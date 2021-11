Un testarazo de Roncea da tres puntos al Sariñena ante el Casetas

SARIÑENA 1-0 CASETAS

Sariñena: Pablo, Incze, Carlos, Ventura, Bilal (Huerva, 78), Terre (Leiva, 78), Tella (Gálvez, 72), Larios, Kevin, Roncea (Villellas, 67) y Moría.

Casetas: Marín, Abad, Adrián, Morcillo, Corellano, Marcos, Rivas (Sanz, 84), Vidal, Ropero (Tobón, 46), Alberto (Julen, 72) y Navarro (Iker, 80).

Goles: 1-0, min. 17: Roncea.

Árbitro: Alcobe Sorolla. Amonestó a Roncea, Abad; a Alberto Sanz.

Comentario: El Sariñena venció al Casetas gracias a un gol de Roncea de cabeza. Los monegrinos cuajaron una gran primera parte, en la que pudieron haber ampliado la cuenta, pero no lo hicieron y sufrieron en la segunda, en la que los visitantes tuvieron más la pelota. El Sariñena tuvo problemas para salir hacia adelante pero pudo sentenciar en alguna contra. No lo hizo y él Casetas también gozó de una clara oportunidad para empatar que no supieron aprovechar.

MONTECARLO 0-2 ESCALERILLAS

Montecarlo: Daniel, Jesús, Latre, Fabregat (Cardiel, 62), Pelegrín, Mallor, Tazueco (González, 68), Álvaro (Omeñaca, 62), Mauro (Marín, 89), Sergio y Seguí.

Escalerillas: Lorente, Campos, Carnicer (Vilches, 89), Roche, Navales (Burillo, 64), Ángel (García, 79), Samuel (Contreras, 79), Pellejero, Pablo (Celma, 89), Jorge (Borja, 76) y Ramírez.

Goles: 0-1, min. 48: Carnicer. 0-2, min. 62: Lorente, de penalti.

Árbitro: Muñoz Yago. Amonestó a Fabregat, Martínez, Omeñaca, Latre; a Varela.

Comentario: El Montecarlo perdonó en la primera parte, donde tuvo tres claras ocasiones, y terminó cayendo en casa ante el Escalerillas. Ya fuera por la falta de puntería, paradas del portero o el larguero, el Montecarlo no consiguió abrir la lata ante un Escalerillas que supo mantener el tipo. Nada más empezar la segunda parte, el tanto de Carnicer aprovechando una imprecisión defensiva de los locales cambió la inercia del partido. El Montecarlo entró en nervios y precipitación, mientras que el Escalerillas supo encontrar huecos para terminar llegando al área. En una de estas incursiones, se señaló un penalti que Lorente transformó.

INTERN. HUESCA 4-1 MEQUINENZA

Intern. Huesca: Martín, Benedet, Iñaki, Alejandro (Margalejo, 66), Rodríguez, Sekou (Moya, 83), Montaño, Brítez (Lizer, 46), Vargas, Eduard (García, 73) y Nihah.

Mequinenza: Figueras (Djiby, 78), Valeri, Eloy, Sedeño (Bruna, 66), Gaddour, Cabistañ, Sekou, Hoyo (Medina, 46), Guillem (Dueso, 79), Nil y Joel.

Goles: 1-0, min. 15: Montaño, de penalti. 2-0, min. 47: Sekou. 3-0, min. 52: Lizer. 3-1, min. 58: Joel. 4-1, min. 75: Lizer.

Árbitro: Ezquerra Novales. Amonestó a Brítez, Rodríguez, Figueras y Cabistañ.

Comentario: Jornada matutina en donde el Internacional de Huesca se enfrentaba al Club Deportivo Mequinenza. Ambos equipos salieron muy serios sobre el verde y sobre todo sabiendo a lo que querían jugar que era llevarse los tres puntos. En el minuto 25 el jugador local el Edy es derribado en el área y el árbitro señala la pena máxima siendo transformado por Jhonnier y subiendo el primer gol de los locales al marcador. En esos 20 minutos restantes un partido muy intenso por ambos equipos con alguna ocasión de gol que no supieron materializar. En la segunda mitad y tras algún cambio respecto al once inicial en el minuto 47 Sekou tras un buen pase de Jhonnier introduce el balón entre los tres palos y sube el segundo gol al marcador sobre el minuto 50 Lizer amplia el marcador con un bonito gol desde la frontal del área En el minuto 58 una buena jugada por la banda del equipo visitante el jugador se queda solo ante el cancerbero local y rechace cae en los pies de su delantero que muy avispado consiguió meter el primer gol del equipo visitantes. En el minuto 75 llegó el cuarto gol del Inter por mediación nuevamente de Lizer que desde la frontal del área con un fuerte chute, raso y muy pegado al primer palo que el portero visitante nada pudo hacer por evitar que el balón acabase en el fondo de la red. Buen partido de los hombres de Jael que han disputado un partido muy serio desde el minuto uno consiguiendo con esta victoria afianzarse una semana más en la parte alta de la clasificación.

TAMARITE 7-0 PEÑAS OSCENSES

Tamarite: Bret, Pol (Bernado, 55), Delgado, Varilla, Alexis, Suárez (Flo, 55), Raluy (Balué, 68), Iglesias (Casals, 55), Llasera, Grau (Angurell, 55) y Pau (Vales, 55).

P. Oscenses: Campo (Algaba, 46), Alberto (Mario, 58), Gargallo (Lundstrom, 46), Bielsa (Comino, 46), Muñoz, Piedrafita, Aarón (Villellas, 46), Cano, Jaime, Tounkara (Víctor, 79) y Gabriel.

Goles: 1-0, min. 2: Alexis. 2-0, min. 3: Grau. 3-0, min. 23: Suárez, de penalti. 4-0, min. 28: Alexis. 5-0, min. 43: Alexis. 6-0, min. 44: Pau. 7-0, min. 48: Alexis.

Árbitro: Irigoyen Cavero. Amonestó a Llasera; a Campo, Gracia.

Comentario: El Tamarite goleó con holgura al Peñas Oscenses en un encuentro dominado de principio a fin. Los visitantes entraron completamente desubicados y recibieron dos goles en tres minutos, uno por una pérdida de balón en campo propio y otro tras un disparo desde fuera del área. A partir de ahí, fueron a remolque y apenas pisaron el área contraria. El Tamarite se fue sintiendo muy cómodo con el viento a favor y terminó levantando el pie del acelerador.

VALDEFIERRO 2-0 ALCOLEA

Valdefierro: Artero, Marzo, Gutiérrez, Giménez (Perea, 67), Carlos (Marcos, 75), Diego (García, 88), García (López, 88), Sergio, Iván, Isern (Martínez, 82) y Broto (Julián, 82).

Alcolea: Iván, Mayoral, Iñaki, Óscar (Buil, 82), Ismael (Bielsa, 67), Gou, Revilla, Vílchez, César, Diaw (Pizarro, 54) y Ben.

Goles: 1-0, min. 49: Urquizo, de penalti. 2-0, min. 82: Isern, de penalti.

Árbitro: Muñoz Pueyo. Amonestó a Gutiérrez, García, Perea; y Diaw.

Comentario: Partido con mucho aire en el que al principio, lo que hizo muy difícil jugar. El Alcolea salió muy bien situado. Primera parte dominada y con cuatro ocasiones muy claras para el cuadro azul. En la segunda parte nada más empezar tuvieron una doble ocasión muy clara con un balón que golpeó al larguero. A partir de ahí tuvieron los locales el control. Los goles fueron ambos de penalti, muy claros los dos.

ALMUNIA SAN JUAN 2-0 SAN LORENZO

Almunia SJ: Aarón, Raúl, Campoy, Abel (Sampietro, 60), Peirón (Isaac, 68), Cebolla, Clemente, Carreras (Abdoulaye, 68), Carlos, Muhammed (Javier, 7) (Alcubierre, 52) y Daniel.

San Lorenzo: José Luis, Alfonso (Marc, 56), Pomar, Martínez, Mairal, Hernández, Seral, Iván, Edgar, Rodrigo y Rubén (Alonso, 62).

Goles: 1-0, min. 30: Raúl. 2-0, min. 69: Sampietro.

Árbitro: Solano Castro. Amonestó a Peirón, Carrasco, Sampietro, Isaac; Seral, Alfonso, Raúl y Rodrigo.

Comentario: El Almunia San Juan venció al San Lorenzo en un partido bonito para el espectador, con dos equipos que buscaron tener la pelota y con ocasiones para ambos, pero fueron los locales los que aprovecharon las suyas. El primer gol lo marcó Chaverri al rematar dentro del área un envío de Abel y el segundo llegó en la segunda mitad con un pase de Víctor a Sampi, que definió con calidad para cruzar el balón ante Gaibor.

PEÑA FERRANCA 0-0 SABIÑÁNIGO

Peña Ferranca: Callizo, Pera, Arroyos, Isaac (Lasheras, 83), Castillo (Conde, 77), Naval (Gabriel, 67), Rausell, Buil, Aarón, Trallero y Cabrero (Broto, 56).

Sabiñánigo: Ángel, Toro, Chabier (Echevarría, 67), Aitor, Diego, Zamora (Launa, 56), Nogueras, Pablo (Matías, 70), Ara, Tanase y Belio.

Árbitro: Royán García. Amonestó al visitante Lasheras.

Comentario: La ansiedad por ganar y el temor a perder definen el partido de los ferranqueros, que son el único equipo que no conoce la victoria en esta temporada y sigue en descenso con tres empates . El reparto de puntos es equitativo, aunque el empate sin goles no refleja las ocasiones de marcar de ambos equipos que tuvieron en sus metas los artífices de sumar un punto en los minutos finales porque Callizo y después Expósito evitaron goles entre los minutos 85 y 88. En la primera parte solo hubo dos opciones de marcar por medio de Zamora para el Sabiñánigo y de Cabrero para los locales, que tardaron 25 minutos en tirar a puerta. Los 45 minutos fueron de dominio alterno y juego tedioso en muchos momentos. En la segunda parte, ambos equipos fueron a por la victoria desde los inicios con varias ocasiones de marcar por medio de Isaac y de Naval para Ferranca, Arellano y Villalba en el Sabiñánigo. El meta Callizo salvó al equipo local en la ocasión más clara del encuentro, en el minuto 80, y después Expósito evitó el gol en los minutos finales, en los que pudo marcar cualquiera de los equipos.

ZARAGOZA 2014 0-1 JACETANO

Zaragoza 2014: Moriano, Axier (Gracia, 69), Latorre, Sergio, Mateo (Guillén, 69), Alcay (Buila, 58), Esteban, Coll (Ceesay, 89), Marlon, Hinacio e Ibero (Fall, 69).

Jacetano: Gerardo, Azuara, Hugo, Noriega, Ponce, Butler, Aso (Iban, 71), Garrido (Álvarez, 89), Pueyo (Azón, 80), Bandrés y Guillermo.

Goles: 0-1, min. 21: Aso.

Árbitro: Reda Rammah. Amonestó a Coll, Ibero, Gracia y Marlon; a Pueyo, Grasa, Sánchez, Caneda. Expulsó por doble amonestación al visitante Butler.

Comentario: El Jacetano se llevó los tres puntos del campo del Zaragoza 2014 merced a una gran acción individual de Aso que tras zafarse de un defensa batió con un lanzamiento cruzado a Moriano. El partido fue igualado, donde las defensas se impusieron a los ataques y se produjeron muchas segundas jugadas y balones divididos. A ambos les costó hacerse con el timón del encuentro. Aún así, el Zaragoza 2014 tuvo una clara oportunidad para lograr el empate a la salida de un córner, pero un balón rematado a la salida de un córner, lo salvó un jugador visitante en línea de gol. En la segunda parte, el Jacetano trató de no asumir riesgo y conservar el resultado, así como cuidar el balón para no perderlo cerca de su área. El Zaragoza 2014 optó por balones colgados al área, pero no consiguió sacar rédito de estas acciones.