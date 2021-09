El Calatayud impone su potencial en Alcañiz

ALCAÑIZ 0-2 ATLÉTICO CALATAYUD

Alcañiz: Traver, Muñoz, Ariño, Larhlid (Sánchez, 82), Juárez (Pueyo, 70), Moreno, Timoneda, Mchich, Casado (Tello, 57), Martín y Geacarel.

Atlético Calatayud: Navarrete, Gracia, Hernández (Robert, 78), Paulo (Ortega, 85), Pérez, Saiz (El Hafidi, 57), Cortés, Piquero, Becerril (Martínez, 72), Navarro y Caliméndiz.

Goles: 0-1, min 5: Hernández. 0-2, min 22: Becerril.

Árbitro: Benito Celma. Amonestó a Muñoz, Blasco; Gracia y Saiz. Expulsó al local Moreno (68’).

Comentario: Saltó como un ciclón el cuadro bilbilitano, que se puso en ventaja a los cinco minutos con un buen gol de Hernández. Los visitantes no bajaron el ritmo y ampliaron distancias con un tanto de Becerril, que ponía tierra de por medio. Los turolenses buscaron recortar distancias antes del ecuador, pero la defensa visitante no lo permitió. Tras la reanudación, el conjunto bilbilitano se limitó a mantener la distancia con los locales, que no fueron capaces de volver a meterse en el partido.

MAELLA 1-2 UTRILLAS

Maella: Vallespí, Buisán, Barceló, Kasse, Barberán (Bordonaba, 89), Cebrián, Vidal (Godina, 84), Pallás (Serrano, 52), Gimeno (Villoro, 74), Vargas y Sofi.

Utrillas: Laínez, Júdez, Pandiella, Edo, Daniel (Ndiaye, 63), Martínez, Fleta, Zumeta (Diaby, 63), Gorgas (Cañas, 81), Ángel y Bah.

Goles: 0-1, min. 70: Martínez. 1-1, min. 76: Villoro. 1-2, min. 94: Hernández

Árbitro: García Santiago. Amonestó a Buisán, Martínez y Godina; Martínez y Ndiaye.

Comentario: El Utrillas se llevó los tres puntos de Maella en el tiempo de descuento. Los visitantes entraron mejor al partido con un juego directo y ganando las segundas jugadas. Fueron capaces de generar numerosas ocasiones de gol, pero el empate inicial se mantuvo intacto durante los primeros 45 minutos. Cuando empezó el segundo tiempo el Maella corrigió sus deficiencias, pero en una falta directa en la frontal del área Martínez adelantó a los visitantes. El Maella se volcó en el ataque y, en una jugada ensayada, consiguió empatar el choque por mediación de Villoro. El Utrillas no se quedó contento con el empate y apretó a su rival. Finalmente, cuando el tiempo de descuento se agotaba, Hernández mandó un balón muerto al fondo de la red para llevarse los tres puntos hacia Utrillas.

ACTUR PABLO IGLESIAS 3-1 ALCORISA

Actur Pablo Iglesias: Echepare, Mustafa (David, 79), Badr, Marín, Avellana, Daniel (Serrano, 65), Piñero (Borruel, 79), Duato, Teresa (Lacambra, 65), Buenacasa (García, 83) y Sebbar.

Alcorisa: Cissé, Derick, Gallego (Serrano, 61), Arias (Plana, 84), Riola, Fernández, Óscar (Candial, 81), Peralta (Cortés, 73), Cepeda (Lucano, 46), Moreno y Guía.

Goles: 0-1, min. 20: Echepare, en propia meta. 1-1, min. 51: Piñero. 2-1, min. 66: Buenacasa. 3-1, min. 73: Sebbar.

Árbitro: Bruna Guadamur. Amonestó a Sebbar; Arias y Serrano.

Comentario: El Actur Pablo Iglesias se llevó los tres puntos ante el Alcorisa en un encuentro que los locales se vieron obligados a remontar. La primera mitad fue muy disputada y ninguno de los dos conjuntos supo imponer su estilo de juego. Echepare encajó en propia meta su gol al no poder atrapar un centro de córner. En la segunda mitad, monólogo local. A los seis minutos de la segunda mitad, con un disparo desde la frontal. Piñero puso el empate. En el 66 y en 73, con dos jugadas por banda los locales pusieron el (3-1) que sirvió para sentenciar la contienda.

HERRERA 3-0 CALANDA

Herrera: Stokic, García, Grasa, Flores (Ruiz, 76), Val, Palomino, Maqueda (Sow, 64) (Gómez, 76), Vidal, Sanjuan, Sacko (Simón, 80) y Mayor.

Calanda: Alejos, Kamal (Meléndez, 76), Eko (Pereira, 35), Espada, Monteiro (Blasco, 46), Lazrak, Lacueva (Gasion, 74), Tutunaru, Andreu, Padilla y Hernández.

Goles: 1-0 min. 12: García, 2-0 min. 36: Palomino, 3-0 min. 40: Sanjuán.

Árbitro: Ruiz Figueroa. Amonestó a Vidal, Sacko; Ruiz; Lazrak, Espada y Pereira.

Comentario: El Herrera consiguió la primera victoria de la temporada al superar con contundencia por 3-0 al Calanda. Pese a que en los diez primeros minutos los turolenses estuvieron más metidos, el choque cambió en el minuto doce con el gol de García de cabeza a la salida de un saque de esquina. A partir de ahí, los locales jugaron con mayor confianza y acierto, mientras que el Calanda se fue desgastando y corriendo en vano. Flores estuvo a punto de hacer el 2-0 y en la siguiente jugada el árbitro señaló una acción que pudo cambiar el partido. Un penalti a favor del Calanda que detuvo Stokic en el lanzamiento de Lazrak. Minutos después, una gran jugada colectiva del Herrera la remachó Palomino en boca de gol para ampliar la renta. Las llegadas continuaron para el Herrera y Sanjuán cruzó un balón para sentenciar antes del descanso. En la segunda parte, la intensidad del partido bajó enteros por partes de ambos equipos, aunque el Herrera se mantuvo con el control del juego.

LA ALMUNIA 0-0 CALATORAO

La Almunia: Moreno, Marco, Joven, Héctor García (Refusta, 79), Sacasa (Molina, 60), Guillén, Antonio García (Rekrouk, 77), Chueca, Lázaro, Gil (Martínez, 60) y Júdez.

Calatorao: Hernández, Martí, Villalba, Boujaada, Sánchez (Gil, 75), Júdez, Layunta (Miranda, 56), Aguarón (Baguena, 83), Sanz, Urgel y Turrubia.

Árbitro: Hörndler Gil. Amonestó a Moreno, Antonio García, Molina, Lázaro; Júdez, Boujaada, Muñoz, Aguaron, Urgel, Sanz, Martí, Jaraba, Miranda, Gil, Villalba y Urgel.

Comentario: Justo empate sin goles entre La Almunia y Calatorao. El conjunto almuniense entró en tromba en los primeros minutos, donde tuvo las mejores ocasiones. Dos balones que salvó en la línea el Calatorao y otro lanzamiento al poste. Todo ello en el primer cuarto de ahora. A partir de ahí, el partido se volvió muy ajustado sin un claro dominador, con varias imprecisiones por parte de ambos equipos. No hubo ocasiones claras para ninguno y se tuvieron que conformar con el punto a repartir.

ANDORRA 2-1 CELLA

Andorra: Ordovás, Oliete, Moliona, Megino (Donoso, 75), Montañés (Ibáñez, 65), Ortega (Arribas, 75), Tomás (Mombiela, 89), Cubero, Díez, Lahoz y Días (Navaz, 89).

Cella: Bronchal, Romo, Argilés Cercos (Vivas, 46), Martín (García, 62), Enguita, Royo (Esteban, 46), Andrés, Blasco, Herranz y Fernández (Trullenque, 75).

Goles: 1-0, min 30: Días. 2-0, min 31: Lahoz. 2-1, min 88: Trullenque.

Árbitro: Jelti Salmi. Amonestó a Díez, Oliete; Enguita, Fernández y Romo.

Comentario: El Andorra supera a un Cella que luchó hasta el final. El conjunto minero saltó mejor al terreno de juego, queriendo asumir el mando del partido. Dias inauguró el electrónico cuando el reloj marcaba la primera media hora de juego. Un minuto después fue Lahoz el que asestó el segundo mazazo al cuadro visitante. El paso de los minutos tranquilizó el encuentro y el Cella siguió remando en busca de la igualada. Trullenque dio vida a los celestes con un tanto en las postrimerías del choque, pero el Andorra defendió bien su ventaja.

ATLÉTICO ALBALATE 2-0 MORATA

Atlético Albalate: Monzón, Izquierdo, Fandos (Gan, 46), Sauras (Izquierdo, 60), Llonch (Fernández, 65) Daniel, Javier, Marín, Carbonel, Salvador y Grao.

Morata: Esteban, Montalbán, Cabeza (Laborda, 60), Miguel, Julio, Afekir (Kyei, 44), Buetas, Jaria (Alonso, 60), Gómez (Calles, 4), Lobede y Vidal (Entrena, 76).

Goles: 1-0, min 57: Marín. 2-0, min 67: Carbonel.

Árbitro: Francés Aísa. Amonestó a Jaria, Buetas, Moreno y Vidal. Expulsó a los visitantes Esteban (4’) y Calles (55’).

Comentario: El Atlético Albalate aprovecha su buena segunda mitad para dejar los puntos en casa. El encuentro comenzó con la igualdad como tónica dominante. Los visitantes trataban de imponer su ley, pero el buen hacer de los locales no permitía ocasiones. Tras una primera parte en la que ninguno de los dos pudo romper la igualdad inicial, el Atlético Albalate golpeó primero con un buen tanto de Marín. El gol cayó como un jarro de agua fría en los visitantes, que vieron como Carbonel cerraba el resultado diez minutos más tarde.

ATLÉTICO CARIÑENA 0-5 MORÉS

Atlético Cariñena: Latorre, Cucalón (Muñoz, 75), Mainar (Martínez, 70), Domeque, Martínez, Hamza (Cameo, 70), Isla (Mondurrey, 62), Ibinarriaga, Denis, Burriel (Salvo, 75) y Diakite.

Morés: Casorrán, Ansón (Alamán, 71), Mendoza, Osorio, Serrano, Pardo (Keita, 75), Cristian, Esteras, Jiménez, Agorreta (Fall, 66) y Adrián (Sampériz, 58).

Goles: 0-1, min 2: Osorio. 0-2, min 23: Arenaz. 0-3, min 31: Osorio. 0-4, min 74: Arenaz. 0-5, min 89: Fall.

Árbitro: Reda Rammah. Amonestó a Dikiate, Garriga, Domeque, Homorozean, Cameo; Arenaz, Serrnao y Keita. Expulsó al local Martínez por doble amarilla (51’).

Comentario: El Morés goleó al Cariñena en La Platera con un contundente (0-5). Nada más comenzar el partido, Osorio adelantó a los visitantes gracias a un pase filtrado entre los centrales. Con el paso de los minutos, el dominio del Morés creció todavía más y antes de la media hora de juego anotaron otros dos goles más. Arenaz puso el segundo al aprovechar un rechace, mientras que Osorio consiguió el doblete anotando de cabeza un centro lateral. En la segunda parte, el ritmo del choque descendió, aunque los visitantes marcaron otros dos goles, en una segunda jugada y en un saque de esquina, con la firma de Arenaz y Fall respectivamente.

