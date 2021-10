El líder Fuentes golea al Zuera

FUENTES 5-1 ZUERA

Fuentes: Badia, Goez, Merino, Salvador (Roche, 83), Casalo, Tobajas (Molinero, 84), Gutiérrez (Martínez, 74), Esteban, Garín (Latorre, 83), Diloy (Briz, 72) y Mohamed (Torres, 72).

Zuera: Gómez, Laguarta, Escusol, Bailo (Augusto, 83), Marco (Pedrero, 63), García, Gómez (Marco, 75), Gracia, Tena (Rami, 63), Ibáñez y Patrik.

Goles: 0-1 min. 36: Tena, 1-1 min. 42 Mohamed, 2-1 min. 59 Mohamed, 3-1 min. 71 Mohamed, 4-1 min. 85: Martínez, 5-1 min. 88: Martínez.

Árbitro: Ruiz Figueroa. Amonestó a Garín, Mohamed, Tobajas; Bailo y Lostal.

Comentario: Goleada del Fuentes ante el Zuera con un marcador engañoso. El partido estuvo muy nivelado en la primera parte, sin que ningún equipo mantuviese el control del partido y con alternativas en las llegadas. Tena abrió el marcador con un potente disparo desde fuera del área, mientras que la presión de Mohamed surtió efecto para provocar una pérdida en defensa de los visitantes y así poner el empate al descanso. Un tanto que dejó desdibujados a los zufarienses en la segunda parte, que no pudieron mantener el pulso y se vieron mermados por la falta de contundencia en varias acciones. Progresivamente, la posesión cayó en el bando local quien de nuevo se encomendó a la sutil definición de Mohamed para anotar otros dos tantos. El Zuera bajó los brazos y Martínez lo aprovechó para firmar otros dos goles en tres minutos, poniendo así un excesivo castigo para los visitantes.

TAUSTE 1-1 AJAX JUSLIBOL

Tauste: Ederra, Valiente, Pueyo, Castillo, Larrode (Usán, 84), Mirón (Sanz, 53), Jiménez, Varona (Herrero, 53), Laborda (Moreno, 53), Barrio (Moreno, 68) y García.

Ajax Juslibol: Lacabrera, Gomes (Vera, 72), Izquierdo (Stephane, 83), Gamarra, Cambra, Aguado (Isaac, 53), Ismael, Celorrio, Viver, Montañés y Camacho.

Goles: 1-0, min. 20: Mirón. 1-1, min. 73: Gamarra.

Árbitro: Catalán García. Amonestó a Castillo; Celorrio, Gamarra e Isaac.

Comentario: El Tauste y el Ajax de Juslibol se repartieron los puntos en un partido con dos partes diferenciadas. En la primera, dominio local, aunque en la segunda el choque se equilibró. En la primera mitad, Velentín Mirón adelantó a los locales gracias a un desmarque a la espalda de la defensa. El tanto de la igualada llegó en un pase a la espalda de la defensa local, que no estuvo contundente, y propició el gol del empate.

TARDIENTA 1-0 MALLÉN

Tardienta: Gil, Adrián, Adriel, Okon, Baena, Rodrigo (Juan, 70), Serrano (Escanero, 79), Pellicer, Monge (Baciero, 90), Perales (Sierra, 68) y Falcón (Fraile, 68).

Mallén: Siro, Daniel (Lassine, 85), Morales, Bermejo (López, 75), Añaños (Espeleta, 75), Eworo, Algaba, Iker, Fraca (Diego, 16), Gabriel y Marco.

Goles: 1-0, min. 85: Sierra.

Árbitro: Ezquerra Novales.Amonestó a Monge; Morlanes, Marco, Daniel y Gabriel

Comentario: El Tardienta se llevó los tres puntos ante un Mallén que se vio superado por los locales. Los de Daniel Acirón dominaron la posesión del esférico, aunque en los últimos metros no estuvo acertado. Además, los locales fallaron un penalti. En la segunda mitad, el guion del partido se mantuvo y no fue hasta el 85 cuando un disparo golpeó en un defensor visitante y sorprendió a Arbe.

MAGALLÓN 0-0 EL GANCHO

Magallón: Peña, Aznar, García, Broto (Pardo, 70), Romanos, Ruberte, Roy (Aibar, 58), Aznar (Falcon, 58), Aparicio (Lasauca, 58), Sancho (Segura, 70) y Arilla (Yuste, 89).

El Gancho: Bielsa, Maqueda, Lorente, Pablo (Martins, 55), Fernandes, Burillo, Gallego (Lanz, 44), Sopena, Torrea (Díez, 85), Alcubierre (Durango, 46) y López.

Árbitro: Martín González. Amonestó a Broto, Romanos; Martins y Lanz.

Comentario: El Magallón y el Gancho se repartieron los puntos en un partido donde los locales fueron tremendamente superiores a su rival, que no disparó a puerta en todo el partido. Los de Javier Martín desplegaron un gran nivel, con jugadas por bandas y por el interior y tuvieron varias acciones, dos de ellas de Rubén y Diego que no vieron portería. Poco después, Quique tuvo un disparo raso que sacó el portero con una buena intervención. En la segunda mitad, el Gancho mejoró algo, pero el peso del partido lo siguieron llevando los locales. Diego falló un remate a puerta vacía tras un balón muerto. Posteriormente, Rubén envió un pase a Alberto, que envió la asistencia por encima del travesaño. La última del partido la tuvo Rubén, en un mano a mano que falló ante el meta visitante. El cuadro local las tuvo de todo tipo pero no mostraron su mejor versión ofensiva.

SANTA ISABEL 1-2 QUINTO

Santa Isabel: Díez (Lostao, 89), Ayoub, Pérez, Isaac, Lipe, Iván (Láinez, 79), Esteban (Millán, 58), Orozco, Moreno (Herrejón, 58), Meavilla y Naval.

Quinto: Mallor, Blasco, Jorge (Domingo, 71), Bes, Budría, Isaac, París (Villaoslada, 71), Carlos, Urmeneta (Balfagón, 63), Latapia y Escudero (Eduardo, 71).

Goles: 1-0, min. 14: Isaac, de penalti. 1-1, min. 89: Villaoslada. 1-2, min. 89: Latapia, de penalti.

Árbitro: Crespo Calero. Amonestó a Pérez (2), expulsado en el 89’, Esteban, Naval, Moreno, Herrejón; Jorge, Latapia e Isaac.

Comentario: Partido muy igualado que cayó del lado del Quinto, donde fue este quien tuvo la posesión en el primer tiempo, pero el cuadro local dispuso de las ocasiones más claras. En una contra rápida, los visitantes cometieron penalti e Isaac lo transformó. En la segunda mitad se mantuvo la tónica general, aunque fue ya en el tiempo de descuento donde los visitantes dieron la vuelta al partido, con los goles de Latapia y Villaoslada.

ALFINDÉN 0-2 SAN JOSÉ

Alfindén: De la Torre, Serge (Melo, 65), Gabriel (Legua, 80), Catalán (Bozal, 74), Sanz, Blasco, Julen (Garrido, 54), Redrado (Rodríguez, 65), Borja, Barquilla (Moreno, 65) y Vergara (Sarmiento, 74).

San José: Lorién, Cea, Daniel (Edward, 81), Víctor (Calvo, 75), García (Capilla, 89), Barriendos, Marchante, Soria, De los Ríos, Solans y Jorge (Sory, 60).

Goles: 0-1, min. 6: Víctor. 0-2, min. 89: Edward

Árbitro: Núñez Pérez. Amonestó a Redrado, Moreno; y Solans.

Comentario: El Alfindén fue derrotado en casa por el San José en un encuentro disputado, donde ambos equipos controlaron diversas fases del partido. Prácticamente nada más comenzar, el San José se adelantó con un disparo de Rodríguez desde el pico del área; minutos después, Gómez tuvo un mano a mano que detuvo el portero. Tras esto, el Alfindén se hizo con el partido. En la segunda mitad, se mantuvo la tónica general, hasta que Ocampo, en el 89, desde medio campo sentenció el partido con un fortísimo disparo.

VILLA DE ALAGÓN 1-2 VILLANUEVA

Villa de Alagón: Latienda, Martínez, Iglesias (Leonar, 62), Villalba (Castillo, 69), Ibáñez, Manresa, Aladrén, Garrido (Gómez, 81), Ballester, Lavilla y Gutiérrez (Rebla, 62).

Villanueva: Sanz, Jaraba (Sucunda, 93), Requejo, Rodríguez, Ambroj (Mazas, 91), Lafuente (Guillén, 78), Ligorred (Abad, 61), Pérez (Bos, 89), Ferruz, Gea (Carbo, 71) y González.

Goles: 0-1 min. 17: Ligorred, 1-1 min. 41: Eneko, de penalti, 1-2 min. 47: Ligorred.

Árbitro: Mohammed Makoudi. Amonestó a Manresa, Villalba; Ligorred, Pérez, Jaraba y Rodríguez.

Comentario: Igualado partido entre el Villa de Alagón y el Villanueva que se resolvió a favor de los visitantes por pequeños detalles. Se adelantó el Villanueva merced a una gran definición de Ligorred tras un balón largo a la espalda de la defensa. El Villa de Alagón se rehizo y empezó a enviar balones aéreos al área, hasta que en una jugada embarullada, el árbitro señaló un penalti que convirtió Eneko. De nuevo, Ligorred pilló desprevenida a la zaga del Villa nada más empezar la segunda parte y aprovechó para sellar el tanto de la victoria. Pese a que los locales lo intentaron y dispusieron de dos mano a mano, no consiguieron el gol que les hubiera dado el empate.

GURREA 0-6 ALMUDÉVAR

Gurrea: Zabala (Zapata, 46), Moncada, Anies, Palacio, Blanco, Alconchel (Saadouni, 46), Artaso, Osorio, Cristea (Porroche, 62), Gurrea y Ávila (Rico, 66).

Almudévar: Albero, Maldonado (Claraco, 71), Ainoza, Martínez (Avellanas, 71), Sánchez, Puente (Vera, 71), Trullén (Ballarín, 58), Gotor, Megia, Figueras (Landa, 58) y Abad (Lizarbe, 63).

Goles: 0-1, min 1: Puente. 0-2, min 16: Martínez. 0-3, min 48: Sánchez. 0-4, min 75: Martínez. 0-5, min 65: Martínez. 0-6, min 78: Claraco.

Árbitro: Ramos Larraz. Amonestó a Cristea, Moncada, Anies, Rico; Abad, Maldonado y Ballarín.

Comentario: Victoria contundente del Almudévar en un partido marcado ya desde el primer minuto con el 0-1 de Puente a la salida de córner. En acción parecida llegó el 0-2 al cuarto de hora y en la segunda parte, con manifiesta superioridad amarilla, los otros cuatro goles ante un Gurrea sin opciones. El primero de ellos de Sánchez, en el 48, seguido del doblete de Martínez en el 57 y 66. Claraco cerró la goleada en el 78.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición