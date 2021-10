El Calamocha tira de orgullo y rescata un punto frente al Deportivo Aragón

El Deportivo Aragón empata a dos frente al CF Calamocha. El partido se disputó en la Ciudad Deportiva y pertenecía a la quinta jornada de liga.

El cuadro blanquillo saltó al campo con ganas de ampliar su buena dinámica tras la victoria del fin de semana pasado. Los de Larraz pronto demostraron su eficacia y en el minuto 11, Benedet marcó un auténtico golazo de espuela para poner el primero en el marcador. Tres minutos más tarde, un gran centro de Vallejo llegó hasta Raúl y este fusiló a gol. En el 17 el Calamocha recortó distancias con un testarazo de Manau. A la media hora de partido el conjunto visitante igualó la contienda con un tanto de Isaiah en propia portería, dejando las tablas en el marcador al finalizar los primeros cuarenta y cinco minutos.

En la segunda parte el Deportivo Aragón trató de volver a ponerse por delante y buscó el gol de todas las maneras posibles. Los atacantes blanquillos probaron con jugadas de combinación, lanzamientos lejanos, incursiones por las bandas y a balón parado, pero fueron incapaces de volver a perforar la meta del Calamocha. La zaga zaragocista se mostró segura y sin fisuras para que en el segundo tiempo no se moviera el marcador y se cerrara el partido con empate a dos.

RZD Aragón: Miguel Ángel, Javi, Vallejo (Sola, 46), Vaquero, Benedet (Montes, 73), Vela (Marín, 66), Luengo, Isaiah (Castillo, 56), Raúl, Ángel López (Sebastián, 46) y Pablo Cortés

Calamocha: Monforte, Lou, Mele, Villar, Osanz, Motero, Nacho Lafita (Muñoz, 77), Manau, Puri (Orus, 89), Dela y Barbero (Pablo, 54).

Goles: 0-1, min. 11: Benedet. 2-0, min. 14: Raúl. 2-1, min. 17: Manau. 2-2, min. 28: Isaiah, en propia puerta.

Árbitro: Lara Arjona. Amonestó a Isaiah, Luengo, Castillo, Vaquero, Raúl; Barbero, Manau y Dela.

BIESCAS 1-2 CASPE

Biescas: Marcelo, Lardiés, Marcos, Rubén, Osanz, Dylan, Molano, Iván (Samper, 81), Jaime (Estella, 81), Fuller (Lardiés, 54) y Urieta (Augustus, 70).

Caspe: Máñez, Villanueva, Garrido, Mario, Burillo (Bernal, 67), Ginés, Pescador, Pueyo, Mouad (Abadía, 89), Rotellar (Jesús, 79) y Quique Navarro.

Goles: 1-0, min. 18: Dylan. 1-1, min. 38: Ginés. 1-2, min. 66: Ginés.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó Estarreado, Osanz, Marcelo; y Ginés.

Victoria del Caspe ante un Biescas que no tuvo la suerte de cara. Durante la primera mitad, el encuentro estuvo igualado y las jugadas estuvieron condicionadas por el terreno de juego, que poco a poco se iba convirtiendo impracticable debido a la lluvia. Ambos conjuntos realizaban tiros largos intentando adelantarse hacia la portería contrario.

El Biescas se adelantó en el minuto 18 con un centro de Ellington que fue rematado por Dylan. El Caspe fue a buscar el empate y, tras varios intentos, sobre todo de Pescador, que fueron interceptados por Marcelo, en el minuto 38 llegó la igualada por medio de Ginés. Se llegó al descanso con el 1-1.

En la reanudación, el Biescas salió con más ganas y los primeros veinte minutos fueron suyos, pero con muy mala fortuna de cara a portería. El cuadro local gozó de varias ocasiones, entre ellas un buen centro de Miguel Lardiés que remató Dylan fuera rozando el poste. El Caspe aprovechó, en el 66, un contragolpe para romper la igualada otra vez gracias a Ginés. Quedaba tiempo, pero el Biescas no llegó con claridad y sigue sin puntuar.

ÉPILA 2-2 CUARTE:

Épila: Augusto, Mendinueta, Rupérez, Hamza, Luis Costa, Cofrades (Valero, 65), Magallón, Inaga (Monteiro, 65)(López, 81), Diego, Álvarez (Cano, 89) y Dani.

Cuarte: Buetas, Ángel, Múzquiz, David, Andreu (Rami, 59), Berdún, Rosell, Juanjo, Íñigo, Eloy (Juan González, 51) y Roberto

Goles: 0-1, min. 7: Juanjo. 1-1, min. 16: Rupérez. 2-1, min. 47: Hamza. 2-2, min. 59: Muzquiz.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a Inaga; David e Íñigo.

Reparto de puntos entre el Épila y el Cuarte. Comenzó mejor el Cuarte, que encontró premio gracias a un gol de Juanjo, que empujó a la red un centro raso desde la banda izquierda. El cuadro local no tardó en reaccionar, igualando el choque con un tanto de Rupérez, que cabeceó a la red una falta lateral. Tras el paso por vestuarios, el Épila saltó con una marcha más y se puso en ventaja a los pocos minutos de la reanudación con un tanto de Hamza, que aprovechó un rechace para superar a Buetas. Sin embargo, el Cuarte no bajó los brazos y volvió a cambiar el signo del partido con un gran remate de cabeza de Múzquiz. Los verderoles lo intentaron hasta el final con balón, pero no consiguieron desequilibrar la balanza.

GINER TORRERO 0-2 BINÉFAR

Giner Torrero: David, Álex, Vicent (Sánchez, 85), Llorente, Elías, Pablo, Claudio (Carlos, 58), Franki (De Castro, 58), Laye (Berrogain, 70), Abenia y Alloza (Roberto, 70).

Binéfar: Buba, Amine, Brunet, Valencia, Cesc, César (Fadi, 89), Chicho (Tarik, 62), Imad, Llabrés, Iker (Rusi, 62) y Bayu (Makan, 89).

Goles: 0-1, min. 12: Valencia. 0-2, min. 79: César.

Árbitro: Martín Hernández. Amonestó a Franki, David, Carlos; Iker, Valencia, Cesc, Brunet y Bayu.

El empuje del Giner no pudo con el Binéfar. Los locales le plantaron cara a un rival que fue superior y que se adelantó en el minuto 12 por mediación de Valencia a la salida de un saque de esquina. El Giner no se empequeñeció y buscó con ganas el tanto del empate. Ya en la segunda parte los locales arriesgaron más y el Binéfar generaba peligro con salidas a la contra. En una de ellas, César anotó el 0-2 que dejaba sentenciado el partido.

BORJA 1 - 0 ROBRES:

Borja: Joel, Marín, Usón, Escolar, Marcos, Pujadas (Tirso, 89), Tati (Pablo, 60), Quesada, Garde (Clavero, 80), Jorge (Ramón, 60) e Izan.

Robres: Alejo, Rodrigo, Pérez (Cardiel, 78), Muñoz, Marvin (Prat, 46), Gumiel (Leiton, 62), Fonte (Carcasona, 62), Fernández, Espierrer, Chárlez (Cristian, 78) y Ballesteros.

Goles: 1-0, min. 62: Marín.

Árbitro: Ramírez Marco. Amonestó a Pujadas, Tati; Prat y Carcasona.

Sufrido triunfo del Borja frente al Robres. El balón echó a rodar en el Manuel Meler con ambos conjuntos bien plantados sobre el tapete. Los locales trataban de mantener la posesión, pero el buen hacer y el orden del cuadro amarillo equilibraba el control de la medular. Escolar puso a prueba a Alejo con un disparo lejano, pero el meta visitante se mostró muy seguro y despejó el cuero. Los minutos pasaban y ninguno de los dos equipos conseguía abrir brecha e imponer su ley, por lo que las ocasiones brillaban por su ausencia. Tras el paso por vestuarios, Marín consiguió ver portería e inaugurar el casillero local con un buen remate. El Robres metió una marcha más en busca de la igualada, subiendo líneas y llegando con peligro a la meta local. En las postrimerías del choque pudo empatar el conjunto visitante desde los once metros, pero Joel se erigió como el héroe de la parroquia local y detuvo el penalti.

UTEBO 2-1 SANTA ANASTASIA

Utebo: Aarón, Capapé, Machote, Pomareta, Alvira (Pardillos, 89), David, Lucio (Lambán, 82), Samuel, Adán Pérez (Álex Villalba, 73), Panocha (Marín, 82) y Aldair.

Santa Anastasia: Jaime, Miguel, Fenolle (Les, 55), Biota (Juan, 76), Almuzara, Mainz, Álvaro, Garrido (Asensio, 68), Recio, Marcellán (Oliva, 68) y Maqueda.

Goles: 1-0, min. 14: Panocha. 1-1, mi. 30: Mainz. 2-1, min. 80: Álex Villalba.

Árbitro: García Reyes. Amonestó a los locales Alvira y Pardillos.

:El dominio del Utebo acabó materializado en los tres puntos batiendo al Santa Anastasia. Ya en la primera mitad, y con los visitantes replegados esperando a la contra, Panocha adelantó al Utebo. Sin embargo, a la media hora de juego, Mainz reequilibró el marcador culminando una salida a la contra. La segunda parte empezó con el mismo guion: el Utebo siguió atacando mientras su rival se mantenía replegado. Hubo que esperar hasta el minuto 80 para que se decidiera el partido. Álex Villalba, con un disparo desde fuera del área, acabó brindándole los tres puntos al Utebo.

ATLÉTICO MONZÓN 1-1 BELCHITE 97

Atlético Monzón: Salas, Ramón, Bernárdez, Lasús, Joel (Petro, 74), Puyer (Solanilla, 82), Marcio, Rausell (Claver, 82), Carrasco, Berto (Simó, 65) y Moha (Iago Díaz, 74).

Belchite 97: Montorio, Iván Vera, Tolo, Marín, Saúl Rodrigo, Cabrero, Jorge Rey (Alejandro, 90), Nieto (Marcos, 71), Ortiz, Diego (Joaquín, 46) y Ariño

Goles: 0-1, min. 2: Diego. 1-1, min. 42: Lasús.

Árbitro: Losfablos Mestre. Amonestó a Moha; Saúl Rodrigo, Nieto y Ortiz.

El Atlético Monzón se quedó con un punto con sensación a derrota. Los rojiblancos solo han empatado en lo que va de temporada, ayer después de que el Belchite se adelantara a los dos minutos. Desde ese 0-1, los locales, lejos de desmoronarse, siguieron luchando y moviendo la pelota hasta encerrar a su rival y empatar por medio de Lasus con un golazo desde fuera del área. Pero en el segundo tiempo a los rojiblancos les faltó claridad y pausa, aunque generaron varias ocasiones. En la recta final, el Belchite sufrió ante un Monzón que se vino arriba, pero que se tuvo que conformar con otro empate.

BARBASTRO 1-0 ILLUECA

Barbastro: Gistau, Limbeck, Franky, Cristian, Albert, Conde, Agus, Peralta (Elbaile, 89), Gulias (Perso, 80), Salcedo (Arnedillo, 80) y Blasco (Rafinha, 70).

Illueca: Álvaro, Pinto (Cortés, 88), Jorge, Karol, Cavero (Pérez Suso, 62), Morales, Gracia Peña (Barriendos, 70), Rubio (Gimeno, 70), Merino, Manu y Asier (Fajardo, 88).

Goles: 1-0, min. 19: Gulias.

Árbitro: Marius Haghiac. Amonestó a Albert, Salcedo, Franky, Conte, Gistau; Rubio, Pinto, Barriendos y Cortés.

Un solitario gol de Gulias que definió muy bien en el área sirvió a los rojiblancos para conseguir la victoria frente a rival que aún no conocía la derrota y solo había encajado un gol en tres partidos. La imagen del Barbastro mejoró respecto a los partidos anteriores en el Campo Municipal y trabajó mucho para conseguir los tres puntos en un terreno de juego que obligó a jugar muy práctico y sin concesiones.

La rentabilidad fue máxima porque Gulias marcó el único gol en la primera acción ofensiva entre la poblada defensa visitante ante la que demostró habilidad, olfato y eficacia. Hasta entonces el encuentro fue de iniciativa local desde los comienzos pero sin tirar a puerta ni crear ocasiones en el área. En este sentido, el Illueca tampoco se prodigó y tardó 32 minutos en su primer lanzamiento entre palos.

Se llegó al descanso sin más noticia que el gol en partido que se trabó conforme avanzó el tiempo reglamentario y en el minuto 50, el Illueca estrelló un balón en el poste por medio de Gracia en lanzamiento de falta. Los visitantes salieron con más intenciones ofensivas en busca del empate y a falta de buen juego -casi imposible en terreno embarrado- el Barbastro tuvo más posesión y su defensa se mostró “intratable” en especial Carbonell.

Los últimos minutos fueron de más acoso visitante en busca del empate pero sin ocasiones claras para sorprender a Hugo Gistau. El técnico local jugó sus bazas con cambios en la recta final para “guardar” la victoria que permite al Barbastro recuperar tres puntos y ganar confianza en espera del próximo encuentro en Calamocha. En el equipo local debutó Rafinha y el técnico Richi optó por novedades en la alineación inicial en detrimento de jugadores habituales.

