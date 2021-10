El San José tumba al Santa Isabel con comodidad

El San José se llevó los tres puntos ante el Santa Isabel por (3-1), en un choque que los locales controlaron en su mayoría. Desde el comienzo, los azulones tuvieron varias ocasiones, como una de Barriendos y otra de Sory. Finalmente, en el 22, Barriendos de cabeza anotó el primero del partido. Los locales tuvieron numerosas ocasiones más para marcar. En el segundo tiempo, el Santa Isabel mejoró, aunque en un robo los locales hicieron el 2–0. En el 81, Calvo tras una jugada por banda anotó el tercero, aunque los visitantes hicieron el gol del honor en una pérdida en la salida de balón.

San José: Azuara, Cea, Pablo, Sory (Ocampo, 75), Víctor (Calvo, 80), García, Barri, Marchante (Gómez, 54), Soria, De los Ríos (Capilla, 80) y Solans.

Santa Isabel: Borja, Ayoub (Chaves, 70), Meavilla (Esteban, 70), Chueca, Cantero, Isaac, Herrejón, Orozco, Moreno, Láinez y Naval.

Goles: 1-0, min 22: Barriendos. 2-0, min 67: Rodríguez. 3-0, min 81: Calvo. 3-1, min 89: Orozco.

Árbitro: Ruiz Sumelzo. Amonestó a De los Ríos; Ayoub, Moreno y Chueca.

MALLÉN 2-2 TAUSTE: Empate en el José Viela entre Mallén y Tauste.

Mallén: Siro, Daniel, Morlanes, Marco, Añaños, Eworo, Algaba (Bermejo, 62), Abián (Callizo, 85), Iker, Hanib (Miguel, 79) y Lassine (Martínez, 62).

Tauste: Ederra, Valiente (Conde, 87), Sanz (Herrero, 36), Pueyo, Castillo, Usán (Moreno, 54), Larrode, Mirón, Jiménez, Barrio (Laborda, 54) y García (Moreno, 65).

Goles: 0-1, min 6. Barrio. 1-1, min 48: García, en propia meta. 1-2, min 78: Moreno. 2-2, min 84: Abián.

Árbitro: Muñoz Yago. Amonestó a Hanib, Callizo, Puertolas, Callizo; Mirón y Larrode.

Comentario: Partido disputado en el José Viela, en el que el conjunto visitante logró adelantarse en los primeros compases del encuentro, mientras los locales lo intentaron todo en la primera parte, pero no fue hasta el comienzo de la segunda cuando Jarabo anotó en un córner el gol. El partido seguía con ocasiones y el conjunto visitante lograba adelantarse de nuevo, el cuadro local lo dio todo hasta empatar en los últimos minutos el partido, con un gol de fuera del área de Abian.

EL GANCHO 2-2 TARDIENTA: Empate entre Gancho y Tardienta con polémica.

El Gancho: Bielsa, Héctor (Díez, 83), Alejandro (Ardid, 66), Lorente, Fernandes, Durango (Hadegnon, 55), Burillo, Sopena, Cubel, Lanz (Martins, 55) y López.

Tardienta: Gil, Bombín (Fraile, 89), Sierra, Murillo, Okon (Petrisor, 75), Baena, Rodrigo (Val, 65), Serrano (Navarro, 65), Pellicer (Escanero, 89), Monge y Falcón.

Goles: 1-0, min. 44: Cristian. 1-1, min. 57: Serrnao. 1-2, min. 71: Navarro. 2-2, min. 86: Cubel

Árbitro: Núñez Pérez. Amonestó a los visitantes Serrano, Pellicer, Pastor y Perales.

Comentario: Reparto de puntos entre Gancho y Tardienta, en un choque intenso donde ambos equipos dominaron partes alternas, aunque los visitantes desplegaron un buen juego ofensivo. El Tardienta tuvo una acción muy clara en el 25, en una jugada de Monge. Poco antes del descanso, Fernandes aprovechó un error en la salida de balón para poner a los locales por delante. En la segunda mitad, Serrano igualó la contienda en un centro de Rodrigo al centro del área que remató. Minutos después, Navarro marcó un gran gol, tras robar en el centro del campo, ceder a un compañero, que asistió al goleador para marcar. En la recta final, el colegiado no concedió un gol a los visitantes en un centro que supuestamente había entrado. En los últimos instantes, Cubel igualó la contienda al rematar un centro de falta.

QUINTO 0-0 MAGALLÓN: El Quinto no puede con la defensa del Magallón.

Quinto: Mallor, Blasco, Uson (Ubeda, 83), Bes, Budria, Gutiérrez, París (Pérez, 59), Usón (Urmeneta, 75), Balfagón (Villaoslada, 59), Latapia y Escudero (Domingo, 69).

Magallón: Tabuenca, Falcon, García, Broto, Alberto (Daniel, 55), Romanos (Aparicio, 89), Segura, Roy (Aranda, 55), Aznar (Miguel, 39), Sancho y Arilla.

Árbitro: Hörndler Gil. Amonestó a Gutiérrez, Escudero, Bes; Falcón, Segura, Romanos y Arilla.

Comentario: El Quinto y el Magallón se repartieron los puntos en un choque igualado donde los dos equipos desplegaron formas distintas de juego. Mientras que el Quinto dominó el balón, los visitantes se replegaron y buscaron salir a la contra con rapidez. Un remate de Paris en la primera mitad fue la acción más clara antes del descanso. En la segunda parte, la contienda se igualó, aunque con el paso de los minutos el Magallón se replegó y el Quinto no fue capaz de generar peligro sobre Tabuenca.

ZUERA 3-1 ALFINDÉN: El Zuera escala en la clasificación tras la victoria al Alfindén.

Zuera: Pérez, Laguarta, Escusol, Rami (Marco, 75), Marco (Cestero, 75), García, Gracia, Tena (Bailo, 70), Augusto (Hugo, 9) (Lostal, 88), Ibáñez (Pedrero, 88) y Matjya.

Alfindén: De la Torre, Moreno (Nieto, 75), Melo, Catalán (Moreno, 57), Garrido (Sanz, 75), Sarmiento, Redrado (Ormad, 75), Obon, Sergio(Blasco, 57), Barquilla (Serge, 75) y Vergara.

Goles: 1-0 min. 28: Tena, 1-1 min. 41: Vergara, 2-1 min. 52: Rami, 3-1 min. 60: Gómez.

Árbitro: Zazurca Iguaz. Amonestó a Menjón, Melo, Redrado, Obón y Sanz.

Comentario: El Zuera escala a la zona noble de la tabla tras ganar al Alfindén, rival con quien precisamente empata a 9 puntos. La primera parte fue muy igualada, con algo más de balón para los visitantes; mientras que los zufarienses tuvieron más llegada. Una asistencia de Hugo le permitió anotar a Tena en el mano a mano; pero Vergara empató antes del descanso aprovechando un error en la salida de balón local. En la segunda parte, el partido quedó sentenciado en quince minutos en dos acciones a balón parado. Primero Rami anotó de semi volea a la salida de un córner, y poco después Hugo hizo el tercero en un lanzamiento de falta. En la media hora final, el partido bajó en intensidad y el Zuera pudo ampliar la renta.

VILLANUEVA 0-2 FUENTES: El Fuentes se hace con el triunfo a la contra.

Villanueva: Mazas, Requejo, Rodríguez, Ambroj (Rosagaray, 78), Lafuente (Guillén, 68), Ligorred, Pérez (Gil, 78), Ferruz, Carbo (Jaraba, 68), Gea (Abad, 54) y González.

Fuentes: León, Goez (Torres, 74), Merino, Salvador, Casalo, Tobajas (Briz, 81), López, Martínez (Molinero, 67), Esteban, Garín (Diloy, 81) y Bouayadi (Requeno, 74).

Goles: 0-1, min. 36: Bouayadi. 0-2, min. 43: Tobajas.

Árbitro: Orcajo Ambroj. Amonestó a Ambroj; Briz.

Comentario: El Villanueva no fue capaz de encontrarse con el premio del gol en un partido en el que fue dominador. Los locales saltaron al terreno de juego ejerciendo una presión alta que incomodó a la zaga del Fuentes. Pérez tuvo la ocasión más clara del Villanueva, pero no supo finalizar correctamente. No obstante, cuando estaba a punto de acabar la primera mitad, el Fuentes aprovechó dos salidas a la contra transformadas por Bouayadi y Tobajas para marcharse al descanso con una ventaja de 0-2. Tras el paso por vestuarios el Villanueva se lanzó en busca del gol que recortara distancias, llegándose a encontrar Carbo con el larguero. Rodríguez lo intentó por la banda derecha, pero tampoco encontró puerta. Con el Fuentes encerrado en su propio campo, el 0-2 se mantuvo hasta el pitido final.

ALMUDÉVAR 2-0 VILLA DE ALAGÓN: El Almudévar lograr una trabajada victoria.

Almudévar: Albero, Ballarín (Abad, 72), Lizarbe (Figueras, 72), Maldonado (Avellanas, 67), Ainoza, Martínez (Claraco, 77), Sánchez, Puente (Vera, 85), Trullén (Landa, 67), Gotor y Megía.

Villa Alagón: Rojo, Martínez (Bernal, 75), Iglesias (Fernández, 61), Ade, Ibáñez (Castillo, 61), Manresa (Torcal, 75), Aladrén, Garrido (Gómez, 75), Ballester, Lavilla y Gutiérrez (Villalba, 61).

Goles: 1-0, min. 34: Puente. 2-0, min. 57: Gotor.

Árbitro: Solano Castro. Amonestó a Trullén, Lizarbe, Megía, Puente, Gotor; a Manresa, Ade, Fernández y Villalba.

Comentario: Partido disputado entre un Almudévar que cuajó un buen partido y un Villa de Alagón que se plantó atrás con orden y al que le costó meter el primer gol. Tras un dominio y un continúo acoso con ocasiones del Almudévar, el primer gol lo metió Puente al rematar un córner. Al filo del descanso, Unai evitó el segundo enviando a saque de esquina una falta lanzada por Ainoza. Salió en busca del empate el Alagón en la segunda mitad y su única ocasión fue un remate de cabeza que envió Albero a córner. A partir de aquí, dominio del Almudévar en busca del segundo gol. En el 59, Puente chutó con potencia y su tiro lo mandó a córner Unai. Y, un minuto después al saque de córner, Gotor marcó el segundo. El Alagón no encajó bien la derrota y se perdió en marrullerías y el Almudévar pudo haber marcado un tercer gol en remates de Marcos y un cabezazo de Avellanas que se marchó fuera por poco.

GALLUR 1-0 GURREA. Sandu da la victoria al Gallur ante el Gurrea en el descuento.

Gallur: Alonso, Florian, Sancho, Navarro, Bartolomé, Sandu, Sebastián, Hernéndez (Belsué, 88), Casado (Lamata, 77), Hernando (Rave, 71) y Niang.

Gurrea: Zapata, Anies, Serrano, Porroche (Moncada, 21), Alconchel, Artaso (Blanco, 41), Lasheras (Barrera, 74) (Bosqued, 74), Osorio, Cristea (Palacio, 55), Gurrea y Ávila (Rico, 74).

Goles: 1-0, min. 95: Sandu.

Árbitro: Teixeira Ruiz. Amonestó a Florián, Sandu, Sebastián, Navarro; a Bosqued y Agustín. Expulsó por doble amonestación al visitante Rico (89’); y por roja directa a Palacio (88’).

Comentario: El Gallur se llevó los tres puntos ante un combativo Gurrea. En el comienzo del partido, el Gurrea fue superior, pero tras este periodo el Gallur se fue haciendo con el control del partido. Sin embargo, este dominio no se tradujo en ocasiones claras de gol. En la segunda mitad, los locales generaron más peligro, mientras el Gurrea lo intentó a balón parado. En la recta final el partido se volvió más bronco y en la última jugada del partido Sandu marcó el tanto de la victoria con un remate desde el segundo palo.

