El Amistad y el Oliver empatan en un duelo de titanes

Solo ganó un equipo de los que jugaban como local en el grupo primero, pero lo hizo a lo grande, con la mayor paliza de todo cuanto se jugó. Y es que el Racing Zaragoza disfrutó de lo lindo, arrasando a la Escuela de Calatayud (8-0) tras un primer tiempo primoroso. Los conjuntos viajeros todos regresaron con rostros de felicidad. El Montecarlo debió esperar a los segundos 35 minutos para poder derrotar a un combativo Atlético Teruel. Más cómodo lo tuvo el Santo Domingo Juventud en Tarazona. Los naranjas hicieron caja en media hora para conservar de manera cómoda la ventaja adquirida. Le tocó levantarse pronto a la expedición del San Gregorio rumbo a Alcañiz, pero no les pesó ese hecho, dominaron y lograron un par de tantos. Recortaron los del Bajo Aragón, que no pudieron sumar. El único empate se dio en San Pantaleón, donde Amistad y Oliver no podían superarse el uno al otro.

Enorme trabajo colectivo de todo el Stadium Casablanca para detener al gran Real Zaragoza. Los del Canal lograron algo que muy pocos van a obtener a lo largo del curso, “robarle” dos puntos a los zaragocistas. Y durante un cuarto de hora, el susto fue aún mayor, porque Rafael adelantó a los verderoles, tanto al que solo pudo responder Abián. Tablas también en La Almozara, donde Ebro y Huesca batallaron sin cesar. Los oscenses se colocaron dos veces por delante, las mismas que consiguieron empatar los arlequinados. Magnífico arranque de los dos bloques de Huesca que jugaron delante de los suyos. Peñas Oscenses y FB Fraga fueron mejores que EFB Ejea y El Salvador. Peor le fueron las cosas al Monzón, que se fue de vacío del García Traid, donde el Hernán Cortés marcó pronto para encarrilar muy bien la contienda. Arranca con el pie derecho el Balsas, que merced a una diana de Acher lograba todo el botín del terreno de El Olivar.

Grupo 1

Partido de la jornada: AMISTAD 1 OLIVER 1

Amistad y Oliver fueron los encargados de dar el banderazo de salida a la temporada 2021-22 en División de Honor Infantil, en un choque en el que ambos sumaron ya en esta jornada inaugural su primer punto.

A pesar de encontrarnos aún en fechas tempranas, no le faltó ritmo a unos 70 minutos de plena intensidad por los dos bandos. Tomaron ventaja los rojillos gracias a un muy activo durante toda la matinal Pinilla, en un primer tiempo en el que cabe lamentar la lesión del local Marcos Romanos, que tuvo que abandonar el terreno con visibles síntomas de un fuerte golpe.

Subió el nivel el Oliver y fruto de un mayor dominio dispuso de un par de ocasiones en tiros de Aarón y Raúl, que no encontraron el marco defendido por Unai. Si lo haría Garza, que apenas había entrado hace seis minutos, y que desde la corona del área iba a engatillar un potente y alto chut ante el que nada iba a poder hacer el cancerbero local. También el Amistad tuvo su oportunidad de hacerse con los tres puntos, en una falta en la que el balón botó varias veces sin que la defensa pudiera repeler, y que Álvaro se vio obligado a despejar prácticamente en la línea de gol.

Ninguno se conformó con el empate, buscaron algo más, pero no lo pudieron lograr.

Ficha técnica

Amistad: Unai, Adrián, Jorge, Pedro, Ariza, David, Pinilla (Noah, 67), Parra (Montesinos, 64), Romanos (Christian, 29), Diego y Pablo (Hugo, 55).

Oliver: Álvaro, Yeray, Saúl, Aarón (Pueyo, 62), David, Raúl (Moya, 57), Pérez (Dalmau, 68), Marín (Garza, 48), Vallano (José Juan, 36), Hugo (Germán, 36) y Óscar (Guillermo, 57).

Goles: 1-0, min. 14: Pinilla. 1-1, min. 54: Garza.

Árbitro: Muñoz Yago. Amonestó a David; y Óscar .

ATLÉTICO TERUEL 0 MONTECARLO 3

Atlético Teruel: Rubén, Iraitz, Óscar (Sergio, 46), Hugo, Nicolás, Raúl (Villanueva, 53), Jorge, Izan (Jacobo, 41), Israel (Moliner, 46), Marcos y Andrei (Aitor, 41).

Montecarlo: Eduard, Lucas (Nacho, 54), Glaría, Cajal (Hugo, 41), Lucas, Darío, Pablo (Rufat, 35), Diego, Cristian (Raúl, 54), Asier y Samuel (Escuer, 46).

Goles: 0-1, min. 40: Asier. 0-2, min. 50: Cristian. 0-3, min. 62: Rubén, en propia puerta.

Árbitro: Hernández Acuña. Amonestó a Hugo; Samuel y Diego.

TARAZONA 1 SANTO DOMINGO JUVENTUD 4

Tarazona: Víctor (Juan, 36), Pablo (Izan, 40), Marcos (Aguado, 40), Nacho, Eduardo, Baquedano, Murillo (Mateo, 40), Martín, Santiago, Baigorri y Villamayor.

Santo Domingo Juventud: Jacobo, Lucas, Betato, Marcos (Paul, 36), Álvaro (Peralta, 36), Villalba, Marcos Val, Josué (Cantero, 47), Mateo, Celma (Massamba, 47) e Izan (Berbegal, 47).

Goles: 0-1, min. 10: Marcos Val. 0-2, min. 22: Villalba. 0-3, min. 27: Betato. 1-3, min. 43: Nacho. 1-4, min. 47: Peralta.

Árbitro: Sisamón Mateos. Sin amonestados.

RACING ZARAGOZA 8 EFB CALATAYUD 0

Racing Zaragoza: Daniel (Édgar, 36), Hugo (Violeta, 43), Del Río, Alonso, Maza, Juan, Rayan (Alejandro, 47), Aguilar, Marín (Lorao, 47), Buil y Carlos (Íñigo, 43).

EFB Calatayud: Gabriel (Herrero, 36), David, Latorre, Rubén, Ibáñez, Wael (Lázaro, 36), Lorien, Roy (Víctor, 36), Guillermo (Adrián, 39), Lucas (Júdez, 36) y Gallego (Montañés, 36).

Goles: 1-0, min. 8: Alonso. 2-0, min. 14: Aguilar. 3-0, min. 16: Aguilar. 4-0, min. 20: Buil. 5-0, min. 34: Del Río. 6-0, min. 40: Del Río. 7-0, min. 47: Rayan. 8-0, min. 55: Lorao.

Árbitro: Ruiz Figueroa. Amonestó a Aguilar; y David.

ALCAÑIZ 1 SAN GREGORIO 2

Alcañiz: Cristian (David, 36), Marcos (Plou, 45), Batanero, Diego, Ceperuelo, Plou (Aarón, 51), Sánchez, Arturo, Jorge, Manuel y Griñón (Alonso, 51).

San Gregorio: José Manuel (Alejandro, 47), Lamana, Rodrigo, Lucas, Foz (Ibáñez, 36), Álvaro (Priego, 61), Martín, Carlos (Ginés, 43), Hugo (Navarrete, 55), Jiménez (Roncal, 36) y Orós.

Goles: 0-1, min. 30: Lucas. 0-2, min. 34: Hugo. 1-2, min. 58: Plou.

Árbitro: Fontoba Fandos. Amonestó a Rodrigo, Orós y Roncal.

Grupo 2

Partido de la jornada: FB FRAGA 4 EL SALVADOR 0

El Fraga venció con claridad y contundencia a El Salvador. El equipo colegial lo intentó y plantó cara a su rival durante la mayor parte del encuentro pero errores puntuales y el cansancio físico hicieron imposible que se meterian en el partido y pudieran sacar algo positivo. El partido comenzó con dominio local y a los pocos minutos Navarro inauguró el marcador para poner el primer tanto del partido. Tras el gol hubo una mejoría del lado visitante pero Eric, en el 25', frustró las intenciones colegiales con un nuevo tanto que ponía tierra de por medio antes del descanso.

Tras el intermedio, El Salvador trató de dar un paso hacia adelante en busca de reducir diferencias en el marcador y meterse en el partido pero el Fraga, gracias a un gran esfuerzo defensivo, logró mantener la ventaja. Ya en la fase final del partido con el cuadro visitante volcado en ataque, Bermúdez y de nuevo Eric sentenciaron a la contra para firmar un gran inicio de liga.

Ficha Técnica

FB Fraga: Ramón (Mario, 36), Aribau (Rosanes, 41), Plana (Clavé, 50), Peralta, Nicolás, Alejandro, Héctor (Carrasquer, 57), Navarro (Franco, 41), Ferrán (Infantes, 57), Eric y Menéndez (Bermúdez, 50).

El Salvador: Álvaro (Íñigo, 36), Iranzo, Miguel, Redondo, Lazaga, Héctor (Escanero, 53), Laborda, Ernesto (Artal, 50), Pablo, Álvaro García y Olías.

Goles: 1-0, min. 10: Navarro. 2-0, min. 25: Eric. 3-0, min. 59: Bermúdez, 4-0, min. 68: Eric.

Árbitro: Zueras Bellosta. Sin amonestados.

STADIUM CASABLANCA 1 REAL ZARAGOZA 1

Stadium Casablanca: Enzo (Joaquín, 58), Iñaqui (Palacio, 63), Rafael (Segura, 40), Teo, Tejero, Iván (Miguel, 40), Gonzalo (Adrián, 63), Antón, Javier, Iker y Alcaine (Nicolás, 56).

Real Zaragoza: Marcos, Abián, Alejandro, Luis, Leo (Thiago, 47), Noé (Hugo Pablos, 47), Casas (Monzón, 47), Nacho, Villabona (Domínguez, 55), Bescós y Daniel (Iker, 55).

Goles: 1-0, min. 33: Rafael. 1-1, min. 47: Abián.

Árbitro: López Sánchez. Amonestó a Antón, Teo, Segura; y Thiago.

HERNÁN CORTÉS 3 MONZÓN FB 0

Hernán Cortés: Morales, Artigas, Álvaro Gómez (Ilyes, 36), Denis (Héctor, 62), Álvaro García, Víctor, Nicolás, Samuel, Carlos (Ingalaturre, 47), Tello y Palomera (Larriba, 53).

Monzón FB: Denis (Eneko, 45), Rafael, Jaime (Romeo, 64), Mateo (Feddal, 45), Hugo, Miguel (Anas, 46), Wail (Sorinas, 46), Mauro, Aritz, Azddine y Dennis.

Goles: 1-0, min. 3: Samuel. 2-0, min. 26: Víctor. 3-0, min. 68: Héctor.

Árbitro: Magdalena Muñoz. Amonestó a Nicolás.

EBRO 2 HUESCA 2

Ebro: Fran, Alejandro, Juan, Alejandro (Prince, 48), Iván, Sierra, Portero, Ricardo (Camilo, 67), Lacoma (Daniel, 59), Rodrigo y Báez.

Huesca: Guillermo, Óscar, Biarge, Antonio, Unai (Hugo, 61), Jaric (Viñuales, 61), Bernués (Cabrera, 49), Poblador (Lucas, 68), Álex, Losfablos y Osán (Sergio, 56).

Goles: 0-1, min. 18: Unai. 1-1, min. 24: Jaric, en propia puerta. 1-2, min. 43: Poblador. 2-2, min. 62: Iván.

Árbitro: Nivela González. Amonestó a Rodrigo; y Unai.

PEÑAS OSCENSES 2 EFB EJEA 0

Peñas Oscenses: Óscar, Sanromán (Navaridas, 40), Alejandro, Darío, Freddy, Cortés (Musa, 46), Hugo (Rodrigo, 59), Ayran, Enzo (Lanuza, 40), Ayerbe y Casañola (Mateo, 65).

EFB Ejea: Álvaro (Marc, 36), Laplaza (Idoipe, 51), Iván, Lorenzo (Diego, 36), Marín, Lamarca, Iker (Íñiguez, 36), Salcedo (Abadía, 56), Villagrasa (Víctor, 36), Sesma y Xabi.

Goles: 1-0, min. 24: Hugo. 2-0, min. 53: Darío.

Árbitro: Civiac Escudero. Amonestó a Hugo.

EL OLIVAR 0 BALSAS PICARRAL 1

El Olivar: Roberto, Samuel (Mario, 49), Luis, Cabero, Adrián, Yus, Jairo (Sariñena, 49), Becerril (Elbal, 60), Iván, Martín (Serrano, 54) y Otín.

Balsas Picarral: Jorge, Bruno, Lorien (Héctor, 51), Jacobo, Del Barrio, Adrián, Acher, Noah, Raúl, Pedro (Derick, 51) y Guillermo (Alejandro, 46).

Goles: 0-1, min. 11: Acher.

Árbitro: Orcajo Ambroj. Sin amonestados.