El Belchite corta la racha del líder

Un solitario gol del Belchite sirvió para que se hiciera con los tres puntos ante el Cuarte, líder de la competición, que sumó su segunda derrota en lo que va de liga. El encuentro se mantuvo igualado y con pocas ocasiones, siendo los visitantes quienes empezaron dominando el partido. Poco a poco el Belchite se deshizo del control del Cuarte y empezó a estirarse y a acomodarse. Tras el paso por vestuarios los locales salieron más enchufados, consiguiendo adelantarse en el marcador gracias a un gol en propia puerta de Juan González a la salida de un saque de esquina. El Belchite pudo haber dejado sentenciado el encuentro con varias salidas a la contra que no encontraron el premio del gol, mientras que el Cuarte pudo empatar a través de jugadas a balón parado y de estrategia, pero se llegó al pitido final con el resultado de 1-0 favor de los locales, que sumaron su tercer partido consecutivo puntuando.

Ficha técnica:

Belchite 97: Montorio, Saúl, Vera (Algas, 89), Rey, Casero, Nieto (Martín, 80), Diego (Martínez, 56), Tolo, Marco (Bolea, 88), Marín y Parra.

Cuarte: Buetas, Muzquiz, David, Andreu, Guillén (Berdún, 65), Rami (Pérez, 65), Iñigo, Roberto, Juan González, Rosell y Eloy (Moreno, 56).

Goles: 1-0, min. 55: Juan González, en propia puerta.

Árbitro: Martín Salvador. Amonestó a Parra y Nieto; Rosell.

ROBRES 1-2 RZD ARAGÓN: El Deportivo Aragón prolonga la mala racha del Robres

Robres: Alejo, Muñoz, Pumareta, Leiton (Prat, 54), Juan(Fonte, 45), Ballesteros, Ara, Barrio (Gumiel, 65), Carcasona (Cabrero, 78), Marvin (Gonçalvez, 65) y Tapia.

RZD Aragón: Sanz, Sebastián, Javi Hernández, Vallejo, Vaquero (Vela, 78), Castillo, Benedet (Marín, 78), Luengo, Rastrojo (Sola, 78), Puche (Navarro, 64) y Raúl Rubio.

Goles: 0-1, min. 2: Benedet. 1-1, min. 13: Juan. 1-2, min. 51: Javi Hernández.

Árbitro: García Fernández. Amonestó a Leiton, Pumareta y Fonte; Rubio, López, Chamarro y Javi Hernández.

Comentario: El duelo de filiales se resolvió a favor del Real Zaragoza en un encuentro con muy poco fútbol donde las jugadas a balón parado decidieron el partido. No indicaba el electrónico el minuto dos cuando los visitantes ya se habían adelantado en el marcador, tras un fuera de banda mal defendido por el equipo local. El cuero le llegó a Benedet en la frontal del área y enganchó un disparo seco batiendo al guardameta navarro del Robres. Los monegrinos encajaron bien el tanto y se fueron a por el empate. Pumareta remató raso en el minuto 11 junto al palo, llegando el tanto de la igualada un par de minutos más tarde tras un córner y varios rechaces recibiendo el balón Herrero al borde del área y enviándolo al fondo de la red. El Robres se animó, aunque con poco fútbol. El segundo acto comenzó con una contra de Rubio tras una falta lanzada por Rodrigo que acabó en saque de esquina y lo aprovechó Hernández para cabecear a la red en otro despiste de la zaga amarilla. El Robres no encontró soluciones para controlar el partido y poco a poco el filial zaragocista fue imponiendo su mejor condición física. A los amarillos les faltaron ideas y entre la línea de medios y la punta de ataque había mucho espacio. Pumareta y Rodrigo pelearon los balones pero sin opciones claras de cara a puerta. El Real Zaragoza no pasó apuros y al Robres no se le vio con la frescura del inicio de temporada.

SANTA ANASTASIA 1-1 BINÉFAR: Empate insuficiente para el Santa Anastasia y el Binéfar

Sta. Anastasia: Jaime, Salafranca (Recio, 58), Tenías, Miguel, Almuzara, Mainz, Mario (Garrido, 63), Cortés, Asensio (Biota, 75), Villar (Juan, 63) y Maqueda.

Binéfar: Nelson, Amine, Brunet, Valencia, César, Chicho (Tarik, 83), Imaz (Sales, 83), Rusi, Llabrés, Iker y Bayona (Tarik, 83).

Goles: 0-1, min. 34: César, de penalti. 1-1, min. 47: Mainz.

Árbitro: García Reyes. Amonestó a Cortés; Rusi, Bayona y Amine.

Comentario: El Santa Anastasia y el Binéfar firmaron un empate a uno en un partido cuanto menos igualado. Los visitantes sorprendieron a su rival por el planteamiento defensivo que emplearon, el cual les permitió hacerse con la posesión del balón. César llevó la iniciativa ofensiva del Binéfar y tras una serie de internadas por banda en el minuto 34 consiguió adelantar a su equipo desde el punto de penalti. A los pocos minutos de haberse reiniciado el juego Mainz devolvió el equilibrio al marcador. El Santa Anastasia empezó a generar peligró a través de transiciones. Hubo oportunidades para los dos equipos: el Binéfar lo intentó a balón parado, pero el esférico se estrelló contra la madera, mientras que el Santa Anastasia pudo haberse hecho con el triunfo en dos salidas a la contra.

ILLUECA 4-0 BIESCAS: El Illueca vence con solvencia al Biescas

Illueca: Montaner, Pinto (Marco, 66), Jorge, Karol, Suso, Gimeno (Gracia Peña, 55), Morales (Cortés, 66), Barriendos (Ormad, 55), Marín, Cota y Rubio (Chino, 35).

Biescas: Marcelo, Jorge, Lardiés, Aso, Paúles, Dylan, Gayán, Lardiés (Samper, 64), Jaime, Augustus (Estella, 75) y Garcés.

Goles: 1-0, min. 23: Barriendos. 2-0, min. 33: Barriendos. 3-0, min. 39: Morales. 4-0, min. 79: Suso.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó al local Marín y al visitante Lardiés.

Comentario: Partido dominado de principio a fin por el Illueca, encerró al Biescas en su campo a través de posesiones largas y amplias abriendo huecos por dentro. Al principio el Biescas se mantuvo bien armado, pero poco a poco los locales fueron encontrando espacios. El primer gol llegó mediada la primera parte con un buen desmarque de Barriendos, quien acabó definiendo con la pierna derecha. El Illueca se fue asociando bien por dentro y en una buena jugada por banda izquierda, Barriendos recibió un centro lateral que transformó en el 2-0. Poco antes de concluir la primera mitad, Morales puso tierra de por medio anotando el tercer tanto del partido. Ya en la segunda mitad, el ritmo se volvió más pausado. Los cambios le dieron otro aire al partido, pero siguió dominando el Illueca. El cuarto gol llegó tras un gran centro de Cota a Suso que éste remató a la red. Solo se contabilizó un remate del Biescas con el marcador ya de 4-0.

CALAMOCHA 1-2 ÉPILA: La efectividad del Épila empaña el buen juego del Calamocha

Calamocha: Monforte, De la Fuente, Osanz, Manau, Puri (Barbero, 79), Muñoz (Lafita, 62), Sebastián, Motero, Albajara, Alegre (Edu Vicente, 62) y Lanzuela (Orús, 79).

Épila: Fabre, Mendi, Gil, Rupérez, Cofrades, Monteiro (Jorge, 84), Magallón, Diego, Álvarez (Losfablos, 73), Caro (Crespo, 61) y Hamza (Campo, 84).

Goles: 0-1, min. 37: Mendi. 0-2, min. 57: Hamza. 1-2, min. 68: De la Fuente.

Árbitro: Martín Hernández. Amonestó a De la Fuente, Osanz; Hamza, Mendi, Magallón, Crespo, Fabre y Campo.

Comentario: El buen partido del Calamocha quedó eclipsado por la efectividad del Épila, que se adelantó en el marcador en el minuto 37 merced a una falta mal defendida por los locales que permitió que Mendi hiciera el 0-1. Tras el paso por vestuarios, a una jugada a balón parado de los visitantes le siguió una serie de rechaces que la defensa del Calamocha no acertó a despejar, llegando el 0-2 por las botas de Hamza. En el minuto 68 De la Fuente recortó distancias y los locales se lanzaron en busca del gol del empate, pero su concentración en el ataque estuvo a punto de provocar que el Épila sentenciara el partido saliendo a la contra.

BARBASTRO 0-0 GINER TORRERO: El Barbastro y el Giner empatan sin goles en un anodino encuentro

Barbastro: Lite, Elbaile, Arnedillo, Blasco, Conte, Arturo (Ramos, 67), Rafinha (Tudela, 87), Farre, Limbeck, Agustín y Perso.

Giner: David, González, Vicente, Marzo, Elías, Posso, Corcodel, Sánchez (Mendoza, 85), Floría (Bosqued, 36), Alloza y De Castro.

Árbitro: Gimeno Otal. Amonestó a Blasco, Arturo; Posso y Bosqued.

Comentario: Los rojiblancos siguen atascados en zona de descenso, por ahora, lejos de los objetivos previstos y aunque quedan suficientes partidos para la reacción, ayer no fue posible ante el Giner Torrero en el encuentro matinal jugado entre colistas. El empate sin goles es reflejo de inoperancia local durante hora y media a pesar de que las contadas ocasiones para marcar fueron del Barbastro frente a un rival cuyo único mérito fue la defensa del resultado inicial porque solo tiró una vez a puerta durante el partido. En la primera parte, desde el único tiro desviado de Perso, en el minuto 10, hubo que esperar hasta los cinco minutos finales para ver más ocasiones por medio de Perso, Peralta y Rafinha al larguero. En medio, nada digno de reseñar salvo el dominio e iniciativa claras frente al Giner que se marchó a vestuarios sin tirar a puerta. En la segunda parte, el objetivo de conseguir la victoria se quedó en buenas y discretas intenciones. Insuficientes para superar el entramado defensivo del Giner que no inquietó nunca al meta Mateo. En los minutos finales, Ramos tuvo una ocasión antes del final de un partido de juego tedioso en muchas fases.

CARIÑENA 2-0 BORJA: El Cariñena se reencuentra con la victoria a costa del Borja

Cariñena: Viorreta, Utrilla, Navarro (Cortés, 57), Lorente, Monge, Molinero (Abreu, 64), David, Sidy (Stokic, 88), Modrego, Lorente y Falo (Sergio, 64).

Borja: Joel, Escolar (Soro, 86), Cirac, Oriol (Clavero, 70), Lahuerta (Sanjuán, 86), Sanz, Quesada, Usón, Alonso, Ramón (Izan, 46) y Navarro (Juan, 70).

Goles: 1-0, min. 22: Monge. 2-0, min. 42: Falo.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó a Sidy, Utrilla; Sanz.

Comentario: El Cariñena se reencontró con la victoria ganando sin pasar excesivos apuros ante el Borja. Los locales salieron al terreno de juego bien plantados, aunque Viorreta tuvo que emplearse para que las primeras ocasiones visitantes no se transformaran en los primeros tantos del partido. El Cariñena, por su parte, empezó a crear peligro a través de jugadas a balón parado, dotando de excesivo protagonismo a Joel. Pasados los primeros 20 minutos Monge anotó el 1-0 a la salida de un córner. Al filo del descanso Falo dobló la ventaja local culminando una jugada trenzada. En la segunda parte el Borja trató de estirarse para intentar recortar distancias, pero sus acercamientos no acabaron en éxito. Durante el segundo periodo el Cariñena volvió a gozar de las mejores ocasiones, pero Joel se encargó de evitar que el partido acabara con una goleada mayor.

ATLÉTICO MONZÓN 0-1 UTEBO: Un solitario gol de Adán mantiene al Utebo al acecho del liderato

At. Monzón: Salas, Carrera (Sellán, 82), Gerard, Claver (Carrasco, 46), Marcio, Lasús (Puyer, 82), Bernárdez, Rausell, Moha (Simo, 73), Rosas y Díaz.

Utebo: Aarón, Capapé (Alvira, 78), Félez, Pomareta, Machote, Marín, Samu (García, 60), Cavero (Aznar, 78), Martínez (Villalba, 78), Adán (Castelreanas, 89) y Aldair.

Goles: 0-1, min. 30: Adán.

Árbitro: Almárcegui Bozal. Amonestó a Díaz, Carrera; a Pomareta y Machote.

Comentario: Derrota del Atlético Monzón contra el Utebo. Partido con dos partes bien diferenciadas: una para cada uno de los conjuntos. Los zaragozanos estaban mucho mejor en el primer tiempo, teniendo la posesión, llevando el ritmo que ellos querían y generando varias llegadas de peligro, hasta que a la media hora, abrieron el marcador estableciendo el 0-1, que ya no se movería. Podrían haberse ido al descanso con una mayor ventaja, pero no supieron aprovechar las ocasiones. Tras la reanudación cambiaron las tornas y mientras que el Utebo se echaba atrás, los rojiblancos salían con muchísima decisión y empuje, haciéndose con la posesión y realizando una muy buena segunda parte. Sin embargo, parecían jugar con más corazón que cabeza, sin lograr grandes aproximaciones de peligro. De hecho, la más clara para el Monzón llegó en el minuto 15 con un disparo de Berto que detuvo el portero visitante con una gran parada.

