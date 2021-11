La reacción del Épila no sirve para salvar un punto

Importante duelo en la zona alta de la clasificación entre el Épila y el Illueca que se acabaron llevando los de la Comarca de Aranda gracias a un solitario gol de Pérez. Durante los primeros 45 minutos los visitantes se encargaron de dominar el partido mientras su rival esperaba replegado. Sin embargo, ese control no se tradujo en goles, ya que las ocasiones se vieron frustradas por la intervención del viento. Tras el paso por vestuarios, el Épila reaccionó y dio muestras de un buen fútbol durante los primeros veinte minutos del segundo periodo. No obstante, una mala salida del meta local facilitó que Pérez anotara el único tanto del partido a favor del Illueca. A partir de ese momento el Épila se volcó en el ataque, pero no encontró el premio del gol. Con el pitido final de Lara Ajona, el Illueca regresó a los puestos que permiten soñar con el ascenso de categoría. El Épila, por su parte, desechó una muy buena oportunidad para hacerse con la segunda plaza.

Épila: Fabre (Tavares, 47), Crespo (Cofrades, 46), Mendi, Gil, Rupérez, Jorge (Magallón, 78), Valero, Hamza, Diego (Campo, 78), Álvarez y Daniel (Monteiro, 60).

Illueca: Cerdán, Pinto, Karol, Cavero, Barriendos (Pérez, 77), Merino (Gimeno, 56), Rubi, Cota (López, 89), Rubio, Asier (Gracia, 77) y Morales (Marín, 89).

Goles: 0-1, min. 79: Pérez.

Árbitro: Lara Arjona. Amonestó a Valero y Diego; Morales y Rubio.

BINÉFAR 2-1 ROBRES

Binéfar: Nelson, Moha, Brunet, Valencia, Cesc, César (Makan, 89), Chicho (Cuéllar, 58), Imaz (Bayona, 81), Rusiñol, Antoni y Pujol (Fofana, 46).

Robres: Iván, Espiérrez, Muñoz, Pumareta (Barrio, 81), Leiton (Marc, 76), Tapia, Fonte, Juan, Enric (Gonçalves, 54), Gumiel (Marvin, 81) y Carcasona.

Goles: 1-0, min. 28: César. 1-1, min. 29: Moha, en propia meta. 2-1, min. 70: César.

Árbitro: Nadal Avellanas. Amonestó a Nelson, Moha, Imaz, Cesc, Antoni; Espiérrez (2), expulsado en el 80’, Genovés y Cristian.

Comentario: Tercera victoria consecutiva en Los Olmos del Binéfar en un partido que no fue muy vistoso para el espectador, con mucho juego en el centro del campo y en el que a los dos equipos les costó llegar con peligro a las áreas. Destacó más la emoción y la polémica y el conjunto celeste estuvo más acertado en sus ocasiones que el Robres.

El Binéfar no desplegó el juego de otros encuentros y le costó adaptarse a lo que propuso su rival, con un juego muy directo y físico y buscando las jugadas a balón parado. Así, los amarillos consiguieron crear muchas acciones en las que los locales, a los que pusieron en apuros. El Binéfar buscaba combinar, pero el Robres se mostró muy seguro y ordenado y desbarató toda acción de peligro. En el primer acercamiento claro, César se fue de su marcador en un balón largo y, con un tiro cruzado, hizo el 1-0. Parecía que el cuadro celeste había hecho lo más difícil pero el Robres sacó de centro, mandó la pelota a la banda, centró al área y, entre Rodrigo y Amine metieron el balón dentro de la portería. De ahí al descanso, la tónica fue la de casi todo el partido, con una ocasión local en la recta final en un remate de Chicho que se estrelló en el lateral de la red. En la segunda mitad, el Binéfar salió más enchufado, pero pronto llegó la expulsión de Fadi por roja directa, en una acción en la que llegó tarde. Parecía que empezaba un nuevo partido, pero el equipo local se sintió cómodo jugando con diez y el Robres no supo cómo atacar a la defensa celeste. Solo con la estrategia consiguieron los amarillos poner en apuros a Nelson, quien tuvo que intervenir ante un disparo lateral de Rodrigo. Con el paso de los minutos, el Binéfar se fue encontrando más a gusto, empezaba a encontrar a César y, a veinte minutos del final, en una jugada por la izquierda entre Cesc y Rusi terminó con un centro al área del segundo. Allí, César apareció de cara para hacer el 2-1. Los celestes se dedicaron a estar serios en defensa y a esperar su oportunidad a la contra. César pudo hacer el tercero en un mano a mano que rechazó Iván y, en el 80, el Robres se quedó con diez por la segunda amarilla a Espiérrez. El conjunto visitante se lanzó en busca del empate con más corazón que cabeza, Rusi pudo sentenciar a la contra y el Binéfar apretó los dientes para aguantar la ventaja y llevarse tres puntos de oro que le colocan en la segunda plaza.

CUARTE 2-0 SANTA ANASTASIA

Cuarte: Buetas, Ángel, Muzquiz, Raúl (Andreu, 65), David, Berdún (Guillén, 85), Rosell (Juan González, 77), Moreno, Iñigo, Rami y Roberto (Molina, 65).

Sta. Anastasia: Aguilar, Salafranca, Tenías, Les, Biota (Garrido, 59), Almuzara (Recio, 81), Mainz, Oliva (Villar, 74), Cortés, Asensio y Maqueda (Juan, 74).

Goles: 1-0, min. 63: Ángel. 2-0, min. 89: Molina.

Árbitro: Gonzalo Benito. Amonestó a Rami, Muzquiz; Aguilar, Maqueda, Salafranca y Cortés.

Comentario: El Cuarte prolongó su buen estado de forma batiendo al Santa Anastasia. El conjunto ejeano empezó mejor el partido, dominando durante el primer cuarto de hora, aunque sin generar peligro claro. Con el paso de los minutos se giraron las tornas y el Cuarte llevó la iniciativa y metió al rival en su propio campo, aunque de cara a puerta no mejoró los registros del Santa Anastasia. Ya en la segunda parte, los locales salieron mejor y empezaron a generar peligro a través de internadas por las bandas y centros laterales que no llegaron a concretarse. En el minuto 63 Ángel estrenó el marcador con un disparo cruzado desde la frontal del área imposible de detener para Aguilar. El gol no cambió el guion del partido y cuando el choque estaba agonizando Molina envió el balón desde fuera del área a la escuadra para sentenciar el encuentro.

CASPE 1-1 BELCHITE 97

Caspe: Máñez, Villanueva, Garrido, Sorbe, Pescador, Jesús (Ginés, 46), Escuin (Horno, 66), Tadili (Burillo, 66), Navarro, Esteban (Bernal, 74) y Rotellar (Usón, 66).

Belchite 97: Cañón, Saúl, Rey, Adrián, Diego (Joaquín, 78), Martín (Casero, 64), Tolo, Marco, Marín, Parra y Algás (Ortiz, 73).

Goles: 0-1, min. 15: Diego. 1-1, min. 71: Horno.

Árbitro: Ramírez Marco. Amonestó a Jesús, Garrido; Cañón y Tolo.

Comentario: El Caspe y el Belchite protagonizaron un partido gris en el que el peso recayó sobre acciones puntuales. En el minuto 15 los visitantes se pusieron por delante en el marcador gracias a que Diego aprovechó un error defensivo de la zaga local. A partir de ese momento el Belchite se dedicó a defender el resultado y a incomodar la salida del balón de los locales. Tras el paso por vestuarios el Caspe salió con otra mentalidad y fruto del acierto de los cambios llegó en el minuto 71 el gol del empate, obra de Horno. Con el pitido final se confirmó el reparto de puntos en un encuentro en el que lo más justo fue el empate.

GINER TORRERO 2-1 CALAMOCHA

Giner: Jiménez, González, Vicente, Marzo, De Castro, Elías (Rico, 82), Bosqued, Posso, Corcodel, Abenia (Sánchez, 25) y Alloza.

Calamocha: Monforte, De la Fuente, David, Motero, Osanz, Manau (Sebastián, 67), Puri, Lafita (Vicente, 83), Orús, Muñoz (Albajara, 67) y Barbero (Lanzuela, 67).

Goles: 1-0, min. 60: Elías. 1-1, min. 68: Lanzuela. 2-1, min, 80: Elías, de penalti.

Árbitro: Suberbiola Zúñiga. Amonestó a Marzo, Posso, Torres, Bosqued; Lafita y Orús.

Comentario: El Giner se llevó los tres puntos ante el Calamocha en un encuentro muy competido, mercado por el aire. En la primera mitad, el Calamocha se vio beneficiado por el aire aunque le costó llegar. El Giner, en dos contragolpes claros, pudo anotar. En la segunda mitad, el Calamocha llevó el dominio de la posesión aunque el Giner a la contra marcó el primero del partido. Poco después, en un centro lateral, Lanzuela marcó de cabeza en el segundo palo el gol del empate. Ambos equipos dispusieron de numerosas ocasiones para llevarse el partido. Finalmente, Elías, de penalti y tras una mano de un defensor, marcó el gol de la victoria.

BORJA 1-1 BARBASTRO

El Barbastro rescata un punto en el último suspiro. Comenzó mejor el cuadro visitante, que con el viento a favor buscaba la portería defendida por Joel. Los rojiblancos pudieron anotar el primero, pero la zaga borsaonense se mostró segura. Pasada la media hora llegó la más clara de la primera mitad, pues el Borja pudo abrir la lata desde los once metros, pero Murillo no acertó y permitió a los visitantes irse con empate al intermedio. Tras la reanudación, los de Quique Benedí dieron un paso adelante y encontraron premio con un buen gol de Álvaro Sanz. Los de Richi Gil se volcaron en busca del empate y pudieron lograrlo en dos ocasiones, pero Joel estuvo imperial. Sin embargo, cuando el partido tocaba a su fin llegó la jugada que lo cambió todo: el árbitro señaló el punto fatídico y Perso no falló, otorgando un punto a los visitantes.

Borja: Joel, Escolar, Cirac, Oriol, Lahuerta (Clavero, 85), Sanz, Quesada, Alonso, Izan (Pablo, 63), Ramón y Marcos.

Barbastro: Lite, Ruiz, Franc (Elbaile, 54), Gorka (Arnedillo, 80), Tudela (Gulias, 61), Conte, Arturo (Blasco, 61), Castaño, Lucas (Rafinha, 61), Perso y Agustín.

Goles: 1-0, min. 48: Sanz. 1-1. min. 89: Perso, de penalti.

Árbitro: Marius Haghiac. Amonestó a Marcos, Lahuerta, Pablo; Castaño y Rafinha.

UTEBO 2-0 CARIÑENA

Utebo: Abad, Capapé, Félez (Adán, 46), Pomareta, Machote, Marín, Samu, Jaime (Cavero, 74), David, Villalba y Aldair (Lambán, 88).

Cariñena: Viorreta, Utrilla, Navarro, Ivan, López, Monge, David, Sidy, Alberto (Stokic, 69), Falo (Molinero, 77) y Cortés (Obere, 77)(Modrego, 86).

Goles: 1-0, min. 56:Capapé. 2-0, min. 73: Pomareta.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a Aldair; Alberto e Iván.

El Utebo escala posiciones en la tabla tras superar al Cariñena. Comenzó mejor el cuadro azulón, que parecía aprovechar mejor el fuerte viento, protagonista principal del choque. Los locales buscaban el tanto con esmero, pero el Cariñena se defendía con orden e impedía que los hombres de Juan Carlos Beltrán inauguraran el marcador. Tras el paso por vestuarios el guion cambió de forma notoria, pues el Utebo ya llegaba con más peligro a la meta defendida por Viorreta. En una de estas llegó el primero de la tarde, obra de Capapé, que consiguió perforar las redes de la meta visitante. Minutos después, Pomareta puso la puntilla tras aprovechar un balón escupido por el larguero tras un brillante lanzamiento de falta de Cardo. El Cariñena lo intentó en los últimos minutos, pero los puntos se quedaron en Santa Ana.

RZD ARAGÓN 3-0 ATLÉTICO MONZÓN

RZD Aragón: Sanz, Sebastián, Javi Hernández, Vallejo (Benedet, 72), Vaquero, Castillo (Vela, 87), Luengo, Isaiah (Sola, 72), Rastrojo (Marín, 82), Puche y Raúl Rubio (Juan, 87).

At. Monzón: Salas, Ramón, Carrera, Porte, Claver (Petro, 46), Puyer (Solanilla, 46), Bernárdez, Rausell, Moha (García, 80), Iago y Simo (Carrasco, 65).

Goles: 1-0, min. 4: Raúl Rubio. 2-0, min. 71: Vallejo, de penalti. 3-0, min. 73: Raúl Rubio.

Árbitro: Nivela González. Amonestó a los locales Vallejo e Isaiah.

Comentario: El Deportivo Aragón superó por tres a cero al Atlético Monzón gracias a los goles de Vallejo y un doblete de Raúl. Buen inicio del equipo blanquillo, que en el primer minuto de juego logró sacar un penalti a favor cometido sobre Raúl. Este mismo fue el encargado de ejecutar el lanzamiento pero el portero le adivinó la trayectoria. Tres minutos más tarde, el delantero zaragocista encontró su redención abriendo el marcador con un buen testarazo a centro de Rastrojo. Tras el gol el Deportivo Aragón tomó las riendas del partido, estando sólido en defensa y buscando la portería rival con decisión. Pese a las ocasiones que disfrutó el conjunto de Larraz, el partido se marchó al descanso con uno a cero en el electrónico. La dinámica siguió igual en el segundo tiempo, los blanquillos eran dueños del balón y fabricaban las únicas ocasiones de peligro. En el 71, Vallejo hacía el segundo, transformando la pena máxima y engañando al portero. En la siguiente jugada, Raúl robó el balón tras el saque de centro, y batió al arquero rival para poner el tres a cero en el marcador y sentenciaba el partido para lograr los tres puntos.

