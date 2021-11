La UD Logroñés se acerca al ascenso directo

La UD Logroñés, con su victoria ante el Valladolid Promesas por 3-2, es el gran beneficiado de la jornada, aprovechando así los pinchazos del Deportivo de la Coruña ante el Athletic Club ‘B’ (1-1), y del Racing de Santander ante otro de los gallos, Unionistas (1-1). La Real Unión de Irún se asoma al Play Off con su tercera victoria en cuatro encuentros, esta vez ante el Zamora por 2-0. En la zona media, se asienta un Calahorra que tras vencer a la Cultural Leonesa (2-0) acumula tres triunfos consecutivos. Por abajo no hubo cambios, dado que ninguno de los siete últimos clasificados fue capaz de sumar el triunfo. El colista Tudelano empató ante el Internacional de Madrid (1-1) y todavía no conoce la victoria.

El Atlético Baleares y el Villarreal ‘B’ mantienen su pulso en todo lo alto por el liderato con sendas victorias a domicilio ante Nástic (1-2) y Linense (1-2), respectivamente. El Albacete no pudo pasar del empate en su salida al Atlético Sanluqueño (2-2), por lo que pierde fuelle ante los dos primeros. El Real Madrid Castilla vio frenada su racha de triunfos ante el Linares (1-0). Quien está intratable es el San Fernando, club que hace cuatro jornadas estaba en descenso, pero con su triunfo ante el Barcelona ‘B’ (0-2) ha sumado los últimos 12 puntos en juego. Por abajo, derrotas de Sabadell, Betis ‘B’ y Costa Brava que les ponen cada vez más lejos la salvación.

