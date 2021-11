Eloy da un punto al Mequinenza ante el Tamarite

El Mequinenza plantó cara al Tamarite, otro de los equipos de la parte alta de la tabla clasificatoria de la regional preferente, en un partido que acabó en empate a un gol con lo que los verdes encadenan dos partidos sin perder en “Las Rías” frente a equipos de la parte alta de la tabla clasificatoria. Partido con pocas ocasiones para ambos equipos, con un arbitraje muy protestado, que se desequilibró en el marcador en la segunda mitad en un fallo defensivo de los locales que aprovecharon los visitantes.

El choque arrancó con imprecisiones en ambos equipos hasta que el Tamarite se afinó y comenzó a trenzar jugadas aunque sin generar ocasiones manifiestas de gol. Los verdes, muy seguros en defensa, se sacudieron el dominio a la media hora de juego y empezaron a llegar a la meta visitantes aunque sin excesiva fortuna.

En la segunda mitad los visitantes introdujeron dos cambios y pusieron una marcha más ahogando a los locales, que perdían el balón rápidamente. Un mal rechace de la defensa local en la frontal del área acabó en gol para el Tamarite, obra de Iglesias a pase de Espinosa. Excesivo premio para los visitantes tras lo visto en sobre el terreno de juego hasta ese momento que les sirvió de revulsivo ya que, en pocos minutos, dispusieron de dos buenas ocasiones con las que hubieran podido sentenciar el partido primero en las botas de Flo, que manda alto con Djiby batido, y después de Espinosa.

Iglesias marcó el gol visitante en el 61

El Mequinenza lo pasaba mal pero supo reponerse poco a poco. Tras unos minutos de incertidumbre los locales tiraron de casta y fueron a por la igualada, mientras que los locales comenzaron a especular con el resultado. Llegó el minuto 86 y los verdes hacían la igualada tras un saque de esquina que botó Joel y que, en una jugada embarullada, acababa rematando Eloy al fondo de la red. Antes del pitido final dos ocasiones, una por equipo, para los locales por mediación de Sekou que a punto esta de sorprender con un rebote afortunado y la para los visitantes con un disparo lejano de Suarez que para Djiby sin excesivos problemas.

Mequinenza: Djiby, Joel (Dueso, 85), Eloy, Abel, Josep, Bruna, Sekou, Hoyo (Valeri, 85), Guillem, Nil (Campo, 67) y Medina (Castro, 67).

Tamarite: Edgar, Pol, Alberto, Gerard, Varilla, Vales, Alexis, Joel (Iglesias, 46), Pol (Suárez, 62), Bernadó (Grau, 46) y Flo.

Goles: 0-1, min. 61: Iglesias. 1-1, min. 86: Eloy.

Árbitro: Solano Castro. Amonestó a Joel, Campo; Alberto, Suárez, Grau y Pol.

FRAGA 3-2 MONTECARLO: Un Fraga lleno de bajas sabe sufrir para ganar al Montecarlo

Fraga- Montecarlo Jaume Casas

Fraga: Puigvert, Serra, Larroya, Sanz (Novials, 69), Puch, Sanjuan, Gomes (Rodríguez, 86), Pirla (Sanuy, 62), Jodar, Alcaraz (Casanova, 80)y Quibus (Castilla, 69).

Montecarlo: Martínez, Vicente, Castán (Omeñaca, 85), Latre (Martínez, 62), Fabregat, Pelegrín, Mallor, Duque (Tazueco, 78), Rodríguez, García (González, 85) y Segui (Ramón, 55).

Goles: 1-0, min 2: Puch. 2-0, min 10: Jodar. 2-1, min 50: Pelegrín, de penalti. 3-1, min 59: Quibus. 3-2, min 67: García.

Árbitro: Jelti Salmi. Amonestó a Pirla, Sanz, Riau; y Mallor.

Comentario: El Fraga se impuso ante el Montecarlo, con una primera parte sensacional. Puch adelantó a los locales a los dos minutos, y Jodar amplió diferencias a los diez. El Fraga llegó con numerosas bajas y los jugadores respondieron al nuevo sistema de juego. En la segunda mitad, el Montecarlo dio un paso al frente y presionó la salida de balón. Pelegrín recortó diferencias desde el punto de penalti, aunque Quibus amplió distancias. García recortó distancias poco después. En la recta final, el Fraga no sufrió en exceso.

ESCALERILLAS 0-0 SARIÑENA: El Escalerillas mantiene su imbatibilidad pese recibir a un potente Sariñena

Escalerillas: Lorente, Campos, Roche, García (Joel, 65), Ángel (Jorge, 77), Varela, Mediano (Borja, 84), Pellejero, Vilches (Navales, 65), Pablo (Carnicer, 87) y Ramírez.

Sariñena: Ribas, Incze (Tella, 67), Carlos, Urquiz, Ventura, Villellas (Bilal, 77), Terre (Huerva, 83), Larios, Kevin (Gálvez, 57), Roncea y Moria.

Árbitro: Casaucau Posadas. Amonestó a García, Mediano, Navales; Kevin e Incze.

Comentario: Partido muy disputado hoy en el Parque Oliver entre un Escalerillas que apunta a ser el equipo revelación de la temporada y un potente Sariñena que no pudo deshacer el empate inicial. Los visitantes practicaron un fútbol directo utilizando a sus dos puntas para jugar muy cerca del área rival. Los anfitriones, por su parte, se defendieron bien ,aunque Lorente tuvo que intervenir para salvar un disparo raso que prometía ser el primer gol. En la segunda mitad ,el Sariñena siguió insistiendo y Kevin tuvo la primera ocasión que volvió a salvar Lorente. Los visitantes tuvieron más llegadas al área, pero solo una clara en un disparo de Moria ,mientras que los locales respondieron con un tiro de Ángel y un saque de esquina que casi enganchó Ramírez a bocajarro. Al final los dos equipos acabaron repartiéndose los puntos.

CASETAS 1-0 INTERN. HUESCA: El Casetas gana al Internacional Huesca en un intenso partido

Casetas: Marín, Abad (Morcillo, 52), Sánchez, Corellano, Beltrán, Marcos, Sanz (Kaká, 66), Vidal, Rivas (Navarro, 73), Montaño (Tobón, 66) y Damián (Ropero, 86).

Intern. Huesca: Martín, Benedet, Alejandro (Eduard, 67), Rodríguez, Sekou, Montaño, Emilio (Iñaki, 73), Lizer, Vargas (Margalejo, 31), Beytat (Sarvisé, 46) y Nihah.

Goles: 1-0, min. 20: Montaño.

Árbitro: Bruna Guadamur. Amonestó a Montaño; Beytat y Montaño.

Comentario: Victoria del Casetas en su recibimiento al Internacional Huesca por (1-0) en un intenso partido. Buen nivel en el primer tiempo, con un Casetas intenso y un Internacional que desplegó un buen juego ofensivo. El Casetas abrió el marcador en una jugada de estrategia. En la segunda mitad, el Internacional pudo empatar en una jugada clara, mientras que al contragolpe el Casetas pudo sentenciar en numerosas ocasiones. Finalmente, el marcador no se movió en el segundo tiempo.

ALCOLEA 1-3 ALMUNIA SAN JUAN: La Almunia de San Juan tumba al Alcolea con un buen segundo tiempo

Alcolea: Iván, Iñaki, Baringo, Óscar, Ismael (Mayoral, 73), Gou, Revilla, Arner, Poy, Zueras (Vilchez, 73) y Ben (Bielsa, 56).

Almunia SJ: Aarón, Campoy, Abel (Isaac, 70), Peirón (Cor, 61), Cebolla, Clemente, Carreras (Fofana, 84), Latre, Obiols (García, 61), Clemente y Alcubierre (Montaner, 80).

Goles: 0-1, min. 46: Cebolla. 0-2, min. 68: García, de penalti. 0-3, min. 79: García.1-3, min. 89: Revilla, de penalti.

Árbitro: García Santiago. Amonestó a Arner, Iván, Poy; a Tejada, Obiols, Clemente, Abel, Latre, Cor, Rovira, Isaac.

Comentario: Victoria de la Almunia de San Juan por 1-3 en un partido que los visitantes dominaron en la segunda mitad. La primera parte fue muy pareja, con dos ocasiones para el Alcolea ante un Almunia bien plantado. En la reanudación se hizo con el mando La Almunia. En el 46, Cebolla hacía el 0-1, en el 68 en un penalti claro Miguel hizo el 0-2, que luego finiquitó. En el 79, García amplió la renta y ya en el descuento, Revilla marcó de penalti el gol del honor.

SABIÑÁNIGO 3-0 ZARAGOZA 2014: Buena victoria del Sabiñánigo ante el Zaragoza 2014

Sabiñánigo: Zamora, Toro (Pueyo, 80), Echevarría, Chabier (Belio, 18), Aitor, Diego, Alcoba (Cajal, 85), Nogueras, Pablo (Tanase, 58), Ara y Zamora.

Zaragoza 2014: Moriano, Guillén, Latorre, Sergio, Mateo (Sinusía, 71), Alcay (Álex, 46), Marlon, Hinacio, Esteban, Buila (Coll, 62) y Xabier (Fall, 68).

Goles: 1-0, min. 39: Zamora. 2-0, min. 51: Zamora. 3-0, min. 89: Tanase.

Árbitro: Irigoyen Cavero. Amonestó a Echevarría, Pueyo, Buila y Mateo.

Comentario: Victoria balsámica y necesaria para un Sabi diezmado, al que se sumaron los problemas con la lesión de Chabier. Zamora aprovechó un error del portero para hacer el 1-0 antes del descanso. En la reanudación, el mismo Zamora remató cruzado el 2-0 tras una buena jugada colectiva. Se estiró el Zaragoza y a la contra el Sabi pudo golear pero solo hizo el 3-0 con gol de Gabi.

SAN LORENZO 0-2 PEÑA FERRANCA: La Peña Ferranca tumba a gris San Lorenzo

San Lorenzo: Gaibor, Aranda, Jesús, Alonso, Mairal, Seral, Ivá, Arnal (Esteire, 53), Ena, Gracia (Alejandro, 61) y Marc (Alfonso, 61).

Peña Ferranca: Callizo, Ferraz (Conde, 58), Broto, Pera, Peruga (Alechandre, 89), Castillo, Lasheras, Rausell, Buil, Santiago (Cabrero, 64) y Trallero (Nevot, 85).

Goles: 0-1, min. 34: Rausell. 0-2, min. 69: Peruga.

Árbitro: Ramos Larraz. Amonestó a Aranda, Seral, Alejandro; Broto y Conde.

Comentario: Nueva derrota del San Lorenzo en su campo en un mal partido. En la primera parte se adelantaba la Peña Ferranca con un remate desde dentro del área. En la segunda parte el San Lorenzo buscó el empate sin ocasiones y la Peña conseguía el segundo gol que ya fue una losa. El San Lorenzo lo intentó pero sin crear peligro y la Ferranca creaba peligro en las contras y el partido se fue del lado visitante.

PEÑAS OSCENSES 0-1 VALDEFIERRO: Muñoz da la victoria al Valdefierro en el campo del Peñas Oscenses

P. Oscenses: Borja, Villellas (Escartín, 89), Gargallo, Rafael (Barreda, 65), Vicente, Lorién, Gracia, Gabriel, Lundstrom (Buil, 80), Víctor y Tounkara.

Valdefierro: Artero, Marzo, Miguel, Daniel (Martínez, 83), Carlos (Martínez, 59), Diego, Miguel (Muñoz, 73), Hernández (Perea, 57), Iván (López, 83), Isern y Broto.

Goles: 0-1, min 78: Muñoz.

Árbitro: Gallego Abadías. Amonestó a Villellas, Buil, Tounkara, Piedrafita; Marzo, Urquizo, Gutiérrez y Diego.

Comentario: Buen inicio del Peñas con dos buenas ocasiones en los primeros minutos para haber inaugurado el marcador: una de Gargallo que remató dentro del área demasiado cruzado y un remate de cabeza de Ville a centro Muñoz que se fue fuera. En el minuto 10 fueron los visitantes los que tuvieron una buena ocasión, Marzo remató por encima del larguero. El Peñas Oscenses siguió ejerciendo su dominio aunque sin ocasiones claras mientras el Valdefierro intentaba sorprender a la contra con jugadas rápidas. Los minutos transcurrieron sin un claro dominador y se llegó al descanso con tablas en el electrónico.

Partido abierto en los inicios de la segunda parte con idas y venidas por parte de ambos equipos sin llegadas claras al área rival. Estuvieron mejor los visitantes en esta segunda mitad que dispusieron de varias ocasiones claras de gol, pero no definieron en los últimos metros. El Peñas lo intentó pero no acabó de hilvanar una buena jugada para batir al guardameta visitante. El único gol del partido llegó en el minuto 78 cuando Muñoz en el segundo palo remató al fondo de la red. Hasta el pitido final,el Peñas intentó conseguir el gol del empate pero no pudo ser y los tres puntos volaron de S.Jorge.