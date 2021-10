Diego da la victoria a un Fuentes que sigue sin conocer la derrota tras cuatro partidos

Victoria del Fuentes al San José en un duro partido que no se cerró hasta el descuento. El Fuentes dominó la primera parte, con ocasiones claras como una de Molinero en un mano a mano que sacó Lorien. Soria marcó en propia meta el primero del choque tras un centro al área que envió la zaga a su propia portería. El San José trató de hacer daño con acciones a balón parado. En la segunda mitad, los locales mejoraron y el cuadro visitante empezó a sufrir. Molinero pudo ampliar distancias en un mano a mano aunque fue Daniel quien igualó el partido en el 70. En el descuento, Diego aprovechó un balón en la frontal para marcar tras golpear en un defensa y que el disparo se envenenase.

San José: Gracia, Cea, Daniel, García Lacambra, Sory (Gómez, 70), García Aban (Rodríguez, 81), Barriendos, Soria, Barbero (Marchante, 46), De los Ríos y Solans.

Fuentes: León, Goez, Salvador, Casalo, Tobajas (Martínez, 84), Molinero (Gutiérrez, 59), Roche, Requeno (Bouayadi, 72), Latorre, Torres y Garín (Diloy, 77).

Goles: 0-1, min 30: Soria, en propia meta. 1-1, min 70: Daniel. 1-2, min 89: Diego.

Árbitro: Hörndler Gil. Amonestó a Solans, Soria, Daniel, García; Molinero y Latorre. Expulsó a Requeno una vez sustituido (89’).

AJAX JUSLIBOL 0-1 TARDIENTA: El Tardienta gana a domicilio al Ajax de Juslibol

Ajax Juslibol: Lacabrera, Sarr, Ruberte (Montañés, 46), Izquierdo, Cortés (Zoultaoui, 73), Galdeano (Cambra, 55), Aguado, Viver (Gomes, 81), Julián, Camacho y Blázquez (Gamarra, 55).

Tardienta: Gil, Bombín, Sierra, Murillo, Okon, Baena (Petrisor, 89), Rodrigo (Fraile, 85), Serrano (Perales, 73), Pellicer, Monge y Falcón (Navarro, 54).

Goles: 0-1 min. 44: Serrano.

Árbitro: Casaucau Posadas. Amonestó a Cortés, Viver, Aguado, Izquierdo, Camacha, Gamarra, Morlanes; a Okón, Rodrigo y Perales.

Comentario: El Tardienta tomó oxígeno merced a su victoria por 0-1 en el campo del Ajax de Juslibol. El partido empezó sin un claro dominador, con dos equipos con cierto miedo a perder y sin asumir riesgos. Aguado lo intentó con un disparo lejano, pero su remate se marchó desviado rozando el palo. El Tardienta se rehizo y tuvo la posesión en el cuarto de hora final de la primera parte, donde consiguió anotar justo antes del descanso en una jugada a balón parado. Serrano se anticipó a la zaga local para empujar el balón al fondo de las mallas. El Ajax trató de llevar la iniciativa en la segunda parte, adelantando líneas, consciente de que el marcador estaba en su contra. Sin embargo, fue una acción con más corazón que cabeza y con los balones en largo que lanzaron o sacaron excesivo petróleo. En una jugada embarullada en el área pudo llegar el empate, pero Gil salvó a su equipo con una gran parada.

MALLÉN 0-2 MAGALLÓN: El Magallón vence con comodidad al Mallén

Mallén: Arbe, Morlanes, Marco, Añaños (Puertolas, 76), Eworo, Algaba (Traoré, 61), Laínez (López, 68), Fraca, Miguel, Espeleta y Martínez (Abián, 76).

Magallón: Tabuenca, Aranda (Aparicio, 69), García, Broto, Pardo (Aibar, 46) (Aznar, 83), Romanos, Roy, Aznar, Sancho (Ruberte, 63), Arilla (Ibáñez, 78) y Pardo (Segura, 63).

Goles: 0-1, min 12: Romanos. 0-2, min 54: Romanos.

Árbitro: Florin Gherghiceanu. Amonestó a Morlanes; y a Pardo.

Comentario: Victoria del Magallón ante el Mallén en un choque donde los visitantes se sintieron cómodos y contaron con una buena entrada de público. Los de Javier Martín fueron muy superiores en el primer tiempo y tuvieron un amplio número de ocasiones. Una de Roy, que filtró un pase a Sancho para marcar casi gol; y un tiro de medio campo de Alberto. Los locales finalmente encajaron un gol al aprovechar Romanos un pase a la espalda de la defensa. En el segundo tiempo, el Mallén dio un paso al frente, pero los visitantes no sufrieron excesivamente. Aparicio, con un disparo desde 30 metros pudo marcar el segundo, aunque fue de estrategia donde llegó el tanto visitante.

EL GANCHO 3-1 SANTA ISABEL: El Gancho vuelve a la senda de la victoria ante el Santa Isabel

El Gancho: Bielsa, Maqueda, Lorente, Fernandes (Alcubierre, 82), Burillo (Pablo, 69), Gallego (Martins, 45), Sopena, Torrea, Cubel (Díez, 82), Lanz (Durango, 61) y López.

Santa Isabel: Parra (Díez, 76), Ayoub, Pérez (Millán, 89), Iker, Isaac, Herrejón, Chaves (Orozco, 70), Esteban, Moreno, Mastral y Naval.

Goles: 1-0, min 21: Lorente. 2-0, min 32: Burillo, de penalti. 2-1, min 34: Herrejón. 3-1, min 67: Cubel.

Árbitro: Molinares Hernández. Amonestó a Merino, López, Maqueda, Durango; Ayoub, Esteba y Orozco.

Comentario: Victoria del Gancho ante el Santa Isabel en un choque que los locales dejaron casi sentenciado antes del descanso. Lorente y luego Burillo dejaron en una buena posesión a los locales, aunque luego recortó Herrejón. En el segundo tiempo, Cubel dio la puntilla a los visitantes con el tanto de Cubel.

QUINTO 3-1 ALFINDÉN: El Quinto doblega al Alfindén en un trepidante final de partido

Quinto: Mallor, Blasco, Domingo (Anglés, 71), Bes, Budría, Gutiérrez, Pérez (Úbeda, 85), Usón (Giménez,64), Balfagón (Latapia, 64), Urmeneta (Jorge Usón, 71) y París (Escudero, 64).

Alfindén: De la Torre, Sarmiento (Barquilla, 54), Serge (Diego, 64), Gabriel (Nieto, 85), Melo, Sanz (Legua, 77), Blasco (Catalán, 77), Chueca, Redrado (Rodríguez, 64), Obón y Garrido (Vergara, 54).

Goles: 1-0, min 30: Budria. 1-1, min 86: Chueca. 2-1, min 87: Blasco. 3-1, min 89: Latapia, de penalti.

Árbitro: Jorro Ramón. Amonestó a Urmeneta, Usón, Domingo, Mallor, Bes y Anglés; a Sarmiento, Blasco, Menjón, Redrado, Sanz, Serge, Nieto, Diego, Chueca y De La Torre.

Comentario: El Quinto se llevó los tres puntos en un final de partido intenso, donde se vieron tres goles en tres minutos. Los locales abrieron el marcador en un saque de esquina que anotó Budria. En el segundo tiempo, escasas ocasiones hasta la recta final del partido. Chueca igualó la contienda desde los once metros, aunque un minuto después Blasco marcó de cabeza el (1-2). En el descuento, en un contragolpe los visitantes cometieron penalti y Latapia cerró el partido.

ZUERA 0-1 VILLA DE ALAGÓN: Ballester da la victoria al Zuera

Zuera: Gómez, Laguarta, Escusol (Matyja, 76), Barba, Bailo (Marco, 58), Rami, García, Gómez (Gracia, 76), Lostal (Pedrero, 58), Tena (Cestero, 58) e Ibáñez.

Villa de Alagón: Latienda, Martínez, Iglesias, Villalba, Ibáñez, Manresa, Aladrén (Ade, 90), Garrido (Bernal, 65), Ballester (Castillo, 65), Lavilla (Rebla, 80) y Gutiérrez (Torcal, 65).

Goles: 0-1 min. 44: Ballester.

Árbitro: Escartín Larraz. Amonestó a Manresa, Ibáñez y Torcal.

Comentario: El Villa de Alagón dio la sorpresa en el campo del Zuera en un partido en el que los zufarienses fueron superiores y llevaron la iniciativa, especialmente en la primera parte. En el minuto 20, llegó la primera clara ocasión con un balón que salvó en línea de gol un defensa visitante. El Zuera merodeó el área y a través del balón aéreo puso en apuros a su rival, que se mantuvo a flote con las buenas anticipaciones por alto de su guardameta. Justo antes del descanso, una imprecisión en la salida del balón local generó una contra para el VIlla de Alagón que Ballester no perdonó tras una gran asistencia de un compañero. En la segunda parte, el Zuera estuvo más cerca de empatar, pero el Villa de Alagón fue hábil a la hora de dormir el partido y terminó neutralizando los intentos locales.

VILLANUEVA 1-1 GURREA: El Villanueva saca un empate ante el Gurrea

Villanueva: Sanz, Rodríguez (Gea, 73), Requejo, Jaraba, Ambroj, Lafuente, Guillén (Álvaro, 60), Abad, Ferruz, Carbo y Mompel (Ligorred, 60).

Gurrea: Zapata, Moncada, Serrano (Aniés, 48), Palacio, Blanco, Alconchel (Porroche, 77), Artaso (Rico, 87), Lasheras, Osorio, Cristea (Ávila, 64) y Gurrea.

Goles: 0-1, min. 78: Artaso. 1-1, min. 85: Ferruz.

Árbitro: Ruiz Sumelzo. Amonestó a Serrano, Cristea, Ávila, Agustín y Gurrea.

Comentario: Empate entre Villanueva y Gurrea en un partido en el que los visitantes salieron bien plantados, sin conceder apenas ocasiones al Villanueva que se fue quedando sin ideas. No hubo muchas llegadas en la primera parte. Abad fue quien más cerca estuvo del gol, con un remate desde dentro del área que se marchó rozando el palo, pero los porteros no tuvieron trabajo. En la segunda parte, el partido se abrió, con el Gurrea llegando a la contra y el Villanueva trató de poner orden introduciendo jugadores que aportaron posesión y criterio. En un despiste de los locales, por la banda derecha el Gurrea inició una acción que derivó en el tanto de Artaso. Poco después, Ferruz empató a la salida de un córner. Todavía dispuso el Villanueva de dos oportunidades más, pero Zapata brilló bajo palos para salvar el punto de los suyos.

ALMUDÉVAR 2-0 GALLUR: El Almudévar vuelve a la senda de la victoria ante un Gallur que encadena cuatro derrotas consecutivas

Almudévar: Albero, Ballarín, Landa (Megía, 58), Maldonado (Trullén, 58), Ainoza, Velasco, Sánchez (Vera, 84), Puente (Martínez, 58), Gotor, Figueras (Avellanas, 75) y Abad.

Gallur: Alonso, Florián, Navarro (Vela, 89), Zalaya (Lamata, 65), Bartolomé (Valenzuela, 82), Sebastián, Hernández (Usón, 82), Joaquín (Rave, 63), Hernando, Miguel Ángel (Belsué, 82) y Niang.

Goles: 1-0, min. 37: Velasco. 2-0, min. 80: Sánchez.

Árbitro: Civiac Escudero. Amonestó a Ballarín, Velasco; a Bartolomé, Casado, Lamata y Alonso.

Comentario: En el primer minuto ya envió el Almudévar un balón al larguero. Tras varias ocasiones de marcar, el primer gol tardó en llegar, en el minuto 37, Emilio lo obtenía de cabeza, tras el saque de un córner. Reaccionó el Gallur y pudo haber empatado en un tiro al palo al filo del descanso. En la segunda mitad tardó en llegar el gol de la tranquilidad y tras varias ocasiones para marcar a lo largo de este periodo, a cargo de Trullén, Sánchez y Nacho, en las que el gol no entró por muy poco, en una buena jugada de Trullén, Sánchez marcaba el segundo. Se había hecho esperar y llegó en el minuto 80. Aún pudo ampliar la ventaja el Almudévar en tiempo de descuento en un remate de Iván Vera. El Almudévar se está haciendo fuerte en casa, donde ha asegurado las dos victorias que lleva en su casillero y además con solvencia. El conjunto amarillo, con estos tres puntos, no pierde comba pese a la derrota que sufrió hace un par de semanas en Villanueva, y sigue al acecho del liderato y del objetivo que persigue y que no es otro que el de recuperar la categoría perdida para regresar lo antes posible a Tercera División.