El Dépor sigue imparable

El Deportivo de la Coruña continúa intratable tras superar en Riazor a un rival directo en la pela por el ascenso directo como es el Badajoz (1-0). El cuadro coruñés es el único de la categoría que acumula 12 de 12 puntos, y lo que es más meritorio. Todavía no ha recibido gol, y cuenta con diez tantos a favor. Siguen su estela con 10 puntos el Unionistas y el UD Logroñés, que se impusieron por la mínima al filial del Athletic Club y a la Real Unión de Irún. El Rayo Majadahonda se recupera tras su derrota en la anterior jornada, y regresa al Play Off con su victoria ante la SD Logroñés. El Racing de Santander no termina de arrancar, y con su derrota ante el filial del Celta de Vigo se queda en la octava posición. Precisamente, el filial gallego se asoma a la zona noble. Por abajo, primera victoria de la temporada para el Internacional de Madrid, Extremadura y Zamora, que venció en un duelo directo al Tudelano (0-1). De esta forma, el Tudelano sigue colista, con 0 puntos en cuatro jornadas, y todavía no sabe lo que es marcar.

En el grupo 2, el filial del Villarreal se queda como líder en solitario con 10 puntos tras golear a un recién descendido como es el Albacete por 3-0. Así, aprovecha el pinchazo del Atlético Baleares en el campo del Andorra (2-2). el triple empate a 8 puntos junto al Baleares lo completan el Alcoyano y Atlético Sanluqueño, que se impusieron a dos equipos de la zona baja como el Sevilla Atlético (1-3) y Castellón (0-1). El Costa Brava sigue invicto, y después de tres empates consecutivos, logró la primera victoria del curso al doblegar al Cornellá (1-0). El San Fernando fue el gran beneficiado de los de abajo, siendo el único de los ocho últimos clasificados que consiguió la victoria (ante el Betis 'B' por 0-1) y consigue salir del descenso.

