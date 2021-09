El IPC La Escuela suma un nuevo triunfo en su visita al Amistad

El IPC La Escuela cosechó su cuarta victoria consecutiva en este inicio liguero ganando sin pasar apuros al Amistad, que suma dos derrotas seguidas.

Partido dominado de principio a fin por el equipo visitante. El IPC salió al campo con las ideas claras: juego en corto y cuando el equipo local presionaba recurrir a diagonales. Fruto de su dominio, el conjunto oscense dispuso de algunas ocasiones no excesivamente claras, pero que hacían intuir que el primer gol se acercaba. Este llegó en una jugada a balón parado. La zaga local no consiguió despejar un córner y en el segundo palo, absolutamente solo, remató a placer Iker. El Amistad solo logró inquietar al IPC en una falta que remató Nalda en el segundo palo y que se marchó fuera. El equipo visitante dominaba claramente el centro del campo con un Escario descomunal. Cuando parecía que se iba a llegar al descanso con el 0-1 y el partido abierto, en un saque de banda mal defendido por los locales y bien jugado por los visitantes cayó el segundo gol gracias a un cabezazo de Guevara. Este gol fue un mazazo del que el Amistad no se recuperó.

Los rojillos con los cambios al descanso y un cambio de actitud salió mejor en la segunda parte, aunque sin inquietar demasiado a sus rivales. Cuando parecía que podría llegar algún gol local por dominio, en una jugada por banda derecha,el balón le cayó a Escario y desde fuera del área hizo el 0-3 definitivo. Hasta el final del partido el IPC La Escuela bajó el ritmo y el Amistad trató de recortar distancias sin éxito.

Amistad: Sisamón, Erik, Pascual (Soler, 68), Moreno, Álvarez (Romeo, 89), Nalda (Vives, 89), Orga, Vela (Liarte, 68), Trasobares (Varela, 73), Daniel y Vicente.

IPC La Escuela: Li, Bautista, Jovel, Cano, Acín (Lardiés, 87), Porlán (Darío, 87), Guevara (Diouf, 72), Escario, Iker, Albero (El Hamdi, 87) y Adai (Ñama, 77).

Goles: 0-1, min. 23: Iker. 0-2, min. 44: Guevara. 0-3, min. 56: Escario.

Árbitro: Sánchez Sancho.

EFB EJEA 1-2 UTEBO: El Ejea cae en el descuento con el Utebo

EFB Ejea: Arilla, Pablo, Fenolle, Javier, Adel, Salcedo, Pérez, Galisteo (Ciudad, 86), San Martín (Izuel, 86), Soro (Azuara, 72) y Daniel (Josué, 58).

Utebo: Font, Rizo (Latas, 82), Mercadal, Salas (Juan, 46), Rivera, Álex, Mario (Dellal, 53), Millán (Huerta, 65), Andújar, Lasierra (Samuel, 46) y Aparicio.

Goles: 0-1, min. 63: Rivera. 1-1, min. 70: Josué. 1-2, min. 90: Aparicio.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó al local San Martín.

Comentario: El Utebo se llevó los tres puntos en su visita al campo del Ejea por (1-2), en un partido muy disputado y que se mantuvo abierto hasta el gol de la victoria en el descuento. En la primera mitad no hubo ocasiones prácticamente, con un juego muy táctico y con presencia notable de los jugadores del centro del campo. En el segundo tiempo, se abrieron más los espacios, pero aun así costaba que llegasen las ocasiones. Cuando se sobrepasaba la hora de partido, Rivera abrió el marcador para los visitantes al aprovechar un balón muerto a la salida de un córner. La reacción local fue buena y Mateo en una jugada elaborada marcó el gol del empate. Cuando el partido iba a terminar, el Utebo condenó al Ejea a la derrota con un gol a balón parado.

BALSAS PICARRAL 3-1 TERUEL: El Balsas prolonga la mala racha del Teruel.

Balsas Picarral: Blanco, Rica (Mazas, 83), Lahuerta (Anderson, 46), Piqueras (Francisco, 38), Aarón, Aznar, Gracia, Bernal (Zidane, 61), Urrea, Duato y Asier (Lobato, 61).

Teruel: Óscar, Carlos (Aitor, 50), Ferrer, Zuriaga (Hugo, 62), Pablo, Hernández. Herrero, Daniel, Coves, Javier y Bielsa (García, 29).

Goles: 1-0, min. 10: Piqueras. 2-0, min. 42: Rica. 2-1, min. 85: Poves. 3-1, min. 81: Zidane.

Árbitro: Fernández Firvida. Amonestó a los visitantes Zuriaga, Carlos, Pablo y Hernández.

Comentario: El Balsas se sitúa como uno de los pocos invictos de la categoría tras ganar al Teruel en un partido controlado por los gualdinegros de principio a fin. En la primera parte empezó avisando el Balsas con varias llegadas que se encontraron con la madera. En el minuto 10 Piqueras remató un centro lateral que sirvió para que se adelantara en el marcador el conjunto local. Antes del descanso Rica culminó una jugada combinada que doblaba la ventaja del Balsas. Tras el descanso el Teruel salió a presionar a su rival, aunque eso no impidió que los de Coscolín siguieran creando peligro. Los turolenses recortaron distancias con un golazo por la escuadra de Poves. Los visitantes se volcaron en el ataque en busca del gol de la igualada, pero el Balsas aprovechó una salida a la contra para dejar sentenciado el encuentro.

STADIUM CASABLANCA 4-1 EL OLIVAR: Al Casablanca le basta el segundo tiempo para golear al Olivar

Stadium Casablanca: Correas, Beamonte, Perales, Santiago, Aliaga, Glera (Felipe, 64), Teresa (Mené, 57), Izquierdo, Lizer, Mena (Gelabert, 57) y Sesma (Silva, 81).

El Olivar: Lahuerta, Morell, París, Luis, Miguel (Muñoz, 59), Víctor (Rox, 72), Larraz (Fraile, 46), Nil (Alexey, 59), Torres, Isusi (Marcos, 82) y Ceperuelo.

Goles: 1-0, min. 55: Mené. 2-0, min. 57: Mené. 2-1, min. 64: Luis. 3-1, min. 75: Felipe. 4-1, min. 89: Mené.

Árbitro: Gonzalo Benito.

Comentario: Partido disputado en la primera mitad. El Stadium llevó el peso del partido creando varias ocasiones claras con muy buenas intervenciones del portero y el Olivar creando peligro a balón parado. Tras llegar 0-0 al descanso, el inicio de la segunda parte fue igual, con dominio del Stadium pero el Olivar creaba peligro en las contras. El Casablanca abrió el marcador al aprovechar una salida maña del portero; y dos minutos después amplió distancias con un disparo de Mené. Los visitantes recortaron diferencias con el gol de Luis en el 64, aunque Felipe puso de nuevo el (3-1). Con este marcador, los visitantes tuvieron un balón al palo y un mano a mano con el portero. Pero al final sentenció el Casablanca con un remate de Aliaga de tacón.

OLIVER 5-1 ALCAÑIZ: El Oliver da un golpe sobre la mesa ganando al Alcañiz.

Oliver: Imanol, Borobia, Darío, Peregrina, Barberán, Bak (Unai, 72), Cortés (Aner, 77), Abuy (Capapé, 46), Calvo, Abella (José, 46) y Jairo (Mallén, 60).

Alcañiz: Popescu (Serrano, 60), Escriche, Fraga (Mario, 60), Aguilar (Pal, 60), Dobato, Andreu, Bielsa, Palma, Conesa, Lereu y Llombart (Codorniú, 33).

Goles: 1-0, min. 16: Calvo. 1-1, min. 25: Aguilar. 2-1, min. 47: Cortés. 3-1, min. 50: Calvo. 4-1, min. 83: Unai. 5-1 min. 89: Darío.

Árbitro: Hernández Andrés.

Comentario: El Oliver cortó de raíz su mala dinámica goleando al Alcañiz en un partido que puede significar un punto de inflexión para los locales. Las primeras ocasiones llegaron por parte de los locales, que practicaron un juego asociativo buscando crear espacios por los que atacar. Pasado el primer cuarto de hora, Calvo remató un centro en el segundo palo para abrir la lata. El Alcañiz aprovechó unos minutos de relajación de los locales para empatar el partido, marchándose al descanso con tablas en el electrónico. Una vez reanudado el partido, el Oliver saltó al campo con mentalidad ganadora y practicando un fútbol más ofensivo. Poco a poco fueron llegando el resto de goles locales, obras de Cortés, Calvo, Unai y Darío.

ACTUR PABLO IGLESIAS 1-2 RACING CLUB ZARAGOZA: El empuje del Actur Pablo Iglesias no se materializa en los tres puntos.

Actur Pablo Iglesias: Eduardo, Ismael (Martín, 62), Amores, Carazo (Prados, 68), Torres, Melendo, Agbor, Catalán (Mena, 68), Pinilla, Lucas y Aguiar.

Racing Club Zaragoza: Miranda, Aranaz, Charneca, Asensio, Ruiz, Sentis (Unai, 63), Adrián (Bretos, 76), Gómez (Marcos, 86), Cebrián (Giménez, 76), Guillermo y Vicén (Nicolás, 63).

Goles: 0-1, min. 2: Cebrián. 0-2, min. 67: Adrián. 1-2, min. 84: Mena.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a Catalán; Cebrián, Guillermo, Unai y Ruiz.

Comentario: El Actur Pablo Iglesias y el Racing Club Zaragoza protagonizaron un partido bastante igualado que se acabó llevando el conjunto celeste, que tuvo más acierto de cara a puerta. En la primera jugada del encuentro, los locales cometieron un error en una cesión al portero y Cebrián inauguró el marcador. El partido se fue igualando hasta que el Actur Pablo Iglesias consiguió hacerse con el control, generando peligro mientras su rival esperaba para salir a la contra. Tras el tiempo de descanso, los locales se mostraron superiores, pero encajaron el 0-2 en un contraataque finalizado por Adrián. Los del Actur acosaron al Racing logrando recortar distancias en el minuto 84 por mediación de Mena. La madera y el buen hacer de Miranda impidieron que los locales rescataran por lo menos un punto.

EBRO B 0-1 FB FRAGA: Pena da la victoria al Fraga ante un Ebro que desaprovechó un penalti

Ebro B: Enrique, Corellano (Ros, 63), Gonzalo, Rodrigo, David (Baeyens, 63), Carp, Belenguer (Trías, 50), Villanueva, Contreras (Casañal, 44), Saúl y Deza.

FB Fraga: Pascual, Coll (Albert, 71), Joan, Adriá, Pena (Castelló, 84), Visa (Daniel, 77), Jon, Álvaro (Ruiz, 44), Nacho, Aarón y Jaume (Arroyo, 44).

Goles: 0-1, min. 49: Pena.

Árbitro: Lucía Lobera. Amonestó a Belenguer, Corellano; y Joan.

Comentario: El Fraga se llevó los tres puntos ante el Ebro gracias a un disparo de falta directa de Pena. En la primera mitad, buen comienzo del Ebro, aunque fue de más a menos, tendencia opuesta a la visitante, que con el paso del tiempo mejoró su juego. En la segunda mitad, el cuadro visitante se hizo con el control y con una falta directa pusieron el único gol del partido. Tras esta acción, los visitantes dispusieron de varias oportunidades en ataque. El Ebro tuvo un penalti en el minuto 88, que fue muy protestado, y que detuvo Pascual el disparo de Saúl Pardo. El Ebro lo intentó con más corazón que cabeza y dispuso de varios acercamientos con peligro pero no consiguió materializar ninguno.

MONTECARLO B 3-3 EFB CALATAYUD: Calatayud y Montecarlo firman tablas en un choque muy intenso

Montecarlo B: Pedro, Calvo, Rubén, David (Gajón, 86), López (Escalzo, 74), Montes, Mateos, Carlos (Ríos, 54), Abenia, Cerrato y Marco (Sanz, 54).

EFB Calatayud: Hugo, Karim, España, Iker (Pascual, 77), Sergio, Miñana (Javier, 58), Alejandro, Cortés (Marín, 80), Márquez, Capilla y García.

Goles: 0-1, min. 11: Alejandro. 1-1, min. 16: López. 2-1, min. 19: López. 2-2, min. 29: García. 2-3, min. 74: Karim. 3-3, min. 89: Rubén.

Árbitro: Cote Aragón. Amonestó al visitante Hugo.

Comentario: El Montecarlo B y el Calatayud se repartieron los puntos en el choque de esta jornada tras un partido muy intenso y que pudo caer de lado de cualquiera de los dos equipos. El tanto inicial visitante de Alejandro fue rápidamente igualado por Lópéz, que también marcó el 2-1 unos minutos después. García igualó la cotienda antes de la media hora de juego. En el segundo tiempo, el ritmo goleador decrecio, hasta que Karim puso por delante a los visitantes. En el último suspiro, Rubén marcó el definitivo gol del empate.

HUESCA 2-1 SANTO DOMINGO JUVENTUD: El Huesca gana por la mínima al Juventud

Huesca: Fernández, Vinué (Marín, 67), Amandi (Ciria, 80), Calvo, Torguet, Lizaldez (Puente, 58), Taboada, Monge (López, 80), Luna, Soria y Gracia (Bellón, 58).

S.D. Juventud: Barrul, Doñate (Pinilla, 67), Plaza, Cerón, Castuera, Boza, Córdoba, Alcañiz (Bratasanu, 74), Camara, Cebollada (Toma, 84) y Benito.

Goles: 1-0, min. 20: Taboada. 1-1, min. 70: Cerón. 2-1, min. 84: Luna.

Árbitro: Losfablos Mestre. Amonestó a Monge, Amandi y Fernández; Cebollada y Córdoba. El visitante Córdoba fue expulsado por doble tarjeta amarilla en el 82’.

Comentario: El Huesca apuró hasta los minutos finales para conseguir sumar su cuarta victoria consecutiva y, junto al Real Zaragoza, Balsas, Utebo e IPC La Escuela, permanecer en el club de los imbatidos de la categoría. Fueron los azulgranas quienes se adelantaron en el marcador por mediación de Taboada, facilitando que los oscenses se marcharan al tiempo de descanso con ventaja. Ya en el segundo tiempo, Cerón reequilibró el marcador, pero en los últimos compases Luna impidió que los naranjas volvieran a puntuar dándole los tres puntos al cuadro dirigido por Víctor Enrique Izuel.

SAN GREGORIO 0-6 REAL ZARAGOZA B: El Zaragoza golea a domicilio al San Gregorio

San Gregorio: Marcuello, Tenorio, Artigas (Beltrán, 46), Abós, Zazurca (Rouba, 46), Casado, De León (Barbuceanu, 58), Liso (Navarro, 53), Sabour, Jied (Novillo, 58) y Cánovas.

Real Zaragoza B: De Cea, García (Lobato, 70), Andrés, Conte, Beamonte (Moreno, 46), Linares, Vadillo (Fernández, 46), Pamies (Motilva, 70), Liso (De Diego, 75), Monserrate y Serrano.

Goles: 0-1, min 17: Liso. 0-2, min 29: Vadillo. 0-3, min 51: Pamies. 0-4, min 66: Liso. 0-5, min 68: Fernández. 0-6, min 77: Tenorio, en propia meta.

Árbitro: Almárcegui Bozal. Amonestó a Liso, Jied, Rouba; y Linares. Expulsó al local Novillo por doble amarilla (74’).

Comentario: Impecable victoria del Real Zaragoza en su visita al feudo del San Gregorio por (0-6). La superioridad visitante fue aplastante, especialmente en el segundo tiempo. Los locales arrancaron el choque replegados, mientras que el Real Zaragoza llevó, como era esperable, el peso del encuentro. Liso adelantó a los visitantes y Vadillo puso tierra de por medio. En el segundo tiempo, el cuadro zaragocista incrementó su efectividad sobre la portería de Marcuello. Pamies, Liso, Fernández y Tenorio, en propia meta, cerraron la goleada de los blanquillos.