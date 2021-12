El Brea vence en Pinilla para romper la buena racha del Teruel como local

El Brea superó al Teruel en Pinilla, lo que supone la primera derrota de la temporada del CD Teruel en su feudo.

Tras diez minutos sin ocasiones para ninguno de los dos equipos y mucho duelo en el centro del campo, llegaron los primeros acercamientos peligrosos. Carlos Cano tuvo la primera tras un saque de esquina pero su cabezazo se marchó alto. Respondió el Teruel con un disparo de Aparicio que se fue desviado. El Brea creó peligro en jugadas a balón parado pero no logró acertar a perforar la portería defendida por Taliby hasta el 38’, cuando Matías recibió un pase de la muerte de Cuenca para disparar y poner por delante a su equipo antes del descanso. Mala primera parte del CD Teruel , que estuvo siempre a merced de lo que hiciera su rival. El equipo de Víctor Bravo no encontró su sitio en el campo , a pesar de que el Brea no creó demasiadas ocasiones de peligro pero aprovechó una de las pocas de que dispuso para marcharse con ventaja al descanso.

El Teruel mejoró tras el paso por vestuarios y Víctor Bravo introdujo hombres de refresco para cambiar la dinámica del choque y lo consiguió. Tuvieron varios acercamientos peligrosos en los primeros minutos y el partido se disputaba en campo visitante. En el 55’ Emaná la tuvo con un cabezazo a la salida de un córner. El partido llegó a su media hora final con todo por decidir y llegarían numerosas ocasiones para el Teruel que contaron con una destacada actuación de Lázaro, guardameta visitante. Con el carrusel de cambios llegó la posible sentencia del Brea pero Cano no acertó tras una buena internada por banda izquierda que consiguió atajar Taliby en última instancia. Aparicio tuvo en sus botas el empate pero su disparo lo repelió Lázaro de manera providencial. Sin embargo, la más clara para el Teruel fue en el 76’. Juan González tuvo que despejar en la línea de gol un remate de cabeza. Lázaro volvió a aparecer en el 89’ con otra providencial parada que mantuvo la ventaja para los suyos y les permitió sellar tres puntos muy importantes para el Brea.