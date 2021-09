El Caspe y el Borja no encuentran el camino del gol

El partido entre Caspe y Borja finalizó con empate sin goles en el marcador pero con multitud de ocasiones para ambos equipos, lo que hizo que pese a la ausencia de goles fuera un partido muy entretenido para el espectador.

El partido tuvo dos partes muy diferenciadas y en la primera fue superior el conjunto local, que contó con tres o cuatro ocasiones muy claras para ponerse por delante en el marcador. Rotellar y Ginés fueron los jugadores más activos en ataque y los que más peligro crearon sobre la portería de Joel. La más clara del primer periodo fue un disparo de un ariete local que se estrelló con el larguero y botó en la línea de gol sin llegar a traspasarla del todo.

Ninguno de los dos equipos renunció al gol

Tras el paso por vestuarios la dinámica del partido cambió y fue el Borja el equipo superior que se hizo con el control del juego y llevó el control de la posesión. Al cuadro local le pasó factura el esfuerzo físico del primer tiempo y llegó el bajón que aprovecharon los visitantes. Ricón, con dos intervenciones de muchísimo mérito en dos buenas acciones del conjunto visitante, mantuvo a su equipo en el partido y la portería a cero. Sorbe fue expulsado en el 77' por una acción rigurosa protestada por la hinchada local, y el Caspe, en inferioridad, dio un paso hacia detrás para asegurar un punto que terminó dando por bueno.

Ficha técnica:

Caspe: Ricón, Villanueva, Garrido (Sorbe, 46), Burillo (Crespo, 46), Ginés (Escuín, 75), Jesús (Bernal, 46), Pueyo, Usón, Mouad, Rotellar (Pescador, 87) y Navarro.

Borja: Joel, Clavero, Cirac, Marín, Quesada, Garde (Bempong, 56), Ramón (Izan, 56), Alonso, Maldonado (Sanz, 73) (Tirso, 81), Giménez (Lahuerta, 73) y Navarro.

Árbitro: Almarcegui Bozal. Amonestó a Burillo, Gracia, Jesús, Garrido, Ginés, Escuín y Navarro. Expulsó a Sorbe en el 77'.

SANTA ANASTASIA 3-2 BARBASTRO: El Santa Anastasia apura hasta los minutos finales para hacerse con los tres puntos.

Santa Anastasia: Aguilar, Salafranca, Tenias, Les (Fenolle, 37) (Ros, 83), Biota (Villar, 83), Almuzara, Mainz, Oliva (Dapaah, 73), Cortés, Recio (Marcellán, 73) y Maqueda.

Barbastro: Gistau, Pérez (Fumanal, 89), Ruiz (Arnedillo, 68), Carbonel, Elbaile, Ojeda (Blasco, 68), Conte, Peralta (Lite, 89), Salcedo, Gulias (Castaño, 68) y González.

Goles: 1-0, min. 14: Mainz. 1-1, min. 44: Pérez. 2-1, min. 48: Maqueda, de penalti. 2-2, min. 80: Salcedo. 3-2, min. 89: Almuzara.

Árbitro: Nivela González. Amonestó a los locales Tenias y Marcellán. El visitante Carbonell fue expulsado por doble amonestación (64') y Gistau por tarjeta roja directa (89').

Comentario: Partido trepidante el disputado en el Fontanaza entre el Santa Anastasia y el Barbastro que acabó con triunfo de los anfitriones. Los locales salieron mejor al terreno de juego, adelantándose por mediación de Mainz, quien no falló ante Gistau. El Santa Anastasia pudo haber aumentado su renta mediante salidas a la contra, pero a partir del minuto 20 el Barbastro se hizo dueño del partido, empatando el choque al filo del descanso en un lanzamiento de falta directa que Pérez envió a la escuadra de la portería local. Una vez reanudado el juego, los locales volvieron a hacerse con el control, adelantándose de nuevo gracias a Maqueda, que no falló desde los once metros. Recio pudo haber sentenciado el encuentro en un saque de esquina, pero su remate se estrelló con el larguero. El Barbastro, en inferioridad numérica, consiguió adueñarse del balón y en un córner Salcedo reequilibró el electrónico. Tras varias ocasiones de peligro de los dos equipos, Almuzara anotó el tercer tanto de los locales para dejar los tres puntos en el Fontanaza.

BELCHITE 0-3 CALAMOCHA: El Calamocha se lleva el botín ante un Belchite que mereció más.

Belchite: Cañón, Vera, Rey, Borbón (Fron, 89), Fernández, Nieto (Adrián, 64), Tolo (Rodrigo, 46), Ariño, Cabrero (Ortiz, 76), Parra y Algas (Martínez, 76).

Calamocha: Monforte, Lou, De la Fuente (Vicente, 81), Villar (Alegre, 81), Manau, Lafita (Sánchez, 60), Puri, Motero, Orus, Barbero (Sebastián, 71) y Osanz.

Goles: 0-1, min. 5: Motero, de penalti. 0-2, min. 70: Orus. 0-3, min. 80: Sebastian.

Árbitro: García Fernández. Amonestó a los locales Fernández y Vera y a los visitantes Villar, Manau y De la Fuente.

Comentario: Resultado engañoso el cosechado por el Calamocha en su visita al Belchite. El partido no tardó en ponerse de cara para los visitantes, quienes se adelantaron después de que Motero transformara un lanzamiento de penalti. Los locales se repusieron y empezaron a encerrar a su rival en su propio campo. Barbero pudo haber dejado antes de tiempo sentenciado el partido, pero su remate fue detenido por Cañón. Ya en la segunda mitad, el Belchite siguió con la intención de acosar a su rival, que tuvo que recurrir a una defensa de cinco. Fernández y Martínez tuvieron las ocasiones más claras para darle la vuelta al resultado. No obstante, Orus recogió en el centro del campo un despeje de Cañón y envió el balón al fondo de la red, haciendo el 0-2. Cuando el partido empezó a agonizar, Sebastián recogió otro despeje de Cañón para notar el último tanto del Calamocha.

CUARTE 1-0 UTEBO: El Cuarte vence por la mínima a un combativo Utebo

Cuarte: Buetas, Sánchez, Martínez, Andreu, Berdún, Rosell (Guillén, 82), Moreno (Lagos, 65), Íñigo, Rami (Ángel, 56), Molina, y Roberto Pérez.

Utebo: Aarón, Capapé, Felez, Pomareta, Suárez (Martínez, 46), Aldair, Cardo (Aznar, 69), Castelreanas (Sánchez, 82), Adán, García (Marín, 72) y Pardillos (Lambán, 82).

Gol: 1-0, min. 52: Rosell.

Árbitro: Lara Ajona. Amonestó a los locales Martínez, Andreu y Lagos; y a los visitantes Capapé, Martín, García y Aznar. Expulsó al visitante Aldair por doble amonestación.

Comentario: Saltó con las ideas claras el conjunto visitante, con ganas de llevar el peso del partido. Pese al dominio del esférico, el cuadro azulón no conseguía profundizar en el entramado defensivo del Cuarte, que no pasaba apuros. Sin embargo, tras la reanudación, el encuentro cambió totalmente, pues Aldair fue expulsado tras ver la segunda cartulina amarilla a los cinco minutos de juego. Los hombres de Jorge Abad metieron una marcha más y consiguieron inaugurar el electrónico tras una buena jugada colectiva que finalizó Rosell con un disparo preciso a la escuadra. El tanto mejoró a los verderoles, que comenzaron a llevar peligro por banda, pudiendo ampliar la renta por medio de Andreu, pero su disparo se encontró con los guantes de un Aarón muy seguro. El paso de los minutos permitió al Utebo volver a encontrar su fútbol y, pese a contar con un hombre menos, meter en problemas a los locales. Los balones colgados y las segundas jugadas permitían a los de Juan Carlos Beltrán llegar con peligro, pero el buen hacer de Buetas descolgando balones daba confianza al Cuarte. Sin embargo, en los últimos minutos llegó la más clara del choque para los azulones: Aznar remató a bocajarro, pero Buetas salvó los tres puntos con una parada antológica.

ÉPILA 1-0 DEPORTIVO ARAGÓN: El Épila se lleva un igualado duelo contra el Deportivo Aragón.

Épila: Tavares, Campo, Mendinueta, Gil, Rupérez, Bouyadi (Valero, 70), Costa (López, 78), Monteiro, Magallón, Álvarez (Caro, 85) y Losfablos.

Deportivo Aragón: Acín, Hernández, Vallejo, Vaquero, Benedet (Marín, 60) (Sola, 89), Montes (Rubio, 60), Luengo, Navarro (Castillo, 72), Puche, López y Cortés.

Goles: 1-0, min. 95: Monteiro.

Árbitro: García Reyes. Amonestó a los locales Campo y Álvarez.

Comentario: El Deportivo Aragón cayó derrotado por uno a cero frente al Épila en su primer partido de liga. Desde el inicio se vio la fuerte intensidad con la que se iba a jugar. Los primeros minutos fueron muy físicos, de balones largos y duelos aéreos. En el primer tiempo ni los locales ni los blanquillos fueron capaces de perforar la portería contraria y ambos conjuntos se marcharon al paso por vestuarios con el marcador en tablas. Volvió a rodar el balón sobre el verde y se mantuvo la dura batalla por tener la posesión. Ambos equipos quemaron sus cartuchos y cuando todo parecía acabar, en la última jugada del partido el Épila marcó mediante Monteiro y se quedaba los tres puntos en casa.

ROBRES 1-0 CARIÑENA: El Robres se estrena en San Blas con triunfo contra el Cariñena.

Robres: Amigot, Leiton (Herrero, 80), Pérez (Genis, 85), Espiérrez, Muñoz, Tapia, Chárlez (Carcasona, 85), Ballesteros, Prat (Pumareta, 67), Ara y Barrio.

Cariñena: Viorreta, Utrilla (Falo, 62), Lorente, López, Monge, Abreu (Molinero, 82), Obere, López (García, 67), Sow (Modrego, 67), Lorente (Navarro, 67) y Cortés.

Gol: 1-0, min. 46: Charlez.

Árbitro: Gómez Mur. Amonestó a los visitantes Utrilla y Obere.

Comentario: Levantó el telón San Blas este curso con victoria local ante un Cariñena muy defensivo que basó su fútbol en arropar a su guardameta y a esperar algún error de la zaga local. Monge era el centro y el alma del conjunto visitante, aunque su esfuerzo en el centro del campo no se mostró en el caudal ofensivo de su equipo, que fue nulo. El cariñena no presionaba alto y dejaba el peso del partido a los amarillos que dispusieron de dos oportunidades muy claras: una de Charlez solo ante Viorreta, que le achicó bien el espacio y otra en el minuto 37 de Prat. Tras el receso, Charlez cambió de banda y pasó a jugar a pierna cambiada, y en la primera pelota que tocó dribló a dos contrarios y la puso en la frontal donde Camilo remató raso al palo, era el preludió de otra jugada del laboratorio de Genovés , falta en la línea de tres cuartos escorada a la derecha desmarque hacia afuera de Charlez y vaselina al palo largo de viorreta que no pudo llegar en el salto. El Cariñena movió el banquillo en busca de alguna respuesta ofensiva y encontró un disparo cruzado de Abreu, que cruzó el área sin encontrar rematador, esta y una falta templada por López en el añadido que no llegaron a cabecear los delanteros visitantes, Gomez Mur muy lejos de la jugada todo el partido negó los once metros cuando Charlez fue Agarrado dentro del área de castigo sacando la falta fuera, Pumareta en el último suspiro Disparo alto solo ante el portero visitante pudiendo estirar la ventaja, en definitiva, un partido con un Cariñena que vino a no perder y un Robres, que no estuvo demasiado fino en la circulación sin duda condicionado por el exceso de piernas en la zona ancha propuesto por el técnico visitante, y tres puntos más para seguir engordando el zurrón local.

BINÉFAR 1-1 MONZÓN: El duelo altoaragonés acaba en tablas entre el Binéfar y el Monzón.

Binéfar: Ballarín; Laghrissi, Brunet, Valencia, Gómez; Imaz (Rusiñol, min 60), Llabrés, Bayona (Barreda, min 67), Pujol (Fillali, min 82); Sales (Fofana, min 82), César.

Monzón: Salas; Ramón, Porte, Domingo, Rausell; Rekrouk (Rosas, 80), Díaz (Bernardez, min 89), Simo (Carrasco, 62), García; Puyer (Claver, 46), Sellán.

Goles: 1-0, min. 8: Imaz. 1-1, min. 60: Sellán.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó por los locales a Laghrissi y Barreda y a los visitantes Díaz y García.

Comentario: El gran duelo altoaragonés de la jornada en el grupo XVII de la Tercera División se cerró con tablas para el Binéfar y Monzón, que se repartieron el protagonismo a partes iguales. El choque arrancó temeroso por parte de ambos conjuntos, la brega fue constante en el mediocampo hasta que todo saltó por los aires en el minuto 8. Una internada en banda derecha de Dani Pujol terminó con un centro al punto de penalti que Imaz cazó de cabeza y envió al fondo de las mallas. El Monzón se sentía cómodo con balón, pero más aún el Binéfar esperando atrás y con la sensación de haber pegado fuerte en el primer golpe. A los rojiblancos se les nublaba la vista al llegar a inmediaciones del área y con ello concluyó la primera mitad. La historia fue diferente al regreso de vestuarios. El Monzón salió espoleado por los cambios. En un contraataque comandado por César y seguido por Valencia, el disparo del último lo repelió Ballarín en la línea. Primer aviso, el segundo no sería de fogueo. En una jugada de Chiqui por banda izquierda, su centro lo acomodó Sellán a su pierna derecha y con un disparo potente y raso lo envió al fondo de la red. Ambos conjuntos firmaron la tregua y el marcador no se movería más.

BIESCAS 0-1 GINER: El Biescas vuelve a Tercera sin poder brindarle el triunfo a su afición.

Biescas: Marcelo (Oliván, 32); Giménez , Lardiés (Mario, 81), Estarreado, Aso; Osanz, Paules, Molano, Reques; Sam III, Fuller (Miguel Lardiés, 57).

Giner: Jiménez; González, Llorente, Marzo, Elías; Jiménez, Corcodel (Bosqued, 78), Correa, Mbodj (Berrogain, 72); Abenia, Alloza (Arana, 78).

Goles: 0-1, min. 77: Elías.

Árbitro: Losfablos Mestre.

Comentario: Tampoco fue está la ocasión del Biescas de estrenar su casillero en su regreso a la Tercera División. Una contra finalizada por Elías en los últimos compases del encuentro dejó sentenciado el marcador y las esperanzas del público asistente. Equilibrado desde el comienzo, al ser dos rivales que presumiblemente pelearán por mantener la categoría, el juego en el centro del campo dominó en la primera mitad, con pocas intervenciones de los guardametas. No fue hasta el regreso de vestuarios cuando se avivó el choque con un disparo de Molano que rozó el poste. Elías en el 77 puso el punto y final.

