El Juventud no da opción al Utrillas y consigue una goleada a domicilio

No quieren perder comba Unión la Jota Vadorrey y Santo Domingo Juventud. Los unionistas protagonizaron un choque raro, en el que se vieron pronto por delante de La Almunia, pero éstos devolvieron los golpes. Solo un penalti acabó decantando la ventaja en favor de los primeros. El Santo Domingo Juventud aprovechó la visita a Utrillas, para anotar seis goles, algo que ya hicieron en la jornada inaugural. Ambos equipos no pudieron recortar puntos al líder, el Montecarlo, que venció con claridad al Calatayud el domingo por la mañana en el José Luis Violeta. Duelo directo en la zona media de la tabla entre Alcañiz y Amistad que se decantó a favor de los de Juslibol. Epílogo triste para el Actur Pablo Iglesias, que no pudo retener una interesante ventaja, que el Oliver logró nivelar muy al final. El derbi de la capital mudéjar se lo quedó el Atlético Teruel, que doblegó al CD Teruel, para sumar una victoria de esas que dejan un sabor especial.

En los partidos que se jugaron a lo largo del sábado en el grupo segundo, los equipos que jugaban como locales impusieron su ley, con marcadores bastante definitorios de su superioridad. Paliza muy severa del Huesca a una Escuela de Ejea que continúa de capa muy caída. El Real Zaragoza siguió con su año perfecto, con un nuevo triunfo que sumar a los ya existentes sobre el Balsas Picarral. Aunque acabaron ganando con diferencia, ni Stadium Casablanca ni Ebro pudieron respirar tranquilos hasta que pusieron un par de tantos de distancia sobre sus rivales San José y Jacetano. El Olivar venció por la mínima al Binéfar para sumar tres puntos importantes ante un rival directo.

Grupo 1

Partido de la jornada: ATLÉTICO TERUEL 2-0 TERUEL

Se presentaban Atlético Teruel y CD Teruel al derbi sin haber conocido aún lo que era ganar, por lo que el partido del sábado era una preciosa oportunidad para hacerlo, y además ante tu más directo rival de la ciudad. El gato al agua se lo llevaron los rojiblancos, que guardarán un grato recuerdo del partido de ayer, en lo que puede ser un punto de inflexión en la temporada y todo un golpe de moral.

El esfuerzo y el empuje del Atlético Teruel se vio recompensado con los aciertos de Yeray y Mateo. El CD Teruel intentó no salir escaldado del duelo vecinal, pero la firmeza defensiva de su contrincante, imposibilitó las maniobras ofensivas. Celebración final en un bando y caras largas en el otro.

Ficha técnica:

Atlético Teruel: Guillermo, Aguilar (Figols, 50), Aarón, Samuel (Bellido, 67), Mateo, Jiménez, Perruca, Reinaldo, Gonzalo (Sabau, 79), Yeray y Soriano (Andrés, 65).

Teruel: Marcos, Adrián, Nacho, Garrote, Rodríguez (Hugo, 75), Perales (Álvaro, 41), Diego, Martín, Maudos (Peralta, 59), Civera (Ioan, 72) y Lizaga.

Goles: 1-0, min. 46: Yeray. 2-0, min. 56: Mateo.

Árbitro: Hernández Acuña. Amonestó a Aguilar, Samuel, Jiménez, Reinaldo, Perruca; Álvaro, Diego, Martín y Dordá.

ACTUR PABLO IGLESIAS 2-2 OLIVER

Actur Pablo Iglesias: Mario, Diego (Iban, 21), Juan (Ejarque, 62), Lezcano, Alan, Roche, Diego Pablo, Cacho (Lanaspa, 58), Lucas (Lanzarote, 70), Simón y Díaz.

Oliver: Lucas, Aimar (Cavero, 57), Guillermo, Betoré (Álvarez, 53), Ángel, Llorente, Mateo (Sopena, 53), Izan (Trallero, 57), Paul (Alexandru, 41), Ignacio y Héctor (Iker, 41).

Goles: 1-0, min. 8: Lucas, de penalti, 2-0, min. 60: Lucas. 2-1, min. 74: Guillermo, de penalti. 2-2, min. 80: Álvarez.

Árbitro: Fernández Firvida. Amonestó a Díaz, Lanaspa; Aimar y Cavero. Expulsó con roja directa al local Simón (76’) y al visitante Lucas (79’).

UTRILLAS 2-6 SANTO DOMINGO JUVENTUD

Utrillas: Galloso (Laguía, 41), Marzo (Asenjo, 41), Raúl Morales, Román (Torrado, 65) (Gadea, 68), Roche, Hernández (Alexis, 75), Usón, Cruz, Ferrer, Colás (Houssam, 75) y Mabi (Adrián Morales, 41).

Santo Domingo Juventud: Iker, Ruesca (De Alfonso, 53), Lasierra, Bernad, Morón (Yago, 41), Mustienes, Izan (Navaridas, 41), Palos (Borrego, 41), Fanlo, Calvo y Gordo.

Goles: 0-1, min. 3: Fanlo. 0-2, min. 9: Ruesca. 1-2, min. 10: Cruz. 1-3, min. 20: Mustienes, de penalti. 1-4, min. 32: Izan. 1-5, min. 54: Mustienes. 2-5, min. 56: Colás. 2-6, min. 70: Mustienes.

Árbitro: Sancho Ros. Amonestó a Colás, Roche y a Mustienes.

MONTECARLO 4-0 EFB CALATAYUD

Montecarlo: Iker, Ingalaturre, Nicolás, Palacio, Hugo Sanz, Hugo Álvarez (Daniel, 57), Arturo (Sanjuán, 57), Cubillo (Sánchez, 65), Nicolás (Iker, 47), Abenia (Labordeta, 65) y Fernando (Eloy, 47).

EFB Calatayud: Víctor, Taus, Ismael (Torres, 63), López, Caro, Fanlo (Manuel Pablo, 52), Anadón, Adelin, Gael, Darío y Eloy (Aldea, 63).

Goles: 1-0, min. 36: Cubillo. 2-0, min. 65: Sanjuán. 3-0, min. 76: Hugo Sanz. 4-0, min. 79: Sánchez.

Árbitro: Martínez Peralta.

UNIÓN LA JOTA VADORREY 3-2 LA ALMUNIA

Unión la Jota Vadorrey: Aliaga, Melero (César, 56), Román, Rodríguez (Sancho, 79), Lázaro (Urgel, 56), Pérez (Lucas, 68), Navarro, Hugo, Letosa, Lafuente y Barcos (Romanos, 61).

La Almunia: García, Amine, Torres, Nonay (Esteban, 63), Tomey, Loren, Huera (Macaya, 56), Hernán (Aísa, 72), Lorente, Sierra y Elías (Moumen, 77).

Goles: 1-0, min. 9: Barcos. 2-0, min. 34: Hugo. 2-1, min. 35: Amine. 2-2, min. 62: Lorente, de penalti. 3-2, min. 67: Romanos, de penalti.

Árbitro: Martínez Romo. Amonestó a Lázaro, Melero, Lafuente, Barcos; y Amine.

ALCAÑIZ 2-5 AMISTAD

Alcañiz: Joel, Miguel, Alonso, Estopiñán (David, 70), Lecina (Ceperuelo, 70), Cebrián, Moliner (Julen, 65), David Pal (Yassine, 61), Leandro, Nacho y Guillermo

Amistad: Valentín, Mariblanca, Yoel, Ortiz, Víctor (Jon, 55), Raúl, Adrián, Berenguer (Nayel, 41), Thomas (Samakou, 41), Iván y Julio.

Goles: 0-1, min. 2: Leandro, en propia puerta. 1-1, min. 27: Lecina. 1-2, min. 56: Iván. 1-3, min. 60: Mariblanca. 1-4, min. 63: Iván. 2-4, min. 64: Leandro, de penalti. 2-5, min. 77: Ortiz.

Árbitro: Peralta Guillén. Expulsó con roja directa a Yoel (73’).

Grupo 2

Partido de la jornada: STADIUM CASABLANCA 3-0 SAN JOSÉ

Si solo nos atenemos a mirar el resultado final, podría parecer que el Stadium Casablanca ganó con solvencia y suficiencia al San José, pero la realidad es que a dos minutos de cumplirse el tiempo reglamentario, la ventaja era de solo un gol a favor. La expulsión por doble cartulina amarilla de Iker, dejó mermado y en inferioridad al San José, que ya no pudo aguantar la última embestida verderola, en la que Floristán y Cisneros dieron la tranquilidad necesaria.

Tres puntos que deben servir a los del Canal para coger energías positivas e intentar enlazar dos triunfos consecutivos, algo que hasta el momento no han podido lograr. El San José intentará seguir mejorando para abandonar esos puestos de peligro en los que está inmerso.

Ficha técnica:

Stadium Casablanca: Héctor, Ferrando, Terreu, Álvaro (Vidal, 41), Aliaga, Hugo (Fernando, 63), Ramón (Juan, 47), Serrano (Cisneros, 41), Berges (Lorien, 47), Teresa (Floristán, 41) y Morán.

San José: Cristian, Samuel, Arambillet, Noah (Francho, 68), Borruecos, Iker, Sabaté, Lázaro, Langa (Marquina, 11), Héctor (Llera, 41) y Adam.

Goles: 1-0, min. 23: Morán. 2-0, min. 78: Floristán. 3-0, min. 80: Cisneros.

Árbitro: Crespo Calero. Amonestó a Arambillet. Expulsó por doble cartulina amarilla a Iker (70’).

HUESCA 9-0 EFB EJEA

Huesca: Luis (Hurtado, 50), Aguilar (Mauro, 41), Marcos, Iker (Del Pueyo, 63), Benítez, Arturo (Lucas, 63), Martín, Daniel, Yoel, Bazago (Pinilla, 50) y Abel.

EFB Ejea: Abel, Pascual, Luna, Adames, Sanjuán (Enrique, 42), Andrés, Daniel, Laborda (Asier, 42), Abadía (Borja, 45), Teodor y Castro (López, 50).

Goles: 1-0, min. 2: Benítez. 2-0, min. 4: Benítez. 3-0, min. 20: Abel. 4-0, min. 29: Iker. 5-0, min. 31: Benítez. 6-0, min. 42: Benítez. 7-0, min. 60: Mauro. 8-0, min. 67: Abel. 9-0, min. 72: Mauro.

Árbitro: Gimeno Otal. Amonestó a Asier y Teodor. Expulsó por doble amarilla al visitante López (80’).

REAL ZARAGOZA 4-0 BALSAS PICARRAL

Real Zaragoza: Sergio, David, Sancho (Alí, 60), Miguel (Olmos, 41), Diego (Barrachina, 60), Íñigo, Dennis (Tolosa, 49), Beltrán, Sánchez, Cantero (Checa, 49) y Pinilla

Balsas Picarral: Valero, Rubén (Matito, 41), Royo, Casorrán, David, Colás (Crespo, 41), Del Río, Radu (Pola, 47), Asín (Ventura, 47), Ismael y Yeray (Courage, 10).

Goles: 1-0, min. 3: Sánchez. 2-0, min. 29: Dennis. 3-0, min. 43: Dennis. 4-0, min. 65: Pinilla.

Árbitro: Martín Salvador. Amonestó al visitante Del Río.

FB BINÉFAR 0-1 EL OLIVAR

FB Binéfar: Tiago, Roger (Cutanda, 69), Español (George, 25), Florian, Jorge, Sorinas, Víctor (Mateo, 49), Popescu (Varga, 41), Fofana, Basols (Zapater, 72) y Traoré.

El Olivar: Mayoral, Hellín (Dumitrescu, 69), Javier, Nicolás, Gravante, Martín (Puerto, 67), Marco, Lallana, Paniego, Guillermo y Solanas.

Goles: 0-1, min. 1: Basols, en propia puerta.

Árbitro: García Santiago. Amonestó a Sorinas, Florian, George; Paniego y Nicolás.

EBRO 4-1 JACETANO

Ebro: Rodrigo, Battiato, Bruno (Sanz, 63), Baquero, Liarte (Martín, 75), Castro, Clavería (Rubio, 72), Saganta, Hernández, Adel (Del Río, 57) y Manzanero (Góriz, 75).

Jacetano: Franco, Ríos, Saúl, Santos, Chamorro (Oliver, 74), Hierro (Vega, 57), Antón (Gabál, 74), Urbano, Darío (Fandiño, 69), Val (Ospina, 49) y Acher (Cerdán, 41).

Goles: 0-1, min. 20: Hierro. 1-1, min. 27: Callén. 2-1, min. 53: Adel. 3-1, min. 74: Hernández. 4-1, min. 76: Góriz.

Árbitro: Ruiz Figueroa. Amonestó a Liarte, Battiato, Bruno; Chamorro y Ríos.