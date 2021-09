El Montecarlo saca un punto en su visita al Europa para continuar invicto

Partido de la jornada: EUROPA 1-1 MONTECARLO

El Montecarlo continúa invicto y sumó un punto muy importante en Barcelona ante el Europa para seguir en la zona noble de la tabla clasificatoria y alargar su buen momento de forma.

El partido comenzó con una buena oportunidad para cada equipo. Primero fue Wito, del Europa, quien disparó alto en una buena internada por banda izquierda y en la siguiente jugada el Montecarlo aprovechó una indecisión defensiva de Europa que a punto estuvo de poner el primer tanto en el marcador. La primera parte estuvo marcada por las imprecisiones de ambos equipos, que no fueron capaces de generar peligro real sobre la portería del contrario. Así pues, el encuentro se fue al descanso sin que el marcador se moviese.

En la reanudación hubo más actividad y en el 48’ el árbitro no dudó en pitar penalti favorable al Montecarlo tras una acción en el área del Europa. Barrios engañó a Nico, guardameta local, y puso en ventaja para los zaragozanos. El Europa reaccionó rápidamente por medio de Arnau, que en una subida al ataque marcó con un disparo potente tras un par de rechaces en el área del Montecarlo.

Poco a poco los locales fueron acercándose a la portería de Soto. Primero fue Ian con un buen cabezazo que se marchó por poco y después Wito con dos buenos disparos donde hizo trabajar a Soto para mantener el empate. El Montecarlo tuvo sus opciones a la contra pero ambos equipos dieron por bueno el punto conseguido.

Ficha técnica

Europa: Nico, Pol (David, 56), Max (Sergi Gómez, 46), Ian, Arnau (Candelo, 67), Sergi Oriol, Samsó, Barquero, Izan (Alí, 67), Elhadji (Gerard, 56) y Wito.

Montecarlo: Soto, Briz, Barrios, Lóbez, Royo (Romanos, 67), Ciriano, Aznar, Posa, Coke, Gabi y Escartín (Joserra, 85).

Goles: 0-1, min. 48: Barrios, de penalti. 1-1, min. 50: Arnau.

Árbitro: Bureu Méndez. Amonestó a Aznar.

GIMNASTIC 1-1 EBRO: El Ebro saca un punto valioso de un campo difícil.

Gimnastic: Romaguera, Sergi, Roger, Montagut, Cristian, Arnau (Ramírez, 75), Xavier (Savaro, 69), Pavón (Enric, 37), Daniel, Lorca y Calleja (Vitor, 69).

Ebro: Miguel Ángel, Sadiouma (Sánchez, 77), Da Silva, Iván, Vallespín, Rubén (Gutiérrez, 46), Melendo, Gumiel (Nivela, 61), Juliá, Joel (Yousef, 61) y Mishu (Ither, 46).

Goles: 1-0, min. 35: Lorca. 1-1, min. 64: Melendo.

Árbitro: Rius Rui. Amonestó a Lorca; Juliá, Mishu, Iván, Da Silva y Melendo.

Comentario: El Ebro volvió con un punto de oro de su visita a Tarragona, uno de los campos más difíciles de la categoría y ante un gran rival llamado a estar en la zona noble de la tabla clasificatoria. El partido comenzó con dominio local y con un Ebro bien plantado sobre el césped realizando buenas transiciones defensivas y buscando su oportunidad a la contra. En el 35’, Lorca aprovechó un libre directo al borde del área para inaugurar el marcador y poner por delante al conjunto catalán. Con 1-0 ambos equipos encararon el camino de los vestuarios. Tras el descanso, el técnico zaragozano introdujo cambios en la segunda parte con el objetivo de buscar el empate y lo encontraron en el 64’. Tras un saque de banda y dos intentos de despeje, el balón quedó suelto en el borde del área y Melendo, con un magistral disparo de chilena, puso el merecido empate en el marcador. Tras el tanto visitante los minutos fueron pasando con un Nástic que no encontraba huecos en la defensa zaragozana y el Ebro que tuvo alguna opción a la contra y a balón parado, pero ambos equipos dieron por bueno el empate y el cuadro arlequinado pudo sumar un punto importante.

REAL ZARAGOZA 0-1 SABADELL: El Real Zaragoza no termina de arrancar y cae derrotado por la mínima.

Real Zaragoza: Calavia, Cardiel, Franco (Montesinos, 70), Rubi, Marcos Luna, Fadel (Peke, 45), Gaitán (Gonzalvo, 45), Danda, Aragüés, Hugo (Beamonte, 59) y Terrer (Usher, 59).

Sabadell: Martí, Peña (Josep, 70), Tébar, Catalá, Tenorio, Hugo, Beattie (Sergi, 45), Filippo, Adri (Gerard, 62), Diego Moral (Yago, 77) y Xavi Moreno (Luque, 62).

Goles: 0-1, min. 40: Adri.

Árbitro: Latorre Gracia. Amonestó a Rubi; Filippo, Tébar y Josep.

Comentario: El Real Zaragoza cayó derrotado por la mínima frente al CE Sabadell con un gol de los visitantes en el tramo final de la primera parte. El cuadro de Garcés saltó al verde con ganas de dominar el encuentro y ser dueño del esférico. Los primeros minutos lo consiguieron y se acercaron con peligro al área catalana pero sin llegar a concretar las ocasiones. Pasados los primeros compases de juego el partido se igualó y nadie llegaba con facilidad a zona de peligro. En el 40’, una falta lateral fue centrada al corazón del área y rematada por Adriá para poner por delante al combinado arlequinado y marcharse con ventaja al pase por vestuarios. En el segundo tiempo el Real Zaragoza trató de encontrar con más frecuencia el arco visitante para poder igualar el electrónico. En el 60’, Peke se internaba en el área y tras ser derribado no lograba embocar la pelota en la portería a escasos metros de ella. Minutos más tarde Marcos tenía un balón franco dentro del área pero no conseguía impactar bien y darle dirección a portería. Los blanquillos lo intentaron pero finalmente no fueron capaces de lograr materializar las oportunidades.