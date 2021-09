El Fuentes doblega al Mallén en San Miguel con una exhibición en ataque

El Fuentes se llevó los tres primeros puntos de la temporada gracias a un festival ofensivo en la segunda mitad. En la primera mitad, control local, aunque no se vio reflejado en el marcador, salvo el gol de Diloy gracias a un mano a mano. Tras el gol, hubo numerosas ocasiones, aunque no las pudieron convertir en gol. En la segunda mitad, Martínez igualó el choque aprovechando un rechace muerto en el área. Tras unos minutos malos, el Fuentes se rehízo y Molinero desvió un disparo para poner el (2-1). Tobajas, de penalti, y Torres y Esteban, con varias jugadas trenzadas. Martínez cerró la goleada con un mano a mano ante Siro, para poner el (6-1).

Fuentes: León, Merino, Salvador, Casalo (Herrero, 81), Tobajas (Gutiérrez, 76), Molinero (Martínez, 60), Roche (Esteban, 70), López, Torres, Garín (Goez, 70) y Diloy (Bouayadi, 75).

Mallén: Arbe, Morlanes, Marco, Pascual, Mena (Callizo, 69), Eworo (Añaños, 69), Algaba (Espeleta, 81), Laínez (Abian, 76), Miguel (Fraca, 81), Traoré y Martínez.

Goles: 1-0, min 19: Diloy. 1-1, min 48: Martínez. 2-1, min 58: Molinero. 3-1, min 73: Tobajas, de penalti. 4-1, min 79: Torres. 5-1, min 84: Esteban. 6-1, min 89: Martínez.

Árbitro: Francés Aisa. Amonestó a Tobajas, Garín; Mena, Pascual, Callizo y Morlanes.

Gurrea 0 Quinto 0: Gurrea y Quinto no están acertados en ataque y se reparten los puntos

Gurrea: Zapata, Bryan, Jonathan, Blanco, Mostafa (Aniés, 73), Alconchel (Porroche, 78), Iván Rico (Casas, 50), Bosqued, Osorio, Gurrea y Ávila.

Quinto: Mallor, Blasco, Usón, Bes, Budria, Isaac, Pérez (Domingo, 81), Usón (París), Escudero (Bal-fagón, 65), Latapia (Úbeda) y Salvador (Giménez, 57).

Árbitro: García Santiago. Amonestó a Mostafa, Bryan; París y Balfagón por el Quinto.

Comentario: Resultado justo en un partido de poder a poder en el que cualquiera de los dos equipos se pudo haber llevado la victoria. En los primeros 45 minutos, no hubo apenas ocasiones de gol por ningún bando. El choque se volvió loco en el inicio del segundo tiempo. Primero el gurretano Osorio estrelló en el poste derecho de la portería visitante. Y a continuación fue el Quinto el que pudo marcar. Alconchel tuvo otra pero el meta rival lo evitó.

Magallon 2 Tardienta 1: El Tardienta cae por la mínima

Magallón: Tabuenca, Aranda (Pardo, 46), Falcon, García (Lasauca, 46), Broto, Aibar, Romanos (Aparicio, 86), Ruberte, Aznar, Sancho (Pardo, 70) y Arilla (Segura, 70).

Tardienta: Gil, Bombín (Falcon, 83), Sierra (Hernández, 71), Okon, Baena, Rodrigo (Fraile, 46), Serrano (Navarro, 83), Pellicer (Estudillo, 54), Monge, Petrisor y Baciero (Escanero, 54).

Goles: 1-0, min 5: Sancho. 1-1, min 61: Monge. 2-1, min 65: Pardo.

Árbitro: Jorro Ramón. Amonestó a los locales Aibar y Falcon.

Comentario: El Magallón se llevó los tres puntos en su recibimiento al Tardienta por (2-1), en un partido con gran asistencia de público y un buen ambiente. Mejor comienzo del Magallón, que dominó los primeros quince minutos y aprovechó un error visitante para marcar a los cinco minutos con un golazo de Sancho por la escuadra. El Magallón tuvo varias oportunidades, como un disparo al larguero. En el segundo tiempo, el Tardienta mejoró y de penalti marcó el empate. Sin embargo, cuatro minutos después a balón parado el cuadro local se volvió a poner por delante. Los de Daniel Acirón pudieron marcar en una acción a balón parado, aunque el meta local lo evitó.

Santa Isabel 1 Tauste 0: Victoria del Santa Isabel por la mínima

Santa Isabel: Díez, Ayoub, Gonzalvo, Pérez (Esteban, 89), Meavilla, Boudaoud, Lipe (Herrejón, 76), Orozco, Moreno (Chueca, 76), Laínez (Mastral, 43) y Naval (Marcelo, 87).

Tauste: Bautista, Valiente, Moreno (Mirón, 46), Angoy, Pueyo (Barrio, 67), Castillo (Usán, 719, Herrero (Laborda, 60), Larrode, García, Jiménez y Moreno.

Goles: 1-0, min 49: Orozco.

Árbitro: Rammah Mohamed. Amonestó a Lipe, Meavilla, Díez; Angoy, Domínguez, Larrode, Barrio y Jesús.

Comentario: Primera parte con dominio alterno, un Santa Isabel que buscaba salir a la contra mientras el Tauste dominaba el balón, con 0-0 al descanso.

En la segunda parte el Santa Isabel adelantóó lineas y en una buena jugada colectiva llegó el 1-0, a partir de ahí el Tauste estiro líneas pero sin crear ocasiones, a causa del riesgo que tomarón el Santa Isabel consiguió 4 manos a manos con el portero a la contra los cuales no materializo.

Alfindén 2 Ajax de Juslibol 0: El Alfindén se estrena sin apuros ante el Juslibol

Alfindén: De la Torre, Bozal (Sanz, 83), Sarmiento, Melo (Legua, 81), Catalán (Chueca, 65), Blasco, Redrado (Nieto, 83), Obón, Garrido (Suñén, 77), Rodríguez y Barquilla (Vergara, 65).

Ajax de Juslibol: Lacabrera, Sarr, Camacho, Izquierdo (Gomes, 86), Traore (Cambra, 55), Aguado, Zoultaoui (Gamarra, 81), Diop (Galdeano, 55), Celorrio, Viver y Julian.

Goles: 1-0, min. 33: Garrido. 2-0, min. 80: Suñén.

Árbitro: Bruna Guadamur. Amonestó al local Melo y a los visitantes Viver y Sarr.

Comentario: El Alfindén se estrenó esta temporada ganando sin pasar excesivos apuros contra el Ajax de Juslibol. Los locales empezaron mejor el partido, acaparando las posesión del balón pero sin generar apenas ocasiones de peligro. El primer aviso lo dio el Alfindén en una jugada a balón parado. A falta de 10 minutos para llegar al tiempo de descanso, Garrido se encontró con un balón muerto en el área que mandó al fondo de la red, adelantando así al conjunto local. El Ajax salió mejor del vestuario generando ocasiones. Una de ellas exigió que De la Torre realizara una doble parada para evitar que el Alfindén perdiera su renta. Poco a poco los locales fueron recuperando el control del partido, anotando Suñén el segundo gol local tras rematar al toque un centro lateral.

Almudévar 4 Zuera 0: El Almudévar golea al Zuera

Almudévar: Albero, Ballarín (Figueras, 60), Lizarbe, Maldonado (Abad, 64), Ainoza (Vera, 73), Nacho (Trullén, 60), Emilio, Puente (Sos, 73), Gotor, Avellanas y Megía.

Zuera: Daniel, Gracia (Jaso, 82), Ibáñez, Lostal, Laguarta, Patrik, Aarón (Adrián, 31), Augusto (Barba, 52), Rami, Hugo (Marco, 78) y Tena (Cestero, 58).

Árbitro: Royán. Amonestó a Megia y Lostal.

Goles: 1-0 Minuto 24: Ainoza. 2-0 Minuto 43: Ainoza. 3-0 Minuto 58: Ainoza. 4-0 Minuto 71: Emilio.

Comentario: Partidazo del Almudévar, que mostró sus credenciales para volver a Tercera. Dominio completo de los amarillos, que con el quinteto de centrocampistas curtidos en Tercera, manejó el balón y el partido. El meta del Zuera se empleó a fondo para detener los remates de Ainoza y Avellanas y en una contra tuvo su única opción con un tiro de Tena desde fuera del área que atrapó Albero. El festival goleador lo abrió Ainoza, con los dos primeros tantos, además de otro anulado a Emilio. En la segunda parte siguió el dominio del Almudévar. Maldonado fue objeto de penalti y Ainoza logró el triplete, para después participar en el 4-0 con el saque de una falta lateral que remató de cabeza Emilio.

Villa de Alagón 2 Gancho 3: El Gancho supera al Villa de Alagón en un polémico partido.

Villa de Alagón: Latienda, Martínez (Leonar, 70), Iglesias (Castillo, 70), Ade, Gutiérrez (Ibáñez, 75), Manresa (Torcal, 68), Aladrén, Garrido (Sow, 86), Ballester, Lavilla y Fernández.

El Gancho: Bielsa, Héctor, Alejandro (Durango, 84), Lorente, Pablo, Fernandes (Sopena, 69), Ardid (Díez, 47), Burillo, Torrea (Martins, 73), Hadegnon (Yaret, 32) y Cubel.

Goles: 0-1, min. 17: Fernandes; 0-2, min. 39: Fernandes; 1-2, min. 44: Ballester; 1-3, min. 73: Fernandes; 2-3, min. 74: Leonar.

Árbitro: Hincapié Hurtado. Amonestó a los locales Manresa, Castillo, Ibáñez y Fernández; y a los visitantes Alejandro y Fernandez. Expulsó al local Ballester y al visitante Cubel por doble amonestación.

Comentario: Comenzó vibrante el choque entre dos conjuntos que querían llevar el peso del partido. El conjunto verderol llegaba con peligro y en una de ellas llegó el primero del choque, obra de Fernandes, que inauguró el marcador. Los minutos pasaban y ninguno de los dos conjuntos lograba llegar con peligro a la meta rival. Sin embargo, Fernandes amplió la renta. El Villa de Alagón logró recortar distancias justo antes del descanso con un buen tanto de Ballester. Tras la reanudación, el partido se volvió loco y ambos conjuntos se quedaron con un hombre menos. Fernandes, tocado con una varita, anotó el tercero en su cuenta particular, pero Leonar volvió a meter a los locales en el partido. El Villa de Alagón se quedó con nueve, puesto que Latienda tuvo que abandonar el choque antes de finalizar y no pudo ser sustituido, algo que indignó al banquillo local, que argumentó la posibilidad de realizar un cambio adicional según la normativa. Al final, no hubo tiempo para más y el Gancho se llevó los tres puntos.

Gallur 1 San José 2: El San José vence en un encuentro muy serio

Gallur: Javier, Florian, Usón (Joaquín, 60), Zalaya, Sandu, Daniel, Hernández, Hernando (Valenzuela, 46), Casado (Vela, 89), Modou y Lima (Bartolomé, 46).

San José: Gracia, Alberto, Cea, Daniel, García (Barbero, 80), Sory (Ocampo, 79), Rodríguez (Gómez, 66), García, Barriendos, Marchante, Pedro Íñigo.

Goles: 0-1, min. 5: Cea; 0-2, min. 36: Sory; 1-2, min. 67: Modou.

Árbitro: Lapena Antoñázas. Amonestó a los locales Hernando y Joaquín; y al visitante Manjón.

Comentario: El San José vence a domicilio en un encuentro muy serio. El conjunto azulón saltó al terreno de juego con ganas de imponer su ley y no tardó en lograrlo con un buen gol de Cea. El tanto sirvió para tranquilizar a los de la capital del Ebro, que no pasaban demasiados apuros. Sory puso el segundo tras una buena jugada de los visitantes, que el atacante no falló. El Gallur trató de volver a meterse en el choque y arrebatarle el control del esférico a un San José muy bien plantado sobre el verde. Tras la reanudación, los hombres de Sergio Tabernero mejoraron notablemente y lograron reducir distancias a los veinte minutos con un gol de Modou, que remató con precisión un buen balón. El Gallur intentó igualar el choque, pero el San José se defendió bien y aguantó la ventaja.

