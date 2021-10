El Tarazona cae ante un intenso Terrassa

El Terrassa sumó tres puntos a su casillero tras ganar 2-1 contra el Tarazona este pasado domingo en el Olímpic de Terrassa. El conjunto local llegó con ganas de retornar a la senda de la victoria tras sufrir una derrota por 3-0 en el partido anterior frente al Ibiza. La primera parte del duelo comenzó con buen pie para el Terrassa, que estrenó el marcador con un gol de Lucas Viña a los 16 minutos. No hubo más goles en este primer tiempo, que finalizó con ventaja para los catalanes.

Tras el ecuador del segundo tiempo, llegó el gol para el equipo local, que incrementó su ventaja con el gol de Carlos en el minuto 77. No obstante, el conjunto turiasonense, en el minuto 81, se aproximó en el marcador gracias a un gol desde los once metros de Dieste. El Tarazona lo intentó pero no consiguió llevarse algo positivo de su visita al campo del Terrassa. Con este resultado, el Terrassa se queda con 12 puntos y el Tarazona con nueve puntos. El Tarazona ha conseguido tres empates, tres puntos, de los quince posibles fuera de su campo.

Ficha técnica:

Terrassa: Ortega, Castillo, Lucas Viña, Martínez (Akito, 83), Álex Fernández, Aythami (Alberto, 30), Priego (Lledó, 83), Bruno, Morales, Martí Soler y Josu (Pelegrín, 83).

Tarazona: Azón, Campins (Cristian, 46), Ripa, Mingotes, Santigosa, Dieste, Ballardo (Jesús, 88), Piri (Torcal, 88), Ohemeng, Jay (Andi, 88) y Chus Herrero

Goles: 1-0, min. 16: Lucas Viña. 2-0, min. 78: Martínez. 2-1, min. 81: Dieste, de penalti.

Árbitro: Tomé Alonso. Amonestó a Josu, Alberto; Jay, Campins, Dieste y Ripa.