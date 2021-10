El Alcañiz reacciona a tiempo contra el Actur Pablo Iglesias

Trabajada victoria del Alcañiz, que tuvo que levantarle un 0-2 al Actur Pablo Iglesias. La primera mitad fue de claro dominio de los visitantes, con una buena movilidad de balón. Los locales intentaron contrarrestar ese dominio con acciones verticales a la espalda de los defensores. La segunda mitad fue un monólogo visitante, necesario para hacer frente a tal adverso marcador. Bosque, y un doblete de Issmail sirvió a los locales para llevarse los tres puntos con sufrimiento.

Alcañiz: Héctor, Mario (Andreu, 46), Issmail, Escriche (Raúl, 59), Alejandro, Bosque, Codorniu (Aguilar, 46), Bielsa, Luis, Conesa (Ismael, 55) y Llombart.

Actur Pablo Iglesias: Eduardo, Óscar, Diego, Buil, Melendo, Casado, Catalán, Míchel (Hashimoto, 78), Pinilla (César, 71), Prados (Lucas, 56) y Aguiar (Mena, 71).

Goles: 0-1, min. 30: Prados. 0-2, min. 51: Prados. 1-2, min. 59: Bosque. 2-2, min. 70: Issmail. 3-2, min. 80: Issmail.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a Mario, Conesa, Issmail, Bosque, Andreu, Raúl; Diego y Aguiar. Expulsó con doble amarilla a Aguilar (89’) y con roja directa a Luis (90’).

OLIVER 1-2 AMISTAD: El Amistad tira de efectividad para doblegar al Oliver.

Oliver: De Miguel, Borobia, Darío, Capapé (Aner, 84), Peregrina, Gómez, Bak (Ruiz, 50), Cortés, Calvo, Abella (Arilla, 66) y Jairo (Gavarre, 84).

Amistad: Abós, Liarte, Moreno, Álvarez, García, Vela (Pascual, 60), Trasobares (Nalda, 71), Gracia, Valenzuela (Vives, 82), Montañés (Orga, 71) y Fernández (Erik, 60).

Goles: 0-1, min. 22: García. 1-1, min. 53: Calvo. 1-2, min. 79: Pascual.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó a Peregrina; Valenzuela y Fernández.

Comentario: Victoria a domicilio del Amistad, con un Olvier que llevó el peso del partido y la posesión, pero con un cuadro visitante que dispuso de las dos primeras acciones de peligro en dos jugadas a balón parado. Tras las ocasiones, el Oliver fue conservador. Cuando se sobrepasó el minuto 20, Abella pudo adelantar a los visitantes con un disparo. A balón parado, García anotó el primer tanto rojillo. La dinámica fue similar tras el gol. En la segunda mitad, mismo guion, aunque con el Oliver más directo. En el 53, Calvo puso el empate en un córner mal despejado que aprovechó el atacante local. Con el paso de los minutos se igualaron las fuerzas y en el 79, de falta, Valenzuela de cabeza marcó el definitivo 1-2.

STADIUM CASABLANCA 3-2 EFB EJEA: El Stadium gana por la mínima al Ejea.

Stadium Casablanca: Correas, Beamonte, Hernández (Barbas, 76), Aliaga, Glera, Gelabert (Teresa, 59), Felipe (Mené, 59), Izquierdo, Mena, Liso y Sesma (Rodríguez, 76).

EFB Ejea: Fernández, Gómez, Seta (Mateo, 69), Fenolle, Adel, Salcedo (Galisteo, 69), Andrés Pérez (Azuara, 82), San Martín, Soro, Samuel (Martínez, 64) y Ruiz (Izuel, 69).

Goles: 1-0, min. 51: Mena. 1-1, min. 53: Soro. 2-1, min. 65: Beamonte. 3-1, min. 67: Mené. 3-2, min. 82: Andrés Pérez, de penalti.

Árbitro: Lucía Lobera. Amonestó a Correas, Teresa; Salcedo y Samuel.

Comentario: En la primera mitad, igualdad absoluta, con un Ejea que intentó buscar sus oportunidades con un juego directo, mientras que los locales buscaron acciones más elaboradas. Tras el descanso, los locales con un buen centro al segundo palo rematado por Mena se pusieron por delante. Tras sacar de centro, los visitantes empataron con una buena jugada. En el 65, Beamonte anotó el segundo e instantes después el tercero. Correa cometió penalti en la recta final y permitió a los visitantes meterse en el partido, aunque no les dio tiempo a igualarlo.

SAN GREGORIO 0-2 BALSAS PICARRAL: El Balsas vuelve a la senda de la victoria ante el San Gregorio

San Gregorio: Alba, Tenorio, Pérez, Abós (Zazurca, 70), Casado (De León, 58), Liso (Atti, 70), Gracia, Abadía (Teodor, 46), Sabour (Pellejero, 46), Cánovas y Beltrán.

Balsas Picarral: Aitor, Rica (Piqueras, 59), Francisco, Sadat, Aaron (Eito, 71), Aznar (Lahuerta, 86), Gracia, Urrea, Duato, Gracia (Ríos, 59) y Mazas.

Goles: 0-1, min 35: Rica, de penalti. 0-2, min 44: Sadat.

Árbitro: Martín Salvador. Amonestó a Teodor, Abós, Liso y Atti. Expulsó a Tenorio (34’).

Comentario: Victoria del Balsas Picarral en su desplazamiento a La Azucarera por 0-2. De esta forma los jugadores de Adrián Coscolín vuelven a la senda de la victoria tras varios partidos sin sumar los tres puntos. En el minuto 35 llegó la acción que marcó el partido: un defensor local tocó con la mano un remate que iba a gol: penalti e inferioridad numérica para los locales. Poco antes del descanso, Sadat dejó más que encarrilado el partido al aprovechar un balón en el corazón del área. En la segunda mitad, control absoluto visitante, sin ocasiones para los rojillos. Los de Picarral desperdiciaron un penalti en el ecuador del segundo tiempo, pero que no cambió el desarrollo del partido.

EL OLIVAR 1-1 HUESCA: Oliver y Huesca muestran una buena versión y firman tablas.

El Olivar: Lahuerta, Morell, Luis Redondo, Martínez, Sánchez Rubio, Víctor Redondo, Larraz, Torres (Nil, 74), Rodríguez (Delgado, 88), Isusi (Muñoz, 74) y Fraile (Gabriel, 82).

Huesca: Fernández, Marín, Amandi (Puente, 70), Calvo, Torguet, Monge, Taboada, López (Ibáñez, 59), Luna, Bellón (Soria, 70) y Ciria (Samperiz, 70).

Goles: 1-0, min. 9: Fraile. 1-1, min. 89: Taboada, de penalti.

Árbitro: Nivela González. Amonestó a Fraile, Víctor Redondo, Isusi, Larraz, Muñoz, Morell; Taboada, Ibáñez y Torguet.

Comentario: Partido muy intenso, con dos equipos con muchas ganas. El Huesca llevó el peso de la posesión y trató de generar peligro constantemente, mientras que los locales estuvieron muy bien posicionados. En una jugada por banda, Fraile aprovechó un rechace para abrir el marcador. El Huesca prosiguió con su posesión, mientras que el Huesca, ordenado, se defendió muy bien. En el 90, cuando estaba todos sentenciado, en una jugada en el área, los locales cometieron penalti, que aprovechó Taboada para marcar el gol del empate.

IPC LA ESCUELA 2-2 EBRO B: IPC y Ebro se reparten los puntos en un encuentro de gran intensidad.

IPC La Escuela: Li, Darío (El Hamdi, 87), Yeray, Cano, Lucas, Porlan, Guevara, Escario, Iker, Ñama (Diouf, 56) y Adai (Lee, 78)

Ebro B: Víctor, Corellano (Bernier, 59), Belenguer, Hugo (Villanueva, 67), Sergio (Baeyens, 46), Ignacio, Valentín, Belenguer (Jawara, 67), Casañal, Saúl e Iván (Ros, 81)

Goles: 0-1, min 34: Trias. 1-1, min 48: Bautista. 2-1, min 77: Guevara. 2-2, min 84: Casañal.

Árbitro: Losfablos Mestre. Amonestó a Lee; Corellano y Trias.

Comentario: El IPC La Escuela y el Ebro se repartieron los puntos en un vibrante partido que se mantuvo abierto hasta el pitido final. Buen comienzo visitante, con una gran presión a la salida de balón del IPC, que fue más lenta que de costumbre. Los blanquiazules tuvieron varias oportunidades, la más clara un remate al larguero. Poco después, Trias gracias a un pase entre líneas marcó el primero de la contienda. En la segunda mitad, el Ebro pudo ampliar diferencias en un mano a mano, pero al no aprovecharlo el marcador no se movió. Esto propició un absoluto monólogo local, que dio la vuelta al marcador a balón parado y con un disparo desde la frontal. En los últimos diez minutos, paso al frente del Ebro, que empató gracias a una internada de Ros, que cedió a Casañal, para que este marcase. El Ebro pudo ganar en un contragolpe y con un disparo desde la frontal, pero el marcador no se movió.

UTEBO 2-1 MONTECARLO B: Remontada sobre la bocina del Utebo ante el Montecarlo

Utebo: Óscar, Pardillos, Jorge (Lasierra, 57), Mercadal (Latas, 66), Salas, Rivera, Gañarul (Escartín, 57), Samuel, Alejandro, David (Salem, 46) y Cabrera (Huerta, 69).

Montecarlo B: Izan, Rubén Calvo, Teller, Rubén Gracia, Borja (Carlos Alberto, 82), Guillermo, Ángel, Montes, Mateos, Cerrato (Montañés, 88) y Marco (Blanco, 71).

Goles: 0-1, min. 42: Marco. 1-1, min. 85: Rivera, de penalti. 2-1, min. 90: Rivera.

Árbitro: Cebollada López. Amonestó a Mercadal, Rivera, Salem; Ángel, Rubén Gracia, Blanco y Montañés. Expulsó por doble amarilla a Izan (87’).

Comentario: Partido dominado por el Utebo, aunque el Montecarlo estuvo cómodo con el estilo del juego. Los visitantes buscaron un ritmo bajo de juego en un campo siempre complicado. Los locales tuvieron el balón, pero no generaron peligro. En la primera llegada visitante, Calvo centró para el remate de Marco, que puso el 0-1. En la segunda mitad, los locales intentaron dar la vuelta al partido por medio de los cambios, con balones centrados y una mayor verticalidad. En un rechace que golpeó en la mano de un defensor dentro del área, Rivera marcó desde los once metros. El Montecarlo, con uno menos, se centró en defender y en un error defensivo en el descuento, los visitantes.

TERUEL 2-1 EFB CALATAYUD: Victoria ‘in extremis’ del Calatayud

Teruel: Soriano, Hernández, Ferrer (Pérez, 46), Beltrán, García (Saiz, 58), Hernández (Zuriaga, 79), Herrero, Aranda (Llorens, 60), López, Coves y Sánchez.

EFB Calatayud: García, Blasco (Pascual, 75), España, Jiménez, Iglesias, Alejandre (Marín, 54), Miñana (García, 64), Izquierdo, Cortés, Márquez y García.

Goles: 0-1, min 46: García. 1-1, min 89: Llorens. 2-1, min 89: Pérez.

Árbitro: Giménez Barrera. Amonestó a Hernández, Llorens; Jiménez. Expulsó por doble amarilla a España (89’) y Cortés (89’).

Comentario: El encuentro comenzó con imprecisiones de ambos lados, en una de ellas un jugador de Teruel se plantó ante el portero y paró el mano a mano. A partir de ahí dominio del Calatayud, acabando la primera parte con 4 ocasiones claras de gol incluyendo un palo.

En el inicio de la segunda parte, tras error defensivo del Teruel, marcó gol el equipo visitante.En la recta final del partido, el Teruel marcó dos goles en acciones a balón parado, con las protestas por las faltas que señaló el colegiado contra el cuadro local, que acabó en inferioridad.

SANTO DOMINGO JUVENTUD 3-0 FB FRAGA: Un doblete de Alcañiz lidera a un buen Juventud ante el Fraga.

Santo Domingo Juventud: Samuel, Doñate, Aitor (Ortiz, 86), Cerón, Boza (Benito, 86), Jaime, Daouda (Benaiges, 66), Cebollada (Vieux, 72), Lorien, Artigas y El Hadji

FB Fraga: Aitor, Albert (Coll, 46), Jorge (Pena, 76), Adriá, Cazalilla, Casanova (Teixido, 46), Jon, Gabriel, Nacho, Aarón y Casado (Ruiz, 63)

Goles: 1-0, min 25: Pinilla. 2-0, min 39: Alcañiz. 3-0, min 83: Alcañiz.

Árbitro: García Reyes. Amonestó a Plaza, Pinilla; y Coll.

Comentario: El Santo Domingo Juventud se llevó los tres puntos ante el Fraga en un choque que los locales controlaron de comienzo a fin. Los naranjas desplegaron un buen juego de posesiones largas, viéndose recompensados en el 25, con un gol de Pinilla. El guion del partido se mantuvo y Alcañiz amplió la renta poco antes del descanso. Tras este, tímida reacción visitante, aunque el cuadro local tuvo controlado el partido. Alcañiz, logrando el doblete, cerró el choque.

REAL ZARAGOZA B 4-0 RACING CLUB ZARAGOZA: El Zaragoza domina y golea al Racing

Real Zaragoza B: Javier, Adrián (Eloy, 68), Montesinos, Conte, Hugo, Ángel (Víctor, 71), Vadillo (De Diego, 59), Usher (Eduardo, 68), Liso (Lobato, 71), Monserrate y Serrano.

Racing Club Zaragoza: Miguel, Charneca, Marcos, Asensio (Valentín, 46), Enseñat (Vicen, 70), Adrián (Iker, 57), Lucas, Mamadou (Unai, 57), Hugo, Egea (Guillermo, 46) y Miguel Ángel.

Goles: 1-0, min. 25: Liso. 2-0, min. 41: Vadillo. 3-0, min. 67: Liso. 4-0, min. 80: Monserrate.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó a Marcos.

Comentario: Victoria incontestable del Real Zaragoza, que llevó el peso del partido por completo ante un Racing que se vio superado por los blanquillos. En los primeros compases, los visitantes se mantuvieron replegados, intentando salir a la contra, mientras que los locales dominaron la posesión, aunque sin dar sensación de claro peligro hasta el gol de Liso en el 25. Vadillo en el 41 amplió la renta y dejó el partido casi sentenciado. En la segunda mitad, el cuadro zaragocista prosiguió con su dominio, aunque el ritmo del partido decreció, especialmente tras el gol de Liso. Monserrate cerró la contienda en la recta final, cuando el partido estaba más que sentenciado.