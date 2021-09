El Deportivo Aragón asesta un manita al Biescas

El Deportivo Aragón se da un festín en su visita a Biescas. El balón echó a rodar con un Biescas bien plantado sobre el verde, llegando con peligro al área de un cuadro zaragocista que no se encontraba cómodo. Pudo anotar el primero a los quince minutos, pero Miguel Ángel despejó un preciso remate. Sin embargo, el susto mejoró a los de la capital, que se adelantaron tres minutos después con un buen tanto de Cortés, que sorprendió al meta local con un gran lanzamiento de falta. El tanto pesó mucho en los locales, que vieron como Raúl Rubio lograba el segundo con un testarazo inapelable. Cortés amplió distancias a la media hora de juego y el choque se marchó al ecuador con el cero a tres campeando en el electrónico. Tras la reanudación, el conjunto avispa siguió con el mismo guion, pues Raúl Rubio volvió a ver portería a los siete minutos. El ariete logró el triplete con una gran definición. Con la manita, los de Emilio Larraz se limitaron a controlar el juego, certificando una victoria balsámica.

Biescas: Marcelo, Marco, Richi (Estella, 59), Fran Lardiés (Miguel Lardiés, 65), Marcos, Rubén Aso, Ellingthon (Samper, 70), Osanz, AJ (Iván, 46), Dylan y Jaime.

RZD Aragón: Sanz, Hernández, Vallejo, Baquero (Iván Castillo, 70), Benedet, Luengo, Navarro, Rubio (Montes, 61), Puche (Sola, 61), Angel López (Sebastián, 61) y Pablo Cortés (Juan López, 70).

Goles: 0-1, min. 15: Pablo Cortés. 0-2, min. 19: Rubio. 0-3, min. 26: Pablo Cortés. 0-4, min. 52: Rubio. 0-5, min. 58: Rubio.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó a Osans, Marcos y Rubén Aso.

CASPE 2-2 ÉPILA

Caspe: Máñez, Villa, Garrido, Sorbe, Burillo (Abadía, 65), Ginés (Pescador, 85), Escuin (Crespo, 65), Pueyo, Magu (Esteban, 83), Rotellar (Riyad, 85) y Quique.

Épila: Fabre, Jesús, Mendinueta, Gil (López, 31), Rupérez, Valero (Cofrades, 77), Hamza, Monteiro, Héctor, Álvarez (Luis Costa, 67) y Dani.

Goles: 1-0, min. 54: Burillo. 2-0, min. 71: Magu. 2-1, min. 90: Hamza, de penalti. 2-2, min. 92: Luis Costa.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó a los locales Esteban y Burillo.

Comentario: El Caspe vio como se le escapaba el triunfo en el tiempo de descuento tras conseguir una ventaja de dos goles contra el Épila. En la primera parte de un duelo marcado por la intensidad, los locales salieron mejor que su rival, con entradas por dentro y por fuera a través de las cuales generaron peligro. El Épila le cedió la posesión a los anfitriones, quienes se sintieron cómodos con el balón pese no poder deshacer el empate inicial durante los primeros 45 minutos. Tras el paso por vestuarios, el Caspe salió a por el gol que les diera la victoria, adelantándose en el marcador en el minuto 54 por mediación de Burillo y doblando su ventaja en el 71 en una salida a la contra finalizada por Magu. La segunda mitad transcurrió con tranquilidad hasta que el colegiado pitó antes del descuento un penalti muy protestado por el banquillo local que permitió que Hamza recortara distancias. Luis Costa, en el minuto 92, remató dentro del área pequeña un balón muerto que se transformó en el tanto del empate con el que se llegó al final del partido.

CUARTE 4-0 GINER TORRERO

Cuarte: Adrián, Raúl (Muzquiz, 59), David, Andreu, Berdún (Guillén, 77), Rosell, Moreno (Ángel, 70), Íñigo, Eloy (Ramí, 59), Molina (González, 70) y Roberto.

Giner Torrero: Vargas, Álex, Llorente, Carlos (Floría, 45), Elías, Pablo (Tejero, 63), Ionut, Berrogain, Franky (Bosqued, 63), Abenia y Alloza (Sánchez, 55).

Goles: 1-0, min. 4: Rosell, de penalti. 2-0, min. 42: Íñigo. 3-0, min. 73: González. 4-0, min. 81: González, de penalti.

Árbitro: Suberbiola Zúñiga. Amonestó al visitante Iount.

Comentario: El Cuarte se impuso con justicia por 4-0 al Giner Torrero, aunque el marcador terminó siendo algo excesivo para un Giner que hizo méritos para no recibir un resultado tan abultado. El partido se puso muy de cara para los locales con el tanto de Rosell de penalti en el minuto 4. Justo antes del descanso, un espectacular gol de Íñigo sentó como un jarro de agua fría al Giner Torrero, que pudo recortar distancias en una acción embarullada en la segunda parte. No acertaron en sus intentos, y quien no falló fue González para sentenciar el partido a la contra. Un nuevo gol de penalti, el segundo de González, puso la puntilla a un Giner que mereció algo más. Para el Cuarte, este fue el primer partido en el municipal después de haber jugado la Copa RFEF y la primera jornada de liga en el Pedro Sancho.

ROBRES 1 - 0 UTEBO

Robres: Alejo, Espiérrez, Muñoz, Pumareta, Chárlez (Marvin, 85), Fonte (Herrero, minuto 46), Ballesteros, Prat (Rodrigo, 61), Ara, Fran Barrio (Iván Fernández, 87) y Carcasona.

Utebo: Aure, Capapé (Lambán, minuto 46), Félez, Pomareta, David Sánchez, Marín (Cavero, 68), Aldair, David Martínez, Adán, García (Aznar, 78) y Pardillos (Cardo, 68).

Goles: 1-0, min. 30: Prat.

Árbitro: Gimeno Otal. Expulsó con roja directa al local Pumareta (minuto 72) y al visitante Félez (90). Además, amarillas a Fonte, Muñoz, Rodrigo y Herrero, del Robres, y a Alvira, Félez y Pomareta, del Utebo.

Una falta muy escorada a la derecha botada por Marc Prat, con pierna zurda en el minuto 29, que cogió fuera de sitio al guardameta visitante Aure y se le coló por el primer palo dejó los tres puntos en San Blas para poner a los amarillos en lo alto de la tabla clasificatoria.

El encuentro fue muy trabado y con pocas ocasiones en ambas porterías. Las zagas imponían su ley y había poco fútbol sobre el césped. El Robres salió con la habitual defensa de tres centrales y con los carriles muy largos, mientras que el Utebo dejaba arriba en la brega a Aldair. Ninguno de los dos equipos chutaba con claridad entre palos y todas las acciones morían por alto en las manos de los porteros o los barullos en las áreas eran resueltos por las zagas evitando las ocasiones.

El Robres fue refrescando hombres y el Utebo dio entrada al veterano Cardo para controlar e intentar la remontada, pero los centrocampistas locales le taparon muy bien. Tras la roja directa a Pumareta por derribar a un contrario, los monegrinos dieron un paso atrás, conscientes de su inferioridad numérica y del tiempo que aún restaba por jugar, defendiendo con orden y en espera de una réplica que pillara al Utebo con la guardia baja y sellara definitivamente el partido.

El Utebo también perdió un hombre, ya en el tiempo de propina, que se le hizo eterno a la parroquia local. Tuvieron su opción los visitantes en el añadido en un saque de esquina que botó cerca del segundo palo, pero no encontró rematador y se perdió por la línea de fondo.

SANTA ANASTASIA 1-1 ATLÉTICO MONZÓN

Santa Anastasia: Aguilar, Salafranca, Tenías (Fenolle, 75), Les (Marcellán, 62), Biota (Néstor, 83), Almuzara, Mainz, Oliva (Garrido, 46), Cortés, Recio (Juan, 75) y Maqueda.

Atlético Monzón: Salas, Ramón, Joel, Domingo, Carrasco, Marcio, Christian, Rausell (Bernárdez, 87), Moha (Simo, 67), Rosas (Petro, 76) y Díaz (Javier, 76).

Goles: 0-1, min. 3: Carrasco. 1-1, min. 81: Maqueda.

Árbitro: Martín Salvador. Amonestó a Les, Garrido; Joel y Marcio.

Comentario: A punto estuvo el Santa Anastasia de conseguir quedarse con los tres puntos en un enfrentamiento contra el Atlético Monzón que se fue equilibrando con el paso del tiempo. Los visitantes dominaron la primera mitad adelantándose en el minuto 3 por mediación de Carrasco. El Monzón siguió generando ocasiones que le hubieran permitido dejar sentenciado el encuentro, pero se llegó al descanso con el 0-1. La segunda mitad empezó con el mismo guion, aunque poco a poco se fue igualando más. El Santa Anastasia se fue adueñando del centro del campo generando peligro con salidas a la contra y jugadas a balón parado. En el minuto 81 llegó el gol de la igualada, obra de Maqueda. Los locales siguieron intentando hacerse con un premio mayor, pero el tanto de la victoria no llegó.

BELCHITE 97 1-2 CARIÑENA

Belchite 97: Montorio, Saúl, Vera, Rey, Borbón, Diego, Nieto (Adrián, 58), Marco, Cabrero (Ortiz, 71), Parra y Algás (Martínez, 71).

Cariñena: Viorreta, Utrlla, Navarro, López, Monge, Abreu (Falo, 87), Obere, Nadales, Sidy (García, 58), Modrego (Ivan, 66) y Lorente.

Goles 0-1, min. 7: Monge. 1-1, min. 15: Nieto. 1-2, min. 27: Utrilla.

Árbitro: Cebollada López. Amonestó a Nieto, Marco y Diego; Monge, Sidy, Utrilla, Modrego, López y Viorreta.

Comentario: El Cariñena inauguró el casillero de triunfos en el campo del Belchite en un encuentro intenso que quedó decidido en la primera parte. Monge fue el encargado de abrir la lata a favor de los visitantes, pero el Belchite no tardó en reaccionar reequilibrando el electrónico en un saque de esquina rematado por Nieto. El Cariñena retomó la ventaja gracias a un disparo desde el centro del campo de Utrilla que pilló demasiado adelantado a Montorio y acabó convirtiéndose en el 1-2. Los locales intentaron rescatar un punto a través de jugadas a balón parado mientras su rival seguía llegando con opciones de aumentar su renta, pero el 1-2 fue permanente hasta el pitido final.

ILLUECA 1-0 CALAMOCHA

Illueca: Cerdán, Jorge, Cavero (Losín, 81), Gimeno (García, 89), Morales (Fajardo, 89), Barriendos (Gracia, 70), Merino, Rubí, Cota, Rubio y Asier (Pérez, 70).

Calamocha: Monforte, Lou, Dela (Durán, 86), Osanz, Sánchez, Manau, Muñoz, Sebastián (Barbero, 56), Motero, Orús (Puri, 70) y Edu Vicente (Lafita, 56).

Goles: 1-0, min. 46: Morales.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó al local Rubí; al visitante Lafita.

Comentario: El Illueca sumó por primera vez en este inicio liguero los tres puntos a costa del Calamocha. Los locales entraron mejor al partido, dominando el juego, pero no les bastó para adelantarse en el marcador. Nada más empezar el segundo tiempo, Morales anotó el único tanto del encuentro. El Calamocha reaccionó y se lanzó en busca del empate, pero Muñoz falló un mano a mano que podría haber valido un punto. El Illueca, por su parte, también tuvo oportunidades para haber aumentado su renta, pero su ventaja mínima les bastó para ganar el partido.

BINÉFAR 1-1 BORJA

Binéfar: Ballarín, Laghrissi, Brunet, Valencia, Gómez, César, Barreda, Imaz, Rusiñol (Tarik, 64), Llabres y Pujol (Fofana, 16).

Borja: Lairla, Clavero (Navarro, 57), Escolar, Cirac, Marín, Lahuerta (Ramón, 80), Quesada (Usón, 66), Garde, Pujadas (Bempong, 80), Alonso e Izan (Maldonado, 66).

Goles: 1-0, min. 27: César. 1-1, min. 51: Garde.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a Brunet, Barreda, Valencia, Giménez; a Clavero, Alonso. Expulsó por doble amonestación al visitante Cirac (62’).

Reparto de puntos en el partido que disputaron Binéfar y Borja en Los Olmos. Fue un choque en el que el cuadro local no realizó su mejor partido frente a un incómodo rival y no pudo pasar del empate pese a que los visitantes jugaran con diez durante treinta minutos.

En la primera parte, el cuadro literano fue el claro dominador del balón frente a un Borja que cedió la iniciativa y se plantó de forma seria y ordenada en su campo. El Binéfar lo intentó sobre todo por banda izquierdo con Chicho, que fue el hombre más incisivo y puso varios centros al área buscando a César y Valencia, pero no eran rematados. En una de las pocas ocasiones de la primera parte, en un córner lanzado por el propio Chicho, el balón quedó muerto tras varios rechaces y César, muy atento, envió el cuero al fondo de la red. De ahí al descanso, el Borja intentó estirar un poco las líneas, pero sin crear apenas peligro.

En la segunda mitad, el Binéfar salió algo frío y el equipo visitante dio un aviso en botas de Quesada con un lanzamiento que se fue por encima del larguero. En el minuto 51, el balón quedó suelto y Garde, con un disparo desde la frontal, batió a Nelson. A los celestes les afectó el gol, pero en el 62 llegó una acción que cambió el partido: el Borja se quedó con diez por la segunda amarilla a Cirac. El Binéfar asumió riesgos en busca del gol de la victoria ante un rival que se encerró en su campo. El Binéfar tuvo ocasiones por medio de César y Chicho, por partida doble. Su última fue una falta desde la frontal que se estrelló en el larguero. En la recta final, el choque tuvo poco ritmo, el Borja supo jugar su partido y el Binéfar atacó con más corazón que cabeza.

