El Ebro no da opción a El Salvador y vence para seguir de cerca el liderato

No baja el infernal ritmo goleador del Racing Zaragoza, que por segunda vez en tres semanas, llegó a hacer ocho goles y ya suma 22. Esta vez su víctima fue un Alcañiz, incapaz de detener el arsenal ofensivo de los albicelestes. Pleno de victorias también para el Montecarlo, en su triunfo más corto, pero triunfo a fin de cuentas sobre un buen y competitivo Stadium Venecia. También permanece invicto el Santo Domingo Juventud, al que esta vez le tocó semana de descanso. El Atlético Teruel obraba la remontada al Actur Pablo Iglesias, en un partido que se puso de cara para los zaragozanos, pero en el que los turolenses no perdieron el ánimo para acabar llevándose una gran alegría. La misma que el Tarazona, aunque con apuros finales. Los turiasonenses eran claros dominadores (3-0), pero el San Gregorio espabiló y le faltó tiempo para haberse llevado algo positivo.

Tremendo final en el campo de San Jorge de Huesca, donde el Balsas, en diez minutos magistrales se encargó de salir del laberinto donde le había metido el Peñas Oscenses. Los peñistas se las prometían felices, con el 2-0, pero un día más se demostró que hasta que el árbitro no señala el final, no se puede dar nada por sentado ni por finalizado. Gran sábado del Huesca, que protagonizó 45 minutos de alto nivel en el Stadium Casablanca. Los verderoles, inferiores, únicamente pudieron maquillar el resultado. No le bastó al Hernán Cortés con las dos veces que se puso por delante, porque la Escuela de Ejea salió respondona y amortiguaba esos dos golpes, dando ellos otros dos, que suponían el empate final. Buen triunfo en Fraga del San José, que recupera a domicilio lo perdido en casa siete días atrás. Idéntico tanteador para los cómodos triunfos de Real Zaragoza y Ebro sobre Monzón y El Salvador (6-0).

Grupo 1

Partido de la jornada: ALCAÑIZ 0-8 RACING CLUB ZARAGOZA

El Racing Club Zaragoza venció con claridad a domicilio al Alcañiz. El partido no tuvo mucha historia, ya que el conjunto zaragozano saltó al césped desde el inicio del partido con una clara disposición de dominar y de buscar la portería defendida por David. Los visitantes dejaron el partido visto para sentencia en la primera parte, tras unos primeros 35 minutos casi perfectos. La segunda sirvió para maquillar el resultado ya que el ritmo del partido bajó y ambos equipos se dejaron llevar. Rayan, autor de cuatro tantos y Raúl, con un triplete, fueron los jugadores encargados de firmar una victoria de autoridad que les permite conseguir la totalidad de puntos disputados hasta la fecha, al igual que el Montecarlo y el Juventud, sus rivales directos, en un grupo que promete ser apasionante.

Ficha técnica

Alcañiz: David (Calvo, 36), Batanero (Aguilar, 36), Vicente, Ceperuelo (Boix, 56), Izan (Aleix, 46), Arturo, Giner (Plou, 40), Gamarra (Plou, 36), Micolau (grao, 57), Díaz y Griñón.

Racing Club Zaragoza: Mohino (Saz, 44), Del Río (Magdaleno, 4), Maza (Alonso, 44), Rayan, Navarro, Raúl (Falcón, 44), Marín, Lorao, Buil, Violeta (Fernández, 44) y Falcón.

Goles: 0-1, min. 7: Rayan. 0-2, min. 10: Raúl. 0-3, min. 11: Rayan. 0-4, min. 33: Lorao. 0-5, min. 34: Raúl. 0-6, min. 40: Raúl. 0-7, min. 41: Rayan. 0-8, min. 49: Rayan.

Árbitro: Marius Haghiac. Amonestó al local Aleix y al visitante Saz.

MONTECARLO 1-0 STADIUM VENECIA

Montecarlo: Mateo, Navallas, Bello (Rufat, 42), Nacho (Escuer, 52), Glaría, Cajal, Lucas, Darío (Samuel, 36), Diego, Cristian (Casado, 65) y Asier.

Stadium Venecia: Luna, Veltre (Gamarra, 54), Adrián, Puyuelo, Hugo (Ordax, 36), Joel, Iván, Gabriel, Soteras (Iker, 42), Gallego (Gimeno, 45) y Luis (Casanova, 54)(Palu, 60).

Goles: 1-0, min. 26: Nacho.

Árbitro: Buil Teller. Amonestó a Bello, Cristóbal y Navallas; y Casanova.

ATLÉTICO TERUEL 2-1 ACTUR PABLO IGLESIAS

Atlético Teruel: Juan José, Iraitz, Óscar (Andrei, 36), Civera, Concha (Iker, 62), Izan (Muñoz, 50), Villanueva (José Antonio, 55), Jacobo (Nicolás, 36), Aitor (Carlos, 36), Israel y Romero.

Actur Pablo Iglesias: Noé, Marius, Caso, Gonzalvo, Alonso, Guillermo, Eduardo, Isac (Eidan, 56), Óliver (Casado, 55), Mahamadu y Diego (Justin, 44).

Goles: 0-1, min. 42: Isac. 1-1, min. 51: Civera. 2-1, min. 60: Andrei.

Árbitro: Hernández Acuña. Amonestó a Romero, Andrei; y Casado.

AMISTAD 2-0 EFB CALATAYUD

Amistad: Pablo, Adrián, Montesinos, Rubio, Pedro, Sergio, Melo, Pinilla (Córcoles, 36), Parra, Bartibas (Christian, 21) y Condón (Noah, 60).

EFB Calatayud: Gabriel, Júdez (Adrián, 54), Ibáñez, David, Rubén, Gallego, Latorre, Lora (Wael, 46), Lázaro, Lorien (Lucas, 46) y Enrique (Guillermo, 61).

Goles: 1-0, min. 9: Condón. 2-0, min. 66: Melo, de penalti.

Árbitro: Lapena Antoñanzas.

TARAZONA 3-2 SAN GREGORIO

Tarazona: Juan (Víctor, 36), Pablo, Belloso, Mañero (Gil, 51), Nacho, Jesús, Aguado, Martín, Baigorri (Iranzo, 51), Jiménez (Ciudad, 44) y Samuel.

San Gregorio: Paracuellos (Sendra, 57), Lamana, Usar, Lucas, Foz (Óscar, 36), Crespo, Pueyo (Navarrete, 36), Peprah, Almazán, Jiménez (Peprah, 44), Priego (Delgado, 51) y Lucas.

Goles: 1-0, min. 25: Nacho. 2-0, min. 30: Nacho. 3-0, min. 34: Nacho. 3-1, min. 39: Usar. 3-2, min. 69: Blanco, de penalti.

Árbitro: Vinacua Cabrero. Amonestó a Nacho, Aguado, Ciudad (2), expulsado en el 66’; y Pueyo.

Grupo 2

Partido de la jornada: EBRO 6-0 EL SALVADOR

Rotunda victoria del Ebro, en un partido muy cómodo y sentenciado con prontitud por los arlequinados ante un El Salvador que apenas pudo plantar cara y no despeja, sino más bien agrava las dudas que han podido dejar unas primeras semanas de competición para olvidar lo antes posible, puesto que los colegiales aún no han perforado las porterías de sus contrincantes, que sin embargo han tenido que recoger en 15 veces la pelota de su meta.

En días en los que teóricamente eres superior al contrario, cuanto antes se anote, y deshagas la igualdad, mejor que mejor. Ese debió ser el pensamiento de los pupilos de David Velasco, que gracias a Prince alcanzaban una ventaja que ya no soltarían. Dos minutos más tarde era Ricardo el que hacía el segundo de la plomiza matinal. Iván por partida doble y de nuevo Prince colocaban la “manita” antes del descanso, que hablaba bien a las claras de las diferencias entre unos y otros.

Ricardo colocaba el sexto, con un buen disparo ajustado. Quedaba mucho tiempo por delante y la paliza tenía pinta de ser mucho mayor, pero ya no hubo más castigo. Aunque el Ebro siguió dominando, no hubo claridad ante el marco de Íñigo, y lo mejor que pudo pasar es que se consumiera el tiempo restante, en un choque de los de guante blanco.

Ficha técnica

Ebro: Iván, Alejandro (González, 44), Juan, Daniel, Iván (David, 44), Prince (Camilo, 36), Sierra (Raúl, 36), Portero, Ricardo, Lacoma y Miguel (Islam, 36).

El Salvador: Íñigo, Iranzo, Del Río (Héctor, 55), Juan, Diego (Ernesto, 47), Cubero, Escanero (Ignacio, 42), Laborda (Artal, 57), Pablo, Álvaro y Olías (Eduardo, 42).

Goles: 1-0, min. 4: Prince. 2-0, min. 6: Ricardo. 3-0, min. 15: Iván. 4-0, min. 19: Prince. 5-0, min. 34: Iván. 6-0, min. 37: Ricardo.

Árbitro: Arque Bericat. Amonestó a Miguel.

REAL ZARAGOZA 6-0 MONZÓN FÚTBOL BASE

Real Zaragoza: Eduardo, Abián, Gomes (Carrillo, 48), Monzón, Thiago (Leo, 36), Hugo, Casas (Noé, 48), Luis (Nacho, 36), Adrián (Andrei, 48), Bescós e Iker (Villabona, 48).

Monzón FB: Eneko, Miguel (Anas, 48), Luay (Mateo, 59), Jaime (Romeo, 52), Hugo, Mauro, Wail, Aritz, Rafael (Sorinas, 48), Azddine y Dennis (Badie, 56).

Goles: 1-0, min. 2: Luis. 2-0, min. 8: Luis. 3-0, min. 11: Luis. 4-0, min. 33: Iker. 5-0, min. 48: Adrián, de penalti. 6-0, min. 59: Villabona.

Árbitro: Falces Castillo. Amonestó a Luis; y Aritz.

STADIUM CASABLANCA 2-4 HUESCA

Stadium Casablanca: Enzo, Rafael (Hugo, 54), Teo (Miguel, 49), Segura (Palacio, 42), Tejero, Iván, Gonzalo, Antón (Enrique, 42), Javier, Iker (Ignacio, 47) y Adrián.

Huesca: Héctor (Guillermo, 36), Hugo (Óscar, 44), Biarge, Calvo, Unai (Viñuales, 58), Jaric (Cabrera, 44), Bernués (Ribera, 58), Poblador (Ismail, 58), Álex, Losfablos y Sergio (Gómez, 58).

Goles: 0-1, min. 23: Bernués. 0-2, min. 25: Álex. 0-3, min. 40: Unai. 0-4, min. 46: Calvo. 1-4, min. 49: Ignacio. 2-4, min. 58: Javier.

Árbitro: Esteras Sánchez. Amonestó a Óscar.

HERNÁN CORTÉS 2-2 EFB EJEA

Hernán Cortés: Morales, Artigas, Gómez, García, Comes, Gracia, Rozas, Javier (Héctor, 60), Jiménez (Patru, 50), Tello y Palomera (Larriba, 46).

EFB Ejea: Vinué, Laplaza (Iker, 36), Alas (Gomes, 60), Lorenzo, Marín, Lamarca, Salcedo (Víctor, 50), Villagrasa (Diego, 36), Sesma, Xabi e Idoipe (Abadía, 36).

Goles: 1-0, min. 10: Comes, de penalti. 1-1, min. 20: Lamarca. 2-1, min. 22: Rozas. 2-2, min. 43: Lamarca.

Árbitro: Litim Larhlid. Amonestó a Tello; Marín y Lorenzo.

PEÑAS OSCENSES 2-3 BALSAS PICARRAL

Peñas Oscenses: Óscar, Pablo (Martí, 57), Lucas, Alejandro, Darío, Freddy, Cortés (Ayerbe, 57), Hugo (Lanuza, 61), Ayran (Ángel, 69), Rodrigo (Enzo, 45) y Musa (Casañola, 45).

Balsas Picarral: Jorge, Héctor, Lorien (Bruno, 40), Jacobo, Del Barrio, Abad, Meléndez (Pedro, 43), Alejandro, Acher, Noah (Guillermo, 55) y Berges.

Goles: 1-0, min. 51: Alejandro, de penalti. 2-0, min. 55: Lucas, de penalti. 2-1, min. 60: Lucas, en propia puerta. 2-2, min. 63: Del Barrio. 2-3, min. 70: Pedro.

Árbitro: Solano Castro. Amonestó a Lorien y Berges.

FB FRAGA 0-2 SAN JOSÉ

FB Fraga: Sergio (Mario, 36), Peralta, Plana (Bermúdez, 47), Pablo, Nicolás, Ferrán (Rosanes, 36), Aribau (Marc, 40), Iván (Miró, 36), Hugo (Alberto, 40), Eric y Menéndez (Carrasquer, 52).

San José: Adrián, Marcos, Iván, Lorien (Mario, 63), Lucas (Alcázar, 53), Casao, Barril (Alexey, 62), Conte (Aarón, 63), Álex, Rodrigo (Cantín, 53) y Beltrán (Aitor, 62).

Goles: 0-1, min. 39: Álex. 0-2, min. 58: Álex.

Árbitro: Alcobe Sorolla. Amonestó a Casao.