmó el triunfo visitante.

Escalerillas: Lorente, Campos, Roche (Sánchez, 74), Navales, García (Ángel, 60), Varela (Mediano, 74), Pellejero, Burillo (Carnicer, 85), Jorge (Vilches, 70), Ramírez y Manuel (González, 60).

Tamarite: Edgar, Cervera, Gerard, Varilla, Eric, Alexis, Suárez (Pau, 25) (Bernado, 80), Joel (Altemir, 71), Raluy (Feliu, 71), Iglesias y Flo (Joel, 83).

Goles: 0-1, min. 15: Campos, en propia puerta.

Árbitro: Orcajo Ambroj. Amonestó a Alexis.

MONTECARLO 1-3 SARIÑENA: El Montecarlo cae ante un eficaz Sariñena

Montecarlo: Martínez, Vicente, Castán, Latre, Fabregat (González, 74), Pelegrín, Mallor, Duque (Tazueco, 10), Ramón (Marco, 59), Rodríguez (Segui, 70) y García (Javier Martínez, 74).

Sariñena: Hernández, Incze, González, Ventura, Chaib (Leiva, 82), Villellas, Terre (Gálvez, 82), Bata, Larios, Abad (Tella, 66) y Roncea (Huerva, 80).

Goles: 0-1, min 32: Bata. 0-2, min 43: Roncea, de penalti. 1-2, min 44: García. 1-3, min 89: Larios.

Árbitro: Falces Castillo. Amonestó a Jurado, Martínez; Abad, Terre, Larios, González, Villellas y Huerva.

Comentario: El Montecarlo fue derrotado en casa por el Sariñena con un 1-3. En los primeros treinta minutos, el Montecarlo mantuvo el control del partido, aunque no generó peligro. Bata abrió el marcador con un centro lateral rematado satisfactoriamente. El Montecarlo siguió intentando generar peligro, pero llegó el segundo en un penalti tras un contragolpe. Justo antes del descanso, los locales recortaron diferencias. En la segunda mitad, misma tónica, hasta que en el 89, con un remate desde el pico del área, Larios marcó el 1-3.

FRAGA 0-0 INTERN. HUESCA: El Internacional Huesca y el Fraga no muestran su mejor versión ofensiva.

Fraga: Marc, Sanuy, Genís, Larroya (Castilla, 61), Alexis, Sanjuán, Bernabé, Gomes, Pirla (Novials, 61), Unai (Yeray, 77) y Óscar (Nicolás, 77).

Intern. Huesca: Martín, Benedet, Margalejo (Vargas, 46), Nihah, Alassane, Mauro, Alejandro (Lizer, 67), Mincho (Kenta, 46), Montaño, Emilio y Sarvisé (Eduard, 77).

Árbitro: Pérez Vicién. Amonestó a Alexis, Larroya, Óscar, Unai, Novials, Sanuy; Montaño, Margalejo, Benedet, Mauro y Kenta. Expulsó al local Castilla (89’).

Comentario: El Fraga y el Internacional Huesca no mostraron su mejor eficacia de cara a portería en este partido. Buen comienzo fragatino, quienes dominaron el partido en los primeros compases. El Internacional aumentó su intensidad con el paso de los minutos, aunque no se tradujo en ocasiones claras. En el segundo tiempo, mejor salida al césped de los visitantes, con alguna aproximación de cada vez mayor peligro. El Fraga lo intentó hasta el final, pero en esta jornada estuvo con la pólvora mojada.

CASETAS 3-1 VALDEFIERRO: El Casetas vence al Valdefierro con una buena recta final.

Casetas: Marín, Abad (Ballestín, 89), Palacios, Morcillo, Corellano, Fernández (Buil, 87), Alberto (Rivas, 55), Cristian, Ither (Óscar, 89), Da Costa (Navarro, 64) y Ropero (Julen, 64).

Valdefierro: Pedro Mayo, Giménez (López, 85), Carlos, Muñoz (Miguel, 70), Iván (Martínez, 75), Alberto, Sergio (Broto, 61), Perea, Marzo, Sánchez (Marcos, 85) y Guti.

Goles: 1-0, min. 11: Ither. 1-1, min. 31: Marzo. 2-1, min. 84: Rivas. 3-1, min. 89: Navarro.

Árbitro: Cote Aragón. Amonestó a Palacios, Navarro y Perea.

Comentario: El Casetas se llevó los tres puntos en su recibimiento al Valdefierro, con un cuadro local superior en el primer tiempo, mientras que los visitantes se mantuvieron replegados. En una acción combinada, Montaño adelantó a los locales a los 11 minutos. Sin embargo, a la media hora de juego en un error del meta local, Marzo puso el tanto del empate. Tras el gol, el Valdefierro dominó los minutos restantes. En la segunda mitad, el Casetas fue mejor en todos los aspectos, mientras que los visitantes solo dificultaron la labor local con un disparo de Urquizo. En una jugada combinada y con un disparo desde la frontal, Rivas marcó el segundo. Finalmente, Navarro con un remate desde el segundo palo puso el tercero.

PEÑAS OSCENSES 0-2 PEÑA FERRANCA: Victoria de la Peña Ferranca en el feudo del Peñas Oscenses

P. Oscenses: Borja, Lasaosa, Buil, Gargallo (Tosat, 75), Rafael (Ismail, 65), Piedrafita (Gabriel, 46), Aarón (Ramos, 65), Lorien, Jaime, Víctor y Tounkara.

P. Ferranca: Callizo, Luis (Aitor, 66), Isaac, Naval, Lasheras, Rausell (Gabriel, 53), Eric (Cabrero, 74), Pablo (Arroyos, 61), Conde, Marquina y Trallero.

Goles: 0-1, min. 20: Rausell. 0-2, min. 63: Marquina.

Árbitro: Escartín Larraz. Amonestó a los locales Piedrafita, Víctor, Buil y Ramos.

Comentario: La Peña Ferranca se impuso al Peñas Oscenses Gaypu y encadena cuatro jornadas sin perder. Los barbastrenses dominaron en la primera parte, en la que Rausell marcó tras una buena diagonal de Aarón. Borja evitó que la ventaja fuera mayor, aunque el Peñas también tuvo su opción en un tiro que despejó Callizo. En la reanudación, los locales salieron más atrevidos pero sin ocasiones y, con el 0-2 de Aarón, la Ferranca mantuvo su renta con un fútbol práctico.

ALCOLEA 0-0 ZARAGOZA 2014: El Alcolea no puede con un Zaragoza 2014 en cuadro.

Alcolea: Iván, Abdoulaye, Dobón (Mayoral, 46), Sanz, Guillén (Moussa, 89), Gou, Revilla (Lorenzo, 77), Arner, Cisse, Poy y Zueras (Lassana, 65).

Zaragoza 2014: Moriano, Axier, Latorre, Pérez, Guillén, Ibero (Biens, 71), Fall, Buila, Esteban, Hinacio y Coll.

Árbitro: Hurtado Rodríguez. Amonestó a Poy, Moussa; Hinacio, Fall y Buila.

Comentario: Nuevo empate conseguido por el Alcolea CF en su feudo ante un Zaragoza 2014 que llegaba justo de efectivos, pero aun así supo mantener el 0-0 inicial y sumar un punto fuera de casa. El partido comenzó con un Alcolea mucho mejor plantado en el terreno de juego, con varias ocasiones para inaugurar el marcador. Hasta en tres ocasiones tuvo el conjunto local por medio de Zueras, Revilla y Poy, pero ninguna de las tres pudo perforar la portería defendida por Moriano. El Zaragoza 2014, no tuvo ninguna ocasión de gol salvo alguna contra bien ejecutada por medio de Pape y Esteban, pero que no llegaron a crear peligro en la portería de Jiménez. En la segunda parte, el técnico local movió el banquillo, oxigenando al equipo y teniendo el control del encuentro en todo el segundo periodo. El conjunto visitante, al no tener banquillo ya que solo viajaron 12 jugadores, tuvo que guardar mucho las fuerzas y casi no llegaron a la portería local. Se dedicaron a defender y salir a la contra pero que fueron desbaratadas por la defensa local. Por su parte, los de Josemi tuvieron la ocasión más clara por medio de Revilla en el minuto 73, después de una jugada muy bien trenzada por los locales, le cayó el balón al delantero local que, solo delante del portero, falló el disparo y no pudo subir el primero al marcador. El partido terminó con un empate a cero que sabe a poco para los locales y que sirve para sumar el segundo empate consecutivo y no descolgarse en la tabla.

SAN LORENZO 3-4 JACETANO: El Jacetano sale vencedor en el festival goleador ante el San Lorenzo.

San Lorenzo: Gaibor, Magdalena (Rodrigo, 65), Esteire, Aranda, Martínez, Alonso, Iván, Arnal (Seral, 72), Ena, Gracia (Mairal, 72) y Juste.

Jacetano: Grasa, Gil, Noriega (Eloy, 89), Creswick (Raúl, 65), Díez, Aso (Álvarez, 78), Garrido (Portaña, 89), Bandrés, Azón, Hugo y Pueyo (Samuel, 57).

Goles: 0-1, min. 3: Creswick. 1-1, min. 5: Martínez. 1-2, min. 10: Bandrés. 2-2, min. 48: Magdalena. 2-3, min. 61: Garrido, de penalti. 2-4, min. 79: Díez. 3-4, min. 86: Alonso.

Árbitro: Royán García. Amonestó a los visitantes Pueyo, Gil, Álvarez.

Comentario: Nueva derrota como local del San Lorenzo en un emocionante partido. Nada más comenzar se adelantaba el Jacetano con un lanzamiento de falta y acto seguido empataba el San Lorenzo. Poco tardó en anotar el segundo el Jacetano. En la segunda parte empató el San Lorenzo pero volvió a adelantarse el Jacetano al transformar un penalti. También tuvo opción de empatar con un penalti el San Lorenzo pero lo falló. En una contra el Jacetano hacia el cuarto gol y aún recortaba distancias el San Lorenzo que lo intentó, pero no consiguió empatar.

MEQUINENZA 1-0 ALMUNIA SAN JUAN: Las bajas no impiden que el Mequinenza gane a la Almunia San Juan

Mequinenza: Figueras, Domingo, Rami, Sedeño, Domingo, Bruna, Campo (Ballo, 67), Hoyo, Medina (Jaouad, 85), Ariño y Castro (Dueso, 85).

Almunia SJ: Rovira, Chaverri, Cor, Domingo (Montaner, 85), Alcubierre, Cebolla (Konteh, 70), Clemente, Carreras, Obiols (Fofana, 77), Clemente y Sampietro.

Goles: 1-0, min 23: Campo.

Árbitro: Irigoyen Cavero. Amonestó a Campo, Figueras, Sedeño, Dueso; Clemente y Chaverri.

Comentario: El Mequinenza supo sacar el partido adelante pese a las importantes y numerosas bajas con las que afrontaba su cita con la Almunia San Juan. Los locales dominaron la primera mitad por completo, siendo Medina el encargado de generar la mayor parte del peligro. En el minuto 23 Campo inauguró el electrónico en una jugada de estrategia en un córner. Ya en la segunda mitad las fuerzas se fueron igualando, pero el juego se concentró en la parte del medio campo, llegándose al pitido final con el resultado de 1-0.