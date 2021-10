El Balsas gana por la mínima a un rocoso Casablanca para continuar como líder

El trío de colosos que domina con firmeza el grupo primero se convirtió este sábado en un dueto, ya que el Racing Zaragoza descansó. Además, les tocó medirse entre ellos y para nada decepcionó el apasionante Juventud-Montecarlo, finalizado en tablas. Aunque es complicado, intenta no perder rueda del trío de líderes el Amistad, tras imponerse en el Municipal de Tarazona. Goleada escandalosa del Oliver sobre el Stadium Venecia, que encajó más goles de los que llevaba en contra hasta ahora. El Actur templó los nervios para no arruinar un partido que tenían casi sentenciado y que el Alcañiz le complicó mucho. La Escuela de Calatayud da caza al Atlético Teruel en la tabla después de imponerse al cuadro mudéjar.

Cinco encuentros jugados a lo largo del sábado y todos ellos decididos por un suspiro, por un gol de distancia, en el grupo segundo. El Balsas tuvo que ponerse el traje de faena para abatir a un Stadium Casablanca que no puso las cosas nada sencillas. Estreno triunfal de la Escuela de Ejea en un partido de locos, en el que los cincovilleses se pusieron con 3-0 a favor, veían como el Monzón les empataba, y en los metros decisivos, eran otra vez los ejeanos quienes asestaron el mazazo definitivo. Triunfos lejos de casa bien trabajados para Hernán Cortés, Ebro y Peñas Oscenses. La tónica de igualdad se rompió, como era de esperar el domingo, con las lógicas diferencias entre El Salvador y el Real Zaragoza.

Grupo 1

Partido de la jornada: SANTO DOMINGO JUVENTUD 1-1 MONTECARLO

No defraudó el espectacular choque entre invictos entre Santo Domingo Juventud y Montecarlo, que mantendrán esa condición durante, al menos siete días más, después que ninguno pudiera hacer caer a su oponente.

Salieron los de casa con ganas, y presionando muy arriba al Montecarlo, lo que propició que las primeras llegadas fueran suyas. El camino se iba a allanar para el Juventud a los once minutos, en un centro lateral, que Villalba cabeceó con tino para batir a Ursu. Siguió generando juego el Juventud, pero se iban a encontrar con algo con lo que no contaban, el empate en su contra. En una pelota parada, más concretamente en una falta, los rojillos centraron al área, la defensa no despejó y a Escuer le cayó el rebote y no perdonó la igualada.

El tiempo restante siguió un mismo patrón con los de casa dominando y teniendo más aproximaciones claras y los visitantes buscando sorprender a la contra, disponiendo también de un par de ellas para haber salido triunfantes del Joaquín González, tras un final de esos en los que cualquier cosa pudo pasar y cualquier resultado se pudo dar.

Ficha técnica:

Santo Domingo Juventud: Jacobo, Lucas, Peña, Betato, Fuertes, Martín (Josué, 47), Paul, Villalba, Val, Iguacel e Izan (Berbegal, 52).

Montecarlo: Ursu, Romero (Casado, 57), Navallas (Rufat, 52), Nacho (Samuel, 39), Néstor (Bello, 42), Glaría (Borao, 52), Escuer, García, Ruiz, Cristian (Cajal, 57) y Asier.

Goles: 1-0, min. 11: Villalba. 1-1, min. 30: Escuer.

Árbitro: De Andrés Marruedo.

ACTUR PABLO IGLESIAS 3-2 ALCAÑIZ

Actur Pablo Iglesias: Serrano, Cioc, Caso, Artigas, Vicente (Gonzalvo, 44), Montagud, Eduardo, Martínez, Rus (Óliver, 36), Iván y López.

Alcañiz: Calvo (David, 36), Batanero (Plou, 36), Aguilar, Iker, Izan (Boix, 63), Andreu (Vicente, 64), Plou (Sánchez, 36), Lázaro, Micolau (Aleix, 53), Díaz y Griñón (Grao, 53).

Goles: 1-0, min. 3: Artigas. 2-0, min. 18: López. 3-0, min. 25: López. 3-1, min. 57: Aleix. 3-2, min. 64: Plou.

Árbitro: Fernández Firvida. Amonestó al local Martínez y al visitante Díaz.

OLIVER 7-0 STADIUM VENECIA

Oliver: López, Dalmau, Pueyo (Garza, 51), Seral (Raúl, 36), Pérez (Álvaro, 36), David, Marín (Vallano, 51), Moya, Paterna (Aarón, 58), Coscojuela (Udres, 55) y Óscar.

Stadium Venecia: Usán, Veltre, Adrián, Hugo (Ordax, 42), Joel (Casanova, 49), Iker (Palu, 42), Gimeno, Gabriel, Izan, Gallego y Luis (Gamarra, 54).

Goles: 1-0, min. 10: Coscojuela. 2-0, min. 20: Coscojuela. 3-0, min. 34: David, de penalti. 4-0, min. 42: Paterna. 5-0, min. 51: Coscojuela. 6-0, min. 55: Paterna. 7-0, min. 62: Raúl.

Árbitro: Fortea Laguna. Amonestó al visitante Iker.

EFB CALATAYUD 3-1 ATLÉTICO TERUEL

EFB Calatayud: Tomás (Herrero, 37), Júdez (Lora, 47), Ibáñez, Gómez, Roy (Romero, 6), Guillén, Lucas, Latorre, Lázaro, Lorién y Montañés (Wael, 40).

Atlético Teruel: Antón, Iraitz (Barrera, 65), Civera, Nicolás, Concha, Moliner (Andrei, 43), Abril, Carlos (Paricio, 63), Aitor (Marco, 65), Borrero (Óscar, 56) y Marcos.

Goles: 1-0, min. 32: Lorién. 1-1, min. 38: Aitor. 2-1, min. 55: Lázaro. 3-1, min. 68: Asensio, en propia meta.

Árbitro: Alexandru Burcin.

TARAZONA 0-2 AMISTAD

Tarazona: Juan (Víctor, 36), Izan (Pablo, 39), Belloso (Aguado, 54), Nacho (Gil, 61), Ciudad, Jesús, Girón, Martín, Sola, Baigorri y Villamayor.

Amistad: Cezón, Adrián, Rubio, Ruiz, Sergio, Melo (Noah, 60), Pinilla, Parra (Montesinos, 59), Romanos (Girona, 63), Bartibás y Condón (Marín, 50).

Goles: 0-1, min. 20: Bartibás. 0-2, min. 58: Marín.

Árbitro: Casaucau Posadas. Amonestó al local Nacho.

Grupo 2

Partido de la jornada: BALSAS PICARRAL 2-1 STADIUM CASABLANCA

El Balsas retornó al camino por el que transitaba hasta la semana pasada, donde vio frenada su imperial marcha, en un empate en el campo del Hernán Cortés. Les tocó sufrir por momentos a los avispas, pero al fin acabaron llevándose lo que querían, los tres puntos. Delante tuvieron a un correoso y difícil de batir Stadium Casablanca, que en absoluto reflejó la octava posición que ocupa en el grupo.

Aprovechó el Balsas una de las aproximaciones de las que dispuso en el primer tiempo para colocarse por delante. Fue el pichichi Del Barrio quien lograba su quinto tanto de lo que llevamos de curso…...y no iba a ser el último que hiciera en la mañana sabatina.

Buscó el empate el Stadium Casablanca, más entonado que con anterioridad y lo logró tras unos compases iniciales del segundo tiempo que fueron completamente suyos. Tejero, con una sutil vaselina por encima de Iván dejaba todo tal y como había comenzado. Cuando más incómodo estaba el Balsas iba a ponerse de nuevo por delante, a balón parado. Falta lateral que Joaquín no pudo despejar con contundencia, y el más listo de la clase, Del Barrio, remachó en plancha con el pie.

Ficha técnica:

Balsas Picarral: Iván, Bruno, Lorien (Héctor, 44), Jacobo (Guillermo, 60), Del Barrio (Alejandro, 60), Abad, Meléndez, Acher, Noah, Raúl y Pedro

Stadium Casablanca: Joaquín, Iñaqui (Enrique, 59), Teo (Miguel, 50), Segura (Rafael, 36), Tejero, Iván, Gonzalo (Hugo, 60), Antón, Nicolás (Ramos, 50), Javier (Marcos, 59) e Iker.

Goles: 1-0, min. 16: Del Barrio. 1-1, min. 41: Tejero. 2-1, min. 51: Del Barrio.

Árbitro: Viver Casabona. Amonestó a Jacobo; Teo, Segura e Iker.

EFB EJEA 4-3 MONZÓN FB

EFB Ejea: Vinué, Laplaza (Abadía, 60), Marín, José, Lamarca, Xabi, Salcedo (Alas, 50), Villagrasa (Gomes, 65), Sesma, Idoipe (Villa, 50) y Diego (Cativiela, 35).

Monzón FB: Meny (Misca, 35), Anás (Ben, 47), Español (Mateo, 47), Luay, Bailo, Mauro, Wail, Aritz, Rafael, Azddine y Miguel (Sorinas, 66).

Goles: 1-0, min. 2: Xabi. 2-0, min. 12: José. 3-0, min. 14: Lamarca. 3-1, min. 20: Azddine. 3-2, min. 25: Aritz. 3-3, min. 37: Azddine. 4-3, min. 66: Cativiela.

Árbitro: Bueno Navarro. Amonestó a Idoipe, Lamarca; y Aritz.

EL SALVADOR 0-10 REAL ZARAGOZA

El Salvador: Íñigo, Iranzo, Del Río (Martínez, 51), Ignacio (Ernesto, 46), Lazaga, Diego (Olías, 51), Cubero, Escanero, Laborda (Héctor, 46), Álvaro (Artal, 46) y Eduardo.

Real Zaragoza: Eduardo, Carrillo, Mario, Gomes (Thiago, 36), Leo (Diego, 49), Hugo (Casas, 49), Noé, Luis (Cilla, 36), Villabona (Bescós, 49), Daniel (Domínguez, 49) e Iker.

Goles: 0-1, min. 8: Villabona. 0-2, min. 22: Iker. 0-3, min. 27: Iker. 0-4, min. 39: Villabona. 0-5, min. 40: Daniel. 0-6, min. 53: Domínguez. 0-7, min. 58: Iker. 0-8, min. 64: Cilla. 0-9, min. 69: Bescós. 0-10, min. 70: Domínguez.

Árbitro: Cote Aragón.

SAN JOSÉ 0-1 HERNÁN CORTÉS

San José: Garrido, Marzo, Lorién, Alcázar, Casao, Barril (Beltrán, 58), Cantín (Carp, 58), Conte (Chicomin, 58), Mario (Gerez, 58), Álex y García.

Hernán Cortés: Darío, Ángel Artigas, Álvaro, Patru, García, Comes, Nicolás, Nacho Lasheras (Tello, 36), Samuel Rozas (Jiménez, 55), Ingalaturre (Ruiz, 36) y Pablo Palomera (Ángel Larriba, 36).

Goles: 0-1, min. 43: García.

Árbitro: Andrés Ara. Amonestó a Barril, Conte; y Patru.

EL OLIVAR 0-1 EBRO

El Olivar: Soguero, Iritia (Jerabek, 35), Ortín, Cabero, Duce, Cerezo (Clavero, 35), Yus, Cortés (Hernández, 55), Becerril (Mario, 66), Otín (Sariñena, 51) y Serrano.

Ebro: Iravedra, De Lope (Lacoma, 70), Juan, Alejandro (Sebastián, 55), Iván, Sierra, Portero, Val (Rodríguez, 24), Chadli (Prince, 42), Raúl y Báez (Sanz, 66).

Goles: 0-1, min. 19: Chadli.

Árbitro: Andrés Castro. Amonestó a Cabero; Rodríguez y Báez.

FB FRAGA 0-1 PEÑAS OSCENSES

FB Fraga: Soldevilla (Javierre, 36), Eric, Pablo, Nicolás, Morell (Iván, 52), Infantes (Riau, 48), Rosanes (Héctor, 52), Airbau (Marc, 40), Menen, Iván (Miró, 52) y Franco (Plana, 48).

Peñas Oscenses: Cejalvo, Sanromán (Musa, 36), Navaridas, Franco, Gálvez, Ortega, Cortés (Bone, 61), Vitales (Lanuza, 62), Ayran, Martí (Cavero, 36) y Casañola (Miguel, 66).

Goles: 0-1, min. 55: Vitales.

Árbitro: Irigoyen Cavero. Amonestó a Plana; Franco y Vitales.