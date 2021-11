El Racing de Santander doblega al Athletic 'B' y ya es colíder

El Racing de Santander, Rayo Majadahonda y UD Logroñés mantienen su pulso en lo alto del Grupo 1 de la Primera RFEF, con un pleno de victorias para los tres equipos ante el Athletic Club ‘B’, Internacional de Madrid y Badajoz. El otro aspirante, el Deportivo, no jugó este fin de semana, dado que su rival el Extremadura no se presentó. Una decisión anunciada previamente por la plantilla, a modo de protesta por las cantidades que se les adeuda. La SD Logroñés sigue al acecho de los cuatro primeros, pero no pudo pasar del empate ante la Cultural Leonesa. En la zona media, Celta ‘B’, Racing de Ferrol y el San Sebastián de los Reyes empiezan a mirar arriba, tras superar al Valladolid Promesas, Talavera y Zamora, respectivamente. De esta forma, abren hueco respecto a las posiciones de descenso. El Tudelano volvió a perder (3-0 ante el Calahorra) y sigue colista sin conocer la victoria con 3 puntos en 12 jornadas.

En el grupo 2, el Villarreal ‘B’ prolonga su crisis, tras caer por 2-1 ante el Linares. El filial del submarino amarillo sigue líder, pero con 3 derrotas consecutivas, su ventaja se ha reducido a tan solo dos puntos sobre el segundo, el Atlético Baleares, que empató ante el Alcoyano (0-0). Mientras, el Linares sigue en descenso, pero ahora se ubican a cuatro puntos de la permanencia. El Barcelona ‘B’ se aúpa a la tercera plaza tras sumar su tercera victoria consecutiva, esta vez ante el Atlético Sanluqueño (0-2). Por su parte, en el duelo entre el cuarto y quinto clasificado, el Linense se impuso por 4-1 al Albacete. En la zona media, el Real Madrid Castilla derrotó por 3-0 al Algeciras y suma tres triunfos consecutivos. No se disputó el encuentro entre el Castellón y el Llagostera debido a los casos de coronavirus en la plantilla del equipo valenciano.

