El Real Zaragoza no puede con la Damm

Partido de la jornada: REAL ZARAGOZA 0-1 DAMM

El División de Honor Juvenil del Real Zaragoza cayó derrotado por la mínima frente a la Damm. El equipo de Javier Garcés intentó conseguir la igualada hasta el final, pero no pudo superar la contundencia defensiva del conjunto catalán, que fue superior a los zaragocistas a lo largo del encuentro.

El duelo comenzó igualado, pero fueron los visitantes quienes pronto se hicieron con la posesión del balón y se acercaron a la portería blanquilla con dos tiros que paró Nico. Los de Garcés aguantaban las acometidas visitantes estando bien plantados en campo propio, y Chema, en el 24’, fue el autor del primer remate local, pero su cabezazo se marchó alto.

Nico tuvo que intervenir con dos grandes paradas para evitar un primer tanto de la Damm que llegó poco después de las mencionadas intervenciones, en el 37’, cuando Dani sacó un gran zurdazo ajustado desde fuera del área al que no pudo llegar el cancerbero zaragocista. En la segunda mitad, el Real Zaragoza generó más peligro, y Hugo, en el 61’, probó a Izan con un remate de cabeza que atrapó en su área.

En los últimos minutos, el equipo zaragocista apretó a su rival en busca de la igualada, y lo intentó con centros laterales, pero la zaga visitante despejó los envíos y salió a la contra aprovechando la ofensiva blanquilla. Finalmente, el Real Zaragoza no encontró el gol que les permitiera sumar puntos en la Ciudad Deportiva y sumó una derrota ante el Club de Fútbol Damm.

Ficha técnica

Real Zaragoza: Nico, Luna, Cardiel, Rubi, Beamonte, Gaitán (Fadel, 46), Chema, Danda, Gonzalvo (Usher, 53), Lucas (Hugo, 53) y Peque (Pau Sans, 78).

Damm: Izan, Lobo (Martí, 70), Yeray, Oriol, Vega, Capde (Pol Fernández, 80), Júnior, Adriá, Aliou (Ortega, 80), Dani y Almansa.

Goles: 0-1, min. 37: Dani.

Árbitro: Monterrubio Torres. Amonestó al local Gaitán.

CERDANYOLA 1-0 EBRO

Cerdanyola: David, Víctor (Sekou, 87), Eric, Sergi, Maha, Porcuna (Nil, 46), Marc Pérez, Álvaro, Denis (Aitor, 65), Hamza (Dani, 83) y Eloi (Alan, 46).

Ebro: Miguel Ángel, Sadiouma (Vallespín, 83), Da Silva, Iván, Magarín, Gumiel, Juliá, Ither (Pablo, 46), Youssef (Guti, 70), Joel (Nivela, 70) y Mishu (Said, 70).

Goles: 1-0, min. 75: Álvaro.

Árbitro: Rimbau Guillaumes. Amonestó a Denis, Maha, Aitor, Alan, Marc Pérez; Mishu y Da Silva.

Comentario: El Ebro cayó derrotado ante un rival directo como el Cerdanyola en un partido muy igualado en el que cualquiera pudo ganar y que quizá el resultado más justo tras lo visto sobre el césped hubiera sido un empate. Comenzó el partido con unos primeros minutos de tanteo y mucha disputa de balón, con alternancia en los mandos de la posesión. En la primera parte tan solo hubo una ocasión clara de gol y fue para el Ebro. Gumiel filtró un pase para Joel, que remató mordido y la defensa local consiguió despejar el disparo. Ambos equipos se fueron camino de vestuarios con el resultado inicial. Tras el descanso, continuó la misma tónica de la primera parte: pocas ocasiones y mucha igualdad. Con el paso de los minutos el Ebro dio un paso hacia adelante en busca de la victoria y cuando estaba cerca el tanto zaragozano, en el 75’, y tras un centro al área por una falta lateral que la defensa arlequinada no acertó a despejar, Álvaro aprovechó para poner por delante al conjunto catalán a pocos minutos para el final. El cuadro arlequinado buscó el empate hasta el final pero no lo consiguió.

FC BARCELONA 4-0 MONTECARLO

FC Barcelona: Rafús, Anaya (Ricard, 78), Pol Muñoz, Damián, Álex Valle, Casadó (Jan, 84), Mamadou, Fermín, Víctor, Txus Alba (Alastuey, 67) y Juanda (Josep, 67).

Montecarlo: Soto, Delgado, Coke, Kike, Posa, Romanos (Gabi, 68), Aznar, Royo, Ciriano (Escartín, 68), Briz (Agustín, 81) y Barrios.

Goles: 1-0, min. 34: Mamadou. 2-0, min. 58: Casadó, de penalti. 3-0, min. 75: Víctor. 4-0, min. 92: Víctor.

Árbitro: Curiel Riera. Sin amonestados.

Comentario: El Montecarlo no pudo sacar nada positivo de su visita a La Masía ante un rival de gran calibre que terminó goleando al conjunto rojillo pese a la buena imagen que dejó el cuadro zaragozano en las instalaciones del FC Barcelona. Los de Néstor Paricio saltaron al césped muy bien colocados y dejando pocos espacios en defensa, cediendo la posesión al conjunto catalán que no encontraba espacios para generar ocasiones claras de gol. El Montecarlo tuvo acercamientos a balón parado y a la contra, pero no logró generar peligro claro. El cuadro aragonés aguantó muy bien la primera media hora hasta que Mamadou puso el primer tanto del partido tras rematar desde el área pequeña un buen centro desde banda izquierda. Sin más goles se llegó al descanso. Tras el paso por vestuarios y con el paso de los minutos, el esfuerzo físico comenzó a hacer mella en los jugadores visitantes que vieron como su rival comenzaba a tocar el balón a placer. Casadó transformó en gol una pena máxima señalada por el colegiado del encuentro. Víctor Barberá anotó un doblete en los minutos finales para ampliar distancias y poner en el marcador lo que a la postre fue el resultado definitivo.