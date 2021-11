El Teruel y la Peña Deportiva se reparten los puntos en un emocionante partido

El Teruel se lleva un punto en su visita a Santa Eulalia del Río en un choque marcado por la emoción y el contacto físico. Los turolenses tuvieron más oportunidades que los locales, pero no fueron capaces de volver a Pinilla con los tres puntos.

El balón echó a rodar con un Teruel bien plantado sobre el terreno de juego. Los hombres de Víctor Bravo dominaban y llegaban a campo contrario con peligro. Emaná pudo inaugurar el marcador a los ocho minutos, pero Iñaki le ganó la partida en el mano a mano y desvió a córner. A los pocos minutos Leandro Torres y Guille volvieron a gozar de ocasiones, pero no encontró portería. Sin embargo, el choque cambió de manera radical tras un penalti cometido por Borja Romero a los veinticinco minutos. Max Marcet asumió la responsabilidad y no falló desde los once metros. El Teruel, lejos de venirse abajo, dio un paso adelante y siguió buscando la meta local. Guille y Alfredo pudieron igualar antes del ecuador, pero sus remates se marcharon desviados.

Tras la reanudación, la Peña Deportiva se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Carlos Badal por un codazo sobre Guille Andrés. La superioridad numérica permitió a los turolenses llegar con más claridad al área de los ibicencos. Borja Romero igualó el marcador tras un buen disparo desde fuera del área y Conte remontó el choque con un gran testarazo. Sin embargo, los locales no bajaron los brazos y se volcaron en busca del empate. Mikel Bueno encontró el premio con un brillante taconazo ante el que nada pudo hacer Taliby. En los últimos compases el Teruel vio como el colegiado expulsaba a Kevin Lacruz, algo que aprovechó la Peña Deportiva para lanzarse a por los tres puntos. El Teruel se defendió bien y no dio opción al cuadro local, asegurando un punto de gran valor.

Peña Deportiva: Iñaki, Robe, De Val, Ton Ripoll (Bueno, 73), Costa, Calarge (Cristian, 54), Badal, Max Marcet (Pau Torres, 84), Chinchilla, Nacho (Piera, 54) y Cristeto.

Teruel: Taliby, Kevin Lacruz, Cabetas, Carlos Javier, Hermelo (Julen, 74), Ibra, Borja Romero, Leandro (Conte, 55), Alfredo, Guille (Salinas, 79) y Emaná.

Goles: 1-0, min. 26: Max Marcet, de penalti. 1-1, min. 66: Borja Romero. 1-2, min. 73: Conte. 2-2, min. 78: Bueno.

Árbitro: Carbonell Hernández. Amonestó a Calarge, Ton Ripoll, Chinchilla, De Val; Borja Romero, Alfredo e Ibra. Expulsó con roja directa al local Badal (56’) y al visitante Kevin Lacruz (85’).

