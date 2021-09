El Actur Pablo Iglesias solventa con claridad la visita a Valdefierro

Pleno total de los equipos visitantes en la jornada de sábado del primero de los grupos de la Alevín Preferente. El San Gregorio aprovechó la rara circunstancia en esta categoría de jugar con uno más para castigar con dureza a un San José al que le pesó la expulsión y el contar con apenas dos sustitutos. El Oliver también se volvió para casa con los bolsillos bien llenos goleando a un Stadium Casablanca que viene de un año anterior flojo y que confía en mejorar con el paso de las semanas. Buena dinámica la del Ebro, con un grupo de entrenadores y jugadores que viene de ganar el título en Primera Alevín y ahora quiere dejar su huella en Preferente. El primer paso está dado venciendo al Hernán Cortés, en un reñido duelo. Acabó dando la vuelta al resultado desfavorable el Amistad en Calatayud merced a un tanto de Urdániz cuando se aproximaba la igualada como marcador final. Las obras del cambio de césped artificial en Cuarte de Huerva motivaron que hubiera un cambio de orden y el partido se jugó en el José Luis Violeta con una sencilla y abultada victoria del Montecarlo.

No le fueron mucho mejor las cosas en el otro grupo a los actuantes en casa. El máximo botín lo capturó el Alcañiz, un empate tirando de casta para nivelar un 0-2 desfavorable. Cierto es que algunos lo tenían bastante complicado, como el Santo Domingo Juventud, al que para arrancar le tocó la piedra más dura y exigente posible, la del Real Zaragoza, que salió triunfante del Joaquín González en la que desean los blanquillos sea la primera de muchas victorias. De la misma manera (0-4) finalizaron los 60 minutos del Valdefierro-Actur Pablo Iglesias. Ilusionante estreno de los rojiblancos, que vencieron y convencieron. Aprobó con excelente nota el primer examen El Salvador, que sorprendió al Unión la Jota Vadorrey, que aspiraba a iniciar bien la competición, pero lo hizo con el pie cambiado.

Grupo 1

Hernán Cortés-Ebro | Alevín Preferente Heraldo

Partido de la jornada: HERNÁN CORTÉS 1-2 EBRO

El Ebro logró un ajustado triunfo ante un Hernán Cortés que no bajó los brazos a pesar del marcador adverso. La parroquia local protestó los dos goles de los de La Almozara que pusieron mucha tierra de por medio. A falta de dos minutos, un sensacional gol de falta directa de Adrián Lara permitió a los del García Traid soñar con una igualada que no llegó, ya que los visitantes reaccionaron bien al jarro de agua fría recibido y no permitieron a los rojiblancos acercarse a su área.

Ficha técnica:

Hernán Cortés: Uribarri, Javier Arnedo, Álvaro Sánchez, Monzón, Lechuga, Royo, Villar, Adrián Lara, Feliz, Galindo y Darío. También jugaron: Enzo, Stroe, Mikel y Pérez.

Ebro: Mateo, Pantiru, Iker, Villarroya, Guillermo, Youssef, Yasser, Adama, Gallardo, García y Adilson. También jugaron: Carrillo, Artigas, Ferrero, Unai, Erik y Nadal.

Goles: 0-1, min. 23: Erik. 0-2, min. 40: Artigas. 1-2, min. 58: Adrián Lara.

Árbitro: Soteras Villanueva. Amonestó a Royo, Stroe; Erik y Adama.

STADIUM CASABLANCA 1-5 OLIVER

St. Casablanca: Hormigón, Escuder, Valero, Fraguas, Fraj, Bonafonte, Clemente, Samuel, Liberto, Híjar y Nicolás. También jugaron: López, Campo, Franco, Gil, García, Lorien y Montañés.

Oliver: López, Abella, Ros, Lázaro, Moreno, Acosta, Rayan, Rodrigo, Duarte, Pascual y Fornoza. También jugaron: Plaza, Parra, Lucas, De Miguel, Nando, Giménez y Laurenti.

Goles: 0-1, min. 18: Pascual. 0-2, min. 28: Iván. 0-3, min. 29: Nando. 0-4, min. 50: Rodrigo. 0-5, min. 55: Ros. 1-5, min. 58: Bonafonte.

Árbitro: Pérez Berna.

SAN JOSÉ 0-8 SAN GREGORIO

San José: Mateo, Iker, Aguerri, Caballero, Álvaro, Fabio, Ángel, Diego, Beltrán, Tapia y Máximo. También jugaron: Guzmán y Mario.

San Gregorio: Soriano, Akram, Raúl, Guillermo, Ismael, Yahya, Moaaz, Mamadou, Nicolás, Ousman y Gonzalvo. También jugaron: Grandal, Juberías, Pardos, Eric, Aranda, Nabil e Íñigo.

Goles: 0-1, min. 20: Yahya. 0-2, min. 22: Moaaz. 0-3, min. 25: Mamadou. 0-4, min. 29: Nabil. 0-5, min. 33: Moaaz. 0-6, min. 35: Nabil. 0-7, min. 48: Juberías. 0-8, min. 55: Mamadou.

Árbitro: Clavo Hernández. Amonestó a Guzmán. Expulsó con roja directa al local Mario (21’).

MONTECARLO 7-0 CUARTE

Montecarlo: Izan, Hugo, Sebastián, Tello, Gasca, Escalona, Daniel, Lucas, Ausere, Yaron y Escriche. También jugaron: Campillo, Tena, Lorente, Mateo, Nicolás y Andrés.

Cuarte: Álvaro, Noah, Raúl, Izan, San Millán, Gascón, Chaves, Hugo, Vives, Ventura y Mario. También jugaron: Frej, Jesús, Mallor, Darío, Iván, Jacobo y Nael.

Goles: 1-0, min. 3: Tello. 2-0, min. 10: Lucas. 3-0, min. 17: Tello. 4-0, min. 20: Hugo. 5-0, min. 27: Tena. 6-0, min. 37: Hugo, de penalti. 7-0, min. 38: Campillo.

Árbitro: Fortea Laguna.

EFB CALATAYUD 1-2 AMISTAD

EFB Calatayud: Carrascón, Monge, Arévalo, Natera, Rodríguez, Roberto, Iker, Romero, Esteras, Gallego y Galindo.

Amistad: Varvara, Civera, Víctor, Idoipe, Mesa, Lahoz, Mateo, Abad, Artieda, Corbinos y Urdániz. También jugaron: Obakpolor, Mariblanca, Sanz, Sánchez, García, Arilla y Killian.

Goles: 1-0, min. 22: Romero. 1-1, min. 39: Killian. 1-2, min. 53: Urdániz.

Árbitro: Alexandru Dragomir.

Grupo 2

Partido de la jornada: VALDEFIERRO 0-4 ACTUR PABLO IGLESIAS

Debut perfecto del Actur Pablo Iglesias, que pasó por encima del Valdefierro de manera clara. Tras 20 minutos en los que no hubo novedades en el apartado anotador, los rojiblancos se adelantaron gracias a Marcos. El gol, como sucede tantas veces, dejó tocado al Valdefierro, que sin apenas tiempo de recuperarse, iba a encajar el segundo de la mañana solo cinco minutos después, con Bahamonde como autor del mismo.

La ventaja se consolidaba en el segundo periodo. Otros dos goleadores distintos, Piñeiro y Mateo ponían el punto definitivo al contundente triunfo del Actur. A pesar de perder, muchas jornadas por delante para que el Valdefierro mejore y se estabilice en esta exigente categoría.

Ficha técnica:

Valdefierro: Kevin, Lorente, Unax, Mainar, Eduardo, Álvaro, Peña, Monteagudo, Navarro, Aarón y García. También jugaron: Sebastián, Anis, Domínguez y Hugo.

Actur PI: Nse, Carrillo, Peña, Garrido, Marquina, Marcos, Bahamonde, Piñeiro, Subías, Mateo y Grima. También jugaron: Mario, Jiménez, Estrada, Hatim y Nguele.

Goles: 0-1, min. 21: Marcos. 0-2, min. 26: Bahamonde. 0-3, min. 47: Piñeiro. 0-4, min. 58: Mateo.

Árbitro: Zuera Tomey.

UNIÓN LA JOTA VADORREY 1-3 EL SALVADOR

Más información Al Montecarlo le cuesta doblegar la férrea resistencia del Racing Zaragoza

Más información La Unión supera con claridad al Oliver gracias a un gran inicio de partido

Unión: Lázaro, Sara, García, Lorenz, Raúl, Soriano, Giménez, Gabarre, Martínez, Segura y Lomba. También jugaron: Perna, Allué y Argente.

El Salvador: Perches, Contreras, Casals, Gómez, Ara, Daniel, Martínez, Lafuente, Santiago, Figueras y Ramiro. También jugaron: Lahoz, Gracia y López.

Goles: 0-1, min. 20: Lahoz. 0-2, min. 44: Martínez. 1-2, min. 51: Argente. 1-3, min. 60: Lafuente.

Árbitro: Estela Gallán. Amonestó al local Martínez.

SANTO DOMINGO JUVENTUD 0-4 REAL ZARAGOZA

Juventud: Junza, Pertíñez, Abán, Alonso, Martínez, Dual, Insa, Gil, Iker, Pina y Rubén. También jugaron: Mario, Aarón, Rouibet, González, Longás, Slimani y Olteanu.

Real Zaragoza: Ndoye, Longares, Ferrer, Casado, Niculescu, Sancho, Hernández, Borniquel, Aritz, Buil y Blas. También jugaron: Liébana, Amin, Casorrán. Sisamón, Berdusán y De la Rosa.

Goles: 0-1, min. 9: Blas. 0-2, min. 28: Borniquel. 0-3, min. 29: Hernández. 0-4, min. 54: Blas.

Árbitro: Cruz Marín.

ALCAÑIZ 2-2 RACING CLUB ZARAGOZA

Alcañiz: Bono, Ángel, Leo, Utiu, Mario, Julián, De la Fuente, Ibáñez, Pinca, Rafael y Antolín. También jugaron: Aparicio, Clemente, Beltrán, Juanjo, Daniel, Gerona y Nacho.

Racing Club Zaragoza: Iker, Casas, Vives, Álex, Cazaña, Molinero, Paul, Segura, Lorién, Sanz y Marcén. También jugaron: Gimeno, Romanos, Yumbla y Balet.

Goles: 0-1, min. 29: Paul. 0-2, min. 36: Vives. 1-2, min. 40: Guillermo. 2-2, min. 43: Alonso.

Árbitro: Mohamed Rhochmi. Amonestó al visitante Casas.