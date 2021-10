El Huesca B y el Brea firman las tablas en un disputado partido

El Huesca B y el Brea no logran romper la igualada y firman las tablas. El partido comenzó vibrante, con ambos equipos bien plantados sobre el terreno de juego. El ritmo era vertiginoso y pese a que los locales buscaban mantener la posesión, el conjunto celeste equiparaba esfuerzos en la medular. El cuadro breano abrió la lata a los veinte minutos con un gol de Cano, que superó por el palo corto a Valera. Los azulgranas trataron de devolver el golpe, pero Ronald no llegó a rematar por escasos centímetros. Tras el susto, los visitantes volvieron a marcar el ritmo de juego, consiguiendo pausar el juego. El paso de los minutos favorecía al Brea, por lo que el filial oscense comenzó a volcarse al área contraria. Aparicio primero y Carlos Kevin después pudieron firmar las tablas, pero sus remates no vieron portería.

La igualdad fue la tónica dominante

Tras el paso por vestuarios, los hombres de Dani Aso saltaron con un ritmo más que sus rivales, prueba de ello fue el tanto de Carlos Kevin, que no falló a su cita con el gol y remató a la red un buen servicio al segundo palo. La presión alta de los oscenses incomodaba a un Brea que no conseguía conectar con sus hombres de arriba. Sin embargo, el Brea consiguió revertir la situación y comenzó a llegar con peligro a los alrededores de Valera, que tuvo que atajar un buen remate de Cano. En los minutos finales ambos intentaron

Huesca B: Valera, Edu Adell, Anglada, Ronald (Tomeo, 46), Monzó, Sastre (Manu Rico, 73), Aparicio, Barri (Miguel, 46), Carrasco (Fuentes, 46), Manu Molina (Nacho Pastor, 46) y Carlos Kevin.

Brea: Lázaro, Veintemilla, Toni Pérez, Borja Peña, Carlos Cano, Matías, Isra, Pepo (Cuenca, 73), Juan González, Álvaro Cano (Roy, 84) y Jona (Jony, 73).

Goles: 0-1, min. 19: Álvaro Cano. 1-1, min. 47: Carlos Kevin.

Árbitro: Morilla Turrión. Amonestó a Carrasco, Tomeo, Carlos Kevin; Toni Pérez, Carlos Cano e Isra.

