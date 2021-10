El Brea logra un meritorio empate frente al Prat

El Brea aguanta con uno menos y asegura un valioso empate. El balón echó a rodar con el conjunto catalán mejor plantado sobre el terreno de juego. Los breanos trataban de mantener la posesión, pero la presión alta de los catalanes impedía a los aragoneses realizar su habitual fútbol combinativo. Avisó el Prat a los cinco minutos con un gran disparo de Kuku que rechazó Lázaro con una magnífica intervención. Sin embargo, el resultado inicial no duró mucho más, pues a los doce minutos llegó el primer tanto de la tarde, obra de Adri Lázaro, que aprovechó un desajuste defensivo para superar a Lázaro. El tanto mejoró a los aragoneses, que comenzaron a llegar con peligro al área rival. Pudo igualar la contienda Cano con un gran remate lejano, pero su disparo no cogió puerta por poco. Acto seguido fue Pepo el que probó fortuna, pero no pudo superar al meta local y la ocasión se fue al limbo. Al borde del descanso llegó la más clara para el conjunto breano: Cuenca atacó la espalda de la zaga catalana, llegó a línea de fondo y la puso atrás para la llegada de un Cano que remató a la madera con todo a favor. Aún tuvo tiempo el Prat para meter el miedo en el cuerpo a los celestes con una doble ocasión que salvó Lázaro de manera magnífica.

Tras la reanudación, los aragoneses saltaron al tapete con una marcha más que su rival, prueba de ello fue el tanto de Álvaro Cano, que se sacó un auténtico obús para superar la estirada del meta local. El gol espoleó al Brea, que se lanzó en busca del segundo. Pudo llegar tras una buena jugada individual de Veintemilla que Mati Sempé no logró finalizar con precisión. Los de Dani Martínez se quedaron con uno menos tras la expulsión de Juan González, lo que aprovechó el Prat para volcarse en campo contrario. Sin embargo, lejos de llevar peligro a la meta de Lázaro, fue el Brea el que tuvo la más clara en los instantes finales, pero el remate de cabeza de Isma no encontró las redes. Al final, un punto para el zurrón del cuadro breano que mantiene su buena racha de resultados y juego.

Prat: Craviotto, Escoruela, Héctor, Padilla, Kuku (Civil, 61), Sidibé, Miki Puerto (Grasa, 61), Genís (Naranjo, 78), Pau Rosales, Rivas (Lucas, 86) y Martos.

Brea: Lázaro, Toni Pérez, Carlos Cano, Solbes, Matías, Pepo (Roy, 69), Israel, Juan González, Jony (Veintemilla, 46), Cuenca (Oli, 78) y Álvaro Cano (Jona Aso, 78).

Goles: 1-0, min. 13: Rivas. 1-1, min. 50: Álvaro Cano.

Árbitro: Bordoy Díaz. Amonestó a Héctor, Escoruela, Padilla; Jony, Toni Pérez y Roy. Expulsó por doble amarilla al visitante Juan González (75’).

