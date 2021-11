El Brea cae derrotado frente al Andratx

Derrota del Brea ante un Andratx que sigue la estela del líder. Comenzó mejor el cuadro breano, que buscaba proponer desde los primeros compases del choque. Cuenca tuvo la primera con un testarazo, pero el cuero se marchó fuera por centímetros. El susto obligó a los visitantes a dar un paso adelante, consiguiendo generar peligro a base de contras y jugadas individuales de sus hombres de ataque. Lázaro tuvo que intervenir en dos ocasiones, la primera en una contra de libro y la segunda en un disparo raso de Vinicius. A partir de ese momento el encuentro se equilibró y la igualdad fue la tónica dominante hasta el final de los primeros cuarenta y cinco minutos.

Tras la reanudación, el Andratx saltó mejor al tapete del Piedrabuena y se puso por delante a los cuatro minutos gracias a una gran definición de Llabrés, que no falló en el mano a mano frente a Lázaro. El Brea no tardó en reaccionar y buscó el empate en la siguiente jugada con un buen remate de Cano que se marchó fuera por poco. El Andratx buscó ampliar distancias por medio de Vinicius en dos ocasiones, pero Lázaro se mostró muy seguro y mantuvo a los aragoneses en el choque. El conjunto zapatero buscó en los últimos compases el empate con un remate de Jona, pero el balón no cogió portería y los tres puntos se marcharon al casillero del Andratx.

Brea: Lázaro, Carlos Cano (Pepo, 75), Toni Pérez, Roy (Torres, 83), Álvaro Cano (Diego Puig, 83), Solbes (Oli, 65), Juan González (Jona, 75), Israel, Matías, Veintemilla y Cuenca.

Andratx: Vicenç, Pep Vidal (Diego, 77), Damiá, Bueno, Marcos (Palmer, 56), Bonet, Llabrés (Markuss, 77), Vinicius (Carrasco, 87), De Dios, Calonge y Carlos.

Goles: 0-1, min. 49: Llabrés.

Árbitro: Legarra Gorgoñón. Amonestó a los locales Matías e Israel.

