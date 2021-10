El San José se lleva ‘in extremis’ la victoria en Magallón

MAGALLÓN 2-3 SAN JOSÉ

El Magallón fue derrotado en casa un año y ocho meses después porun efectivo San José de cara a gol. El partido se le puso muy a favor a los visitantes, con un gol de Aznar en propia meta.

Sin embargo, buena reacción de los locales, que igualaron la contienda a los 6 minutos, con un centro de Falcón. Buen juego del Magallón, que sin embargo se volvió a poner por detrás en el marcador, tras fallar un penalti en el 25. Con el 1-2 obra de Sory, los locales lo intentaron constantemente, pero no tuvieron fortuna.

García marcó el gol de la victoria con un disparo de falta en el minuto 89

En la segunda mitad, el Magallón igualó el partido con un disparo desde el pico del área. El choque se fue igualando y no fue hasta el 89 cuando García, con un disparo de falta, cerró el partido.

Magallón: Tabuenca, Falcón (Aranda, 46), Aznar (Roy, 74), Aitor, Broto, Rubén (Zalaya, 89), Ruberte (Segura, 65), Miguel, Sancho, Arilla y Lasauca (Aparicio, 80).

San José: Lorién, Cea, Pablo, Sory (Calvo, 89), Víctor (Gómez, 83), García, Barriendos, Marchante (Daniel, 89), Soria, De los Ríos y Solans.

Goles: 0-1, min. 4: Aznar, en propia meta. 1-1, min. 6: Sancho. 1-2, min. 27: Sory. 2-2, min. 51: Sancho. 2-3, min. 89: García.

Árbitro: Falces Castillo. Amonestó a Broto.

TAUSTE 1-2 EL GANCHO: El Tauste domina pero cae ante el Gancho

Tauste: Ederra, Valiente, Angoy, Castillo, Moreno (Usán, 64)(Pueyo, 89), Larrode, Mirón, Toño Jiménez, Laborda (Moreno, 52), Barrio y Adrián.

El Gancho: Bielsa, Jorge, Chesus (Martins, 88), Cristian, Ardid (Durango, 62), Burillo, Lanz (Héctor, 46), Sopena, Torrea, Díez (Pablo, 77) y Yaret (Alejandro, 46).

Goles: 1-0, min. 51: Adrián. 1-1, min. 68: Durango. 1-2, min. 76: Cristian.

Árbitro: Bruna Guadamur. Amonestó a Valiente, Toño Jiménez, Larrode; Burillo y Sopena.

Comentario: El Gancho se llevó los tres puntos de su visita a Las Rozas, feudo del Tauste, en un choque donde los locales dominaron pero fueron los visitantes los más efectivos de cara a gol. En el primer tiempo, los de Jesús Domínguez fueron claramente superiores y generaron acciones de peligro, aunque no tuvieron suerte. En el segundo tiempo se adelantaron los locales, con un remate de García desde el segundo palo, sin embargo, los visitantes reaccionaron de una forma inmejorable con los goles de Durango y Fernandes a balón parado. Finalmente, los locales lo intentaron, pero no pudieron alcanzar el empate que les hubiera dado un punto.

TARDIENTA 1-1 QUINTO: El Tardienta y el Quinto firman tablas en un intenso partido

Tardienta: Gil, Bombín, Adriel, Okon, Baena, Serrano (Juan, 75), Pellicer, Monge (Escanero, 85), Perales (Rodrigo, 63), Fraile (Val, 46) y Falcón (Sierra, 63).

Quinto: Mallor, Blasco, Domingo (Anglés, 76), Bes, Budría, Isaac, Perez (Carlos, 89), Eduardo (París, 70), Urmeneta (Jorge, 76), Villaoslada (Balfagón, 61) y Escudero (Latapia, 61).

Goles: 1-0, min. 20: Falcón. 1-1, min. 44: Urmeneta.

Árbitro: Gallego Abadías. Amonestó a Falcón, Serrano; Domingo, Budría y París.

Comentario: El Tardienta se repartió los puntos con el Quinto tras un choque muy intenso donde ambos conjuntos alternaron fases de dominio. A los 20 minutos, Monge centró y remató Serrano, aunque el portero rechazó el disparo, aunque en el rechace Falcon marcó el primero de la mañana. El dominio local fue muy claro, aunque en la prolongación del primer tiempo, con una jugada desde la derecha, Urmeneta disparó a portería para marcar el empate. En el segundo tiempo, dominio visitante, aunque los locales tuvieron dos acciones muy claras. La primera de Rodrigo, a la salida de un córner y, después, Serrano en un disparo que paró el meta visitante. En el último suspiro del partido, el Quinto pudo ganar aunque el meta evitó, en dos acciones, que marcasen los visitantes.

SANTA ISABEL 0-4 ZUERA: Contundente victoria del Zuera en Santa Isabel

S. Isabel: Lostal, Ayoub, Nicolás, Isaac (Farouk, 76), Chaves (Herrejón, 60), Esteban (Millán, 72), Orozco, Moreno, Láinez, Cantero y Naval (Meavilla, 67).

Zuera: Jorge, Laguarta, Escusol (Bailo, 88), Marco (De Vega, 71), Barba, Rami (Cestero, 56), Marco, Gómez (Patrik, 46), Gracia (Lostal, 71), Tena (Aarón, 76) e Ibáñez.

Goles: 0-1, min. 30: Tena. 0-2, min. 49: Barba. 0-3, min. 60: Patrik. 0-4, min. 63: Tena.

Árbitro: Pérez Saz. Amonestó a Cantero; Barba y Lostal.

Comentario: Los primeros 30 minutos fueron dominados por el Santa Isabel. Después, en una acción aislada hizo el 1-0 el Zuera tras un buen centro lateral. Al descanso se llegó con dicho resultado. En la segunda parte el Santa Isabel logró dos largueros antes del 0-2 tras un golpeo desde la frontal. A partir de ahí se rompió el partido y en dos manos a manos llegaron el 0-3 y 0-4. Resultado abultado y engañoso tras lo visto en el partido, en el que dos buenos equipos compiten ofreciendo buen fútbol.

ALFINDÉN 2-0 VILLANUEVA: El Villanueva no sabe aprovechar sus ocasiones ante un Alfindén más efectivo

Alfindén: Alberto, Bozal, Serge (Sarmiento, 75), Sanz (Gabriel, 85), Garrido (Sergio, 60), Blasco, Chueca (Vergara, 43), Moreno (Valverde, 75), Redrado (Melo, 60), Obón y Barquilla (Catalán, 84).

Villanueva: Mazas, Requejo, Ambroj, Lafuente (Sucunza, 78), Ligorred (Rodríguez, 60), Pérez, Ferruz (Gea, 60), Nano (Jaraba, 60), Carbó, Miguel y Miki (Gil, 78).

Goles: 1-0, min. 44: Redrado. 2-0, min. 52: Blasco, de penalti.

Árbitro: Magdalena Muñoz. Amonestó a Serge, Vergara, Sarmiento; Pérez, Requejo, Carbó, Ligorred, Rodríguez y Miguel. Expulsó por roja directa al visitante Gea (89’).

Comentario: El Alfindén se llevó los tres puntos ante un Villanueva que dominó pero no logró aprovechar sus numerosas ocasiones de gol. El primero gol del partido lo hizo Redrado al filo del descanso, en un contragolpe tras un saque de esquina a favor de los visitantes. En la segunda mitad, buena salida de los visitantes, aunque fueron los locales los que se adelantaron en un penalti tras una mano de Requejo. Los visitantes lo intentaron pero no lo lograron. Los jugadores del Villanueva pidieron un penalti, que el colegiado no señaló, diez minutos después del (2-0) por una supuesta mano.

FUENTES 2-3 ALMUDÉVAR: Trabajada victoria del ALmudévar en Fuentes

Almudévar- Fuentes Jesús Garrido

Fuentes: León, Merino, Salvador, Briz (Goez, 68), Casalo, Tobajas (Gutiérrez, 68), López (Requeno, 68), Esteban (Martínez, 59), Garín (Torres, 77), Diloy (Roche, 59) y Mohamed.

Almudévar: Alberto, Ballarín (Lizarbe, 77), Maldonado (Figueras, 73), Ainoza, Martínez (Velasco, 73), Sánchez (Claraco, 85), Puente, Trullén (Landa, 77), Gotor, Megia y Abad.

Goles: 0-1, min. 1: Maldonado. 0-2, min. 13: Trullén. 1-2, min. 44: Mohamed. 1-3, min. 56: Martínez. 2-3, min 89: Mohamed.

Árbitro: Florin Gherghiceanu. Amonestó a Garín, Tobajas, Merino, Martínez; Lizarbe, Velasco, Albero y Puente.

Comentario: El Fuentes cayó en casa ante el Almudévar por 2-3 en un partido igualado e intenso. Buen comienzo visitante, con un gol en el primer minuto gracias a una jugada por banda de Maldonado. En un saque de esquina, Trullén amplió la renta en un saque de esquina. El cuadro visitante controló el partido aunque en la última acción de la primera parte, en un despiste, el Fuentes recortó diferencias. En la segunda mitad, buena salida de los visitantes, que ampliaron la renta con un gol de Martínez a balón parado. Sin embargo, en un rechace Mohamed marcó el 2-3, que hizo que los locales buscaran el empate, aunque la buena acción visitante en defensa permitió afianzar la victoria.

VILLA ALAGÓN 2-1 GALLUR: Remontada del Villa de Alagón sobre la bocina ante el Gallur

V. Alagón: Unai, Carlos (Fernández, 60), Castillo (Iglesias, 67), Cafú (Iván, 22), Miguel, Manresa, Aladrén, Garrido, Leonar, Eneko y Rebla (Ballester, 60).

Gallur: Alonso, Florián, Ángel, Navarro, Zalaya, Sandu (Vela, 83), Sebastián, Javier, Joaquín (Rave, 77)(Usón, 89), Rodrigo (Lamata, 69) y Modou.

Goles: 0-1, min. 29: Sandu. 1-1, min. 89: Ballester. 2-1, min. 91: Leonar.

Árbitro: Omar Diop. Amonestó a Castillo, Miguel; Sebastián y Sandu. Expulsó al visitante Zalaya con roja directa (67’).

Comentario: El Villa de Alagón se llevó los tres puntos sobre la bocina en un encuentro muy intenso y que se mantuvo abierto hasta el descuento. Dominio claro visitante en el primer tiempo, aunque no generaron ocasiones claras. En un córner cerrado, Sandu hizo el primer gol. En el segundo tiempo, dominio de los locales, con ocasiones para Ibáñez, Eneko y Aladrén. Finalmente, Héctor con un disparo a la escuadra igualó la contienda en el 89, y en el descuento, con un gol de cabeza, Leonar dio la victoria a los locales.

AJAX JUSLIBOL 1-0 MALLÉN : La eficacia del Ajax derrota al Mallén

Ajax Juslibol: Lacabrera, Cortés (Cambra, 48), Izquierdo, Gamarra (Gomes, 84), Aguado, Isamel, Isaac, Viver (Blázquez, 60), Julián (Galdeano, 72), Montañés y Camacho.

Mallén: Arbe, Laínez, Morlanes, Marco, Eworo, Algaba (Mena, 68), Abián (Traore, 68), Laínez, Miguel, Hanib (Espeleta, 80) y Martínez (Bermejo, 80).

Goles: 1-0 min. 37: Cortés.

Árbitro: Molinares Hernández. Amonestó a Izquierdo, Gomes, Blázquez; Láinez, Habib y Mena.

Comentario: Igualado partido que se llevó el Ajax de Juslibol que fue más eficaz en el marco contrario que el Mallén. En la primera parte, los locales tuvieron hasta siete ocasiones de relativo peligro, pero se toparon con grandes intervenciones del meta del Mallén, que incluso falló un penalti. Del mismo modo, el Mallén devolvió los envites y rozó el gol en un par de ocasiones. Lacabrera salvó dos mano a manos para evitar que se abriera el marcador. El gol llegó en el minuto 37, en un lanzamiento de esquina en el que tras un primer remate, el balón rebotó en un defensa y se quedó muerto en el área pequeña, con Cortés siendo el más atento para empujarlo en la línea de gol. En la segunda parte, el duelo perdió vistosidad y apenas hubo ocasiones. De esta forma, los locales supieron administrar su ventaja y dormir el partido.