El Ejea vuelve a perdonar y cae

Segunda derrota de la SD Ejea en dos partidos. La SD Formentera aprovechó dos errores defensivos en los primeros diez minutos de partido. Aunque los de Néstor Pérez fueron superiores, solo pudieron acortar distancias gracias a un gol de Barrero de penalti. Tuvieron ocasiones para salvar el empate, pero no fue suficiente.

La SD Ejea cometió dos errores tempraneros que la SD Formentera no desperdició para ponerse 0-2 en el marcador en tal solo diez minutos. Karim en el 3 aprovechó un error en defensa para plantarse solo ante Dennis, regatearle y poner el 0-1 en el electrónico. Tan solo siete minutos más tarde, el colegiado decretó penalti favorable a los baleares y Ekiza no falló desde los once metros para hacer el segundo.

El conjunto dirigido por Néstor Pérez no bajó los brazos en ningún momento y cuajó un buen partido, siendo superior a los baleares y buscando con ahínco el gol. En el 16, el colegiado señaló falta favorable a los locales, quienes protestaron que la infracción se había cometido dentro del área. Adriá de Mesa la ejecutó pero el esférico se perdió por poco por encima del larguero. Seguidamente, fue el debutante Esteve Monterde quien probó fortuna, pero el cuero se marchó desviado.

Antes de llegar a la media hora de juego, Barrero puso un centro que se envenenó y a punto estuvo de colarse en el fondo de la red, pero Óscar Santiago atrapó el balón. Moustapha también rozó el gol con un remate de cabeza que finalmente salió por la línea de cal.

Tras el paso por vestuarios, los de las Cinco Villas continuaron buscando el gol con insistencia. Monterde volvió a buscar portería, pero su disparo de nuevo acabó fuera. En el 59, Adrià de Mesa gozó de una buena ocasión con un disparo lejano. Sin embargo, se encontró ante una gran estirada de Óscar Santiago. Después, De la Mata puso un buen balón de cabeza hacia Jesús Jiménez, quien se resbaló en el momento del remate a puerta.

Restaban 15 minutos para el final del encuentro cuando la SD Formentera cometió penalti sobre Jeremy Saravia. Álvaro Barrero batió al meta rival desde los once metros y acortó distancias en el electrónico. En la última jugada del choque, Jesús Jiménez rozó el empate, pero se encontró una vez más con Óscar Santiago, quien detuvo la peligrosa jugada. Con 1-2 terminó un encuentro en el que la SD Ejea mereció más pero pagó caro sus errores.

FICHA TÉCNICA

SD Ejea: Dennis Díaz; Lucho, Chechu Dorado, Rubén Garcés, Almerge (De la Mata, min. 53); Moustapha (Alberto de Sus, min. 77), Esteve Monterde, Javi Álamo (Mata, min. 53), Barrero; Adrià de Mesa (Jeremy Saravia, min. 70), Jesús Jiménez.

SD Formentera: Óscar Santiago; Jorge Mena, Jaguar, Lizarraga, Prada (Javi Sánchez, 58), Kanoute, Rober, Theo Chendri (Garmendia, 71), Karim (Iago Novo, 82), Julen Ekiza (Zekri, 58), Gorriz (Diego Vargas, 82).

Goles: 0-1, min. 3: Karim. 0-2, min. 10: Ekiza. 1-2, min. 77: Barrero, de penalti.

