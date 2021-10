Se comprime el Grupo 1 con 4 equipos en 2 puntos

Se comprime la pelea por el ascenso directo en el Grupo 1, donde el empate de Unionistas en Talavera (1-1) fue aprovechado por dos históricos, el Deportivo de la Coruña y el Racing de Santander, que vencieron en sus respectivos compromisos ante el San Sebastián de los Reyes (1-0) y el Badajoz (0-1). El empate del Rayo Majadahonda ante el Celta ‘B’ hace que del primero al cuarto haya tan solo dos puntos. También en Play Off, viene muy fuerte la SD Logroñés, que ganó 2-0 al Zamora, y sacó de estos puestos de privilegio al UD Logroñés, que no puso pasar del empate ante el Internacional de Madrid (2-2). La Real Unión de Irún suma su segunda victoria consecutiva al asaltar el feudo del Calahorra (2-4) y se consolida en la zona templada. Por abajo, siguen en problemas el Tudelano y Zamora, que volvieron a verse superados. Quien consigue una bocanada de oxígeno tremenda es el Valladolid Promesas que se impuso al filial del Athletic Club (3-1).

En el Grupo 2, apenas hay cambios, con una nueva victoria del intratable filial del Villarreal, la séptima en ocho encuentros, y se mantiene invicto. En esta ocasión, su víctima ha sido el Betis ‘B’ (1-2), de forma que los verdiblancos siguen en descenso. En puestos de Play Off continúan el Atlético Baleares, Albacete y Algeciras, que superaron al Costa Brava, Sevilla B y Linares; respectivamente. El Nàstic empató en Castellón, pero se mantiene en la última posición del Play Off. No obstante, los tarraconenses empatan a puntos con el Linense, que se impuso al Cornellá (1-0). Por abajo, el Sabadell da un paso importante al superar al Atlético Sanluqueño (1-0), aunque sigue en puestos de descenso, al igual que el Linares, Costa Brava y los filiales de Betis y Sevilla.

