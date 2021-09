Un buen Utebo debuta con victoria ante el Stadium Casablanca

UTEBO 2 STADIUM CASABLANCA 0

El Stadium Casablanca fue derrotado en su primer partido de la temporada ante el Utebo, que estuvo más acercado de cara a gol. Moha abrió el marcador y Moreno sentenció el choque en el 90. El colegiado anuló dos tantos al Stadium Casablanca por fuera de juego y, también, los locales pidieron un posible penalti. Sin embargo, el primero que golpeó fue el Utebo, gracias a un balón largo a la espalda de la defensa que aprovechó Moha para superar al portero.

El Casablanca no estuvo acertado en ataque en el segundo tiempo

En la segunda mitad, la igualdad general se prolongó, aunque el Casablanca trató de dar un paso al frente en materia ofensiva. Sin embargo, los centros laterales visitantes no encontraron rematador y en las acciones ofensivas no estuvieron acertados. Al contragolpe, y cuando casi no quedaba tiempo por jugar, Moreno cerró el partido marcando el (2-0) definitivo.

Utebo: Óscar, Latas, Jorge (Cabrera, 74), Mercadal, Moha (Lasierra, 46), Rivera (Moreno, 63), Gañarul (Huerta, 74), Samuel, Escartín (Salas, 46), Millán y Alejandro.

Stadium Casablanca: Diego, Hugo (Rodrigo, 81), Aliaga, Alejandro, Pablo (Glera, 46), Lorenzo, Álvaro (Raúl, 71), Lizer, Lucas, Julio (Felipe, 79) y Sesma (Rivas, 68).

Goles: 1-0, min. 34: Moha. 2-0, min. 89: Moreno.

Árbitro: Fernández González. Amonestó a Escartín, Óscar, Rivera, Mercadal, Latas; Glera y Felipe.

ALCAÑIZ 3 EL OLIVAR 0: Issmail lidera la primera vicotria del año del Alcañiz ante el Olivar

Alcañiz: Álvaro, Mario (Jorge, 72), Issmail, Alejandro, Jaime, Nacho, Aguilar (Óscar, 72), Luis, Lereu (Codorniu, 54), Guillermo (Bielsa, 44) y Conesa.

El Olivar: Raúl, Alberto, Álvaro, Hugo, Luis, Miguel (Alexey, 69), Marcos (Muñoz, 69), Víctor, Torres, Ceperuelo y Fraile (Berdiel, 56).

Goles: 1-0, min, 63: Jaime, de penalti. 2-0, min. 71: Issmail. 3-0, min. 79: Issmail.

Árbitro: Marius Haghiac. Amonestó a Luis, Nacho; Hugo, Álvaro y Berdiel. Expulsó con roja directa al visitante Ceperuelo (3’).

Comentario: El Alcañiz se llevó sus primeros tres puntos del año tras doblegar al Olivar por (3-0) en un encuentro marcado por la temprana expulsión de Ceperuelo en el minuto 3, cuando un delantero local se marchaba solo a portería. Pese a estar con uno menos, el cuadro visitante aguantó e incluso llevó el peso del partido en ciertas ocasiones. Sin embargo, en la segunda mitad cambió el desarrollo del juego. Los visitantes acusaron la inferioridad y los locales se adelantaron con un gol de penalti a la hora de partido. Con dos disparos lejanos, uno de ello a balón parado, Issmail cerró el encuentro para los de Alberto Griñón.

EFB CALATAYUD 1 HUESCA 1: El Huesca saca un empate de su visita a Calatayud

EFB Calatayud: Javier, Karim, Héctor, Jiménez (Cortés, 54), Iker (Diego, 72), Sergio, Miñana (Blasco, 86), Izquierdo, Márquez, Capilla y Marcos (David, 86).

Huesca: David, Adrián (Ibáñez, 54), Porroche (Serrano, 63), Miguel, Alejandro, Lizáldez, Taboada, Bellón, Martín (Alberto, 63), Miñana (Ciria, 77) y Sampériz (Puente, 54).

Goles: 1-0, min. 83: Cortés, de penalti. 1-1, min. 87: Bellón.

Árbitro: Ramírez Marco. Amonestó a Karim, Jiménez, Blasco, Capilla; Bellón, David e Ibáñez. Expulsó por doble cartulina amarilla al visitante Miguel (82’).

Comentario: El Calatayud y el Huesca se repartieron los puntos en la primera jornada tras un choque donde ambos equipos alternaron fases de dominio. El Huesca falló un penalti en el minuto 25 de partido, gracias a una brillante parada de Javier. Los oscenses llevaron el peso del juego, aunque no lograron perforar la meta local. Tras el descanso, los locales se hicieron con el control y sufrieron un menor desgaste físico. De penalti en el 83 se adelantaron los locales, aunque en una segunda jugada el Huesca empató.

REAL ZARAGOZA B 2 EBRO B 1: Un cabezazo de Usher en el último minuto da la victoria al Zaragoza B frente al Ebro B.

Real Zaragoza B: Sergio, Eduardo (Motilva, 87), Jorge (Usher, 77), Alejandro, Beamonte, Ángel, Liso, Álvaro (Adrián, 46), Iker (Víctor, 62), Monserrate y Guillermo (De Diego, 87).

Ebro B: Víctor, Corellano (Marcos, 84), Iván, Hugo (Ignacio, 59), Sergio (Nicolás, 78), David (Pablo, 59), Valentín, Belenguer, Casañal (Bayens, 78), Villanueva y Saúl.

Goles: 0-1, min. 6: Saúl. 1-1, min. 72: Víctor, de penalti. 2-1, min. 90: Usher.

Árbitro: Lara Ajona. Amonestó a Sergio, Valentín, Corellano y Villanueva.

Comentario: Comenzó la temporada para dos equipos que, pese a tener un primer equipo en la máxima categoría juvenil, cuentan con grandes plantillas muy competitivas para afrontar una temporada que será larga e igualada. El conjunto blanquillo tuvo más posesión en los primeros minutos pero Saúl sorprendió a Sergio con un centro-chut que supuso el primer tanto del partido para el cuadro arlequinado. Los locales continuaron mandando en la posesión pero sin certeza en el remate. Jano, Vadillo y Liso disfrutaron de ocasiones claras que no supieron materializar. Tras el paso por vestuarios, el Real Zaragoza comenzó a mover el balón más rápido pero sin claridad en los últimos metros. Cuando el partido entraba en su fase final, la zaga visitante cometió un penalti tonto sobre un atacante blanquillo. Víctor no falló desde los once metros y puso la igualada. El técnico zaragocista movió su banquillo y Usher, que había saltado al campo en el 77, realizó un gran remate de cabeza en el último minuto del tiempo reglamentario tras un centro desde el lado derecho para dar la victoria y los tres puntos al conjunto local, que pese a no tener su mejor día consiguió llevarse los tres puntos en el primer partido del año.

IPC LA ESCUELA 2 SAN GREGORIO 1: El IPC sufre para ganar al San Gregorio

IPC La Escuela: Henry, Hugo, Darío, Jovel, Juan Cano, Lucas, Porlan, Guevara, Jaime (Samuel, 75), Albero y Bader (Adai, 65).

San Gregorio: Marcuello, Tenorio, Artigas, Pablo, Jorge, David, De León (Teodor, 57), Alejandro (Liso, 46), Diego (Zazurca, 57), Mohammed (Juan, 46) y Víctor (Pellejero, 46).

Goles: 1-0, min. 8: Lucas. 2-0, min. 31: Porlan. 2-1, min. 63: Liso.

Árbitro: Gimeno Otal. Amonesto a Teodor, Artigas y Tenorio.

Comentario: El IPC la Escuela terminó sufriendo para ganar a un San Gregorio que se fue con un resultado desfavorable al descanso. El cuadro oscense saltó mejor al terreno de juego y encerró a los rojillos en su campo, generando varias acciones de peligro. A los ocho minutos, en un córner mal defendido, los locales se adelantaron. Cuando se sobrepasaba la media hora de juego, Porlán aprovechó un rechace tras un balón a la espalda de la defensa para marcar. Poco antes del final del primer tiempo, el IPC pudo sentenciar, pero no aprovechó un balón muerto en el área. En el segundo periodo, los rojillos fueron mejores y adelantaron líneas, teniendo dos acciones claras para recortar diferencias. Finalmente, en el 63, Liso, con una brillante acción individual, acercó a los visitantes al empate. En el minuto 81, pudieron empatar con un remate en el área pequeña, pero que no encontró portería. El IPC trató de sorprender al ataque, sin éxito.

FB FRAGA 1 BALSAS PICARRAL 2: Zidane da la victoria 'in extremis' al Balsas en Fraga

FB Fraga: Iván, Pablo (Jaume, 80), Joan, Adriá, Emil, Visa (Álvaro, 85), Jon (Jorge, 80), Gabriel (Casanova, 63), Nacho, Aarón y Noé (Aleix, 63).

Balsas Picarral: Aitor, Iker (Francisco, 65), Ezequiel (Asier, 78), Piqueras (Lahuerta, 65), Guillermo (Zidane, 80), Pablo, Jorge, Rubén (Lobato, 72), Urrea, Galán y Duato.

Goles: 0-1, min. 34: Guillermo. 1-1, min. 69: Aarón. 1-2, min. 88: Zidane.

Árbitro: Gañán Pérez. Amonestó a Gabriel, Adriá, Casanova; Iker, Pablo y Zidane.

Comentario: El Balsas se llevó los tres puntos en su visita a Fraga con un marcador de (1-2). En la primera mitad, la superioridad de los visitantes fue evidente, con dominio del balón y con un buen juego ofensivo que dio sus frutos en el minuto 34, con un remate de Gracia de cabeza a la salida de una falta lateral. En el segundo periodo, el choque se igualó y los locales igualaron la contienda al aprovechar una indecisión entre el portero y un defensor. En la recta final, Zinedine Zidane, que con un regate sensacional se marchó de su defensor, marcó el gol de la victoria.

SANTO DOMINGO JUVENTUD 0 AMISTAD 2: Un doblete de José Luis da los primeros tres puntos al Amistad ante el Juventud

Santo Domingo Juventud: Samuel, Doñate, Aitor, Cerón, Adrián, Boza (Hugo, 84), Jaime, Diego Armando (Alejandro, 76), Lorien (Daniel, 65), Daouda (Iker, 84) y El Hadji (Denis, 84).

Amistad: Pedro, Erik (Raúl, 88), Diego (Pablo, 83), Ángel, Cristian, José Luis, Nalda (Trasobares, 69), Sergio (Varela, 88), Vela (Daniel, 69), Montañés y Vicente.

Goles: 0-1, min. 26: José Luis. 0-2, min. 45: José Luis, de penalti.

Árbitro: Hernández Andrés. Amonestó a Lorien, Cerón, Boza y Daouda.

Comentario: El Santo Domingo Juventud sufrió su primera derrota de la temporada en su recibimiento al Amistad. El cuadro rojillo fue superior al de José Antonio Blasco. José Luis García adelantó a los visitantes a los 25 minutos de partido; él mismo sería quien lograse el segundo tanto del partido, esta vez con un disparo desde los once metros. Este resultado permitió a los visitantes encarar el segundo tiempo con mayor tranquilidad, aunque fueron los naranjas los que dieron un paso al frente; pese a ello, su mayor intensidad no se tradujo en ocasiones.

MONTECARLO B 1 ACTUR PABLO IGLESIAS 1: Montecarlo y Actur Pablo Iglesias empatan en un intenso encuentro

Montecarlo B: Pedro, Calvo, Gracia, Borja, Montes (Carlos, 70), Víctor, Abadía, Abenia (Ángel, 57), Ríos (Guillermo, 82), Cerrato (Teller, 70) y Marco (Álex, 57).

Actur Pablo Iglesias: Eduardo, Younes, Adrián, Óscar, Diego, Jaime, Pablo Ara (Raúl, 80), Míchel, Pinilla (Catalán, 51), Prados (Agbor, 62) y Lucas.

Goles: 1-0, min. 33: Víctor. 1-1, min. 85: Catalán.

Árbitro: Martín Hernández. Amonestó a Cerrato, Gracia, Álex, Pedro; Pinilla, Prados, Lucas, Míchel y Agbor.

Comentario: Montecarlo y Actur Pablo Iglesias suman su primer punto de la temporada tras empatar a un tanto en el José Luis Violeta. El cuadro local estuvo notablemente mejor desde el comienzo, con varias acciones claras, donde en una de ellas pidieron un posible penalti. En una segunda jugada, el equipo local se adelantó. Poco antes del descanso, hubo una tímida reacción visitante al gol encajado. En el segundo tiempo, mejoría notable de los de Rafael Gracia, aunque no se tradujo en ocasiones, hasta que llegaron dos manos a manos claras que no aprovecharon. Finalmente, en el minuto 85, Sergio Catalán igualó la contienda en un contragolpe. En el descuento, una jugada de local Guillermo por banda casi terminó en gol, aunque lo evitó el meta local.

EFB EJEA 2 RACING ZARAGOZA 0: Un buen comienzo de partido del Ejea tumba a Racing

EFB Ejea: David, Samper (San Martín, 77), Andrés, Sergio, Adel, Salcedo (Ruiz, 77), Andrés, Galisteo (Iván, 71), Gracia, Soro y Daniel (Samuel, 58).

Racing Zaragoza: Ethan, Rodrigo, Charneca, Marcos (Divasson, 46), Asensio, Iker, Javier (Luis, 46), Insusquiza (Lucas, 33), Hugo (Vicen, 81), Miguel Ángel y Brian (Gonzalo, 46).

Goles: 1-0, min. 13: Andrés. 2-0, min. 24: Salcedo.

Árbitro: Muñoz Yago. Amonestó a Andrés, Daniel, Iván, Sergio; Iker e Insusquiza.

Comentario: El Ejea comenzó de la mejor forma posible la temporada tras vencer por dos goles a cero a un Racing Zaragoza al que le costó entrar en el choque y lo pagó caro. Desde el comienzo, el Ejea tuvo las ideas claras y desplegó un buen juego ofensivo gracias a la movilidad con balón. En el minuto 13, Andrés abrió el marcador y, diez minutos después, Salcedo amplió diferencias y dejó el partido muy favorable a los locales. En el segundo periodo, tímida reacción visitante, que no se tradujo en goles. Al Ejea no le peligraron los tres puntos.

TERUEL 2 OLIVER 0: El Teruel arranca el año con una victoria de mérito ante el Oliver

Teruel: Óscar, Ferrer (Hugo, 54), Lucas, Bielsa (David, 87), Pablo (Aitor, 87), Alejandro, Yuste (Hernández, 54), Coves (Guillermo, 70), Fernando, Soriano y Adrián.

Oliver: Diego, Darío, Capapé (Peregrina, 70), Raúl, Bak, Cortés, Abuy (Moisés, 70), José Ruiz, Abella, Jairo (Adrián, 55) y Borobia (Pau, 55).

Goles: 1-0, min. 60: Hernández. 2-0, min. 90: Guillermo.

Árbitro: González García. Amonestó a Yuste, Aitor; Cortés, Abuy y Peregrina.

Comentario: El Teruel se estrenó en la categoría con una victoria de mucho mérito ante un gran rival como es el Oliver. El partido comenzó con dominio visitante y el Teruel bien colocado sobre el césped y sin dejar espacios entre sus líneas. El Oliver fue muy superior en lo que a posesión se refiere pero no terminó de encontrar la manera de generar peligro sobre la portería de Óscar. El partido llegó al descanso sin ocasiones claras para ninguno de los dos equipos. Tras el descanso, la tónica del partido continuó siendo la misma pero el Teruel, en su primera ocasión clara, puso el primer tanto del partido por medio de Hernández tras una contra. Con el paso de los minutos el Oliver fue metiendo al Teruel en campo propio con mucha posesión pero sin claridad en los últimos metros. El conjunto turolense supo realizar un gran esfuerzo defensivo para mantener la ventaja y con el tiempo cumplido Guillermo puso la sentencia en una nueva contra.

