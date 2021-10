La falta de acierto del Alcañiz acaba dándole la victoria al Amistad

Partido reñido entre el Alcañiz y el Amistad que pudo haberse decantado para cualquiera de los dos equipos, pero los errores puntuales acabaron llevando los puntos hacia Zaragoza. Fueron los rojillos quienes dominaron en la primera mitad, adelantándose gracias a Soler, pero justo cuando peor estaba el Alcañiz una volea de Jalal hizo que el empate subiera al marcador.

En la segunda parte fueron los alcañizanos los que tuvieron las ocasiones más claras para ponerse por delante e incluso dejar sentenciado el partido. El Amistad, por su parte, fue más eficaz y gracias a un doblete de Trasobares se acabaron haciendo con el triunfo.

Alcañiz: Sanz, López, Jalal, Escriche, Fraga (Bielsa, 46), Urrios (Adan, 77), Andreu, Bosque, Codorniu (Baka, 77), Palma y Lereu (Conesa, 46).

Amistad: Abos, Liarte (Pascual, 82), Moreno, Álvarez, García, Nalda, Orga, Varela (Martín, 46), Fernández (Montañés, 61), Soler (Trasobares, 66) y Gracia (Vives, 82).

Goles: 0-1, min 29: Soler. 1-1, min 39: Jalal. 1-2, min 77: Trasobares. 1-3, min 86: Trasobares.

Árbitro: Martín Hernández. Amonestó a Urrios, Jalal; Álvarez y Gracia.

EL OLIVAR 1-2 OLIVER: El Oliver apura hasta el último minuto para llevarse los tres puntos de El Olivar.

El Olivar: Lahuerta, Morell, Paris, Rox (Cabero, 80), Redondo, Ferrer (Martínez, 52), Sánchez, Muñoz (Rodríguez, 52), Torres, Isusi (Tosas, 80) y Fraile (Larraz, 70).

Oliver: Enrique, Sánchez, Pelegrina, Barberán, Gómez, Sene (Ruiz, 84), Cortés (Echeverría, 84), Abuy (Capape, 57), Calvo, Abella (Borobia, 64) y Veras (Nerín, 64).

Goles: 1-0, min 6: Isusi. 1-1, min 35: Veras. 1-2, min 88: Barberán, de penalti.

Árbitro: Suberbiola Zúñiga. Amonestó a Fraile, Muñoz, Martínez; y Gómez.

Comentario: El Olivar no pudo mantener la ventaja que logró en los primeros minutos del partido en su encuentro con el Oliver. Los verdiblancos salieron enchufados al terreno de juego dominando durante los primeros compases y adelantándose por mediación de Isusi. Poco a poco, los visitantes se fueron recomponiendo y tomando el control del partido, pero sin generar peligro claro. No obstante, gracias a un centro lateral que se fue envenenando hasta llegar a colarse por la escuadra, el Oliver empató el choque antes del descanso. Tras el paso por vestuarios, El Olivar se lanzó a por el gol que les volviera a poner por teléfono, gozando de oportunidades para conseguirlo, pero en una salida a la contra, los azulgranas anotaron el tanto de la victoria desde el punto de penalti. En los últimos minutos los verdiblancos pudieron haber empatado el partido, pero el ansiado premio no llegó.

IPC LA ESCUELA 5-0 EFB EJEA: El IPC La Escuela golea con comodidad al Ejea

IPC La Escuela: Li, Bautista, Jovel, Cano, Acin (Diouf, 69), Porlán (Lardies, 61), Guevara (Laborda, 61), Escario, Bautista, Albero (Mocalou, 61) y Becerra (El Hamdi, 69).

EFB Ejea: Arilla, Samper, Fenolle, Gracia (Izuel, 73), Kessas, Salcedo (Azuara, 46), Pérez, San Martín, Mateo (Martínez, 46), Soro (Galisteo, 61) y Ruiz (Pérez, 46).

Goles: 1-0, min 25: Becerra. 2-0, min 33: Porlan. 3-0, min 46: Escario. 4-0, min 52: Guevara. 5-0, min 89: Escario.

Árbitro: Nadal Avellanas. Amonestó a Penolle.

Comentario: El IPC La Escuela se llevó los tres puntos ante un Ejea que se vio claramente superado por la potencia ofensiva local. Los oscenses dominaron la posesión del balón, y generaron ocasiones de peligro desde los primeros instantes, por medio de acciones de Escario y Bautista. Becerra y Porlan encarrilaron el partido con dos goles antes del partido. En el segundo tiempo, bajón anímico visitante, que no supo mantener la intensidad tras los goles encajados, junto con lo que supuso el gol de Escario. Poco después, Guevara puso el cuarto gol del partido. En los poco más de cuarenta minutos que restaban de partido, los locales durmieron el juego, aunque no evitó que Escario cerrase la goleada con el quinto y definitivo gol.

REAL ZARAGOZA B 4-0 EFB CALATAYUD: El Zaragoza juvenil B sentencia al Calatayud en la primera mitad

Real Zaragoza B: Abad (Clemente, 46), García (Montilva, 46), Andrés (Lobato, 77), Conte, Moreno, Linares, Fernández, Pamies (Serrano, 63), Liso (Vadillo, 63), Monserrate y Montesinos.

EFB Calatayud: Rodríguez, Et Tamimi (Pascual, 47), Blasco (Cortés, 46), García, Jiménez (García, 46), Alejandre, Gracia, Miñana, Marín (Izquierda, 36), Márquez y Cepilla.

Goles: 1-0, min 6: Liso. 2-0, min 16: Fernández. 3-0, min 33: Montesinos. 4-0, min 44: Moreno.

Árbitro: Gonzalo Benito.

Comentario: Victoria del Real Zaragoza contra el Calatayud, en un encuentro donde prácticamente todo lo que sucedió lo hizo en la primera mitad. El Zaragoza movía bien el esférico, ante un cuadro visitante que pagó caros sus desajustes defensivos. Liso abrió el marcador con una jugada por la izquierda y poco después en una jugada similar Fernández amplió la renta. Montesinos, tras una jugada por el centro, amplió la renta y, finalmente, Moreno disparó desde la frontal del área para anotar el cuarto y definitivo gol. En el segundo tiempo, se redujo por completo el ritmo y solo es reseñable un posible penalti en favor de los visitantes que el árbitro no señaló.

UTEBO 1-1 BALSAS PICARRAL: El Utebo y el Balsas firman el empate en un partido muy igualado.

Utebo: Font, Huerta (Rizo, 57), Mercadal, Dellal (Moreno, 68), Rivera, Gañarul, Castillo (Salas, 85), Millán (Latas, 46), Andujar, Cabrera (Escartín, 46) y Aparicio.

Balsas Picarral: Hernández, Rica, Hernández (Piqueras, 64), Lahuerta (Tipan, 80), Oyarzabal (Lobato, 80), Aznar, Bernal (Sadar, 64), Urrea, Duato, Gracia (Mazas, 46) y Mazas.

Goles: 1-0, min 22: Dellal. 1-1, min 41: Oyarzabal.

Árbitro: Hernández Andrés. Amonestó a Millán, Cabrera, Rizo, Gañarul, Castillo; Bernal y Rica.

Comentario: Encuentro cuanto menos igualado entre el Utebo y el Balsas que acabó con el resultado más justo, un empate. Fueron los gualdinegros quienes tuvieron el peso del partido durante la primera mitad, haciéndose con la posesión del balón, aunque fueron los locales quienes se adelantaron en el marcador gracias a un balón al espacio que Dellal transformó en el primer gol del partido. Los visitantes no cambiaron su idea de juego y, justo antes del descanso, Oyarzabal devolvió el equilibrio al marcador. En la segunda parte el Utebo corrigió su planteamiento y se hizo con el control del juego llegando a contar con varias ocasiones de gol. Conforme el partido empezaba a agonizar, los dos conjuntos se conformaron con el empate a uno.

TERUEL 0-1 HUESCA: Victoria del Huesca por la mínima en Teruel

Teruel: Soriano, Sánchez, Beltrán (Saiz, 87), Hernández (Ferrer, 46), García (Soriano, 46), Pablo, Herrero, Daniel, Sánchez (Zuriaga, 60), Bielsa y Llorens (Marzo, 87).

Huesca: Brosed, Marín, Amandi, Calvo, Serrano (Monge, 58), Torguet, Taboada (Ciria, 78), Soria, Luna (Ibáñez, 66), López (Bellón, 58) y Gracia (Sampériz, 78).

Goles: 0-1, min 78: Taboada, de penalti.

Árbitro: González García.

Comentario: Partido con estilos diferentes, el del filial fiel a controlar el ritmo del partido a través del balón y el turolense basado en un trabajo defensivo colectivo, aprovechando las pérdidas del Huesca. Primera parte con predominancia visitante, un equipo local bien plantado y defensivamente muy coral, lo que se tradujo en pocas llegadas claras de gol por parte del Huesca. Segunda parte más igualada, con ritmo muy bajo y poco juego por parte de ambos equipos. Cuando todo parecía que podía acabar en empate, una acción de penalti por derribo del delantero del Huesca justo en la frontal, acaba dándole la victoria al equipo visitante

SANTO DOMINGO JUVENTUD 1-2 ACTUR PABLO IGLESIAS: El Actur Pablo Iglesias suma su primer triunfo de la temporada.

Santo Domingo Juventud: Cebolla, Plaza, Cerón, Castuera, Boza, Alcañiz, Camara (Bratasanu, 76), Cebollada, Ortiz (Benfellah, 15) (Pinilla, 46), Benito (DOñate, 64) y Pérez (Pintre, 46).

Actur Pablo Iglesias: Martínez, Martín, Amores, Carazo, Torres, Melendo, Catalán (Prados, 65), Ara (Mena, 79), Herrero (Pérez, 79), Pinilla y Fernández (Gómez, 89)

Goles: 0-1, min 4: Torres. 0-2, min 41: Fernández. 1-2, min 72: Pinilla.

Árbitro: Cenís Martínez. Amonestó a Alcañiz y a Melendo.

Comentario: Partido entre dos equipos muy irregulares en lo que va de temporada que se acabó llevando el Actur Pablo Iglesias en su visita al feudo del Juventud. La primera mitad fue dominada totalmente por el conjunto visitante, que se adelantó en el marcador gracias un gol de Torres a los pocos minutos de haberse iniciado el encuentro y a otro antes del descanso tras una jugada por banda izquierda que terminó con un centro al área rematado por Fernández. En la segunda parte el guion cambió por completo pasando a dominar de forma abrumadora el Juventud, que recortó distancias por mediación de Pinilla en el minuto 72. A partir de ahí los naranjas se lanzaron a por el gol de la igualada, pero su dominio no se materializó en el premio del punto.

RACING CLUB ZARAGOZA 0-4 EBRO B: La efectividad del Ebro en ataque pasa factura al Racing Zaragoza.

Racing Club Zaragoza: Ethan, Aranaz, Charneca, Asensio (Martínez, 72), Ruiz, Sentís, Adrián (Alcalde, 60), Medrano (Cebrián, 60), Hugo, Nicolás (Vicen, 46) y Nazar.

Ebro B: Esteban, Corellano, Baeyens (Contreras, 82), Trías (Bernier, 82), Gonzalo, Rodrigo (Belenguer, 78), Carp, Deza, Casañal (Belenguer, 71), Villanueva y Saúl (Ros, 82).

Goles: 0-1, min 7: Pardo. 0-2, min 51: Casañal, 51. 0-3, min 62: Pardo. 0-4, min 81: Bayens.

Árbitro: Ramírez Marco.

Comentario: La primera parte arrancó con un ritmo frenético donde el Ebro tuvo numerosas llegadas. Tras el tanto visitante, el Racing reaccionó y tuvo tres menos a mano de Medrano que pudieron decantar el partido. El Ebro sobrevivió a la primera mitad tras los ataques locales. En la segunda mitad, Casañal marca de falta y deja el partido encarrilado. Los zaragocistas bajaron el ritmo con el paso del tiempo y encajaron dos goles más en el último tercio de partido. El Ebro venció gracias a su efectividad, mientras que los locales fueron de más a menos.

FRAGA FB 1-1 MONTECARLO B: El Fraga controla pero no vence al Montecarlo

Fraga FB: Rivas, Coll (Ruiz, 46), Javierre, Gusta, Pena (Cabrera, 71), Casanova (Visa, 62), Jon (Casado, 80), Arroyo, Rivera, Mesalles y Galindo (Cazalilla, 46).

Montecarlo B: Montañés, Calvo, Teller, Gracia, Blanco (Gajón, 89), López, Sanz (Escalzo, 77), Montes, Mateos, Rios (García, 68) y Cerrato (Abenia, 77).

Goles: 1-0, min 53: Rivera. 1-1, min 62: Blanco.

Árbitro: Nadal Avellanas. Amonestó a Ruiz y Jon.

Comentario: El Fraga y el Montecarlo se llevaron un punto cada uno tras un encuentro muy complejo e igualado, donde los locales dominaron algo más que los visitantes, aunque finalmente se repartieron los puntos. En la primera mitad, los de Daniel Lonca controlaron la posesión del esférico, mientras que los visitantes buscaron envíos a la espalda de la defensa. En el segundo tiempo, llegaron los dos goles del partido; el primero en una jugada elaborada de Rivera, aunque el Montecarlo igualó la contienda en una acción a balón parado que remató Blanco. En la recta final, escasas ocasiones para ambos, aunque el Fraga controló más los minutos restantes.

SAN GREGORIO 2-1 STADIUM CASABLANCA: El San Gregorio remonta al Casablanca en el descuento

San Gregorio: Alba, Tenorio, Pérez, Abos, De León (Pellejero, 77), Gracia (Liso, 54), Navarro, Sabour (Casado, 54), Jied (Constantín, 73), Cánovas y Beltrán (Zazurca, 73).

Stadium Casablanca: Correas, Beamonte, Perales, Hernández, Aliaga, Teresa, Mene (Glera, 61), Jiménez (Liso, 74), Izquierdo, Lozano y Sesma (Mena, 61).

Goles: 0-1, min 72: Jiménez. 1-1, min 76: Tenorio. 2-1, min 89: Liso.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó a Gracia, Liso, Navarro, Constantin, Tenorio; Teresa y Hernández.

Comentario: El San Gregorio se llevó los tres puntos tras remontar al Casablanca en los últimos minutos del partido. En la primera mitad, máxima igualdad, donde ambos equipos alternaron fases de dominio. En la segunda mitad, el Casablanca se adelantó en una jugada a balón parado, aunque poco después llegó el empate en una falta lateral que remató de cabeza Tenorio. Finalmente, en los últimos instantes, Liso empujó un pase de la muerte para sentenciar al Casablanca.